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Новини Агресія Росії проти України
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Клімкін: МЗС готувалося до розриву дипвідносин із Росією, але це можливість підтримки українців у РФ

Клімкін: МЗС готувалося до розриву дипвідносин із Росією, але це можливість підтримки українців у РФ

МЗС вело переговори з трьома країнами, щоб ті взяли на себе консульські відносини з Росією, якби Київ розірвав дипломатичні відносини з Москвою.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, по-моєму, цього не казав: я розмовляв із трьома країнами стосовно того, щоб вони взяли на себе консульські зносини і підтримку, якщо дипломатичні зносини розірвали б. Вони мені сказали так: слухай, як ми це зробимо, те, що ви робите? Ці країни відомі. Я просто не хочу їх сьогодні називати. Це такі нейтральні країни, які дуже часто беруть на себе ці функції. І вони були дуже негативні стосовно того, щоб якраз ці функції виконувати", – сказав Клімкін.

За його словами, він шкодує, що Україна так і не розірвала дипломатичні стосунки з Росією після початку російської агресії.

"Шкодую. І багато разів казав про це. Причому і публічно, – сказав Клімкін. – …Як людина і як колишній міністр однозначно шкодую. Але, з точки зору підтримки українців в Росії, це був крок, якщо хочете, людський, гуманітарний. І цю позицію ми завжди тримали".

При цьому колишній голова МЗС пояснив: "Насправді для чого були дипломатичні зносини? Частково це було використано у побудові наших позовів до Росії. Але головне – це була хоча б мінімальна підтримка і мінімальна можливість допомагати українцям, яких навіть під час війни в Росії більше ніж три мільйони. Зараз їхня кількість дещо знижується. Але тим не менше – все одно плюс-мінус три мільйони".

Зокрема, сказав він, завдяки роботі своїх посольства і консульств у Росії Україна допомагала своїм політичним в’язням у цій країні.

Також читайте: Путін схопиться за будь-яку можливість для військової ескалації на Донбасі до виборів президента США, - Клімкін

Відносини між Україною і Росією, серед того й дипломатичні, різко загострилися на початку 2014 року: тоді, після втечі й самоусунення від виконання своїх обов’язків тодішнього президента України Віктора Януковича, а потім після рішення Кремля анексувати український Крим, сторони викликали своїх послів для консультацій. Після того, як наступними роками обидва посли були звільнені зі своїх посад, нових послів сторони не призначали; на цей час Україна і Росія представлені в протилежній стороні на рівні тимчасових повірників.

Тоді ж, із початку 2014-го, почали лунати пропозиції про розрив дипломатичних відносин між двома країнами, але врешті до цього так і не дійшло.

У міжнародній практиці в разі офіційного повного розриву дипломатичних відносин між двома країнами, включно з консульськими відносинами, вони просять представляти їхні інтереси в протилежній стороні на консульському рівні дипломатичні представництва третіх країн, переважно тих, які вважаються нейтральними, на кшталт Швейцарії, Швеції чи Австрії тощо.

МЗС (4173) росія (66070) Клімкін Павло (1668)


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Топ коментарі
+32
"которые очень часто берут на себя эти функции. И они были очень негативно настроены, чтобы как раз эти функции выполнять"

Той хто хоче розірвати з рашкою відносити - шукає можливості.

А той хто не хоче розривати - шукає причини.
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04.10.2020 00:33 Відповісти
+26
Украинцы , живущие в раше полностью рашу поддерживают . ИНАЧЕ бы вернулись в Украину
Они даже не понимают , что Украина - это национальное независимое государство .
А вот визы с рашей не ввели и с остальными странами постсовка - ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ
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04.10.2020 00:38 Відповісти
+23
.. не хватило бедным каких-то 6 лет !!! они все готовились...пздц
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04.10.2020 00:34 Відповісти
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"которые очень часто берут на себя эти функции. И они были очень негативно настроены, чтобы как раз эти функции выполнять"

Той хто хоче розірвати з рашкою відносити - шукає можливості.

