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Новини Агресія Росії проти України
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Представник Міноборони Вірменії Ованнісян про Мадагіз: Відбувались важкі бої, назвати лінії оборони не можу

Представник Міноборони Вірменії Ованнісян про Мадагіз: Відбувались важкі бої, назвати лінії оборони не можу

Сьогодні в Нагірному Карабасі відбувались дуже важкі бойові дії на півночі і півдні, особливо на півдні.

Про це, як пише Радіо Азатутюн, повідомив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян, передає Цензор.НЕТ.

"Тривалість безперервного бою становить 6-7 годин, це були досить складні і важкі бої, і зрозуміло, що все це дається нашим військам непросто. За цей час противник втратив близько 2300 людей особового складу, тільки за минулий день - приблизно 440-450 військовослужбовців або не військовослужбовців, зрозуміло, кого я маю на увазі, - терористів.

Поранено у них приблизно 800-900 осіб, лише сьогодні вдалося підбити близько 45 бронемашин, які вступили в бій. Сьогодні нашим військам вдалося дальнім вогнем вразити близько 8-9 десятків бронемашин, котрі не вступили в бій. Ми можемо вважати це безпрецедентним успіхом. Сьогодні вдалося збити 10 безпілотників, загалом - 113 одиниць. Втрати бронетехніки становлять вже 250 одиниць, тільки сьогодні збито 3 "Смерчі", 3 літаки, 1 вертоліт", - сказав представник Міноборони.

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Що стосується ситуації в селі Мадагіз, то він зазначив: "Назвати тактичні лінії оборони щодо будь-якої позиції або напряму не можу. Я кажу, що ситуація була досить важкою на півночі і на півдні. Хто конкретно, якої миті і яка сторона перебуває на якій позиції... Я не думаю, що це такий важливий факт. Ми неодноразово наголошували на тому, що про позиції і лінії оборони окремо говорити не будемо. Тривають важкі, запеклі бої, часто відбуваються позиційні зміни: вперед, назад, праворуч, ліворуч, отже, давайте особливо не фіксуватися на цьому".

