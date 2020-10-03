УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 380 101

Кравчук прийме рішення про необхідність вводити нову людину до делегації у ТКГ, кандидатура Тищенка взагалі не обговорювалася, - Єрмак

Кравчук прийме рішення про необхідність вводити нову людину до делегації у ТКГ, кандидатура Тищенка взагалі не обговорювалася, - Єрмак

Рішення про введення нової людини замість Вітольда Фокіна до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде приймати Леонід Кравчук.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це рішення буде приймати Леонід Макарович Кравчук, якщо він вважатиме за потрібне, щоб на цьому місці хтось з'явився. Але він буде самостійно приймати це рішення. У будь-якому разі поки це питання на порядку денному не стоїть", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу.

Відповідаючи на запитання про те, чи може стати членом делегації в ТКГ народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Єрмак сказав: "Ну якщо ставитися до цього як до анекдоту... Насправді таке питання навіть не розглядалося. Скажемо так: є люди, імідж яких передбачає велику кількість розмов, інформації. Я думаю, до таких розмов підштовхнула фотографія Миколи з Леонідом Макаровичем під час зустрічі представників ТКГ із групою народних депутатів".

Читайте також: Позиція Фокіна неприпустима для посади, яку він обіймав, - Кравчук

Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
А хто такий кравчук ?
показати весь коментар
03.10.2020 23:06 Відповісти
+21
це опудало, яке витягли зі скрині зебіли та обтрусили від нафталіну...
показати весь коментар
03.10.2020 23:14 Відповісти
+20
Яроша . Знаєш який салют буде з ватних пердаків?
показати весь коментар
03.10.2020 23:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
оспади - отправьте уже на пенсию....
показати весь коментар
05.10.2020 07:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 