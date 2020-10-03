Кравчук прийме рішення про необхідність вводити нову людину до делегації у ТКГ, кандидатура Тищенка взагалі не обговорювалася, - Єрмак

Рішення про введення нової людини замість Вітольда Фокіна до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде приймати Леонід Кравчук.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це рішення буде приймати Леонід Макарович Кравчук, якщо він вважатиме за потрібне, щоб на цьому місці хтось з'явився. Але він буде самостійно приймати це рішення. У будь-якому разі поки це питання на порядку денному не стоїть", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу.

Відповідаючи на запитання про те, чи може стати членом делегації в ТКГ народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Єрмак сказав: "Ну якщо ставитися до цього як до анекдоту... Насправді таке питання навіть не розглядалося. Скажемо так: є люди, імідж яких передбачає велику кількість розмов, інформації. Я думаю, до таких розмов підштовхнула фотографія Миколи з Леонідом Макаровичем під час зустрічі представників ТКГ із групою народних депутатів".

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Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.