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його армія 3 жовтня встановила контроль над селом Мадагіз.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+48
По моим подсчётам армяне уже уничтожили 2-3 армии Азербайджана.
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03.10.2020 23:25 Відповісти
+41
Карабах -- это Азербайджан,
Приднестровье -- это Молдова,
Абхазия и Южная Осетия -- это Грузия,
Донецк и Луганск -- это Украина.
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03.10.2020 23:34 Відповісти
+20
Какие тяжелые бои? Вас с воздуха расстреливали как куропаток в вольере...
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03.10.2020 23:28 Відповісти
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Глупость.
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04.10.2020 00:22 Відповісти
Почему ? В Дании четко уже есть разделения общества по религиозному признаку
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04.10.2020 00:24 Відповісти
Тогда мне искренне жаль датчан.
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04.10.2020 00:27 Відповісти
Понаехали?
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04.10.2020 09:30 Відповісти
религиозную фуйню для проникновения в сторону Месопотамии как инфотему раздули кацапы еще 150 и 100 лет назад, это их фишка. Именно эти "верующие" в бога ихнего царя-гороха подставили армян, вооружая и финансируя их, создавая там бандформирования, а потом распростаняя крокодильи слезы об убитых бандитах. Тема живуча. Но сейчас это уже совсем для больных на всю голову. А что касается "угрозы" усиления Турции для Украины. Именно этого нам и надо, чтобы в регионе появился баланс сил, чтобы было кому делать кацапов чуть по сдержанней в своем "религиозном" порыве русскава мира.
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04.10.2020 00:18 Відповісти
В Дании четко наблюдается параллельное общество по религиозному признаку. Так что не согласен на 1000 тысячу %
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04.10.2020 00:23 Відповісти
И поверьте, что меньше всего туркам будет нужен Крым как территория для себя. А насчет вражды религии и сейчас многие верят. Хотя когда задаю вопрос, почему турки не трогали и не трогают грузин, начинают заикаться.
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04.10.2020 00:25 Відповісти
Вы хотите сказать , что вы не верите в то , что при помощи Турции крымские татари и вообще мусульмане не будут вытеснять с Крыма христиан ?
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04.10.2020 00:29 Відповісти
Не смешите. Турки не вытесняли христиан даже из Турции.Напомнить, где располагается и всегда располагался центр православия при всех правителях? Евреи так вообще бежали туда из Европы со времен средневековья и от нацистов. Вспомните историю османской империи и Израиль в ее составе на протяжении 400 лет. Что они там или кого трогали? Завоевывали и оставляли население в полном покое с их религиями.
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04.10.2020 00:39 Відповісти
Але статус Святої Софії влітку змінили.
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04.10.2020 00:57 Відповісти
Попробую объяснить в двух словах. Св. София с 15 века была мечетью. Но даже фрески не стали уничтожать. Ататюрк сделал из нее музей. Как храм он не использовался. Управление церковное запустило Св.Софию до безобразия, она буквально рушилась, от мозаик мало что осталось, но деньги с туристов драли исправно.С конца прошлого века турки там проводили огромные работы по реставрации. Я там была лет 20 назад, работы еще не были закончены. Эрдоган хотел сделать открытый доступ в Софию, чтобы люди не платили деньги за вход, После этого зашевелились всякие непонятные организации, пожелавшие вернуть статус храма уже восстановленному зданию. Особенно усердствовали заокеанские любители побузить. Целое обество там организовали и бомбили его по всем международным организациям. Эрдоган терпел нападки более 10 лет и в итоге психанул сейчас, а еще пару лет назад наотрез отказал тем, кто в Турции выступил с идеей вернуть статус мечети.. Отойдет - изменит. У него бывает такое, психанет - потом исправляет
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04.10.2020 01:31 Відповісти
Дякую за пояснення. Я деталей щодо ситуації з реставрацією не знала - не доводилося стикатися, а спеціально не цікавилася.
Так, з 15-го. А до 15-го - християнський храм. Майже 1000 років. Ви чудово знаєте.
Отож: рішення приймаються під дією =психів=, які раптом найшли.
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04.10.2020 01:52 Відповісти
Исторические факты узнала, когда была на экскурсии, экскурсовод был индивидуальный и очень грамотный. А недавние события - то уже в СМИ, турецких в том числе. В Турции много что интересного можно посмотреть, очень богатая история, из глубины веков. У нас почему-то относятся к Турции, как к стране где только можно поваляться на пляже и нажраться от пуза под все включено.
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04.10.2020 02:11 Відповісти
Я не належу до тієї категорії. І не лише щодо Туреччини.
Мені музеї давай, виставки, екскурсії.

