Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 30 тисяч, заразилися понад 34,7 млн осіб

Із початку пандемії Covid-19 у світі загальна кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань станом на 8:00 за Києвом неділі досягла 1 млн 31 тис.576, збільшившись за добу на 3 тис. 573 людини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

За даними університету на ранок неділі, кількість інфікованих у світі становила 36 млн 797 тис. 492 проти 34 млн 582 тис. 924 добою раніше, вилікувалися 24 млн 168 тис.

До країн із 4 млн і більше зареєстрованими випадками коронавірусу увійшли США, Індія та Бразилія.

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У Сполучених Штатах виявлено 7 млн 379 тис. 711 заражених, померли 209 тис. 335 осіб, вилікувалися майже 2,9 млн.

На другому місці заражених залишається Індія, де зафіксовано 6 млн 549 тис. 373 хворих при 101 тис. 782 випадках летального результату і понад 5,5 млн одужалих.

У Бразилії кількість інфікованих досягла 4 млн 880 тис. Померли 145 тис. 388, вилікувалися 4.32 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу у світі становив 133,2 на 1 млн жителів планети. У США на 1 млн населення померли 646 осіб, Індії – 74, Бразилії – 686.