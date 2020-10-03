Представник Міноборони Вірменії Ованнісян про Мадагіз: Відбувались важкі бої, назвати лінії оборони не можу

Сьогодні в Нагірному Карабасі відбувались дуже важкі бойові дії на півночі і півдні, особливо на півдні.

Про це, як пише Радіо Азатутюн, повідомив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян, передає Цензор.НЕТ.

"Тривалість безперервного бою становить 6-7 годин, це були досить складні і важкі бої, і зрозуміло, що все це дається нашим військам непросто. За цей час противник втратив близько 2300 людей особового складу, тільки за минулий день - приблизно 440-450 військовослужбовців або не військовослужбовців, зрозуміло, кого я маю на увазі, - терористів.

Поранено у них приблизно 800-900 осіб, лише сьогодні вдалося підбити близько 45 бронемашин, які вступили в бій. Сьогодні нашим військам вдалося дальнім вогнем вразити близько 8-9 десятків бронемашин, котрі не вступили в бій. Ми можемо вважати це безпрецедентним успіхом. Сьогодні вдалося збити 10 безпілотників, загалом - 113 одиниць. Втрати бронетехніки становлять вже 250 одиниць, тільки сьогодні збито 3 "Смерчі", 3 літаки, 1 вертоліт", - сказав представник Міноборони.

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Що стосується ситуації в селі Мадагіз, то він зазначив: "Назвати тактичні лінії оборони щодо будь-якої позиції або напряму не можу. Я кажу, що ситуація була досить важкою на півночі і на півдні. Хто конкретно, якої миті і яка сторона перебуває на якій позиції... Я не думаю, що це такий важливий факт. Ми неодноразово наголошували на тому, що про позиції і лінії оборони окремо говорити не будемо. Тривають важкі, запеклі бої, часто відбуваються позиційні зміни: вперед, назад, праворуч, ліворуч, отже, давайте особливо не фіксуватися на цьому".

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його армія 3 жовтня встановила контроль над селом Мадагіз.