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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 забрав життя уже 420 киян, за минулу добу коронавірус виявили у 407 осіб

За минулу добу в столиці України коронавірус COVID-19 виявили у 407 осіб, 8 хворих померли, а загалом хвороба забрала життя 420 киян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Захворіли: 216 жінок, віком від 18 до 89 років,157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв, 15 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 22 медики", - пише мер.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 7864 мешканці Києва.

Також читайте: Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 30 тисяч, заразилися понад 34,7 млн осіб

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 72, в Дарницькому та Дніпровському — по 63 та в Солом‘янському районі - 40 випадків.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки!Бережіть себе!" - закликав Кличко.

 COVID-19 забрав життя уже 420 киян, за минулу добу коронавірус виявили у 407 осіб 01

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
То він здійснив замах на вбивство суперника ?
Біологічною зброєю ?
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04.10.2020 12:09 Відповісти
+4
шановні співгромадяни! Плюньте в пику тим, що волають про коронавірусну аферу і що непотрібно носити маски. Носіть масочки та бережіть один одного.
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04.10.2020 12:00 Відповісти
+3
COVID-19 унес жизни уже 420 киевлян, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 407 человек - Цензор.НЕТ 546
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04.10.2020 12:16 Відповісти
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шановні співгромадяни! Плюньте в пику тим, що волають про коронавірусну аферу і що непотрібно носити маски. Носіть масочки та бережіть один одного.
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04.10.2020 12:00 Відповісти
Так плебсу ж пофиг на жизни других
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04.10.2020 12:05 Відповісти
То він здійснив замах на вбивство суперника ?
Біологічною зброєю ?
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04.10.2020 12:09 Відповісти
Основна частина взагалі не звертається в лабораторії.
Їх лікують по телефону. Якщо організм сильніший, то вичухається. Якщо слабший, то лікують вже в лікарні, за умови вільних місць. Отам вже і тести зроблять.
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04.10.2020 12:08 Відповісти
как пел Цой:
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04.10.2020 12:19 Відповісти
"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!", - призвал Кличко

https://censor.net/ua/news/3222721/na_futbolni_matchi_v_kyyevi_dozvolyly_pustyty_vbolivalnykiv_kmda
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04.10.2020 12:11 Відповісти
COVID-19 унес жизни уже 420 киевлян, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 407 человек - Цензор.НЕТ 546
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04.10.2020 12:16 Відповісти
Ага...Севастополь- это Украина
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04.10.2020 12:22 Відповісти
В 2018 году от пневмонии в Украине умерло 6 тыс. чел, а за 9 месяцев 2020 от COVID-19 4,4 тыс. чел (прогнозируемая годовая смерность 12/9 * 4,4 тыс, = 5.9 - те же самые 6 тысяч)

И в чем проблема и паника!!???
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04.10.2020 12:16 Відповісти
В какцапских троллях проблема...и в их смертельно опасной агитации местного скота.
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04.10.2020 12:23 Відповісти
Смертность от пневмонии в Украине:

- 2015 год - 4954 человека;

- 2016 - 5471 человек;

- 2017 - 4936 человек;

- 2018 - 6101 человек;

- 2019 - 6660 человек

Текущая статистика по коронавирусу на 4.10.2020 (Украина)
Смер­тельные случаи 4397
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04.10.2020 12:24 Відповісти
А смертность от нековидных пневмоний - есть данные за этот год?
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04.10.2020 13:43 Відповісти
560
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04.10.2020 14:56 Відповісти
Рекорд. Грипп уже победили.
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04.10.2020 16:12 Відповісти
ни чего не победели, вирусная пневмония в каждом конкретном случае не ясно от кого вируса, сейчас списывают все на короновирус, но в итоге никто не знает какой именно вирус (или симбиоз нескольких вирусов) вызывают летальные случаи, может короновирус сам по себе не так страшен как в купе с другой инфекцией!
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05.10.2020 04:14 Відповісти
Вопрос: каким тестом у Пороха ковид определили?
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05.10.2020 09:39 Відповісти
По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

В 2020 грипп и бактерии куда-то ушли? Некорректно сравнивать смертность от пневмоний от всех вирусов и бактерий в 2018 и смертность от одного штамма одной разновидности вирусов в 2020. Факт манипулятивности легко видеть по следующим данным
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3064434-gosstat-poscital-kolicestvo-smertej-ot-grippa-i-pnevmonii-v-ukraine.html Смертность от гриппа и пневмонии в Украине за 4 месяца года оказалась ниже прошлогодних показателей. В течение января-апреля 2020 года от этих болезней в Украине умерли 2358 человек, что на 104 человека (4,33%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

На 30 апреля 2020 в Украине от ковида умер 261 человек.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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04.10.2020 13:40 Відповісти
https://pikabu.ru/story/pandemiya__gripp_7752306 https://pikabu.ru/story/pandemiya__gripp_7752306 Пандемия - грипп

Ригас Балсс 3 октября1958. О пандемии китайского гриппа в 1958 году
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04.10.2020 20:28 Відповісти
402 на три мільйона = 0,0134% . Оце смертність така (а скільки приписано на ковід?). Бережіть себе, не збирайтеся на мітинги, не ходіть по адміністраціях і конторах за своїми правами і грошима. Дайте зеленій владі урвати побільше. Купляйте маски, рукавички, ліків побільше. Ощасливте мафію своїм дебілізмом.
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05.10.2020 01:49 Відповісти
 
 