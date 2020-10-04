Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 30 тисяч, заразилися понад 34,7 млн осіб
Із початку пандемії Covid-19 у світі загальна кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань станом на 8:00 за Києвом неділі досягла 1 млн 31 тис.576, збільшившись за добу на 3 тис. 573 людини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.
За даними університету на ранок неділі, кількість інфікованих у світі становила 36 млн 797 тис. 492 проти 34 млн 582 тис. 924 добою раніше, вилікувалися 24 млн 168 тис.
До країн із 4 млн і більше зареєстрованими випадками коронавірусу увійшли США, Індія та Бразилія.
У Сполучених Штатах виявлено 7 млн 379 тис. 711 заражених, померли 209 тис. 335 осіб, вилікувалися майже 2,9 млн.
На другому місці заражених залишається Індія, де зафіксовано 6 млн 549 тис. 373 хворих при 101 тис. 782 випадках летального результату і понад 5,5 млн одужалих.
У Бразилії кількість інфікованих досягла 4 млн 880 тис. Померли 145 тис. 388, вилікувалися 4.32 млн.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу у світі становив 133,2 на 1 млн жителів планети. У США на 1 млн населення померли 646 осіб, Індії – 74, Бразилії – 686.
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Людина також не таке вже просте створіння. Так що поки що не доведено про "наслідки" не треба раніше часу їх боятися.
Треба бути дуже обережними. Виконувати все для зменьшення переносу віруса від одного до іншого. А там як карта ляже.