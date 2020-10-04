Клімкін: МЗС готувалося до розриву дипвідносин із Росією, але це можливість підтримки українців у РФ
МЗС вело переговори з трьома країнами, щоб ті взяли на себе консульські відносини з Росією, якби Київ розірвав дипломатичні відносини з Москвою.
Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Я, по-моєму, цього не казав: я розмовляв із трьома країнами стосовно того, щоб вони взяли на себе консульські зносини і підтримку, якщо дипломатичні зносини розірвали б. Вони мені сказали так: слухай, як ми це зробимо, те, що ви робите? Ці країни відомі. Я просто не хочу їх сьогодні називати. Це такі нейтральні країни, які дуже часто беруть на себе ці функції. І вони були дуже негативні стосовно того, щоб якраз ці функції виконувати", – сказав Клімкін.
За його словами, він шкодує, що Україна так і не розірвала дипломатичні стосунки з Росією після початку російської агресії.
"Шкодую. І багато разів казав про це. Причому і публічно, – сказав Клімкін. – …Як людина і як колишній міністр однозначно шкодую. Але, з точки зору підтримки українців в Росії, це був крок, якщо хочете, людський, гуманітарний. І цю позицію ми завжди тримали".
При цьому колишній голова МЗС пояснив: "Насправді для чого були дипломатичні зносини? Частково це було використано у побудові наших позовів до Росії. Але головне – це була хоча б мінімальна підтримка і мінімальна можливість допомагати українцям, яких навіть під час війни в Росії більше ніж три мільйони. Зараз їхня кількість дещо знижується. Але тим не менше – все одно плюс-мінус три мільйони".
Зокрема, сказав він, завдяки роботі своїх посольства і консульств у Росії Україна допомагала своїм політичним в’язням у цій країні.
Відносини між Україною і Росією, серед того й дипломатичні, різко загострилися на початку 2014 року: тоді, після втечі й самоусунення від виконання своїх обов’язків тодішнього президента України Віктора Януковича, а потім після рішення Кремля анексувати український Крим, сторони викликали своїх послів для консультацій. Після того, як наступними роками обидва посли були звільнені зі своїх посад, нових послів сторони не призначали; на цей час Україна і Росія представлені в протилежній стороні на рівні тимчасових повірників.
Тоді ж, із початку 2014-го, почали лунати пропозиції про розрив дипломатичних відносин між двома країнами, але врешті до цього так і не дійшло.
У міжнародній практиці в разі офіційного повного розриву дипломатичних відносин між двома країнами, включно з консульськими відносинами, вони просять представляти їхні інтереси в протилежній стороні на консульському рівні дипломатичні представництва третіх країн, переважно тих, які вважаються нейтральними, на кшталт Швейцарії, Швеції чи Австрії тощо.
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Той хто хоче розірвати з рашкою відносити - шукає можливості.
А той хто не хоче розривати - шукає причини.
2017 год
Може й українська мінська група так завершить свою нездатність... Відвоюванням...
Васадзе запустил сборку четырёх моделей российских ВАЗ.
Как жто блин понимать ?
Сначала кацапы пролоббировали закон против евроблях и очистили для себя украинский рынок от дешевых европейских авто - васадзе писал закон . Теперь кацапы начинают зарабатывать в Украине на своих дрянных авто
Вон поляки отказались от их газа , при помощи трубы Одесса - Броды и украинцы могут отказаться от их газа
Все зависит от воли властей
Они даже не понимают , что Украина - это национальное независимое государство .
А вот визы с рашей не ввели и с остальными странами постсовка - ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ
А остальные украинцы между прочим работают в Украине и ЕС . И В сторону раши не смотрят . И те из Донбасса , которые якобы кормили всю Украину , а на самом деле ДОИЛИ БЮДЖЕТ УКРАИНЫ ДЛЯ СЕБЯ- они сейчас тоже в ЕС , в Польше КАК БЕЖЕНЦЫ ОТ ВОЙНЫ, которую сами пригласили
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
Який дурень дав вказівку цк підписувати?
https://www.youtube.com/channel/UCw8EeKR0Iw_tbS32G1phVfA Мышебратья Беларусь 2.0
https://youtu.be/iaUG64NyiT4?t=120
Нелогично, мягко говоря. О чём вообще Климкин втирает? Забыл те реалии уже?
И сколько той поддержки было за шесть лет войны?
І щодо міжнародних позовів - так.
так и вижу заголовки газет во вторую мировую - Польша решила не закрывать посольство в Германии что бы помогать своим гражданам который находятся в Германии
2.Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість поставок прісної води з материкової частини України в анексований Крим у разі, як він висловився, гуманітарної катастрофи на півострові.
І В чому різниця 1 і 2-го ? ))))
Надо было объявить тем, кто перебрался в лаптестан - тот, кто не вернется в течении 6 месяцев, лишается украинского гражданства. И затем разорвать дип отношения.
Украине не нужна вата и тем более консульская защита ваты со стороны Украины.
Но такие как Климкин вели к тому, чтобы 3+4+2 миллиона голосовали против Украины и вводили ватных депутатов в Раду