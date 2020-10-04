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Новини
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Єрмак відповів на критику з приводу фонду COVID-19: Люди відчувають зміни. Ситуація під контролем

Єрмак відповів на критику з приводу фонду COVID-19: Люди відчувають зміни. Ситуація під контролем

Влада не розтратила всі гроші з фонду COVID-19 на будівництво доріг, і держава абсолютно контролює ситуацію, в тому числі і з фінансової точки зору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" глава Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання ведучого, чи правда, що коронавірусний фонд майже порожній.

"Рік дійсно складний, і дуже багато подій, яких вистачило б не на одне десятиліття, які відбулися в один рік. Сьогодні, на жаль, спостерігається таке явище  - що б не робила нинішня влада, - це все викликає не завжди конструктивну критику. Будуються всюди дороги. Дійсно, вперше, такої кількості доріг не будувалося за останні десятиліття. Дійсно, країна по-іншому виглядає, коли ти їдеш  хорошими дорогами. Це відчувають усі, особливо для нас важливо, що це відчувають прості люди", - сказав він.

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За словами Єрмака, держава тримає ситуацію з фінансами під повним контролем.

"Коли ти приїжджаєш в просте закарпатське село, проїжджаєш маленьке містечко, і виходять практично всі жителі на вулицю, зустрічають президента, практично зі сльозами на очах дякують, бо ще два місяці тому там неможливо було пройти, люди на човнах плавали ... Особливо після паводків і так далі.

Але не можна ж так - а, ви дороги будуєте, напевно, всі гроші забрали з ковідного фонду. Ні, це неправда. На сьогодні держава абсолютно контролює (ситуацію. - Ред.), в тому числі і з фінансової точки зору", - сказав він.

критика (88) фонд (260) Єрмак Андрій (1384) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+32
С какой планеты его к нам закинули?
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04.10.2020 09:53 Відповісти
+31
Зебіли - звіздюки! У одній відповіді - дві, як мінімум, брехні. По-перше, навіть Держстат, який під зеленими, визнає, що у 2018 році доріг побудовано і більше, і коштували вони дешевше, і будувалися не за гроші фондів, які на дороги не призначалися, а за гроші зокрема з акцизів на паливо, тобто саме за цілтві кошти. І друге люди зміни відчувають. І тому коянуть цю владу, на чому світ стоїть. Бо ці зміни - не на краще.
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04.10.2020 10:10 Відповісти
+28
Зебіли!
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04.10.2020 09:51 Відповісти
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"Когда ты приезжаешь в простое закарпатское село, проезжаешь маленький городок, и выходят практически все жители на улицу, встречают президента, практически со слезами на глазах благодарят"

Вспомнился не давно сюжет по ТВ, где жители тоже простого села, не помню область, задолбались ждать когда им отремонтируют дороги и сами, за свои деньги, своими силами сделали себе дороги. Вот туда бы съездил "не лох", рассказал бы им про дороги...
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04.10.2020 11:37 Відповісти
"Навіть знищивши все і всіх, ми - красавчики ! Бо нам похрін !""- ВАЗеленський і "слуги урода"
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04.10.2020 11:44 Відповісти
"Люди відчувають зміни .... " - два моїх закритих магазини це підтверджують. Третій під питанням )))
Багато моїх друзів закрилось,багато планують закритись. Реалізація плану стосовно виробництва відклалась.
Позитивні зміни так і регочуть мені в лице.
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04.10.2020 11:56 Відповісти
а як голосував в квітні та в липні минулого року? А твої друзі?
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04.10.2020 12:23 Відповісти
За Петра Олексійовича. Минулого року був як на лезі ножа серед зеленодибілових,кожний готовий був мене роздерти,зато тепер тільки і чую
- та хто знав,що так станеться.
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04.10.2020 12:44 Відповісти
Між іншим, експонента захворюванності та смертей роста і росте. Бергамо близенько...
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04.10.2020 12:22 Відповісти
и выходят практически все жители на улицу, встречают президента, практически со слезами на глазах благодарят,"""

П*здьож...ніхто навіть не оглядається, коли воно їде
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04.10.2020 12:24 Відповісти
Ці бд.ді отримали після Гройсмана бюджет у 130 млрд грн (6млрд.дол), також від суду, який виграла команда Пороха з Газпромом ще 3 мрд.дол., намалювали облігацій на декілтка мільярдів доларів, отримали допомогу від МВФ....і все про#рали, отримавши у бюджеті диру у 350 млрд грн.(12 млрд.дол)...
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04.10.2020 12:31 Відповісти
Щас расплачусь от умиления.Ермак-ученик Остапа Бендера.Нью-Васюки не за горами.
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04.10.2020 12:35 Відповісти
Ватна мерзота!
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04.10.2020 12:37 Відповісти
Бідний Йорік........
просрана країна під контролем.

Козир у вас є "план" той що позабористіє, де, на столі..
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04.10.2020 12:41 Відповісти
А КИСЕЛЬ С ШУСТРЫМ СЛУЖАТ АХМЕТКЕ И ЗАОДНО КАК И ИНТЕР ( в свое время где они пахали) КРЕМЛЮ с участием Козыря.
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04.10.2020 13:17 Відповісти
Яка дивна країна!-шпигун держави агресора по суті виконує обов'язки резидента і прем'єр міністра!
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04.10.2020 13:33 Відповісти
А Зеленський все мовчить.Хоча б тєлік подивився б чи газету почитав.Бо може він не знає, що коїться в країні?
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04.10.2020 13:39 Відповісти
Він не знає ,що робити з тим ,що коїться в країні з часів його президенства.
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04.10.2020 16:20 Відповісти
Як не знає, коли тільки вчора його в Чернівцях обматюкали?
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04.10.2020 17:17 Відповісти
Да, несомненно, люди ощущают перемены, никто с этим не спорит, вот только перемены эти в худшую сторону!
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04.10.2020 13:42 Відповісти
Судя по вашему рейтингу, перемены ощущают даже те, кто за вас голосовал!
Еще один год и не сможете проходной барьер преодолеть, прийдется ребрендинг проводить...
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04.10.2020 14:09 Відповісти
"Ещё один год ..."
Не обнадёживайте так Ермака и остальных "слуг " .
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04.10.2020 16:17 Відповісти
ЕДерьмак, вы чувствуете палец у себя в жопе?....
-Дааааа...
-А пальчики -то вот , они !!!1
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04.10.2020 14:52 Відповісти
все эти дороги надо будет через пару лет перекладывать, а у вас бабла постоянно нет...
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04.10.2020 15:47 Відповісти
Мій родич на цьому тижні в Ірпені (передмістя Києва) для того, щоб звернутися до чергового лікаря щоб той оглянув і оформив лікарняний, на вулиці чотири години простояв у черзі ! Кондоми з Банкової, у вас це теж під контролем?
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04.10.2020 17:08 Відповісти
Год у них сложный, пиар за счет фонда covid 19 и местных бюджетов ("тиша на фронте", "вэлике будивництво") идет тяжело, а что такое стратегические цели украинского государства?, куда мы движемся?, чего хотим достичь?, каковы наши ценности? Молчат. В Кремле еще методичку не написали.
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04.10.2020 17:10 Відповісти
Мы не движемся ,мы пятимся.
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04.10.2020 18:59 Відповісти
конченный швондер
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04.10.2020 21:32 Відповісти
Єрмак відповів на критику з приводу фонду COVID-19: Люди відчувають зміни. Ситуація під контролем - Цензор.НЕТ 8673
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05.10.2020 10:22 Відповісти
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