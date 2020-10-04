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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 30 тисяч, заразилися понад 34,7 млн осіб

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 30 тисяч, заразилися понад 34,7 млн осіб

Із початку пандемії Covid-19 у світі загальна кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань станом на 8:00 за Києвом неділі досягла 1 млн 31 тис.576, збільшившись за добу на 3 тис. 573 людини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

За даними університету на ранок неділі, кількість інфікованих у світі становила 36 млн 797 тис. 492 проти 34 млн 582 тис. 924 добою раніше, вилікувалися 24 млн 168 тис.

До країн із 4 млн і більше зареєстрованими випадками коронавірусу увійшли США, Індія та Бразилія.

Також читайте: В Україні за добу 4140 нових випадків коронавірусу COVID-19

У Сполучених Штатах виявлено 7 млн 379 тис. 711 заражених, померли 209 тис. 335 осіб, вилікувалися майже 2,9 млн.

На другому місці заражених залишається Індія, де зафіксовано 6 млн 549 тис. 373 хворих при 101 тис. 782 випадках летального результату і понад 5,5 млн одужалих.

У Бразилії кількість інфікованих досягла 4 млн 880 тис. Померли 145 тис. 388, вилікувалися 4.32 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу у світі становив 133,2 на 1 млн жителів планети. У США на 1 млн населення померли 646 осіб, Індії – 74, Бразилії – 686.

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Ага и трамп тоже подтвердит. Популисты и мракобесы чёртовы.
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04.10.2020 11:49 Відповісти
+1
Да что вы брешете... В Украине ковид нету, у нас особый генетический код, сильнейшая медицина, это фсё происки Америки, нам влом купить маску, одну на 2-3 месяца, за 30 грн. и впадло надевать её не только на рот но и на нос. Нет! Мы сдохнем но этого не сделаем!
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04.10.2020 11:38 Відповісти
+1
Ну, не всі відразу відчують,яку ціну вони заплатили власним здоров"ям за ту перемогу. А ще, на жаль, немало людей переборов той вірус...
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04.10.2020 12:04 Відповісти
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Да что вы брешете... В Украине ковид нету, у нас особый генетический код, сильнейшая медицина, это фсё происки Америки, нам влом купить маску, одну на 2-3 месяца, за 30 грн. и впадло надевать её не только на рот но и на нос. Нет! Мы сдохнем но этого не сделаем!
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04.10.2020 11:38 Відповісти
Корона фейк. Дупатут Шахов підтвердить.
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04.10.2020 11:45 Відповісти
Ага и трамп тоже подтвердит. Популисты и мракобесы чёртовы.
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04.10.2020 11:49 Відповісти
ти ось тільки поясни, що то була іронія, бо є такі дуремари, що того не збагнуть
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04.10.2020 12:11 Відповісти
ЛОЛ
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04.10.2020 12:18 Відповісти
сейчас в мире 9,5 млн больных, а не 34
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04.10.2020 11:44 Відповісти
Нам від цього льохше?
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04.10.2020 11:46 Відповісти
Там не "больних", а тих хто заразився. Багато з них вже перебороли вірус.
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04.10.2020 11:53 Відповісти
Ну, не всі відразу відчують,яку ціну вони заплатили власним здоров"ям за ту перемогу. А ще, на жаль, немало людей переборов той вірус...
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04.10.2020 12:04 Відповісти
Ті, хто переборов ковід-19, ще стикнуться з наслідками та з тим, що ім вірус наробив. Носіть маски та будьте обережні, бо ще не зрозуміло, чи є імунітет після "виздоровлення", чи ні.
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04.10.2020 12:06 Відповісти
Як тільки почали вводити Карантин у Іспанії, одніє з перших порад медиків була - не панікувати, не депресувати, мати гарний настрій і бадьорість.
Людина також не таке вже просте створіння. Так що поки що не доведено про "наслідки" не треба раніше часу їх боятися.
Треба бути дуже обережними. Виконувати все для зменьшення переносу віруса від одного до іншого. А там як карта ляже.
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04.10.2020 12:19 Відповісти
да и как написал американский центр по контролю за заболеваниями из этих 200.000 с лишним от коронавируса умерло 6% остальные с короновирусом . а это всё таки разница .как образно поясняли в америке в дтп погиб и если с короной то запишут в статистику
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04.10.2020 12:23 Відповісти
 
 