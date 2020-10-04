Єрмак про скандальні заяви нардепів від "Слуги народу": Це проблеми зростання, багато хто ніколи не був у великій політиці
Багато з нових парламентаріїв ніколи не були у великій політиці і, відповідно, у них можуть бути проблеми з комунікацією, незважаючи на їхній професіоналізм в іншій сфері.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи заяву депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко, яка сказала про можливу військову підтримку Азербайджану з боку України.
"Вперше в українській історії абсолютно на демократичних виборах, абсолютно без будь-яких фінансових зобов'язань прийшли абсолютно нові люди в парламент. Більшість з них дуже пристойні, професійні - кожен у своїй сфері. Але багато хто з них ніколи не були у великій політиці, ніколи не могли усвідомити, що кожне сказане слово може завтра стати вседержавною сенсацією", - сказав він.
За словами Єрмака, влада працює над тим, щоб не допускати конфузів.
"Тому, звичайно, сьогодні ми продовжуємо роботу, щоб, в тому числі і питання комунікації кожного з політиків - що вони говорять, як вони кажуть ... Не для того, щоб їх контролювати, а щоб сьогодні у них була можливість, і я знаю, що над цим працює і глава фракції, і глава партії "Слуга народу" ... Безумовно, ми бачимо, як ці процеси відбуваються, підтримуємо ... нам подобається, що ці процеси йдуть. Нам подобається, що депутати приходять, і якщо їм щось цікаве, що відбувається в "Мінську", то вони задають ці питання і членам ТКГ. Якщо їм цікаво, що відбувається в фінансах, вони задають запитання Мінфіну.
Триває процес. Давайте дивитися на це, як на проблему зростання. Але насправді це ж зовсім інша генерація українських політиків. Звичайно, політик, який вже 20 років у політиці, "битий" політик, він ніколи так не скаже, навіть, якщо так думає. Але треба навчитися. І у більшості є хороші шанси, щоб навчитися і стати професійними політиками нової генерації", - сказав він.
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И никакие трускавецкие школы не помогут, и время не исправит.
А ми півтора-два роки тому попереджали...
Хотя с другой стороны, Рада должна состоять из простых народных избранников, единственная задача которых - освещать проблемы, но не принимать решений. Кто тогда должен принимать решения? Возможно, верхняя палата, которой у нас нет...
Чем то на ОП похоже, а Зеленский точно третий ))
Принцип Л. Пи́тера. «Двигаясь по лестнице успеха вверх, тщеславный человек не может остановиться на уровне своей компетентности и продолжает движение вверх, где, однако, он достигает уровня своей некомпетентности, и где эффективность его работы падает до нуля». Для многих повышение их статуса имеет большее значение, чем профессионализм. Они соглашаются заняться более "престижной" работой даже тогда, когда знают, что их компетентность недостаточна для этой работы.
В штатах, наприклад, політична кар'єра розпочинається зі школи.
Відслідковується моральність, вправність, формується репутація.
А тут понабирали прохіндєїв з вулиці.
Пробачте сантехніка за ваші знищені зуби. Він же медичний не закінчував і стоматології лише навчається.
Даже стало интересно как их собираются обучить этому в зрелом возрасте(после попыток садика,школы и прочих учебных заведений),неужели не могли понабирать других и сам автор понимает ли что он несёт?
В СН о том, чтобы попереть против интересов Роиси, может сказать только совсем неопытный и не знающий политики этой ватной партии.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки.
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
я так понимаю, мразь дерьмак держит граждан своей страны за конченых лохов .
Кто слышал об этом чуде до прихода зенелоха?