А той хто не хоче розривати - шукає причини.
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04.10.2020 00:33 Відповісти
точнее и не скажешь. Да ещё, сегодняшная опа в Украине на процентов 7-12 и на совесть этого крашенного ********.
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04.10.2020 00:43 Відповісти
В РФ украинцев НЕТ!
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04.10.2020 15:28 Відповісти
МЗС України підтримали недоторканність та цілісність кордонів саме Азербайджану. Сказали "А" про війну у Карабасі а тепер коли "В" скажуть прол свою війну...
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04.10.2020 00:33 Відповісти
Минская группа ОБСЕ (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. The OSCE Minsk Group) - группа стран-членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 ОБСЕ , возглавляющая поиск путей мирного урегулирования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 Карабахского конфликта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95#cite_note-alptransit201-1 [1] .
2017 год

Може й українська мінська група так завершить свою нездатність... Відвоюванням...
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04.10.2020 00:47 Відповісти
Сейчас нужен прецедент. Тогда уже и остальные замороженные по миру конфликты в случае чего не будут сильную реакцию в мире вызывать. Вопрос в другом - как создать ситуацию, чтобы кацапы не вмешивались. Для них же Украина и Беларусь - последний бастион перед НАТО. А нам еще лет 7-10 при самом лучшем раскладе. Если конечно после Нелоха инициативу не перехватят всякие бойки-медведчуки.
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04.10.2020 01:01 Відповісти
в смысле Украина и Беларусь - последний бастион перед НАТО
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04.10.2020 01:17 Відповісти
В том смысле, что западнее уже страны НАТО. А у кацапов на генном уровне по-моему фобия.
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04.10.2020 01:33 Відповісти
А Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша? От Эстонии до питера рукой подать или из Латвии до мацквы менее 1000км.
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04.10.2020 01:58 Відповісти
К несчастью, именно Украина и Беларусь для кацапов стали сакральными жертвами. Им наша история уже много веков поперек горла.
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04.10.2020 02:17 Відповісти
Украина и,наверное, Беларусь для кацапов не являются самостоятельными странами на ментальном уровне. В понятиях кремля ни украинской ни, тем более,беларусской нации не существует,а есть просто какие-то неправильные русские,которые назвали себя по другому и не хотят почему-то входить в состав своей,*****,матери московии.сделать эти народы любым способом-цель мокшанской власти
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04.10.2020 03:41 Відповісти
Увы, переселить страну в другое полушарие мы не можем и даже отодвинуть подальше. Как жить по соседству со свихнувшимися на имперском вЯличии недоумками - проблема та еще........
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04.10.2020 04:10 Відповісти
Три миллиона
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04.10.2020 00:33 Відповісти
.. не хватило бедным каких-то 6 лет !!! они все готовились...пздц
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04.10.2020 00:34 Відповісти
Вопрос присутствует - почему
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04.10.2020 00:39 Відповісти
потому что им нужно было торговать с кацапстаном. бабло важнее.
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04.10.2020 00:42 Відповісти
Так и сейчас торгуют
Васадзе запустил сборку четырёх моделей российских ВАЗ.

Как жто блин понимать ?

Сначала кацапы пролоббировали закон против евроблях и очистили для себя украинский рынок от дешевых европейских авто - васадзе писал закон . Теперь кацапы начинают зарабатывать в Украине на своих дрянных авто
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04.10.2020 00:46 Відповісти
хм, а прокачивать кацапский газ--это зрада или перемога?и еще обижаемся на агрессора, что он не хочет этого делать
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04.10.2020 00:58 Відповісти
А на хрена Украине кацапский газ - шоб всякая мразь постоянно этим газом тыкала ?

