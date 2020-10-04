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Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, що передбачено законом, - Ірина Геращенко

Другий уряд Зеленського знову

Уряд "заморозив" підвищення заробітних плат освітянам, яке передбачено законодавством про освіту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона підкреслює: фракція буде вимагати перегляду в бюджеті на наступний рік фінансування для освіти.

"Сьогодні День учителя. А ось і " подарунок" від влади Зеленського. Зарплати освітян заморожені до січня 2022. Більшість вчителів півтора роки тому повелися на обіцянки про 4000 доларів зарплати, й проголосували за Зеленського і слуг", – пише Геращенко.

"Згадую наші важкі зустрічі з педагогічними колективами, коли я надавала чесну інформацію про бачення нашої команди щодо підняття зарплат освітянам, яке ми заклали в законі про освіту і ретельно виконували нашим урядом. Так, на жаль не було економічної можливості збільшити зарплати освітянам швидко і радикально, й ми про це чесно інформували. Але не брехали про 4 тисячі доларів перед виборами і не заморожували мізерні виплати на кілька років після виборів", – зауважує Геращенко.

"Ми будемо боротися за перегляд проєкту бюджету на 21 рік і наполягати на збільшенні зарплат лікарям і вчителям. Ненормально, коли держава дбає тільки про прокурорів, спецслужби і поліцію, будує поліцейську країну", – переконана співголова фракції "Європейська Солідарність".

Постанову Кабінету Міністрів України про замороження зарплат освітянам опублікував народний депутат з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%, - Шкарлет

"Нагадаю, що у статті 61 закону "Про освіту" прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя має становити 3 мінімальних зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року. Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем’єр Шмигаль", – повідомив Гончаренко.

"Федерація профспілок опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям "заморозиться" до 1 січня 2022 року. Пояснюється це "відсутністю неінфляційних джерел фінансування", – зазначив Гончаренко.

"Ця ситуація – ще один приклад того, до яких наслідків приводить дилетантство при владі. І якщо вам почнуть розповідати, що це через коронакризу, то нагадаю ще раз ― рішення "заморожував" ще перший уряд Зеленського, з якого і почалося падіння економіки. Уряди міняються, але ситуація не змінюється. Бо при владі лишається Зеленський. Відповідальність за всі невиконані обіцянки несе він особисто", – наголосила народна депутатка.

Другий уряд Зеленського знову заморозив підвищення зарплат педагогам, що передбачено законом, - Ірина Геращенко 01

Геращенко Ірина (1150) вчитель (401) Гончаренко Олексій (488) Європейська Солідарність (1090) зарплата (2260)


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Топ коментарі
+44
Дєнєх нєт.
Звикайте. Не ікайте.
Ми вас попереджали.
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04.10.2020 12:53 Відповісти
+41
Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5166
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04.10.2020 13:03 Відповісти
+31
Да что ж такое? Когда уже 4000$ ?
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04.10.2020 12:55 Відповісти
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Ми вас попереджали.
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04.10.2020 12:53 Відповісти
НЕлох не резиновый же - сдавать Украину Бене с Ахметовым, Кремлю с Козырем-Ермаком и еще при этом реформами заниматься и народ кормить...
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04.10.2020 13:13 Відповісти
Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8040
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04.10.2020 13:18 Відповісти
Ах бедных ЗЕленоплеснявых нет своего медиаресурса - так они говорят , не вылезая с каналов Бени и Ахметки - а там Шустрый с Киселем зажигают снова как и в 2103 на ИНТЕРЕ
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04.10.2020 13:23 Відповісти
Вопросы есть почему Порох выкинул из страны свое время Михо и Шустера?
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04.10.2020 13:25 Відповісти
а толк от этих балаболов?
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04.10.2020 14:03 Відповісти
Михо и Савик -- слуги всех господ, кто больше заплатит. Савик -- типичная журнашлюха, которая сделала все, чтобы олигархи привели к власти Бенину куклу. Ну а Михо до сих пор не может определиться какой страны оно гражданин. И меняет свои слова на лету, как споднее.

Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, передбачених законом, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 300
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04.10.2020 14:15 Відповісти
ну и нах тех учителей... весной 2019 они с пеной у рта орали за клоуна и ждали 4000 баксом..
причем реально ждали!
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04.10.2020 13:19 Відповісти
Та если до 42-ух лет ума нет, то и денег не будет, разве, шо где-нить умудриться затырить с отжимом, або потихоньку взять.
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04.10.2020 15:24 Відповісти
Да что ж такое? Когда уже 4000$ ?
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04.10.2020 12:55 Відповісти
Уже! А вы не в курсе? Каждый месяц 4000 у.е. на весь педагогический коллектив.
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04.10.2020 16:56 Відповісти
якість освіти від цього не підвищиться.
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04.10.2020 17:05 Відповісти
Зате пообіцяли застрахувати... Ну, і застращають. На вибори.
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04.10.2020 12:55 Відповісти
Перед виборами чого не пообіцяєш. Та обіцяти, не значить, женитися ( застрахувати).
Класика жанру.
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04.10.2020 13:06 Відповісти
Ваши🤢🤢🤢🤡🤡🤡🐲🐲 «слуги « 73% 🐑🐏🐐 - вас объегорили , так ,что радуйтесь -веселитесь , но это ещё не главное ,скоро в малороссии проснетесь
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04.10.2020 13:23 Відповісти
Мої? Я- порохоботка!
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04.10.2020 13:35 Відповісти
Кто выбирал банду каломойского с марионеткой порношутом в главной роли , по-режессуре Кремля
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04.10.2020 17:07 Відповісти
Шмигать похвастався що 115% надходження у бюджет у вересні було.
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04.10.2020 17:07 Відповісти
То Бубочка переплутав "застрахувати" та "застращати".
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04.10.2020 13:48 Відповісти
вова Зелох всех учителей за стра ху*ярит))
п.с. или "за стра ****" - звучит для них понятливее))
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04.10.2020 14:04 Відповісти
Украина - страна врачей и учителей. Только про них и разговоров. Других профессий, слава богу, нет.
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04.10.2020 12:56 Відповісти
І при тому всьому лікарі у нас крадуть і заробляють, а бідні вчителі терплять страшні негаразди і біду. Чомусь😏. І головне, що нарід справді так вважає, але звертатися до лікарів не перестає. Якийсь розрив мислення.
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04.10.2020 13:07 Відповісти
Я бы даже сказал, что врачи даже не воруют, а в открытую грабят. Это ж, таки, разное. На их фоне даже бандюки выгоднее смотрятся, потому что, если бандюк говорит плати, а то жить не будешь, то он свободой своей рискует, а а врач в Украине говорит то же самое каждый день и это считается нормой.
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04.10.2020 13:14 Відповісти
НюВам не пощастило з лікарями. Не узагальнюфие свій досвід. Повірте, я знаю, про що пишу.
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04.10.2020 13:31 Відповісти
Кто ж у вас крадёт?у них зарплата в 4000,а вы требуете у них вечного чуда...У врачей тоже есть семья!
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04.10.2020 13:15 Відповісти
Глупый, совершенно, вопрос. Вам зарплату платит государство? Вот с ним и бодайтесь. Не надо к гражданам в карман залезать.
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04.10.2020 13:19 Відповісти
Глупый ,совершенно,ответ-когда гарант и медминистр говорят,что все дали на корону и добавки врачам-народ требует с врачей...чего у них нет
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04.10.2020 15:42 Відповісти
Не розумієте ви сарказму. Навпаки - я акценту увагу на тому, що лікарі у гіршому становищі, хча користі приносять більше.
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04.10.2020 13:30 Відповісти
В других странах тоже ...спроси у Рейчел из "друзей' почему так богат ее папа-доктор,что яхту имеет
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04.10.2020 13:12 Відповісти
так, піди почитай їх на освітянських форумах, наче божествєнна в них професія, так вони себе вважають. німю пелкорону прижимає.
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04.10.2020 17:09 Відповісти
німб педкорону прижимає, щоб не впала.
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04.10.2020 17:10 Відповісти
Лохи отдавшие голоса за тупорылую Шмарклю так и умрут лохами
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04.10.2020 12:58 Відповісти
Ну хоч я, порохобот, поставлю лайк цій чудовій новині!
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04.10.2020 13:00 Відповісти
Я завжди радію за зебілів.
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04.10.2020 13:11 Відповісти
В следующий раз опять же проголосуют за Голобородька.
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04.10.2020 13:22 Відповісти
Ні. З тих кого я знаю- електорат Зеленського переметнувся до Медведчука.
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04.10.2020 13:23 Відповісти
Господи отведи!
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04.10.2020 13:24 Відповісти
Вчителі 100% голосували за Бубочку.
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04.10.2020 13:31 Відповісти
Тепер ще треба переглянути премії та заохочення - замість отих грошей повернути винагороди "переходящими вымпелами" або "грамотами с занесением благодарности в личное дело". І ще можна втелющувати "ценные подарки" якісь (полное собрание сочинений Ленина сериалов "слуга народа" и "с ваты").
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04.10.2020 16:02 Відповісти
Не звизди
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04.10.2020 18:54 Відповісти
Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5166
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04.10.2020 13:03 Відповісти
справа у тобу, що ця біомаса тепер переметнеться до зажопінців. бо 73%ний мозок упитав пропаганду про пороха на відмінно.
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04.10.2020 17:12 Відповісти
Та хіба лише вчителям? Воно заморощило розвиток країни. Всієї. Надовго.
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04.10.2020 13:04 Відповісти
4 тика, де 4 тика? Немає.
Є тільки ВТИКИ. Наголосили, отримуйте; не жалійтесь.
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04.10.2020 13:05 Відповісти
Не даром прозвали - брехунами!!!
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04.10.2020 13:05 Відповісти
Ну не может НЕлох служить двум олигархам сдавая Украину, угождать Кремлю Козырем и развивать экономику страны во благо и тех же учителей...
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04.10.2020 13:07 Відповісти
так і залишиться 4K$, до п'яти не піднімуть...
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04.10.2020 13:09 Відповісти
https://youtu.be/SPbAxIULVTM Как всё это ($4K) начиналось (видео)
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04.10.2020 13:10 Відповісти
Tak sto nebudet uceteliam po 5000 evro zarplat
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04.10.2020 13:11 Відповісти
Пэтро прийде- порядок наведе
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04.10.2020 13:13 Відповісти
Нет у нас выхода другого.
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04.10.2020 13:19 Відповісти
Або Порошенко- або 1933 у всій красі.
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04.10.2020 13:24 Відповісти
чесно кажучи, я б на його місці післав би під три чорти країну совкодрочерів і малоросів.
Але він все бьється - честь йому і пошана, але я щось слабо вірю у те, що нарід врешті-решт схаменеться. Дуже хотів би помилитися.
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04.10.2020 14:37 Відповісти
Второе правительство / В двух правительствах кодлана Коломойского самой умной и порядочной оказалась министр образования Новосад: Быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли. Её не ищут, нарами не грозят, ничего у неё не отбирают.
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04.10.2020 13:14 Відповісти
По данным Счетной палаты за 8 месяцев этого года госдолг увеличился на 300 млрд грн ! Один из рекордных приростов госдолга в истории независимой Украины.
Вот вам и конец эпохи бедности и начало эпохи долговой ямы........

Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 173
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04.10.2020 13:14 Відповісти
І що такого? Зеленському голод не загрожує. Так чи інакше- Вовік забезпечив собі абсолютно безбідне майбутнє. Після терміну він повернеться в шоу бізнес- це навіть не обговорюється. Уявіть собі- стадіон в Лужніках, стотисячний натовп і ведучий оголошує:
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Всі ж в курсі що звання Президента зберігається пожиттєво?
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04.10.2020 13:20 Відповісти
Да это уж как посмотреть. Добкин уже высказался об отношении кацапов, может с годик и "полужникует". а потом - по корпоративам на птицефабриках в ******.
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04.10.2020 17:34 Відповісти
Ищите деньги в охфисе преЗЕдента, их там есть.
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04.10.2020 13:18 Відповісти
Учители и педагоги, имейте совесть! Вам что, 4000 ойро не хватает?
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04.10.2020 13:19 Відповісти
Конечно, заморозил! Потому что при Порошенко - Золотарева заработная плата учителей была поднята на очень высокий уровень... В июле 2014 - Порошенко "начал" президенство, - курс: доллар США - 11.69 грн., в марте 2019 г. - Порошенко завершил президенство, - доллар США - Индекс инфляции 26.72 /11.69= 2.26. Интересно кто собрал эту инфляционную ренту...?
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04.10.2020 13:21 Відповісти
Для вас это сложно, ищите все ответы в киношке про Голобородько, там для зебилов всё разжевано 🤣
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04.10.2020 17:14 Відповісти
Анітрохи не шкода. Мав розмову з одною вчителькою, так вона досі гаряче підтримує Вовіка. Каже що аби Порошенко не ставив йому палиці в колеса, Вовік усе б уже зробив.
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04.10.2020 13:22 Відповісти
Как вам гордость нации?
2019 - https://korrespondent.net/ukraine/4137822-v-nykolaevskoi-oblasty-zaderzhaly-na-vziatke-deputata-horsoveta задержали на взятке
2020 - https://pervomaisk.city/2020/10/02/nash-zemlyak-timur-glushko-stal-laureatom-premii-gordist-nacii%CC%88-2020/ лауреат премии "Гордість нації"
Лучше гордости не нашлось...
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04.10.2020 13:26 Відповісти
Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, передбачених законом, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9724
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04.10.2020 13:31 Відповісти
КАЗКА ПРО ВЧИТЕЛЬКУ І РИБКУ.
Зловила одного разу вчителька рибку.
Золотую рибку, не просту.
Почала тая рибка благати,
Людським голосом промовляти:
«Відпусти мене, добра учителько,
Дорогий дам за себе я відкуп.
"Все, що попросиш - виконаю!"
Подумала вчителька і сказала золотій рибці: "Прийди в школу о 8.00 год., зустрінь привітно моїх учнів, підготуйся до роботи, проведи 6 уроків, почергуй на перервах.
Напиши планування, збери всі необхідні заяви, заповни журнал, соціальний паспорт класу, склади план виховної роботи, проведи моніторинг всіх дітей і зроби всі необхідні профілактичні заходи всіх видів безпеки, продумай, як забезпечити успіх кожної дитини, враховуючи її індивідуальні особливості. Зроби все це до 10 вересня.
Попрацюй з кожним з батьків індивідуально, проведи весь вечір в батьківському чаті, відповідаючи на всі питання, які дозріють у батьків о 22 год...
Навчи Андрійка вітатися, попроси батьків Оленки не запізнюватися, зверни увагу на настрій кожного учня, придумай щось неймовірно захоплююче на уроці, щоб втримати увагу всіх дітей, але не запрошуй клоунів, попередь поведінку Степанка на перерві, щоб часом не побився з кимось із старшокласників чи не потягнув за косичку Іванку і при цьому встигни задовільнити свої базові потреби в часі тієї ж перерви.
