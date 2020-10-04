Страшна трагедія на Хмельниччині: чоловік повісив однорічного сина, після чого повісився сам, - Нацполіція
У суботу, 3 жовтня, близько 16:00, в селі Мартинівка Старокостянтинівського району в гаражі на території одного домогосподарств були знайдені повішеними тіла господаря (громадянина Футорного, 1988 р.н.), а також його однорічного сина.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.
За попередніми даними поліції, чоловік повісив свого сина і потім наклав на себе руки. Мотиви його вчинку з'ясовуються.
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