Вон поляки отказались от их газа , при помощи трубы Одесса - Броды и украинцы могут отказаться от их газа
Все зависит от воли властей
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04.10.2020 01:24 Відповісти
Труба "Одесса-Броды", нефтепровод...
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04.10.2020 04:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/166989, https://censor.net/ru/user/450048, Такие вот бараны сейчас и правят Украиной. Интересно какую помощь мы получали бы от Европы если бы перестали прокачивать им рассейский газ? Мышление на уровне зеленых дебилов.
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04.10.2020 05:05 Відповісти
100% !
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04.10.2020 10:21 Відповісти
прокомментировал ниже, вчера было уже лень все разжевывать
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04.10.2020 11:01 Відповісти
дебила ты в зеркале увидишь..понятно, пока не было строительства сп2 мы должны осуществлять свои обязательства перед европой...но начинается строительство сп2 и что мы слышим от патриотов?радостные крики--ну наконец то мы не будем качать кацапский газ?или все таки какие плохие кацапы, хотят Украину без прокачки своего газа оставить?
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04.10.2020 11:00 Відповісти
Такого минимума торговли и прочих отношений с Московией как при Пете не было ни при одной власти. Но дебилы продолжают орать, что это Петя во всём виноват.
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04.10.2020 10:20 Відповісти
счас порохоботы расскажут, что если бы петю избрали, то он точно бы решил этот вопрос, ну не хватило ему 5 лет, бывает же
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04.10.2020 00:55 Відповісти
Не, ну янелох то уже решил?
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04.10.2020 07:17 Відповісти
Петя профукал главное, массовый подъем патриотизма украинцев...он сбитый летчик, его потуги работают на рейтинг ОПЗЖ, ну он и к ним будет в "оппозиции"....пристроится, не впервой.
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04.10.2020 08:13 Відповісти
ломать - не строить, не так ли, пан клим-кин-дза-дза?
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04.10.2020 00:37 Відповісти
Украинцы , живущие в раше полностью рашу поддерживают . ИНАЧЕ бы вернулись в Украину
Они даже не понимают , что Украина - это национальное независимое государство .
А вот визы с рашей не ввели и с остальными странами постсовка - ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ
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04.10.2020 00:38 Відповісти
Пора заканчивать с этими кацапскими сказками . То Донбасс всю Украину кормит, то украинцы в раше находятся, шоб с голода не умереть
А остальные украинцы между прочим работают в Украине и ЕС . И В сторону раши не смотрят . И те из Донбасса , которые якобы кормили всю Украину , а на самом деле ДОИЛИ БЮДЖЕТ УКРАИНЫ ДЛЯ СЕБЯ- они сейчас тоже в ЕС , в Польше КАК БЕЖЕНЦЫ ОТ ВОЙНЫ, которую сами пригласили
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04.10.2020 01:30 Відповісти
Ещё один "там тоже наши люди", может его тоже в ТКГ по Донбассу засунуть?
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04.10.2020 00:38 Відповісти
позно ты всрался клим чугункин.
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04.10.2020 00:41 Відповісти
А вона їм потрібна, та підтримка?!
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04.10.2020 00:45 Відповісти
Я не удивлюсь, если у этих "соотечественников" уже в кармане и двухголовоорловый паспорт, и украинский документ им нужен лишь для того, чтобы воспользовавшись статьёй Конституции Украины беспрепятственно въехать в страну поесть борща с варениками у родственников - не более.
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04.10.2020 00:54 Відповісти
В РФ есть украинцы которых нужно поддерживать? И много вы поддержали в стране диктатуры украинцев?
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04.10.2020 00:52 Відповісти
це той агент що разом з офшорником узгодили підписання угоди де прописали..."спочатку вибори на окупованому Донбасі, а потім контроль кордону" ? У якого тесть має медаль "за завльнення Криму" ? Куда ще ця гніда..лізе*
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04.10.2020 00:57 Відповісти
Выборы на КАКИХ условиях и по ЧЬИМ законам? Где написано, что во время выборов границу должна контролировать рашка???
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04.10.2020 03:55 Відповісти
у п.4 Мінської змови..де написано ". У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року."
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04.10.2020 16:54 Відповісти
і далі лише потім ....п.9
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.

