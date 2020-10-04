За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, використовуючи гранатомети і стрілецьку зброю. Від початку поточної доби зафіксована одна провокація біля Мар'їнки, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що від початку поточної доби, 4 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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У штабі також повідомили, продовжують локалізувати осередки пожеж та надавати допомогу місцевим громадам, котрі найбільше її потребують.

"Учора наші захисники працювали у населеному пункті Воронове, де унаслідок пожеж зруйновані будинки, пошкоджені водогін, електромережі, газопровід та об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники Об’єднаних сил відновлюють житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Упродовж минулої доби вони відремонтували 10 будинків, на 6 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 4 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 64 знайдених вибухонебезпечних предмети.

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