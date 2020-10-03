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Новини Агресія Росії проти України
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Чи запрошувати Фокіна до ТКГ, вирішували колективно, враховували, що він народився на Донбасі і має політичний управлінський досвід, - Єрмак

Чи запрошувати Фокіна до ТКГ, вирішували колективно, враховували, що він народився на Донбасі і має політичний управлінський досвід, - Єрмак

Рішення про запрошення експрем'єр-міністра Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу було колективним.

Про це заявив глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про запрошення Фокіна в ТКГ було колективним. Ухвалювалося воно, беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем'єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову у тому, щоб стати прем'єр-міністром у СРСР", - сказав він.

Єрмак пояснив, що рішення ТКГ не несуть політичних зобов'язань для України.

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"Я хотів би, щоб було чітке розуміння, трохи сказати про те, що ТКГ - це консультаційний майданчик. Це не представництво держави. Тож жодні рішення, які приймає ТКГ, не несуть жодних політичних зобов'язань для України.

Люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують зарплату й фактично виробляють рішення, які потім імплементуються через органи, які ці рішення можуть юридично й політично приймати. Тому не треба переоцінювати й висловлювання, і якісь проміжні ідеї, які відбуваються в межах цих консультацій.

Але склалася ситуація, коли слова і заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийнято рішення про усунення Фокіна з ТКГ", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+48
Брехливые суки! Как вы уже задрали своими вечными оправданиями!
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03.10.2020 23:41 Відповісти
+24
Решали коллективно - кремлёвская крыса и его кремлёвское ФСБшное кодло....
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03.10.2020 23:42 Відповісти
+19
Вот Цука , теперь он прячется за спины коллектива
Зеля, гони его а шею , он и тебя сольёт
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03.10.2020 23:43 Відповісти
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Я помню как он гордо летел в Берлин на частном самолете
Сначала были фото всей делегации в самолете
Потом убрали и оставили только Ермака - всего из себя гордого
Затем , получив оплеуху от Козака , Ермак быстро спрятался за МЕЖДУ ПРОЧИМ голову делегации. Короче , редкий г.....
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04.10.2020 01:37 Відповісти
Я розумію, що зебілам оце зе-ефесбешне-єрмацьке квакання зайде.
Залучати до таких важливих переговорів майже 90-нього діда, давнього пенсіонера (і начхати, звідки воно там є) - це нормально ?
Ось питання. А що вже воно там базікає - не цікаво.
В Україні нема ******** дипломатів, політиків, інших діячів з відповідним досвідом та навиками ? Людей активного віку з ясним розумом та проукраїнською (хоча я не знаю, як може в Україні позиція громадянина бути неукраїнською чи антиукраїнською) позицією ?
Гниди квартальні. Кагал ворогів.
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04.10.2020 01:12 Відповісти
А на рожу его не удосужились посмотреть?
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04.10.2020 01:17 Відповісти
вопрос с языка снял . типичная кацапская мразь .
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04.10.2020 20:02 Відповісти
Т.е. внучку Фокина пользовал не только Ермак, а это делали коллективно?
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04.10.2020 02:37 Відповісти
Действительно вроде как групповуха. Бедная Маша! И всё коту под хвост.
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04.10.2020 07:18 Відповісти
Груповушку "сообразили"?
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04.10.2020 09:35 Відповісти
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjbVEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY7S-2XNh3YdfFaRf2KlzYdHHaxSYgd_fFngtbFC7sv7DhwqYLu4ECmy7suNiucGHvhQ0XG4DcLRe2XdgK5O292A8ALACHu2cAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8Q6BMoADAZegQIDxAC Народження : 25 жовтня 1932 р. (87 років), https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjZV4tZP1zc0MjTNyjAp0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWGUuzL2w78ImIN5zYceFXUB694UNF6cDRXZd2LCDlREAMscKuVQAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8QmxMoATAZegQIDxAD Новомиколаївка - селище міського типу в Україні, центр Новомиколаївського району Запорізької області.
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04.10.2020 02:39 Відповісти
У него СОВЕТСКИЙ!!! политический и управленческий опыт. Или для вас это не имело значения?
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04.10.2020 02:56 Відповісти
Пазвольтє, а маша казала, що це було ваше спільне з НЕЮ рішення, ну щоб дєдушка на людях весь час був, під наглядом... а виходить у вас групнячок, ще й третій був. Цікаво ХТО?
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04.10.2020 03:17 Відповісти
Так нехай цей «колектив» і несе відповідальність за зрадницьку позицію Фокіна. Чи ця заява несе меседж -спитати нема з кого?!
