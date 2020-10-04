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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, використовуючи гранатомети і стрілецьку зброю. Від початку поточної доби зафіксована одна провокація біля Мар'їнки, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що від початку поточної доби, 4 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС

У штабі також повідомили, продовжують локалізувати осередки пожеж та надавати допомогу місцевим громадам, котрі найбільше її потребують.

"Учора наші захисники працювали у населеному пункті Воронове, де унаслідок пожеж зруйновані будинки, пошкоджені водогін, електромережі, газопровід та об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники Об’єднаних сил відновлюють житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Упродовж минулої доби вони відремонтували 10 будинків, на 6 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 4 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 64 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак

обстріл (29195) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Може вони не знають що у нас мЬІр?
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04.10.2020 08:27 Відповісти
+8
Это ничего, у Ермака есть хитрый план, нужно трохи ещё попрятаться в окопах, лет тридцать...
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04.10.2020 08:35 Відповісти
+7
Не стреляйте в пианиста, они играет, чем умеет.
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04.10.2020 08:21 Відповісти
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Не стреляйте в пианиста, они играет, чем умеет.
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04.10.2020 08:21 Відповісти
Може вони не знають що у нас мЬІр?
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04.10.2020 08:27 Відповісти
Памагите.

Хулиганы наших солдат премии лишают.
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04.10.2020 08:32 Відповісти
Это ничего, у Ермака есть хитрый план, нужно трохи ещё попрятаться в окопах, лет тридцать...
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04.10.2020 08:35 Відповісти
Просто транш за сдачу Украины не пришел.
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04.10.2020 09:17 Відповісти
За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе из гранатометов, с начала текущих - один обстрел, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4569За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе из гранатометов, с начала текущих - один обстрел, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 664
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04.10.2020 08:42 Відповісти
Втрат "не має" , а поранених везуть.. це не почекати в окопах, а це розстрілювати , бо відповідь = захищати своє життя і здоров'я не можна!!! В якій ще країні добровільно обирають зрадників і тих хто знищує Державу у владу?
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04.10.2020 09:13 Відповісти
Вы задолбали с обстрелами! Это не по феншую зеленского!
Вы пишите: Совершено столько то провокаций, но мы стойко сохраняем мир несмотря ни на то: ни на обстрелы, ни на пожары, ни на погибших и сгоревших. Как в 41 году.
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04.10.2020 09:16 Відповісти
За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема, з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2488
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04.10.2020 09:22 Відповісти
Мар_Очко, эт чё, в опере опять будет аншлаг?
За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема, з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9152
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04.10.2020 09:26 Відповісти
Борец с нетрудовыми доходами УРКА
За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема, з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3364
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04.10.2020 09:33 Відповісти
Каждый день обстрелы от 3-4 раз до 10-11 а у нас это называется " полное и неукоснительное прекращение огня" ( нужно только добавить " со стороны Украины", что бы стало понятно) И где реакция наших "глубоко обеспокоенных " партнеров по ОБСЕ, ЕС, ООН, Нормандскому формату. Где их реакция на каждодневное происходящее , где дополнительные санкции на Рашу в связи с этим и т.д. Все таки в мире как и сто и тысячу лет назад действует только одна формула " кто сильнее, тот и прав", как пример басня Крылова про волка и ягненка.
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04.10.2020 09:46 Відповісти
При чем тут партнеры если президент запрещает своей армии применять оружие?
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04.10.2020 11:14 Відповісти
При том что Украина соблюдает в полной мере условия подписанного договора о перемирии и прекращении огня ( и даже не отвечает на обстрелы), а другая сторона переговоров подписавшая соответствующее соглашение, его ежедневно нарушает. ну и где реакция партнеров по переговорам на эту ситуацию ( Франции и Германии, ОБСЕ, ЕС, ООН) Вот что я имею в виду.
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04.10.2020 12:18 Відповісти
В смысле "даже не отвечает"! В минских так и написано что в украинского солдата стрелять могут а он ответчат не должен?
Что за пургу ты несешь!
Зеленский кому обещал из передовых украинских отрядов делать зайцев для охоты? Сволочь.
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04.10.2020 12:54 Відповісти
Ты по настоящему "ручка" но не от чемодана а от ночного горшка.. Ты блин понял что я написал. Украине несмотря ни на что соблюдает прекращение огня, а та сторона каждый день стреляет. Почему участники Нормандской встречи, ОБСЕ, ООН, ЕС не принимают мер против нарушителей подписанных соглашений....Типило ты горо-овое.
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04.10.2020 15:02 Відповісти
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm

Максим Мирович

@maxim_nm

·https://twitter.com/maxim_nm/status/1312654075012558854 35 хв

А представьте, что нацизм не был осуждён в 1945-м и просто тихо развалился сам собой. И вот сегодня немцы начали бы хвалить те времена, выбрали канцлером бывшего эсэсовца и начали снова втихую крепить Рейх, прежде всего аннексировав Судеты Представили? Так это ж путинская Россия
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04.10.2020 10:57 Відповісти
Ответ не давали...
Из защитников сделали терпил!
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04.10.2020 11:13 Відповісти
Война за свобождение Карабаха и турецкий урок для Украины ВИДЕО https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/02/119339/vojna-za-svobozhdenie-karabakha-i-turetskij-urok-dlya-ukrainy-video.shtml
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04.10.2020 11:26 Відповісти
краще б було "ВСУ чотири рази гатило по російським окупантам, втрат серед українських військових нема"
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04.10.2020 12:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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04.10.2020 15:30 Відповісти
До речі , цей воін недавно раптово помер 😪
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04.10.2020 16:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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04.10.2020 15:34 Відповісти
До Харкова прибув борт з важкопораненими фронтовиками.
Штаб ООС про них мовчить, - ветерани ))
А бубочка тим часом відпочиває - вихідний у них
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04.10.2020 16:21 Відповісти
 
 