Не випусти з уваги ведення всіх журналів, свій блог, сторінку на сайті. І не забувай при цьому про якісну підготовку кожного уроку, писати конспекти, перевіряти зошити. Подумай про перехід на онлайн навчання та опануй нові платформи. А ще самоосвіта, виступи на ********, методоб'єднаннях, участь у семінарах, конференціях, інноваційні технології, курси, вебінари, дослідження, проєкти, обмін досвідом, відкриті виховні заходи й уроки, екскурсії, поїздки, збір довідок про щеплення, медогляди ...
Прийми ту зарплату, яку платять, бо вчитель - це покликання.
І програму НУШ вивчити не забудь, вона знову оновлена ... "
Послухала золота рибка і відповіла не роздумуючи: "СМАЖ!"
---------------
--------------
Дорогенькі колеги!
Мудрі і цікаві, завжди молоді, креативні і турботливі, уважні і терплячі, сильні й енергійні, добрі, *******, тримаймося, бо не допоможе нам золота рибка.
Зі святом
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04.10.2020 13:37 Відповісти
Сейчас, блеать, прям расплачусь! Это рыбка еще не слышала про функциональные обязанности преподавателя/доцента ВУЗа - сама бы зажарилась
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04.10.2020 14:01 Відповісти
Ну так чего парятся в той школе? Шли бы на легкий труд в шахты, на заводы, фабрики, шоферами на крайний случай.
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04.10.2020 14:38 Відповісти
чи не учителя нам подсунули зенелоха с юридическим образованием, шобы так громко скиглити.
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04.10.2020 15:30 Відповісти
Да пихуй! Надо доверять своему мозгу, а не обещаниям с ящика
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04.10.2020 13:59 Відповісти
Сватів хай дивляться...
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04.10.2020 14:04 Відповісти
Чи прикидається дурою,чи така і є...Як ******* соєві повчати,а чому самі цього не зробили...Господи!Тих всією державою годували,ці на нашу шию вилізли-а життя все гірше і гірше...
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04.10.2020 14:12 Відповісти
Ачётакова? Крєпкіє хазяйствєнікі,а фулі ви хотіли,голосувавши по приколу.
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04.10.2020 14:19 Відповісти
чесно кажучи, я б на його місці післав би під три чорти країну совкодрочерів і малоросів.
Але він все бьється - честь йому і пошана, але я щось слабо вірю у те, що нарід врешті-решт схаменеться. Дуже хотів би помилитися.
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04.10.2020 14:41 Відповісти
Ви про кого? Шмаркля б'ється? Хіба шо в припадку після коксу...
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05.10.2020 01:52 Відповісти
А как Зеленский "пел" перед выборами о з\плате учителям 4000$.
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04.10.2020 14:44 Відповісти
То пусте, как ща зебилы запели про бубочку, так бы на бис до выборов и вызывал бы их еще и еще раз на аншлаг поработать, понятно, шо в пользу пана Петра, най тiльки оклигуе вiд коронавiрусу.
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04.10.2020 15:34 Відповісти
Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, що передбачено законом, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2765
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04.10.2020 16:21 Відповісти
Нахрена вони в тому цирку здалися? Хто на них дивитися вже буде
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04.10.2020 17:42 Відповісти
Хорошая новость, всё как бубочка и обещало, мне "поприколу" смотреть на дёргающихся учителей 🤣.
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04.10.2020 17:19 Відповісти
Теперь комиссии по выборам (в составе которых большинство учителей) заработают с большим "энтузиазмом" и с непредсказуемыми результатами для власти.
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04.10.2020 17:38 Відповісти
Учителя, имейте совесть! 4000$ должно хватать! О каком повышении вообще может идти речь? Вы издеваетесь?
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04.10.2020 19:09 Відповісти
Хоч і жалко нормальних вчителів, але більшість таки голосувала за шмарклю. Тому мають скуштувати по повній.
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05.10.2020 01:51 Відповісти
 
 