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04.10.2020 05:59 Відповісти
Ну тепер тільки так, я не я і хата не моя....опариші зебільні
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04.10.2020 06:14 Відповісти
жінки єрмака *********:
і фокіна маша сказала, що саме єрмаку, як другу, а не якомусь колективу. рекомендувала дєдушку(отакий рівень відбору кадрів)
і ліза богуцька сказала, що саме у єрмака, а не якогось колективу, заміна фокіна у ткг буде ще гіршою...
та й, що це за колектив може бути, який приймає рішення, які у нього повноваження?
хто його очолює і збирає для прийняття важливих рішень - сам єрмак чи особа вищого "рангу"?
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04.10.2020 06:25 Відповісти
ПОчему ж тогда Россия в лице грызловых-козаков требует от Украины выполнения Минских соглашений, если по словамЕрмака решения, принимаемые на заседаниях ТКГ, не несут никаких политических обязательств для государства Украины? Впрочем сей господин давно уже заслужил орден барона Мюнхгаузена, ещё после встречи с Волкером.
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04.10.2020 07:33 Відповісти
А что так тяжело выяснить личные политические взгляды перед тем как принимать нового ху члена в ТКГ??
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04.10.2020 07:51 Відповісти
Вот интересно мне кто лоббировал назначение Ермака в ОП Видать тоже * коллективно * Тоже стесняется огласить весь список рашистски настроенных коллективистов... Всё у цирка коллективное Всё колхозное....
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04.10.2020 08:08 Відповісти
И Ермак думает что ему все так сразу и поверят ? Вы хоть там скоординируйтесь чтоб хотя бы врали в унисон , подонки зелёные .
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04.10.2020 08:18 Відповісти
Цікаві критерії відбору: народився на Донбасі і має управлінський досвід. То за такими критеріями и янукович би якраз підійшов.
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04.10.2020 08:20 Відповісти
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjbVEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY7S-2XNh3YdfFaRf2KlzYdHHaxSYgd_fFngtbFC7sv7DhwqYLu4ECmy7suNiucGHvhQ0XG4DcLRe2XdgK5O292A8ALACHu2cAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8Q6BMoADAZegQIDxAC Народження : 25 жовтня 1932 р. (87 років), https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjZV4tZP1zc0MjTNyjAp0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWGUuzL2w78ImIN5zYceFXUB694UNF6cDRXZd2LCDlREAMscKuVQAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8QmxMoATAZegQIDxAD Новомиколаївка - селище міського типу в Україні, центр Новомиколаївського району Запорізької області.
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04.10.2020 16:22 Відповісти
Ну, не знаю, то ж не моя помилка, то, мабуть, Єрмака неправильно поінформували.
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05.10.2020 08:23 Відповісти
А я думаю, що вІн, як завжди, вішає лапшу.
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06.10.2020 01:14 Відповісти
Коллктивно-это Ермак и внучка Фокина?
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04.10.2020 08:29 Відповісти
а когда беглого януковича выбирали тоже учитывали что оно с донбасса
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04.10.2020 08:53 Відповісти
Коллективные решения ? А где коллективная ответственность? Это ж на вас берёзок не напасёшься.
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04.10.2020 08:54 Відповісти
Это и есть хуцпа в чистом виде :"Нет у вас методов против Коти Сапрыкина".
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04.10.2020 09:01 Відповісти
Йолопе, діду 800 років в середу, який тут досвіт. Тут мізки зібрати до купи проблема. І до речі, рекомендував Фуфло Кравчук і тому руб даю за сто, що він знав про його зальоти.
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04.10.2020 09:07 Відповісти
Фокинда уже проехали,теперь колякотлета придет порядок наведет
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04.10.2020 09:07 Відповісти
Відповідь правильна. В штани Єрмака насрали всі і Зе тоже. Так що ОП штани Єрмака періть разом, але за тиждень, два ви знову колективно обісраєтесь! Це називаєтся що у вас хронічний понос!
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04.10.2020 09:09 Відповісти
Фокін є коммі. Тож він окупант (чи колаборант) а його місце на скотомогильнику. Як і тих, що його підтримує.
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04.10.2020 09:09 Відповісти
Получается, что у коллектива такое мнение по Донбассу как у Фокина? Приехали.
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04.10.2020 09:24 Відповісти
дерьмак вместе с голубинским - это не дуэт, а трио по предательству интересов Украины... а ссынарист квартала быканов воды в рот набрал...
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04.10.2020 09:36 Відповісти
проблема не в шмарклі чи в єрмаку... проблема в тому що шмарклина мішпуха УКРАЇНОФОБСЬКА і по-суті і по спадковості і по-вихованню
шмаркля та його мішпуха на чолі з бєнєй-б*ґолюбовим-ахмєтовим = НЕ УКРАЇНЦІ а ні за походженням а ні за ментальністю