Який дурень дав вказівку цк підписувати?
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04.10.2020 16:56 Відповісти
Вы внимательно прочли? Мне второй вопрос повторить?) Там заложены два ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ пункта) Выборы согласно украинскому законодательству( вам не нужно обьяснять, что это значит?) и передача границы после выборов... Вам не кажется, что там не хватает одного пункта?) И вот он как раз может быть КОМПРОМИССОМ и выходом из капкана для рашки)))
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04.10.2020 20:09 Відповісти
Якщо хочте клєїти дурня... то це ваше право..Мінська змова -це і є угода...тобто результат компромісу...до російські збройни сили назвали "збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України"...Угода складається з пунктів ...1, 2 і т .д . Виконується по пунктам....Спочатку вибори (яка різниця за яким законом? Законодавство про вибори в Україні не дуже відрізняються від законодавства в РФ.. а в них опинились бланки українських паспортів і т.п. ) потім контроль кордону...І якщо пересічні громадяни могли щось не розуміти, то професійні діпломати, які узгоджували цю "Мінську змову" не могли не розуміти що заклали бомбу уповільної дії та узгодили угоду яку не можна реалізувати. Може воні дурні? Не дуаю...скоріше за все вони діяли в інтересах окупанта..і в першу чергу - уродженець Курска етнічний росянин Клімкін....який , скоріше за все після закінчення в 1991 Московського фізтеху був "внєдрьон" російськими спецслужбами в інститут Патона...який заямався багатьма стратегічними розробками....потім "внєдрьон" в МЗС де займався роззброєнням та знищенням українського війська...яке називалось тоді "конверсія"
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06.10.2020 01:09 Відповісти
З 1993 по 1997 працював ..... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5 аташе , згодом третім, а потім другим секретарем Департаменту військового контролю та роззброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства закордонних справ України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_mfa-4 [4] За словами самого Клімкіна, він отримав цю роботу випадково, оскільки у той час планував їхати до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучених Штатів Америки писати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F дисертацію . Його знайомі запропонували спробувати себе у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F роззброєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-2 [2] , адже після розпаду СРСР Україна активно розв'язувала проблему роззброєння і в міністерстві потребували людей з технічною освітою.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-politrada.com-5 [5..Тобто .Він 4 роки знищував Українське військо...і досить успішно це робив
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06.10.2020 01:16 Відповісти
Бьіли бьі разорваньі дипотношения, мало бьі кто с украинцев туда бьі и поехал. Потому там и бьіло и есть около 3 миллиона, что бьіли дипотношения и есть.
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04.10.2020 00:58 Відповісти
Люди, кто знает что с этим блогером, что то его не выдно уже несколько недель, может руське кацапы стадом напали на человека.
https://www.youtube.com/channel/UCw8EeKR0Iw_tbS32G1phVfA Мышебратья Беларусь 2.0
https://youtu.be/iaUG64NyiT4?t=120
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04.10.2020 01:03 Відповісти
А куда ВКЛ тут делся?
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04.10.2020 09:49 Відповісти
Фигассе. С одной стороны целый президент названивает со своим "Обнимаю, жму руку...". А с другой стороны бац, и прекращаются дип. отношения?
Нелогично, мягко говоря. О чём вообще Климкин втирает? Забыл те реалии уже?
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04.10.2020 01:08 Відповісти
ну насчет обнимаю это мулька пущена от вас кацов, подтверждения как обычно нет)))
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04.10.2020 07:08 Відповісти
только один маленький вопросик:
И сколько той поддержки было за шесть лет войны?
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04.10.2020 01:14 Відповісти
ёпрст! иного и не скажешь по данному поводу.
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04.10.2020 01:28 Відповісти
Климкин-идиот, его давно на Фрунзе заждались!
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04.10.2020 01:51 Відповісти
Щодо підтримки наших політв*язнів та військовополонених (моряки) - так, погоджуюся.
І щодо міжнародних позовів - так.
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04.10.2020 01:52 Відповісти
а нахрена помогать тупым предателям которым хватило мозгов уехать в *********?
так и вижу заголовки газет во вторую мировую - Польша решила не закрывать посольство в Германии что бы помогать своим гражданам который находятся в Германии
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04.10.2020 01:53 Відповісти
У них тоже была "АТО", "ООС" или ещё какое "ООО"?
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04.10.2020 02:19 Відповісти
Та які там українці ?? Більшість то вата голима прокацапська з паспортами Козлостану
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04.10.2020 07:35 Відповісти
Вводите визовый режим, заразы. Дип отношения пусть остаются а торговлю и визы ужесточить.
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04.10.2020 08:06 Відповісти
Знов тамжінашілюді?
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04.10.2020 08:21 Відповісти
так может променяет 40 миллионов человек вместе с территориями на 100 человек в Рашке ? Потянемся за сотней дураков . потеряем всю Украину ! Нужно срочно разрывать дипотношения .!!
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04.10.2020 08:22 Відповісти
Австріяки так і сказали:Кого ти лічиш? Ми тільки за "Пупін введі!" 14-ть років вязниці колаборантам даємо,а ви "там же ж наші люди"- безплатно їм енергію,воду,пенсії та ще й безвіз з окупантом,торгівля,"жму руку.обнімаю",бо вам-вихідцям з раші,-розпалювання міжусобиц між областями-це вже ментальне,і не тільки на сході,а й на заході з"львівське сміття". Для розірвати стосунки-посередник- не потрібний-ви одному Марківу не в змозі допомогти,а не те,що заробітчанам,які ще країні фінансово допомагають.
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04.10.2020 08:23 Відповісти
Это не совсем украинцы, это скорее всего безродные хахлы. Зачем их поддерживать???
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04.10.2020 08:23 Відповісти
опять 25 то не украинцы а хохлы или считающие себя русскими украинцы выехали оттуда после 2014 кто хотел,и они не просят помогать им там от нашего дипломата более того им "какаяразница" есть там школы с укр мовой чи нема то есть там "вата-обыкновенная" которой полно здесь также их электорат это зеленский или 73% или опзж после обнищания население подорожания комуналки эти примкнутся к Мертвечуку опзж -вата-неизлечима точка.
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04.10.2020 08:48 Відповісти
Нах... мені особисто впали українці в Росії? Якщо тих малоросів ще можна назвати українцями. Мені особисто не приємно, коли малоросів називають українцями.
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04.10.2020 08:51 Відповісти
"...підтримки українців в Росії,.." - Ви це серйозно? Після початку кацапської агресії, українці, які осталися в підарашці, автоматично втратили право так себе називати (за невеликими виключеннями - напр. Рома Цимбалюк).
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04.10.2020 09:05 Відповісти
Лицемер,как и его босс рыговский.Параша и в хер не ставит Украинских дипломатов.Лицемер высшего левела.
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04.10.2020 09:41 Відповісти
Українці в Україні. Те, що там по ********** шляється - то запроданці.
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04.10.2020 09:46 Відповісти
Ага,шоколадничек."Тамжинашилюди"?А Дамбацкую риспублику бесплатно водой поили и свет поставляли тоже по той причине?Вы и провода в Крым перерезали только после того,как ***** туда кабель протянул.Совпадение?
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04.10.2020 09:46 Відповісти
Наші еліти повели себе як французькі колаборанти з уряду в Віші. Замість розриву дипломатичних відносин, економічних з'язків, якісь нікому не потрібні Мінські імпотентні домовленості які ніхто не збирається виконувати. Замість того щоб гадити по всьому світі РФ, щоб вибити окупантів, вони запускають демагогію від космополітів-олігархів, що мають свій гешефт від торгівлі з РФ, які розглядають Україну як свою власну комору, а народ як кріпаків якому дозволяють робити вибір без вибору. Тому їх креатури і шастають як і поїзди до Москви і Криму за методичками з кремля "Как нам обничтожить Украину". Ми отримали, і війну, і ганьбу. Наші елітні керманичі і ЗСУ зразка 2014 виявились армією колаборантів, ідіотів і зрадників. Як би не добробати, то зараз би під прапором з двоголовою куркою співали б Россия - священная наша держава... А на території півдня будували б Новий Єрусилим, як про це писав Ігор Віталєвіч Беркут, кордони якого дивним чином збігаються з кордонами проекта путінської Новоросії. Дивують і політологи, які вкидають в черепні коробки з каналів олігархів думки, мовляв, ваші землі не головне, головне це економіка, яка без війни без пролитого поту і крові сама автоматично все деокупує, вам лише потрібно бути рабами у олігархії. Тому радо вас приймуть в лави прекаріата, радо вас відпустять з України (аби не заважали) з перспективою стати травою-кураєм (перекоти поле) і бігати по світам де б заробити на достойне життя.
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04.10.2020 09:51 Відповісти
А Грузии не нужно было поддерживать грузин в Раше.. но она разорвала дип отношения.., а мы нет. Так что оправдания не принимаются. А те кто во время войны ездит в напавшую на тебя страну на заработки, в гости, по делам, на отдых и т.д. - почему Украина должна о них заботиться. ( а военно пленных и заложниках можно общаться через Международный Красный крест, ООН, ОБСЕ, нейтральные страны , например Швецию) . Считаю не разрыв дип. отношений с Рашей с 2014 года по сей день позором Украины.
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04.10.2020 10:11 Відповісти
1.Клімкін: МЗС готувалося до розриву дипвідносин із Росією, але це можливість підтримки українців у РФ

