COVID-19 забрав життя уже 420 киян, за минулу добу коронавірус виявили у 407 осіб

За минулу добу в столиці України коронавірус COVID-19 виявили у 407 осіб, 8 хворих померли, а загалом хвороба забрала життя 420 киян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Захворіли: 216 жінок, віком від 18 до 89 років,157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв, 15 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 22 медики", - пише мер.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 7864 мешканці Києва.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 72, в Дарницькому та Дніпровському — по 63 та в Солом‘янському районі - 40 випадків.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки!Бережіть себе!" - закликав Кличко.