Сподіваюся колись побувати в цій країні.
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04.10.2020 02:26 Відповісти
Получите колоссальное удовольствие. Только перед поездкой грамотно продумайте, чтобы по-возможности больше увидеть. Особенно на маршрутах по античной Турции.
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04.10.2020 03:08 Відповісти
Очередное шокирующее открытие из СМИ. Смотрю интервью журналиста с армянским каким-то чиновником из их МИДа. Грызут Израиль. Вдруг журналист с удивленными глазами заявляет. И чего это дипломаты не надавят на Израиль. Ведь армянам принадлежит четверть всего Старого города Иерусалима. Я ИКНУЛА И ПОЛЕЗЛА ИСКАТЬ................ Мусульманский квартал, Христианский квартал, Еврейский квартал, Армянский квартал - распределение по религиозной принадлежности: мусульман более 30 000 (2013) и по территории самый большой квартал; христиан 5 681 (2007), плюс около 500 армян (2011); почти 3 000 евреев, плюс около 1 500 учащихся (2013)
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04.10.2020 03:19 Відповісти
Нет, не будут, так как сам по себе Крым непригоден для жизни - он может цивилизованно существовать только вместе с Украиной.
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04.10.2020 11:29 Відповісти
Какие тяжелые бои?Я вижу избиение младенцев.Ары бегают от беспилотников как тараканы.
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03.10.2020 23:44 Відповісти
Примерно такие цифры, но с другой стороны
ВИДЕО
https://youtu.be/Zi29GFfD2-o
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03.10.2020 23:45 Відповісти
Сбито 3 "Смерча"... Если я правильно понимаю то "Смерч" это РСЗО. Они что, уже летают? Как ее можно "сбить"? "Армянской радио" трындит...
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03.10.2020 23:51 Відповісти
3 ракеты сбито, чего тут непонятного?
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04.10.2020 00:24 Відповісти
Особенности русского по закавказски. Сбыли СмЭрч. ТРЫ Смэрч сбыли.
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04.10.2020 01:59 Відповісти
израильтяне у себя сбивают хамасские РСы..Цаплиенко даже репортаж подробный провел, после обстрелов Краматорска и Мариуполя.
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04.10.2020 08:07 Відповісти
Ара сказки рассказывает. Хорошая "мина" при плохой игре,не более.
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03.10.2020 23:54 Відповісти
а ты сам то, посмотрю, кацапыш-провокатор, а это подразумевает, что жопа у тебя тоже не блондинистая.
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04.10.2020 00:21 Відповісти
А как ты это узнал ? Спалил ты меня , да ? Ты гений наверно ? Что закончил , 2 класса и 3 коридора ? 😂😂😂
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04.10.2020 00:32 Відповісти
Кацапы уже три раза в Сирии победили...
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04.10.2020 00:14 Відповісти
Так на раша-ТВ именно армянская диаспора им и стряпает постоянно победунские реляции.
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04.10.2020 00:31 Відповісти
карта Сирии 2015 года впечатляет.
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04.10.2020 00:36 Відповісти
Да, пи..деть ,не мечом махать!
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04.10.2020 00:39 Відповісти
Представитель минобороны армении лжец, как и все их армтелевидение и средства брехливой информации. Не могут ни одно видеодоказательство привести, обманывают своих граждан тупой пропагандой и загоняют призывников на фронт. Уже сотни молодых ребят там погибло.
Когда включаешь их дерьмовое тв, словно рашаканалы, 1 к 1.
Ложь, спектакль, паясничество и слезы и крики - нас геноцидят! Противно просто...
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04.10.2020 00:50 Відповісти
Азербайджанские войска развивают успех на Карабахском фронте. Армяне отступаютАрмия Азербайджана освободила в ходе субботних боев населенные пункты Талыш и Мадагиз Тертерского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.Министерство обороны Азербайджана распространило https://www.youtube.com/watch?v=WvoExPh88js видеокадры с освобожденных от армянской оккупации земель и сюжеты с захваченных опорных пунктов противника https://twitter.com/newkc14/status/1312480246885617664?s=20 ВИДЕО . В Баку праздную успех, а Ильхам Алиев уже переименовал освобожденный населенный пункт Мадагиз Агдеринского района в Суговушан. Об этом Алиев на своей странице в https://twitter.com/azpresident?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1312432729263427588%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fhaqqin.az%2Fnews%2F190835 Twitter .В ходе боев в Мадагиз-Агдеринском направлении было уничтожено 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении, 3 танка захвачены в качестве трофеев.В результате артиллерийских ударов по 5-му горнострелковому полку вооруженных сил Армении, дислоцированному в Агдеринском направлении, были уничтожены 4 единицы автомобильной техники, среди армян многочисленные потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений 5-го горнострелкового полка, оставив боевые позиции, бежал.Между тем канонада боев все ближе к столице Нагорного Карабах. Как сообщают армянские СМИ, население покидает захваченный Арменией городе Степанакерт. В основном остается часть мужского населения.Местные источники пишут, что грохот звуки боев все громче и громче слышны в городе. Ереван сообщает, что азербайджанские дроны и артиллерия уже наносят удары по черте города.Степанакерт погружен во мрак - в квартирах отключен свет, постоянно включается воздушная сирена, оставшееся мужское население укрывается в подвалах.Тем временем российская пресса приписала президенту Армении Пашиняну «заявление о готовности принять российских миротворцев».Слова Пашиняна о готовности обсудить вопрос ввода т.н. «российских миротворцев» в Карабах вырваны из контекста, указывают в Ереване. Он не говорил о готовности принять российские войска, отмечает, в частности, телеграм-канал «Баграмян26».Вот что сказал Пашинян. Журналист спрашивает: «Вы бы хотели видеть российских миротворцев, например, в Нагорном Карабахе?» Ответ Пашиняна: «Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте, в рамках Минской группы ОБСЕ».Российская пресса вырвала слова из контекста и выдала желаемое за действительное, пишут армянские источники.https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/04/119344/azerbajdzhanskie-vojska-razvivayut-uspekh-na-karabakhskom-fronte--armyane-otstupayut.shtml
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04.10.2020 00:55 Відповісти
российская пресса приписала президенту Армении Пашиняну