2.Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість поставок прісної води з материкової частини України в анексований Крим у разі, як він висловився, гуманітарної катастрофи на півострові.
Клімкін: МЗС готувалося до розриву дипвідносин із Росією, але це можливість підтримки українців у РФ - Цензор.НЕТ 2133

І В чому різниця 1 і 2-го ? ))))
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04.10.2020 11:52 Відповісти
Климкин профукал всю дипломатию а зеленые продолжили его дело.
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04.10.2020 13:19 Відповісти
"Вибачте" за анти-гуманітарність - навіщо підтримувати українців на росії? Особисто мене не турбує навіть доля колаборантів в Україні. Є набагато важливіші справи - захист України від ворогів, незалежно який та/чи скільки у них паспортів, неважливо де вони мешкають. Торгівлю вашу ви захищаєте, брехуни.
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04.10.2020 15:30 Відповісти
дурень, тем трем миллионам надо было спасибо сказать за то, что очистили Украину! К ним бы ещё прибавить 4 миллиона лугандона и два миллиона Крыма = и страна стала бы на 100% украинской.
Надо было объявить тем, кто перебрался в лаптестан - тот, кто не вернется в течении 6 месяцев, лишается украинского гражданства. И затем разорвать дип отношения.
Украине не нужна вата и тем более консульская защита ваты со стороны Украины.
Но такие как Климкин вели к тому, чтобы 3+4+2 миллиона голосовали против Украины и вводили ватных депутатов в Раду
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04.10.2020 15:44 Відповісти
 
 