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Єрмак про скандальні заяви нардепів від "Слуги народу": Це проблеми зростання, багато хто ніколи не був у великій політиці

Єрмак про скандальні заяви нардепів від

Багато з нових парламентаріїв ніколи не були у великій політиці і, відповідно, у них можуть бути проблеми з комунікацією, незважаючи на їхній професіоналізм в іншій сфері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи заяву депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко, яка сказала про можливу військову підтримку Азербайджану з боку України.

"Вперше в українській історії абсолютно на демократичних виборах, абсолютно без будь-яких фінансових зобов'язань прийшли абсолютно нові люди в парламент. Більшість з них дуже пристойні, професійні - кожен у своїй сфері. Але багато хто з них ніколи не були у великій політиці, ніколи не могли усвідомити, що кожне сказане слово може завтра стати вседержавною сенсацією", - сказав він.

Також читайте: Єрмак відповів на критику з приводу фонду COVID-19: Люди відчувають зміни. Ситуація під контролем

За словами Єрмака, влада працює над тим, щоб не допускати конфузів.

"Тому, звичайно, сьогодні ми продовжуємо роботу, щоб, в тому числі і питання комунікації кожного з політиків - що вони говорять, як вони кажуть ... Не для того, щоб їх контролювати, а щоб сьогодні у них була можливість, і я знаю, що над цим працює і глава фракції, і глава партії "Слуга народу" ... Безумовно, ми бачимо, як ці процеси відбуваються, підтримуємо ... нам подобається, що ці процеси йдуть. Нам подобається, що депутати приходять, і якщо їм щось цікаве, що відбувається в "Мінську", то вони задають ці питання і членам ТКГ. Якщо їм цікаво, що відбувається в фінансах, вони задають запитання Мінфіну.

Триває процес. Давайте дивитися на це, як на проблему зростання. Але насправді це ж зовсім інша генерація українських політиків. Звичайно, політик, який вже 20 років у політиці, "битий" політик, він ніколи так не скаже, навіть, якщо так думає. Але треба навчитися. І у більшості є хороші шанси, щоб навчитися і стати професійними політиками нової генерації", - сказав він.

Також читайте: "Слуга народу" про заяву нардепки Марченко: Особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції, тим більше, держави

Слуга народу (2820) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+31
Де він там ріст побачив? Там суцільна деградація - був поважний фотограф, майстер весільної фотографії - деградував до дебіла. Була поважна і популярна тамада - деградувала до корабельної сосни.
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04.10.2020 12:27 Відповісти
+24
Жтот жирный пингвин когда-то был в политике ????? Уберите его уже .
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04.10.2020 12:26 Відповісти
+17
Не обязательно быть политиком, чтобы соображать, что ты несёшь, особенно публично, когда твои неадекватные высеры уже через считанные минуты разнесут на всю страну, а то и другие страны. Если человек, чем либо серьёзно занимался в своей жизни, он просто обязан уметь коммуницировать, а не нести бред сумасшедшего и будоражить народ
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04.10.2020 12:31 Відповісти
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Жтот жирный пингвин когда-то был в политике ????? Уберите его уже .
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04.10.2020 12:26 Відповісти
той поц=ґидота скоро "своїх" буде саджати машиністами поїздів та літаків.. для зростання
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04.10.2020 13:30 Відповісти
Точно ПОЦ. Вот почему украинцы все это терпят ?
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04.10.2020 13:50 Відповісти
Он говорит - многие не были в большой политике... А зачем вы, зеленые животные, затащили в Раду тех, кто должен работать уборщиками и ассенизаторами, а не депутатами? Зачем вы затащили в Раду психопатов, слабоумных дрочеров, криминал и всякий мусор? Вы избирателей обнадежили, они на вас повелись, а вы им такую свинью подсунули? Вы сейчас истребляете своих избирателей? Ваша задача уничтожение Украины? А вам не кажется, что терпение людей не вечное?
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04.10.2020 15:42 Відповісти
Де він там ріст побачив? Там суцільна деградація - був поважний фотограф, майстер весільної фотографії - деградував до дебіла. Була поважна і популярна тамада - деградувала до корабельної сосни.
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04.10.2020 12:27 Відповісти
Принцип Пітера...
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04.10.2020 12:42 Відповісти
То вони до цього часу все вважають,що знаходяться на весіллі
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04.10.2020 12:51 Відповісти
👏👏👏Браво! Це правильне визначення. Тільки одна справа - політик на весіллі і зовсім інший вигляд - тамада у політиці. Перше викликає посмішку, друге - огиду.
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04.10.2020 12:54 Відповісти
Если человек идиот, то это - надолго (с).
И никакие трускавецкие школы не помогут, и время не исправит.
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04.10.2020 12:28 Відповісти
Дерьмак и прочие зерашисты маст дай! Иначе погибнет Украина.
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04.10.2020 12:29 Відповісти
ви, 73/43%зебіли, не навчитесь нічому і ніколи. Ви все просерете. Нарошно просерете, чи тільки через ваш дебілізм - вже не суть важливо
А ми півтора-два роки тому попереджали...
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04.10.2020 12:29 Відповісти
Как-то двусмысленно звучит. Типа: Красиво воровать тоже нужно учиться.
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04.10.2020 12:30 Відповісти
Не обязательно быть политиком, чтобы соображать, что ты несёшь, особенно публично, когда твои неадекватные высеры уже через считанные минуты разнесут на всю страну, а то и другие страны. Если человек, чем либо серьёзно занимался в своей жизни, он просто обязан уметь коммуницировать, а не нести бред сумасшедшего и будоражить народ
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04.10.2020 12:31 Відповісти
Ну 73% высеры Ермака не будоражат.
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04.10.2020 12:35 Відповісти
Не были в политике... Так какого черта этот народный треш приперся к власти?
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04.10.2020 12:33 Відповісти
Бобла рубануть! Пять лет отсидеть нечего не делая в Раде, и уйти на депутатскую "пенсию" это Джек пот от жизни. А если еще деньги заносят за "правильное" нажатие кнопки, и за присутствие в какой либо партии, это тройной Джек пот.
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04.10.2020 13:01 Відповісти
Чушь.... Езда по ушам ... Сам то кто такой Ермак - консерва безгоду неделя с кремлёвскими коммуникациями...
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04.10.2020 12:34 Відповісти
- Ваш хірург замість гланд апендикс вирізав! - Це проблеми професійного росту...
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04.10.2020 12:34 Відповісти
😁
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04.10.2020 12:52 Відповісти
Типа "имеет право на ошибку". Как так получилось в Украине, что "в князи можно попасть из грязи"? Надо сначала пройти ряд ступеней, как это принято во многих странах.
Хотя с другой стороны, Рада должна состоять из простых народных избранников, единственная задача которых - освещать проблемы, но не принимать решений. Кто тогда должен принимать решения? Возможно, верхняя палата, которой у нас нет...
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04.10.2020 13:03 Відповісти
Добре що не яйця, а міг би ще і через жопу гланди вирвати.
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04.10.2020 17:03 Відповісти
Встретились трое. Один немного писать умеет, второй немного читать, а третьему просто нравится быть в компании "умных" людей .

