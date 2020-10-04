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Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак

Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак

План мирного врегулювання України Донбасом "лежить на столі", і ні у кого з міжнародних партнерів не виникає сумнівів щодо позиції Києва.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одне з великих досягнень за цей рік - це те, що ні у кого серед наших міжнародних партнерів не виникає питань до української позиції. І сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цього плану в кінці є те, чого так хоче український народ, і чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни і наші партнери, і чого насамперед, чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їх сім'ї. Вдалося так вибудувати атмосферу в переговорному процесі, як в Мінську, так і в нормандському форматі, коли ні у кого в цьому не виникає сумнівів. Залишилося тільки отримати відповідь від наших візаві", - сказав він.

Єрмак наголосив, що можна уточнювати якісь деталі цього мирного плану, але якщо є реальне бажання завершити війну, то його можна чітко окреслити в термінах і закінчити війну. "Якщо немає, то скажіть голосно про це все, що ви не хочете припинення війни в Україні", - заявив він.

Керівник Офісу президента зазначив, що фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів в ОРДЛО на підставі українського законодавства і норм Копенгагенської конвенції, і якщо уважно вивчити останні, то там є відповіді на всі питання.

Також читайте: Чи запрошувати Фокіна до ТКГ, вирішували колективно, враховували, що він народився на Донбасі і має політичний управлінський досвід, - Єрмак

"Досить сказати, що так, Україна має повернути свою територію, Україна забирає контроль над державним кордоном, і на демілітаризованій зоні відбуваються демократичні вибори", - сказав він.

Донбас (22357) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+56
ЗЕленые антиукраинские предатели "дЕрьмаки", "сивохи", "фокины", во главе с "Оманским ослом", продолжают называть сдачу интересов Украинской Державы "мирным урегулированием"... Только недоумки и откровенные сепары не видят удивительного совпадения риторики путинской партии ЖОПАблох с "ЗЕлеными слугами". И те и другие, наперегонки пытаются доказать народу Украины, что капитуляция Украины перед рашистами, это типа "мирный план"...
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04.10.2020 02:39 Відповісти
+42
Иуда с тремя паспортами не говорит убийц -оккупантов , « та сторона «, «повстанцы « «мир в глазах « - каждый день трупы и выжженная земля ,дома
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04.10.2020 01:59 Відповісти
+40
Блин, и когда раша войска выведет и границу освободит ?

Вот же трепло !!!

