Єрмак про скандальні заяви нардепів від "Слуги народу": Це проблеми зростання, багато хто ніколи не був у великій політиці

Багато з нових парламентаріїв ніколи не були у великій політиці і, відповідно, у них можуть бути проблеми з комунікацією, незважаючи на їхній професіоналізм в іншій сфері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи заяву депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко, яка сказала про можливу військову підтримку Азербайджану з боку України.

"Вперше в українській історії абсолютно на демократичних виборах, абсолютно без будь-яких фінансових зобов'язань прийшли абсолютно нові люди в парламент. Більшість з них дуже пристойні, професійні - кожен у своїй сфері. Але багато хто з них ніколи не були у великій політиці, ніколи не могли усвідомити, що кожне сказане слово може завтра стати вседержавною сенсацією", - сказав він.

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За словами Єрмака, влада працює над тим, щоб не допускати конфузів.

"Тому, звичайно, сьогодні ми продовжуємо роботу, щоб, в тому числі і питання комунікації кожного з політиків - що вони говорять, як вони кажуть ... Не для того, щоб їх контролювати, а щоб сьогодні у них була можливість, і я знаю, що над цим працює і глава фракції, і глава партії "Слуга народу" ... Безумовно, ми бачимо, як ці процеси відбуваються, підтримуємо ... нам подобається, що ці процеси йдуть. Нам подобається, що депутати приходять, і якщо їм щось цікаве, що відбувається в "Мінську", то вони задають ці питання і членам ТКГ. Якщо їм цікаво, що відбувається в фінансах, вони задають запитання Мінфіну.

Триває процес. Давайте дивитися на це, як на проблему зростання. Але насправді це ж зовсім інша генерація українських політиків. Звичайно, політик, який вже 20 років у політиці, "битий" політик, він ніколи так не скаже, навіть, якщо так думає. Але треба навчитися. І у більшості є хороші шанси, щоб навчитися і стати професійними політиками нової генерації", - сказав він.

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