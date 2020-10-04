Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак
План мирного врегулювання України Донбасом "лежить на столі", і ні у кого з міжнародних партнерів не виникає сумнівів щодо позиції Києва.
Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Одне з великих досягнень за цей рік - це те, що ні у кого серед наших міжнародних партнерів не виникає питань до української позиції. І сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цього плану в кінці є те, чого так хоче український народ, і чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни і наші партнери, і чого насамперед, чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їх сім'ї. Вдалося так вибудувати атмосферу в переговорному процесі, як в Мінську, так і в нормандському форматі, коли ні у кого в цьому не виникає сумнівів. Залишилося тільки отримати відповідь від наших візаві", - сказав він.
Єрмак наголосив, що можна уточнювати якісь деталі цього мирного плану, але якщо є реальне бажання завершити війну, то його можна чітко окреслити в термінах і закінчити війну. "Якщо немає, то скажіть голосно про це все, що ви не хочете припинення війни в Україні", - заявив він.
Керівник Офісу президента зазначив, що фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів в ОРДЛО на підставі українського законодавства і норм Копенгагенської конвенції, і якщо уважно вивчити останні, то там є відповіді на всі питання.
"Досить сказати, що так, Україна має повернути свою територію, Україна забирає контроль над державним кордоном, і на демілітаризованій зоні відбуваються демократичні вибори", - сказав він.
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За.. Мир, НО.. НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
І що за план? На які поступки ви йдете, що здаєте? Як ми знаємо, до кацапів у вас претензій немає.
Ведь Зеленский обещал народное правление!
На каком официальном сайте можно прочеть детальный план?
Иначе это просто слова ни за что отвечающего лица.
Так "план " на столі - забористий, але не для усіх.
А потім у Пальчевського "відлиємо", він відбілить сечу., що задурно у депутати лізе.
а мнение народа их не интересует...почему-то...
То ли у плана есть конец, то ли есть план конца...
Уже всё про него понятно, пробы негде ставить от зашкваров, но он всё отрицает и продолжает выступать, и морда лица гладкая, и даже не пытается затаиться хотя бы на месяц.. Чем больше провалов, тем чаще он выступает. А эти выступления ни о чём и с использованием давно забытой советской риторики типа «все прогрессивные страны…». Настоящий агент-ледокол.
и видимо все это хорошо уже проплачено...
Он везде, он министр МИД, он главный переговорщик в Брерлине, Париже, Минске.
Эта секретутка с папой из гру, и мамой гражданкой рф, везде.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживших в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров днр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров днр+лнр.
и т.д.
явно там что-то нечисто...