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Новини Санкції проти Росії
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Окупанти намагаються вплинути на представницю Білорусі в ООН Довгань, щоб домогтися скасування санкцій щодо Криму

Окупанти намагаються вплинути на представницю Білорусі в ООН Довгань, щоб домогтися скасування санкцій щодо Криму

Окупаційна влада Криму хоче домогтися візиту представниці Білорусі в ООН Олени Довгань, щоб пізніше та змогла переконати організацію, що санкції негативно впливають на дотримання прав людини.

Про це глава експертної ради з міжнародно-правових питань при окупаційному уряді РФ в Криму Олександр Молохов сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, коментуючи розширення санкцій ЄС через будівництво Керченського моста, інформує Цензор.НЕТ.

"Секторальні санкції заважають нормальному життю простих людей на півострові,  рано чи пізно ми доб'ємося їх скасування. На останній, 45-й сесії Ради з прав людини в Женеві вкотре було направлено звернення до нової спецдоповідачки ООН Олени Довгань з питанням про односторонні примусові заходи і їх вплив на права людини в Криму. Ми сподіваємося, що ця представниця Білорусі відвідає півострів і розповість Заходу правду, як живуть прості кримчани, і що їх в жодному  разі не можна карати за вибір, зроблений в 2014 році", - сказав Молохов .

Водночас старший аналітик Центру політики безпеки і європейських цінностей в Празі і колишній пресаташе Представництва ЄС в Україні Давид Стулик зазначив, що пакет обмежень за будівництво Керченського моста від початку не спрямований проти самих кримчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу

"Логіка в тому, щоб покарати порушників міжнародного права. Санкції Євросоюзу, запроваджені 17 березня 2014 року, не були спрямовані на те, щоб перешкодити будівництву Керченського моста. Це були обмеження проти осіб і компаній, причетних до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. В цьому списку сьогодні 177 осіб і понад 40 компаній. Будівництво Керченського моста також є порушенням міжнародного права", - пояснив він.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу доповнила санкційні списки новими особами та організаціями, причетними до будівництва моста через Керченську протоку. До нього увійшли, зокрема, представники керівництва російських компаній "Гранд Сервіс Експрес" і "Стройгазмонтаж", а також "Кримська залізниця".

Крим (14189) ООН (3378) санкції (12113) Керченський міст (537)


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Топ коментарі
+24
Орки наваливают на права миллионов людей огромную кучу. А когда им мешают это делать, начинают бить себя лапой в грудь и орать, что нарушают права человека. При этом права самих орков в мордоре ограничены правом умереть в любой момент.
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04.10.2020 02:14 Відповісти
+12
Животворящие Санкции -это "для них даже хорошо", но они почему-то всеми силами добиваются их отмены))) и про права человека вспомнили
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04.10.2020 04:27 Відповісти
+11
ну це ж класика від чекістів: криваві чекісти порушують права людей, але кажуть всім, що вони не порушують права людей.... Рабство - це свобода, війна - це мир, порушення прав людини - це не порушення прав людини! Стандартна кацапська логіка! Все як заповідав *********-ШЕЛОМОВ!
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04.10.2020 04:14 Відповісти
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Орки наваливают на права миллионов людей огромную кучу. А когда им мешают это делать, начинают бить себя лапой в грудь и орать, что нарушают права человека. При этом права самих орков в мордоре ограничены правом умереть в любой момент.
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04.10.2020 02:14 Відповісти
"бить себя лапой лаптем в грудь..." - за точность формулировок
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04.10.2020 10:03 Відповісти
Сказал же путлер ,что они прямо в рай попадут , а все остальные сдохнут
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04.10.2020 02:19 Відповісти
С больной головы - на здоровую. В духе кацапстана!
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04.10.2020 03:27 Відповісти
ну це ж класика від чекістів: криваві чекісти порушують права людей, але кажуть всім, що вони не порушують права людей.... Рабство - це свобода, війна - це мир, порушення прав людини - це не порушення прав людини! Стандартна кацапська логіка! Все як заповідав *********-ШЕЛОМОВ!
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04.10.2020 04:14 Відповісти
Животворящие Санкции -это "для них даже хорошо", но они почему-то всеми силами добиваются их отмены))) и про права человека вспомнили
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04.10.2020 04:27 Відповісти
Окупанти намагаються вплинути на представницю Білорусі в ООН Довгань, щоб домогтися скасування санкцій щодо Криму - Цензор.НЕТ 7028
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04.10.2020 10:52 Відповісти
Ну ясно, кацапы поняли, что у них сейчас в руках яйца шизофреника и они начали выжимать из них максимум.
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04.10.2020 05:25 Відповісти
Зачем отменять,они вроде на пользу.
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04.10.2020 07:00 Відповісти
Подлость наглость и ложь для Мавзолейных нацистов в порядке вещей
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04.10.2020 07:01 Відповісти
Не, а мне понравилось другое: оккупанты чё-то комментируют в эфире украинского радио, в оригинале (Крым.Реалии) оккупанты зовутся "российским правительством Крыма"...
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04.10.2020 07:09 Відповісти
Плювати на кацапів і на їх бажання.
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04.10.2020 07:12 Відповісти
Какой выбор! По законам Украины Крым не имел права как Донбасс проводить референдум. Весь мир, за исключением нескольких "упоротых" стран признал захват Крыма аннексией, а пацаки талдычат про какой-то выбор.
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04.10.2020 07:12 Відповісти
РАБссия которой нет на самом деле и русские которых нет в природе,единственные в Мире у кого нет Родины.....есть Фидирацыя...
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04.10.2020 07:15 Відповісти
Национальность рюсский придумана Джугашвили в 1932 году,до это эти бездомные назывались Вяликарос
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04.10.2020 07:22 Відповісти
А я ще й думав, звідки це назва "каріес" пішла)
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04.10.2020 07:31 Відповісти
пуцин, ты уж как то определись, на пользу вам санкции или нет...А то послушать тебя, так санкции вам только на пользу! Или не на пользу раз вы так упорно,втихаря, добиваетесь их отмены?
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04.10.2020 07:26 Відповісти
Білорусь сама під санкціями, яке ще "повпливати"?
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04.10.2020 07:30 Відповісти
Вчера Конгресс СШа принял новые санкции против "Рособоронэкспорта" и фирм строивших Крымский мост...Теперь бараны кремля не смогут проодать оружие за бугор....
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04.10.2020 07:35 Відповісти
панове, не розпиляйтеся і не змагайтеся в красномовстві. це такі санкції,як я жидівський льотчик з орденом сутулого. це все панти. вони всі ложили на Украіну. параша їм цікавіша як партнер по бізнесу. А як відомо ,за гроші, єврососи і мамі рідні в рот дадуть.Це така сама мерзота як кацапня.Якби вони хотіли поставити на коліна тих дикунів,то в них би вже ведмеді строєм ходили і мухи без квітка не літали б.Але ні америкоси ні єврососи не роблять нічого щоб рашу поставити на коліна.НЕВИГІДНО!!!! кому будуть продавати товари?? Украіні???Украіна гола і боса із дебільним керівництвом, яке вибрали такі самі мутанти,як і керівництво, з таким правлінням скоро буде в сраці багато глибше раші.Треба вимагати від підписантів будапештського меморандуму відновити нашу цілістність,вони жбо забераючи в нас ядерну зброю гарантували нам недоторканість.Чи це вже не дійсне.
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04.10.2020 07:39 Відповісти
Про санкции..
год 2012 РАБссия ...4 место в Мире по экономике после США,Китая и ЕС...
РАБссия год 2019 бюджет РАБссии 232 миллиарда,бюджет штата Калифорния 309 миллиардов.... Санкции не работають....
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04.10.2020 07:46 Відповісти
Оккупанты пытаются повлиять на представительницу Беларуси в ООН Довгань, чтобы добиться отмены санкций по Крыму - Цензор.НЕТ 9731