Раша как раз для жтого столько денег вогнала в лугандон, шоб теперь мирно уйти????идиот
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04.10.2020 01:44 Відповісти
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Хороший "план" у него-Крымский)
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04.10.2020 10:24 Відповісти
Твої візаві з миром в очах мирно ліси українські спалюють, поки ти куриш свій мирний план.
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04.10.2020 10:24 Відповісти
Ліси? Якби ж то тільки ліси... А людей? Он, дванадцять душ заживо згоріли тільки останнім часом! І це - тільки цивільних; а за військових нам не повідомляють!
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04.10.2020 11:48 Відповісти
І де цей мирний план можна почитати?
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04.10.2020 10:26 Відповісти
ні, його тільки курити..
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04.10.2020 10:33 Відповісти
Он передёргивает и манипулирует. Типа если вы против мира скажите громко..
За.. Мир, НО.. НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
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04.10.2020 10:28 Відповісти
А ты азейбарджанский план видел, не?
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04.10.2020 10:32 Відповісти
Поддерживаю азейбарджанский план.
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04.10.2020 19:25 Відповісти
А у міжнародних партнерів, за 6 років війни, були претензії до України? В чому плісняве "досягнення"?
І що за план? На які поступки ви йдете, що здаєте? Як ми знаємо, до кацапів у вас претензій немає.
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04.10.2020 10:56 Відповісти
Що ти мелеш, придурок!
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04.10.2020 11:07 Відповісти
В України зараз вікно можливостей, якого може не бути вже ніколи. У нас вже є Байрактари, є навчені люди, а росія завязла в різних місцях і набрала собі конфліктів як ***** бліх, у нас сильний союзник -США, самий час ставити вимоги і ультиматуми, і міжнародна спільнота в стані, коли з них зараз щось можна ліпити, але у нас немає пороха.Надалі обставини зміняться, не факт що на нашу користь, росія швидко навчається, і придумає щось як боротися з безпілотниками чи зменьшити їх роль, можливо вона оптимізує собі кількість місць, куди вона втручається,а за щось може вхватитися мертво, як за останій шматок,наприклад, прийде до висновку, що Вірменія далеко, літаками танки не навозишся, і там не "браття", а от в "Україні саме браття"
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04.10.2020 11:42 Відповісти
Покажіть, нарешті, цей план українському суспільству! Бо все, що ви досі демонструєте Сивохою, Кравчуком, Фокіним і тими же д'Єрмаком з ЗЕ - це не що інше, як капітуляція перед споконвічним ворогом, відступ з завойованих в 15-19роках позицій, здача інтересів України за прикриттям "мирного врегулювання". Рух опору капітуляції з таким не погоджується!
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04.10.2020 11:42 Відповісти
Если этот план "лежит на столе", то дайте его прочитать украинскому народу!
Ведь Зеленский обещал народное правление!
На каком официальном сайте можно прочеть детальный план?
Иначе это просто слова ни за что отвечающего лица.
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04.10.2020 12:18 Відповісти
под словом "визави" дермак подразумевает своих начальников и командиров...
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04.10.2020 12:24 Відповісти
Козир у вас є "план"..
Так "план " на столі - забористий, але не для усіх.
А потім у Пальчевського "відлиємо", він відбілить сечу., що задурно у депутати лізе.
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04.10.2020 12:33 Відповісти
Зачем нам в Украине ложка ДНРовского русского прогнившего мира? Пускай и дальше дичают там у себя, лишить всех гражданства как Литва, Латвия и Эстония.
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04.10.2020 13:12 Відповісти
вот честно, уже надоело, что все ругают Ермака, когда его уже бить начнут???
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04.10.2020 13:29 Відповісти
Только лишь бить мало, - гнать его в три шеи надо, и на нары.
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04.10.2020 18:33 Відповісти
Украина может освободить свои земли единственным путем - военным захватом, освобождая населенный пункт за пунктом, а по другому Украина не вернет свои земли никак! Нужно готовить операцию освобождения, а когда противник ослабнет от санкций и низких цен на нефть и т.д. то тогда нужно будет захватить Донбасс и делать это можно только очень быстрым рывком - максимум 2-3 дня и уже на границе с РФ должны будут стоять большие войска. И должно пойти в наступление войско из минимум пол миллиона - лавина должна снести все на своем пути и чтобы РФ даже не подумала вступать в бой ибо идти на пол миллиона Армию - это большая война, а РФ на это не пойдет, потому что получит такие санкции, что внутри РФ начнется развал сразу же! Украина должна готовить войско для этой операции - большое войско. Тогда будет мгновенный захват территорий. А все, что предлагают мирные договоры эти, то там туфта - РФ ждет подписания капитуляции, на другие условия она не пойдет с позиции силы. А народ Украины не даст никогда капитулировать! Потому туфта все эти танци с бубном вокруг - этих минских капитуляций. Украине нужен сильный президент - лидер, который готов планировать военные операции и сильная личность должна быть, он должен понимать всю гео политику и расклады, также историю должен знать хорошо, хотя бы за прошлый век - войн и холодных войн. И самое главное этот человек должен быть патриотом Украины готовым воевать!