САМЕ ТОМУ неукраїнська адміністрація та неукраїнський президент в Україні буде ПОСТІЙНО наражатися на НЕСПРИЙНЯТТЯ їхніх дій УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ
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04.10.2020 09:37 Відповісти
Теперь все понятно относительно тех кто родился в Кривом Роге.
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04.10.2020 09:56 Відповісти
силос для овец
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04.10.2020 10:12 Відповісти
И кто этот коллектив? Очевидно состоял из трех персон: Ермак, Ермак и еще один Ермак, ну и Шмаркля где то с боку.
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04.10.2020 10:27 Відповісти
Толпой машу драли?
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04.10.2020 10:34 Відповісти
Чи запрошувати Фокіна до ТКГ, вирішували колективно, враховували, що він народився на Донбасі і має політичний управлінський досвід, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4336
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04.10.2020 11:03 Відповісти
""Я хотел бы, чтобы было четкое понимание, немного сказать о том, что ТКГ - это консультационная площадка. Это не представительство государства. Соответственно, никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут никаких политических обязательств для государства Украина" Врёте, Ермак! Там же сидит Козак - официальный представитель России, он проводит политику, заданную Путиным. Вы - самозванец - но политический представитель Зеленского.
Вы полнотью, начиная с предательства в Омане, себя дискредитировали.
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04.10.2020 12:49 Відповісти
Брехїливі потвори--вже ховаються за "колективні рішення".
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04.10.2020 13:30 Відповісти
це "сибірский цирульник"2 вже остогид... шо воно таке? звідки вилізло?
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04.10.2020 13:52 Відповісти
ну вот, ватнику 100лет, а оно такое и осталось... никаких выборов в ордло и амнистий, не губите страну - стройте забор и минное поле и забудьте об этих шариковых.
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04.10.2020 15:13 Відповісти
У Ермака наверное были шуры-муры с внучкой фокина поэтому ермак и всунул фОКИНА в ТКГ!! Но народ Украины не купить брехливыми словами зеленского и вора Ермака!! Ватник и совок Фокин должен сидеть в тюрьме, а не базарить на ТВ!!
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04.10.2020 15:36 Відповісти
Звісно. Патпіотв родом з Донбасу ці уроди не змогли знайти, навіть колективно.
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04.10.2020 16:08 Відповісти
Патріотів*
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04.10.2020 16:08 Відповісти
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjbVEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY7S-2XNh3YdfFaRf2KlzYdHHaxSYgd_fFngtbFC7sv7DhwqYLu4ECmy7suNiucGHvhQ0XG4DcLRe2XdgK5O292A8ALACHu2cAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8Q6BMoADAZegQIDxAC Народження : 25 жовтня 1932 р. (87 років), https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjZV4tZP1zc0MjTNyjAp0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWGUuzL2w78ImIN5zYceFXUB694UNF6cDRXZd2LCDlREAMscKuVQAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8QmxMoATAZegQIDxAD Новомиколаївка - селище міського типу в Україні, центр Новомиколаївського району Запорізької області.
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04.10.2020 16:26 Відповісти
Фішка в тому, що Фокін, в силу деменції, озвучив завчасно те, що намагалися нав'язати Україні дерьмак і Ко. Про ЗЕ, я мовчу, у нього функція Фунта в ОП.
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04.10.2020 16:24 Відповісти
Ми з Андрюшей делалі ето вмєстє ! Я єму масіровала одну конєчность, а он что-то дрочіл на бумагє на счот дєда. Машка Факіна
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04.10.2020 16:46 Відповісти
не имеет значение как решали,Имеет значение ,что поставили заместителем начальника переговорной группы сепара.
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04.10.2020 18:50 Відповісти
ну какой у фокина управленческий опыт я помню. была такая жопа в стране, что мама не горюй. что эта совковая мразь могла науправлять со своей совковой плановой экономикой?
розвалил все что можно и нельзя было.

дерьмак реально дегенерат, неужели таких долбодятлов кацапы брали в консервы фсб?
наверно были проблемы,как говорила зебилка третьякова , с качеством кацапских детей, будущих консерв фсб .
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04.10.2020 20:10 Відповісти
гнида
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04.10.2020 21:35 Відповісти
Таке враження,.... дитячий садок нервово курить в стороні.
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04.10.2020 22:14 Відповісти
"Решили коллективно", коллектив - Андрюша с Машей решил, а Зе одобрил. Актер Зе, играющий президента, всегда зависел от продюсера и сейчас одобряет все, что его продюсер Ермак велит.
Так есть и в нынешнем шоу "игра в президента" и его слуг.
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04.10.2020 22:26 Відповісти
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