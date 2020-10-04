За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС
За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, використовуючи гранатомети і стрілецьку зброю. Від початку поточної доби зафіксована одна провокація біля Мар'їнки, українські військовослужбовці не постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"Стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що від початку поточної доби, 4 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
У штабі також повідомили, продовжують локалізувати осередки пожеж та надавати допомогу місцевим громадам, котрі найбільше її потребують.
"Учора наші захисники працювали у населеному пункті Воронове, де унаслідок пожеж зруйновані будинки, пошкоджені водогін, електромережі, газопровід та об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Крім того, рятувальники Об’єднаних сил відновлюють житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Упродовж минулої доби вони відремонтували 10 будинків, на 6 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 4 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 64 знайдених вибухонебезпечних предмети.
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Хулиганы наших солдат премии лишают.
Вы пишите: Совершено столько то провокаций, но мы стойко сохраняем мир несмотря ни на то: ни на обстрелы, ни на пожары, ни на погибших и сгоревших. Как в 41 году.
Борец с нетрудовыми доходамиУРКА
Что за пургу ты несешь!
Зеленский кому обещал из передовых украинских отрядов делать зайцев для охоты? Сволочь.
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Максим Мирович
@maxim_nm
·https://twitter.com/maxim_nm/status/1312654075012558854 35 хв
А представьте, что нацизм не был осуждён в 1945-м и просто тихо развалился сам собой. И вот сегодня немцы начали бы хвалить те времена, выбрали канцлером бывшего эсэсовца и начали снова втихую крепить Рейх, прежде всего аннексировав Судеты Представили? Так это ж путинская Россия
Из защитников сделали терпил!
Штаб ООС про них мовчить, - ветерани ))
А бубочка тим часом відпочиває - вихідний у них