Вхопили, так несіть і не скигліть.
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04.10.2020 07:52 Відповісти
Ее величество нефть упала с 42 до 39 баков за бутль...опять виновата Украина,Эрдоган и принц Саудитов Салман...
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04.10.2020 07:53 Відповісти
Нужно 26,а лучше по 13
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04.10.2020 09:10 Відповісти
И что,ну допустим кацапы повлияют на эту Довгань или вернее сказать нажмут на бесноватого усатого бульбафюрера и что с того,что из себя представляет в ООН голос их представителя?Да и что из себя предствляет сама ООН,сборище импотентных демагогов сжирающих огромный бюджет этой абсолютно беспомощной организации!!!
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04.10.2020 07:54 Відповісти
Санкции имеют силу Федерального Закона США,их снять невозможно пока не уйдут из Крыма и Дамбасса...
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04.10.2020 08:02 Відповісти
Оккупанты пытаются повлиять на представительницу Беларуси в ООН Довгань, чтобы добиться отмены санкций по Крыму - Цензор.НЕТ 2322
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04.10.2020 08:28 Відповісти
Заселились оккупанты в Крыму,а эта белорусская "Верещук" ,верещит,что их Украина угнетает,вот мразь
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04.10.2020 09:08 Відповісти
"санкции негативно влияют на соблюдение прав человека"
Совершенно верно, но это повод отменить оккупацию, а не санкции. Кстати ООН санкции не вводила, а лишь признала факт оккупации. Дальше работают стандартные механизмы.
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04.10.2020 09:40 Відповісти
Представительница Беларуси пусть сначала разберется с правами человека в родной Беларуси. А вообще в связи с такой ситуацией в ее стране, установление диктатуры.. пора ее снимать со столь не подходящей для нее должности ( по факту она есть представитель не легитимного Луки, а тот ( теперь уж без всяких там " но") назначенный Путинило временный смотрящий за Минским генерал губернаторством.
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04.10.2020 09:52 Відповісти
Крысчанам не нравится жизнь в "родной говени"?
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04.10.2020 10:17 Відповісти
А дерьмак їм зе це, "мірний план" по доМбасу.
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04.10.2020 11:00 Відповісти
Кацапы даже не имееют представления на сколько лет они попали на санкциях.
Кстати, ООН абсолютно никаким боком не имеет отношения к санкциям вообще и снять их не сможет никогда.
Кацапы ''ощастливыли'' себя санкциями минимум лет на 50

Чтобы снять санкции должны быть целые вагоны рекомендаций от многих организаций мира, множество судов и дебатов во многих палатах Конгресса, Верховного Суда США, и многое другое...
Даже президент США единолично не в силах, и не сможет отменить эти санкции.
Кацапы - мои вам ''поздравления'' вы конкретно попали.




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04.10.2020 14:06 Відповісти
Ті довбані прості люди отарами йшли на "референдум" і без жодного примусу зробили свій вибір. Так що нема на що нарікати.
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04.10.2020 16:15 Відповісти
На представників білорасєї якось впливати не треба, це та категорія "братів" у яких за ради ******** писки відкриваються автоматично...
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04.10.2020 23:44 Відповісти
 
 