"Нормандська зустріч" потрібна Україні якнайшвидше, і ми далі робитимемо все необхідне, - Єрмак
Україна зацікавлена в якнайшвидшому проведенні зустрічі в "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Точно можу сказати, що всі чотири лідери під час телефонних розмов, у публічних висловлюваннях не ставлять під сумнів необхідність такої зустрічі. Далі риторика відрізняється тільки в тому, що хтось каже: давайте виконаємо спочатку те, про що домовлялися в Парижі — в чому є логіка, багато з цього уже виконано. Хтось говорить про те, що можна зустрічатися вже. Моя особиста думка - зустріч дуже потрібна саме для того, щоб були прийняті конкретні рішення", — сказав він.
Єрмак пояснив, навіщо потрібна така зустріч Україні.
"Нам дуже часто говорять, зокрема і всередині країни, що нам зустріч лідерів у "нормандському форматі" потрібна хіба що як самоціль. Це неправда. На сьогодні, так, ми найактивніші тільки з однієї причини — війна йде на нашій території, гинуть наші люди, і тому президент... Для нього немає нічого важливішого, ніж припинити цю війну на українських умовах і в інтересах України. Тому ми, безумовно, й надалі будемо робити все необхідне, щоб це сталося якнайшвидше", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Время играет на Украину!
а вот кацапии нужно спешить...так как они хотят до выборов в США 'порешать'
если Байден выиграет драть кацапию знатно будут.
Елена Подгорная
Он везде, он министр МИД, он главный переговорщик в Берлине, Париже, Минске.
Эта секретутка с папой из гру, и мамой гражданкой рф, везде.
Як ти вже дістало, фсб-шний агент !
Украинцы сейчас ниже пали белорусов. Терпят такую мразь при власти. Это же позор какой-то.