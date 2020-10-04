Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, що передбачено законом, - Ірина Геращенко

Уряд "заморозив" підвищення заробітних плат освітянам, яке передбачено законодавством про освіту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона підкреслює: фракція буде вимагати перегляду в бюджеті на наступний рік фінансування для освіти.

"Сьогодні День учителя. А ось і " подарунок" від влади Зеленського. Зарплати освітян заморожені до січня 2022. Більшість вчителів півтора роки тому повелися на обіцянки про 4000 доларів зарплати, й проголосували за Зеленського і слуг", – пише Геращенко.

"Згадую наші важкі зустрічі з педагогічними колективами, коли я надавала чесну інформацію про бачення нашої команди щодо підняття зарплат освітянам, яке ми заклали в законі про освіту і ретельно виконували нашим урядом. Так, на жаль не було економічної можливості збільшити зарплати освітянам швидко і радикально, й ми про це чесно інформували. Але не брехали про 4 тисячі доларів перед виборами і не заморожували мізерні виплати на кілька років після виборів", – зауважує Геращенко.

"Ми будемо боротися за перегляд проєкту бюджету на 21 рік і наполягати на збільшенні зарплат лікарям і вчителям. Ненормально, коли держава дбає тільки про прокурорів, спецслужби і поліцію, будує поліцейську країну", – переконана співголова фракції "Європейська Солідарність".

Постанову Кабінету Міністрів України про замороження зарплат освітянам опублікував народний депутат з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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"Нагадаю, що у статті 61 закону "Про освіту" прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя має становити 3 мінімальних зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року. Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем’єр Шмигаль", – повідомив Гончаренко.

"Федерація профспілок опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям "заморозиться" до 1 січня 2022 року. Пояснюється це "відсутністю неінфляційних джерел фінансування", – зазначив Гончаренко.

"Ця ситуація – ще один приклад того, до яких наслідків приводить дилетантство при владі. І якщо вам почнуть розповідати, що це через коронакризу, то нагадаю ще раз ― рішення "заморожував" ще перший уряд Зеленського, з якого і почалося падіння економіки. Уряди міняються, але ситуація не змінюється. Бо при владі лишається Зеленський. Відповідальність за всі невиконані обіцянки несе він особисто", – наголосила народна депутатка.