**********
Пашинян прем'єр-міністр, а не президент.
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04.10.2020 13:26 Відповісти
Во дурак)) Надо писать: три вертолёта)) Ничему советская культура хача не научила)
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04.10.2020 01:26 Відповісти
И попцтно армяне десять нло сбили, чтоб по нашей сонечной системе не летали.
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04.10.2020 04:35 Відповісти
даже можно сказать проиграли мнгоходовочкой
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04.10.2020 06:00 Відповісти
короче ары всех пабедили но отступили с позиций
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04.10.2020 05:58 Відповісти
Danis Nielsen. Твои рассуждения носят провокативный характер. Все это звучит как необоснованное обвинение Турции в ПРЕДПОЛОГАЕМЫХ преступлениях которые они БУДУТ совершать. За всю историю Турции, нет ни одного случая когда бы турки проводили принудительную ассимиляцию. Пример части Европы длительное время находившийся под контролем Турции, яркий тому пример. Возьми ту же нынешнюю Грузию. На сегодня Грузия наиболее интегрирована с Турцией нежели с какой либо другой страной. И у Грузии от этого нет никаких проблем. О какой опастности Украине ты говоришь?
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04.10.2020 09:24 Відповісти
темы не знаю. Но курдов турки прессуют непадецки
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04.10.2020 09:55 Відповісти
Так курды хотят создать своё государство!
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04.10.2020 11:22 Відповісти
эээ... а геноцид армян? Хотя да, этот не ассимиляция - повырезали всех да и усе.
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04.10.2020 14:45 Відповісти
Судя по всему азери раздолбали армян. Кацапи опять всех кинули.
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04.10.2020 10:38 Відповісти
потери врага он точно знает, но где линия обороны - нет.
ок, ясно, понятно.
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04.10.2020 12:35 Відповісти
/стальной гигант/, где ты заметил пресование турками курдов? У курдов в Турции свое TV, пресса, школы, мунипалитеты.. Курды в Турции представлены в правительстве, парламенте, гос.сми, силовых структурах... Что нечто похожее правительство Украины предоставило крым.татарам? Нет! Кто либо из крым.татар выражает недовольство государству Украины? Нет! Так какого хрена ты тут умничаешь по поводу "прессования" турками курдов? К чему ты пишешь явную клевету на турков по поводу курдов? Ты не знал что это клевета? Так будь внимателен впредь. Не надо путать курдскую рабочую партию с курдами. Это разные вещи.
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04.10.2020 18:48 Відповісти
Сэмен сумской. Никто не вырезал армян. То армянское население откуда были собраны армянские террористы, было гуманно вывезенно на другую территорию турецкой империи. Большая часть переместилась в Иреванское ханство. Под прикрытие россии. Если бы турки не вывели бы армян, то их бы вырезали местные курды и турки.
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04.10.2020 18:57 Відповісти
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