Чем то на ОП похоже, а Зеленский точно третий ))
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04.10.2020 12:36 Відповісти
Ннада дать еще 100 дней.
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04.10.2020 12:37 Відповісти
Ха-ха.А як же потужні трускавецькі університети?Не обучілі слуг?Треба було кінолога найняти,у них досвід в дресируванні є,навчив би хоч команди правильно виконувати,бо думати там вже ніхто не навчить(немає чим)
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04.10.2020 12:37 Відповісти
Закрытое, под серым покровом власти существо Козырь вылазит на люди , пытаясь спасти ситуацию. Собственно, кто ему подает руку помощи Женя Киселев и Савик Шустрый за бабки Ахметова, который превратился во второго Баню кормильца для НЕлоха , в свою очередь кормящего самого Ахметова пожирающего Украинскую экономику.
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04.10.2020 12:38 Відповісти
С какой целью ЦЕНЗОР пиарит этого дебила????
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04.10.2020 12:40 Відповісти
Щоб ми реготали з зелених недоумків.
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04.10.2020 12:42 Відповісти
чтобы дать возможность самому Ермаку почитать о себе правду...
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04.10.2020 13:09 Відповісти
Зебіли привели до влади проффесійну шпану.
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04.10.2020 12:40 Відповісти
Ермак производит устойчивое впечатление законченного идиота ..
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04.10.2020 12:41 Відповісти
недороста
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04.10.2020 12:43 Відповісти
Это не проблемы роста, а чистый карьеризм.
Принцип Л. Пи́тера. «Двигаясь по лестнице успеха вверх, тщеславный человек не может остановиться на уровне своей компетентности и продолжает движение вверх, где, однако, он достигает уровня своей некомпетентности, и где эффективность его работы падает до нуля». Для многих повышение их статуса имеет большее значение, чем профессионализм. Они соглашаются заняться более "престижной" работой даже тогда, когда знают, что их компетентность недостаточна для этой работы.
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04.10.2020 12:45 Відповісти
Нічого робити їм в політиці. БО.
В штатах, наприклад, політична кар'єра розпочинається зі школи.
Відслідковується моральність, вправність, формується репутація.
А тут понабирали прохіндєїв з вулиці.
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04.10.2020 12:45 Відповісти
Все списує на недосвітченість. І знищення армії, економіки, зовнішньої політики.
Пробачте сантехніка за ваші знищені зуби. Він же медичний не закінчував і стоматології лише навчається.
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04.10.2020 12:53 Відповісти
мабуть великі професіонали в сфері проституції
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04.10.2020 12:56 Відповісти
Многие из новых парламентариев никогда не были в большой политике и, соответственно, у них могут быть проблемы с коммуникацией, несмотря на их профессионализм в другой сфере. Источник: https://censor.net/ru/n3222779 ключевая фраза,,профессионализм в другой сфере."так с какого буя??они сами или зелёная плесень их впихнула в ,,другую сферу??"где у них ни компетенции ни квалификации а тут ещё оказывается и никакой КОММУНИКАЦИИ!! КАРЛ!!о чём рассуждает этот ,,коммуникатор недоумок!!"
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04.10.2020 12:59 Відповісти
чтоб голосовали за веревочку
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04.10.2020 19:37 Відповісти
многие не были в большой политике, НО МНОГИЕ ИЗ ВАС БЫЛИ В БОЛЬШОЙ ЖОПЕ, В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ
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04.10.2020 13:04 Відповісти
Из теста можно сделать вывод что они не понимают что они произносят ртом.
Даже стало интересно как их собираются обучить этому в зрелом возрасте(после попыток садика,школы и прочих учебных заведений),неужели не могли понабирать других и сам автор понимает ли что он несёт?
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04.10.2020 13:23 Відповісти
"Это проблемы роста, многие никогда не были в большой политике..."--констатировал поучительным тоном Ермак,почему-то считая,что оно, случайно всплыв как г..но в Океане и, является, уже самим океаном. Результат---вот единственный критерий большого политика, все остальные, включая Ермака---политический шлак.
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04.10.2020 13:29 Відповісти
"Професіонали" по брехні, піару,несплати податків,україноненависникі---там всі такі з 95 каврталу.починаючи з президента.
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04.10.2020 13:35 Відповісти
срез постсоветского общества
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04.10.2020 19:38 Відповісти
"..абсолютно на демократических выборах, абсолютно без финансовых обязательств" - правильно отметил фээсбешник, но не сказал, что они захватили власть благодаря порядочности Петра, а в знак благодарности, лоханули его и всю страну, и привели в ВР новые лица, типа дубинского, кодло бени коломойши, бужанского, гетманца и целую свору прокремлевкой сволоты, в том числе и тебя ермак, ветерана 95 балагана, не хватит автозака, чтобы вас вывезти, и очистить парламент.
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04.10.2020 13:49 Відповісти
А говяжья голова, это проблема чего?
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04.10.2020 13:51 Відповісти
Идиот - это диагноз, а не профессия. ЗЁма набрал в команду идиотов, себе под стать.
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04.10.2020 14:32 Відповісти
В том то и дело, что не проблемы роста , а проблемы умственного развития или по-простонародному - виріс до неба, а дурний як не треба.
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04.10.2020 17:08 Відповісти
Ну да.
В СН о том, чтобы попереть против интересов Роиси, может сказать только совсем неопытный и не знающий политики этой ватной партии.
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04.10.2020 14:40 Відповісти
Секретарша зеленского размышляет. Интересно есть такие компании, где секретарь руководит директором, всей фирмой, бухгалтерией, финансами, ездит на международные встречи и пр.?
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04.10.2020 14:47 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.

Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки.

І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
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04.10.2020 15:10 Відповісти
скандальные заявления "зеленых недорослей" приносящие вред Украине написаны в мацкваабаде.
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04.10.2020 15:22 Відповісти
Это не баг. Это фича!!!!!11111адын
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04.10.2020 15:29 Відповісти
А Ермак- Козырь, конечно же имеет просто таки ОГРОМНЫЙ опыт в международной политике, особенно в плане слива операций спецслужб Украины, - стране-агрессору роSSии. Кто такой вообще этот Ермак?, почему он подменяет собой Президента и Министерство Иностранных Дел?, по какому такому праву?
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04.10.2020 16:52 Відповісти
Вообще-то это не новая генерация политиков - это нашествие саранчи.
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04.10.2020 17:11 Відповісти
І що в цьому доброго для України, що привели невігласів в політиці працювати політиками? Парламент - це школа? Посада Пезидента - це школа? Кабінет міністрів - це школа? Ні, ні і ні. Обдурили наївних українців новими обличчями, як маленьких діточок. ''Сделали как котят''.
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04.10.2020 17:12 Відповісти
такого количества идиотов и дегенератов в парламенте еще не было за всю историю страны.
я так понимаю, мразь дерьмак держит граждан своей страны за конченых лохов .
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04.10.2020 19:12 Відповісти
"Мразь дермак" увыв этом прав- 73% таки конченные лохи.
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04.10.2020 19:58 Відповісти
ти диви млять, великий політик знайшовся серед квартальної бидлоти!
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04.10.2020 20:47 Відповісти
Это чудо ирмак(швондер) было в большой политеке.
Кто слышал об этом чуде до прихода зенелоха?
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04.10.2020 21:27 Відповісти
В.о.президента висловився........ президент .????????
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04.10.2020 21:36 Відповісти
 
 