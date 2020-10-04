Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, що передбачено законом, - Ірина Геращенко
Уряд "заморозив" підвищення заробітних плат освітянам, яке передбачено законодавством про освіту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона підкреслює: фракція буде вимагати перегляду в бюджеті на наступний рік фінансування для освіти.
"Сьогодні День учителя. А ось і " подарунок" від влади Зеленського. Зарплати освітян заморожені до січня 2022. Більшість вчителів півтора роки тому повелися на обіцянки про 4000 доларів зарплати, й проголосували за Зеленського і слуг", – пише Геращенко.
"Згадую наші важкі зустрічі з педагогічними колективами, коли я надавала чесну інформацію про бачення нашої команди щодо підняття зарплат освітянам, яке ми заклали в законі про освіту і ретельно виконували нашим урядом. Так, на жаль не було економічної можливості збільшити зарплати освітянам швидко і радикально, й ми про це чесно інформували. Але не брехали про 4 тисячі доларів перед виборами і не заморожували мізерні виплати на кілька років після виборів", – зауважує Геращенко.
"Ми будемо боротися за перегляд проєкту бюджету на 21 рік і наполягати на збільшенні зарплат лікарям і вчителям. Ненормально, коли держава дбає тільки про прокурорів, спецслужби і поліцію, будує поліцейську країну", – переконана співголова фракції "Європейська Солідарність".
Постанову Кабінету Міністрів України про замороження зарплат освітянам опублікував народний депутат з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Нагадаю, що у статті 61 закону "Про освіту" прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя має становити 3 мінімальних зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року. Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем’єр Шмигаль", – повідомив Гончаренко.
"Федерація профспілок опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям "заморозиться" до 1 січня 2022 року. Пояснюється це "відсутністю неінфляційних джерел фінансування", – зазначив Гончаренко.
"Ця ситуація – ще один приклад того, до яких наслідків приводить дилетантство при владі. І якщо вам почнуть розповідати, що це через коронакризу, то нагадаю ще раз ― рішення "заморожував" ще перший уряд Зеленського, з якого і почалося падіння економіки. Уряди міняються, але ситуація не змінюється. Бо при владі лишається Зеленський. Відповідальність за всі невиконані обіцянки несе він особисто", – наголосила народна депутатка.
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Звикайте. Не ікайте.
Ми вас попереджали.
причем реально ждали!
Класика жанру.
п.с. или "за стра ****" - звучит для них понятливее))
сочинений Ленинасериалов "слуга народа" и "с ваты").
Є тільки ВТИКИ. Наголосили, отримуйте; не жалійтесь.
Але він все бьється - честь йому і пошана, але я щось слабо вірю у те, що нарід врешті-решт схаменеться. Дуже хотів би помилитися.
Вот вам и конец эпохи бедности и начало эпохи долговой ямы........
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Всі ж в курсі що звання Президента зберігається пожиттєво?
2019 - https://korrespondent.net/ukraine/4137822-v-nykolaevskoi-oblasty-zaderzhaly-na-vziatke-deputata-horsoveta задержали на взятке
2020 - https://pervomaisk.city/2020/10/02/nash-zemlyak-timur-glushko-stal-laureatom-premii-gordist-nacii%CC%88-2020/ лауреат премии "Гордість нації"
Лучше гордости не нашлось...
Зловила одного разу вчителька рибку.
Золотую рибку, не просту.
Почала тая рибка благати,
Людським голосом промовляти:
«Відпусти мене, добра учителько,
Дорогий дам за себе я відкуп.
"Все, що попросиш - виконаю!"
Подумала вчителька і сказала золотій рибці: "Прийди в школу о 8.00 год., зустрінь привітно моїх учнів, підготуйся до роботи, проведи 6 уроків, почергуй на перервах.
Напиши планування, збери всі необхідні заяви, заповни журнал, соціальний паспорт класу, склади план виховної роботи, проведи моніторинг всіх дітей і зроби всі необхідні профілактичні заходи всіх видів безпеки, продумай, як забезпечити успіх кожної дитини, враховуючи її індивідуальні особливості. Зроби все це до 10 вересня.
Попрацюй з кожним з батьків індивідуально, проведи весь вечір в батьківському чаті, відповідаючи на всі питання, які дозріють у батьків о 22 год...
Навчи Андрійка вітатися, попроси батьків Оленки не запізнюватися, зверни увагу на настрій кожного учня, придумай щось неймовірно захоплююче на уроці, щоб втримати увагу всіх дітей, але не запрошуй клоунів, попередь поведінку Степанка на перерві, щоб часом не побився з кимось із старшокласників чи не потягнув за косичку Іванку і при цьому встигни задовільнити свої базові потреби в часі тієї ж перерви.
Не випусти з уваги ведення всіх журналів, свій блог, сторінку на сайті. І не забувай при цьому про якісну підготовку кожного уроку, писати конспекти, перевіряти зошити. Подумай про перехід на онлайн навчання та опануй нові платформи. А ще самоосвіта, виступи на ********, методоб'єднаннях, участь у семінарах, конференціях, інноваційні технології, курси, вебінари, дослідження, проєкти, обмін досвідом, відкриті виховні заходи й уроки, екскурсії, поїздки, збір довідок про щеплення, медогляди ...
Прийми ту зарплату, яку платять, бо вчитель - це покликання.
І програму НУШ вивчити не забудь, вона знову оновлена ... "
Послухала золота рибка і відповіла не роздумуючи: "СМАЖ!"
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Дорогенькі колеги!
Мудрі і цікаві, завжди молоді, креативні і турботливі, уважні і терплячі, сильні й енергійні, добрі, *******, тримаймося, бо не допоможе нам золота рибка.
Зі святом
Але він все бьється - честь йому і пошана, але я щось слабо вірю у те, що нарід врешті-решт схаменеться. Дуже хотів би помилитися.