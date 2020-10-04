Окупанти намагаються вплинути на представницю Білорусі в ООН Довгань, щоб домогтися скасування санкцій щодо Криму

Окупаційна влада Криму хоче домогтися візиту представниці Білорусі в ООН Олени Довгань, щоб пізніше та змогла переконати організацію, що санкції негативно впливають на дотримання прав людини.

Про це глава експертної ради з міжнародно-правових питань при окупаційному уряді РФ в Криму Олександр Молохов сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, коментуючи розширення санкцій ЄС через будівництво Керченського моста, інформує Цензор.НЕТ.

"Секторальні санкції заважають нормальному життю простих людей на півострові, рано чи пізно ми доб'ємося їх скасування. На останній, 45-й сесії Ради з прав людини в Женеві вкотре було направлено звернення до нової спецдоповідачки ООН Олени Довгань з питанням про односторонні примусові заходи і їх вплив на права людини в Криму. Ми сподіваємося, що ця представниця Білорусі відвідає півострів і розповість Заходу правду, як живуть прості кримчани, і що їх в жодному разі не можна карати за вибір, зроблений в 2014 році", - сказав Молохов .

Водночас старший аналітик Центру політики безпеки і європейських цінностей в Празі і колишній пресаташе Представництва ЄС в Україні Давид Стулик зазначив, що пакет обмежень за будівництво Керченського моста від початку не спрямований проти самих кримчан.

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"Логіка в тому, щоб покарати порушників міжнародного права. Санкції Євросоюзу, запроваджені 17 березня 2014 року, не були спрямовані на те, щоб перешкодити будівництву Керченського моста. Це були обмеження проти осіб і компаній, причетних до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. В цьому списку сьогодні 177 осіб і понад 40 компаній. Будівництво Керченського моста також є порушенням міжнародного права", - пояснив він.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу доповнила санкційні списки новими особами та організаціями, причетними до будівництва моста через Керченську протоку. До нього увійшли, зокрема, представники керівництва російських компаній "Гранд Сервіс Експрес" і "Стройгазмонтаж", а також "Кримська залізниця".