Єрмак відповів на критику з приводу фонду COVID-19: Люди відчувають зміни. Ситуація під контролем

Влада не розтратила всі гроші з фонду COVID-19 на будівництво доріг, і держава абсолютно контролює ситуацію, в тому числі і з фінансової точки зору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" глава Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання ведучого, чи правда, що коронавірусний фонд майже порожній.

"Рік дійсно складний, і дуже багато подій, яких вистачило б не на одне десятиліття, які відбулися в один рік. Сьогодні, на жаль, спостерігається таке явище - що б не робила нинішня влада, - це все викликає не завжди конструктивну критику. Будуються всюди дороги. Дійсно, вперше, такої кількості доріг не будувалося за останні десятиліття. Дійсно, країна по-іншому виглядає, коли ти їдеш хорошими дорогами. Це відчувають усі, особливо для нас важливо, що це відчувають прості люди", - сказав він.

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За словами Єрмака, держава тримає ситуацію з фінансами під повним контролем.

"Коли ти приїжджаєш в просте закарпатське село, проїжджаєш маленьке містечко, і виходять практично всі жителі на вулицю, зустрічають президента, практично зі сльозами на очах дякують, бо ще два місяці тому там неможливо було пройти, люди на човнах плавали ... Особливо після паводків і так далі.

Але не можна ж так - а, ви дороги будуєте, напевно, всі гроші забрали з ковідного фонду. Ні, це неправда. На сьогодні держава абсолютно контролює (ситуацію. - Ред.), в тому числі і з фінансової точки зору", - сказав він.