Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак

План мирного врегулювання України Донбасом "лежить на столі", і ні у кого з міжнародних партнерів не виникає сумнівів щодо позиції Києва.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одне з великих досягнень за цей рік - це те, що ні у кого серед наших міжнародних партнерів не виникає питань до української позиції. І сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цього плану в кінці є те, чого так хоче український народ, і чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни і наші партнери, і чого насамперед, чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їх сім'ї. Вдалося так вибудувати атмосферу в переговорному процесі, як в Мінську, так і в нормандському форматі, коли ні у кого в цьому не виникає сумнівів. Залишилося тільки отримати відповідь від наших візаві", - сказав він.

Єрмак наголосив, що можна уточнювати якісь деталі цього мирного плану, але якщо є реальне бажання завершити війну, то його можна чітко окреслити в термінах і закінчити війну. "Якщо немає, то скажіть голосно про це все, що ви не хочете припинення війни в Україні", - заявив він.

Керівник Офісу президента зазначив, що фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів в ОРДЛО на підставі українського законодавства і норм Копенгагенської конвенції, і якщо уважно вивчити останні, то там є відповіді на всі питання.

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"Досить сказати, що так, Україна має повернути свою територію, Україна забирає контроль над державним кордоном, і на демілітаризованій зоні відбуваються демократичні вибори", - сказав він.