Чи запрошувати Фокіна до ТКГ, вирішували колективно, враховували, що він народився на Донбасі і має політичний управлінський досвід, - Єрмак

Рішення про запрошення експрем'єр-міністра Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу було колективним.

Про це заявив глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про запрошення Фокіна в ТКГ було колективним. Ухвалювалося воно, беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем'єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову у тому, щоб стати прем'єр-міністром у СРСР", - сказав він.

Єрмак пояснив, що рішення ТКГ не несуть політичних зобов'язань для України.

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"Я хотів би, щоб було чітке розуміння, трохи сказати про те, що ТКГ - це консультаційний майданчик. Це не представництво держави. Тож жодні рішення, які приймає ТКГ, не несуть жодних політичних зобов'язань для України.

Люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують зарплату й фактично виробляють рішення, які потім імплементуються через органи, які ці рішення можуть юридично й політично приймати. Тому не треба переоцінювати й висловлювання, і якісь проміжні ідеї, які відбуваються в межах цих консультацій.

Але склалася ситуація, коли слова і заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийнято рішення про усунення Фокіна з ТКГ", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.