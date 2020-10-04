Єрмак відповів на критику з приводу фонду COVID-19: Люди відчувають зміни. Ситуація під контролем
Влада не розтратила всі гроші з фонду COVID-19 на будівництво доріг, і держава абсолютно контролює ситуацію, в тому числі і з фінансової точки зору.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" глава Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання ведучого, чи правда, що коронавірусний фонд майже порожній.
"Рік дійсно складний, і дуже багато подій, яких вистачило б не на одне десятиліття, які відбулися в один рік. Сьогодні, на жаль, спостерігається таке явище - що б не робила нинішня влада, - це все викликає не завжди конструктивну критику. Будуються всюди дороги. Дійсно, вперше, такої кількості доріг не будувалося за останні десятиліття. Дійсно, країна по-іншому виглядає, коли ти їдеш хорошими дорогами. Це відчувають усі, особливо для нас важливо, що це відчувають прості люди", - сказав він.
За словами Єрмака, держава тримає ситуацію з фінансами під повним контролем.
"Коли ти приїжджаєш в просте закарпатське село, проїжджаєш маленьке містечко, і виходять практично всі жителі на вулицю, зустрічають президента, практично зі сльозами на очах дякують, бо ще два місяці тому там неможливо було пройти, люди на човнах плавали ... Особливо після паводків і так далі.
Але не можна ж так - а, ви дороги будуєте, напевно, всі гроші забрали з ковідного фонду. Ні, це неправда. На сьогодні держава абсолютно контролює (ситуацію. - Ред.), в тому числі і з фінансової точки зору", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Вспомнился не давно сюжет по ТВ, где жители тоже простого села, не помню область, задолбались ждать когда им отремонтируют дороги и сами, за свои деньги, своими силами сделали себе дороги. Вот туда бы съездил "не лох", рассказал бы им про дороги...
Багато моїх друзів закрилось,багато планують закритись. Реалізація плану стосовно виробництва відклалась.
Позитивні зміни так і регочуть мені в лице.
- та хто знав,що так станеться.
П*здьож...ніхто навіть не оглядається, коли воно їде
просрана країна під контролем.
Козир у вас є "план" той що позабористіє, де, на столі..
Еще один год и не сможете проходной барьер преодолеть, прийдется ребрендинг проводить...
Не обнадёживайте так Ермака и остальных "слуг " .
-Дааааа...
-А пальчики -то вот , они !!!1