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04.10.2020 13:43 Відповісти
нашим "миратворцам" в ОП этот метод неприемлем...им надо стать перед рашкой на локти...
а мнение народа их не интересует...почему-то...
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04.10.2020 23:19 Відповісти
Не совсем понятна фраза "У этого плана в конце есть то, что..."
То ли у плана есть конец, то ли есть план конца...
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04.10.2020 14:41 Відповісти
Ох, а я в восторге от Ермака.
Уже всё про него понятно, пробы негде ставить от зашкваров, но он всё отрицает и продолжает выступать, и морда лица гладкая, и даже не пытается затаиться хотя бы на месяц.. Чем больше провалов, тем чаще он выступает. А эти выступления ни о чём и с использованием давно забытой советской риторики типа «все прогрессивные страны…». Настоящий агент-ледокол.
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04.10.2020 14:42 Відповісти
Прогресивньіе страни не можуть сказати: "Захищайтеся, вперед, у наступ! Вони стежать за цією владою. А стратегічний план у єрмака -- "достаточно сказать, что ми должни вернуть територии" і... капітулювати. Причому всій Україні, а не лише Донбасу...
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10.10.2020 06:08 Відповісти
Рашесепарня в дырынылыныры желают в рашку. С "миром" появятся бОльшие проблемы на всей территории Украины.
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04.10.2020 14:42 Відповісти
Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3198
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04.10.2020 15:43 Відповісти
Желание защищать свою Землю, это не то же самое, что желать войны. Такая подмена понятий Ермаком-Козырем и ЖОПОблоком,- это работа кремлевских агентов по кремлевским методичкам. Война заканчивается либо победой, либо поражением, третьего не дано.
Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6278
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04.10.2020 15:58 Відповісти
они декларируют "мирный план"...не удивлюсь если там де-факто предусмотрена капитуляция и "асобый статус" ОРДЛа...а потом и поэтапное снятие санкций с кацапетии...
и видимо все это хорошо уже проплачено...
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04.10.2020 23:17 Відповісти
може потрібно вже хоч трохи повернути зброї проти кварптальних ...дарасів?
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05.10.2020 08:50 Відповісти
Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4711
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04.10.2020 16:12 Відповісти
квартальное ГОВНИЩЕ.
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05.10.2020 08:48 Відповісти
А хто такий Ермак?
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04.10.2020 17:08 Відповісти
Украинский мирный план лежит на столе,а на плане лежит толстый кацапский болт.
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04.10.2020 17:19 Відповісти
Кого преставляє Д"єрмак? Канцелярію?
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04.10.2020 19:17 Відповісти
Єрмолка квартальна, засунь його собі у дупу, та удавись краще, мудило!
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04.10.2020 19:57 Відповісти
Кто такой ермак(швондер) - секретутка АП.
Он везде, он министр МИД, он главный переговорщик в Брерлине, Париже, Минске.
Эта секретутка с папой из гру, и мамой гражданкой рф, везде.
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04.10.2020 21:13 Відповісти
явно ему нельзя доверять...ибо не зря так встрепенулся этот "перегаворщик" когда выяснилось что рассеяне негласно ведут видео и аудио фиксацию переговоров...видимо там есть компромат...на этого "миратворца"...
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04.10.2020 23:14 Відповісти
Бо фактично немає президента.
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10.10.2020 06:11 Відповісти
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбаных республик, а перед этим всех амнистировали.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживших в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров днр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров днр+лнр.
и т.д.
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04.10.2020 21:13 Відповісти
-"план лежит на столе"...а почему об этом "хениальном" мирном плане не знает народ Украины...?! что там "спрятано и завуалировано" -что СН так сильно стремятся этот план воплотить...?! отвод рассейских войск за границы Украины...? ввод миротворцев ООН...?! или снова разведение и отступление в угоду ОРДЛО...?!
явно там что-то нечисто...
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04.10.2020 23:12 Відповісти
Мабуть цей план написано і підписано в Омані, там же був Єрмак і росіяни, і російський літак. І збили в Ірані наш літак, український. Во, как то все совпало...
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10.10.2020 06:16 Відповісти
"Мирный план" ЗЕгенератов и прочих жидобольшевиков (Медведчук+Рабинович+Бойко) это по сути план капитуляции во имя мира и процветания "95 квартала".
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04.10.2020 23:59 Відповісти
Що ж ти ***** слугоуродівська там напланувала, за скільки ви гниди з квартальним дірявим ...андоном продали ***** Україну?
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05.10.2020 01:01 Відповісти
Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9773
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05.10.2020 08:30 Відповісти
150% в точку
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05.10.2020 08:47 Відповісти
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