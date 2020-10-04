COVID-19 забрав життя уже 420 киян, за минулу добу коронавірус виявили у 407 осіб
За минулу добу в столиці України коронавірус COVID-19 виявили у 407 осіб, 8 хворих померли, а загалом хвороба забрала життя 420 киян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Захворіли: 216 жінок, віком від 18 до 89 років,157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв, 15 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 22 медики", - пише мер.
Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 7864 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 72, в Дарницькому та Дніпровському — по 63 та в Солом‘янському районі - 40 випадків.
"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки!Бережіть себе!" - закликав Кличко.
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Біологічною зброєю ?
Їх лікують по телефону. Якщо організм сильніший, то вичухається. Якщо слабший, то лікують вже в лікарні, за умови вільних місць. Отам вже і тести зроблять.
https://censor.net/ua/news/3222721/na_futbolni_matchi_v_kyyevi_dozvolyly_pustyty_vbolivalnykiv_kmda
И в чем проблема и паника!!???
- 2015 год - 4954 человека;
- 2016 - 5471 человек;
- 2017 - 4936 человек;
- 2018 - 6101 человек;
- 2019 - 6660 человек
Текущая статистика по коронавирусу на 4.10.2020 (Украина)
Смертельные случаи 4397
В 2020 грипп и бактерии куда-то ушли? Некорректно сравнивать смертность от пневмоний от всех вирусов и бактерий в 2018 и смертность от одного штамма одной разновидности вирусов в 2020. Факт манипулятивности легко видеть по следующим данным
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3064434-gosstat-poscital-kolicestvo-smertej-ot-grippa-i-pnevmonii-v-ukraine.html Смертность от гриппа и пневмонии в Украине за 4 месяца года оказалась ниже прошлогодних показателей. В течение января-апреля 2020 года от этих болезней в Украине умерли 2358 человек, что на 104 человека (4,33%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
На 30 апреля 2020 в Украине от ковида умер 261 человек.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Ригас Балсс 3 октября1958. О пандемии китайского гриппа в 1958 году