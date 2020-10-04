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Новини Агресія Росії проти України
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"Нормандська зустріч" потрібна Україні якнайшвидше, і ми далі робитимемо все необхідне, - Єрмак

Україна зацікавлена в якнайшвидшому проведенні зустрічі в "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Точно можу сказати, що всі чотири лідери під час телефонних розмов, у публічних висловлюваннях не ставлять під сумнів необхідність такої зустрічі. Далі риторика відрізняється тільки в тому, що хтось каже: давайте виконаємо спочатку те, про що домовлялися в Парижі — в чому є логіка, багато з цього уже виконано. Хтось говорить про те, що можна зустрічатися вже. Моя особиста думка - зустріч дуже потрібна саме для того, щоб були прийняті конкретні рішення", — сказав він.

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Єрмак пояснив, навіщо потрібна така зустріч Україні.

"Нам дуже часто говорять, зокрема і всередині країни, що нам зустріч лідерів у "нормандському форматі" потрібна хіба що як самоціль. Це неправда. На сьогодні, так, ми найактивніші тільки з однієї причини — війна йде на нашій території, гинуть наші люди, і тому президент... Для нього немає нічого важливішого, ніж припинити цю війну на українських умовах і в інтересах України. Тому ми, безумовно, й надалі будемо робити все необхідне, щоб це сталося якнайшвидше", — сказав він.

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+50
"Нормандская встреча" нужна Украине как можно быстрее, и мы дальше будем делать все необходимое кремлю.
- Правильный перевод.
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04.10.2020 14:24 Відповісти
+42
"Нормандская встреча" нужна Украине как можно быстрее, и мы дальше будем делать все необходимое, - Ермак - Цензор.НЕТ 2819
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04.10.2020 14:26 Відповісти
+33
"Нормандская встреча" нужна Украине как можно быстрее, и мы дальше будем делать все необходимое, - Ермак - Цензор.НЕТ 5389
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04.10.2020 14:28 Відповісти
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Що в так поспішає, як голий в баню Мабудь, дуже хтось підганяє, для кого час працює у зворотньому відліку...
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04.10.2020 15:39 Відповісти
"Нормандская встреча" нужна Украине как собаке пятая нога
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04.10.2020 15:44 Відповісти
да, поскорей бы в "саюз незалежных". Блин. Про экономику думать некогда. Инпестиционные няни в загуле - сидят без клиентуры.
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05.10.2020 09:03 Відповісти
Ермак торопится не потому что ему нужен мир , а потому что знает что Трамп на выборах пролетает и крышевать Пукина с его уголовной и кровавой политикой будет некому .Для Рахи наступят тёмные времена .Вот Ермачок ( засланый кремлёвский казачок ) и торопится побыстрей слить Украину Рахе . Подонок. Другой оценки не заслуживает .
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04.10.2020 15:49 Відповісти
Єрмаку аж руки ********* якнайхутчіше здати Україну та звалити звідси.
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04.10.2020 15:57 Відповісти
Норманська зустріч потрібна тобі, бо путєн фінансування зупинить, або й стрілить, як кернеса, за невиконані обіцянки... Тому тобі тре скоріше здати Україну ворогу...
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04.10.2020 16:36 Відповісти
Закрити цю диру, не дозволяти торгувати, бо зараз з перших уст знаю, що фури з контрабасом тільки так шастають. Не давати так легко перетинати лінію зіткнення: пенсія в нас солідарна. Ваші шахти та заводи (яких вже нема) нічого не платять до бюджета - чого ви попрошайнічаєте кожен місяць? Або переїзжайте, або вимагайте в путлєра пенсії! Ми нікуди не поспішаємо, нам не хочеться вкладати кошти в той розграбований регіон, тим паче там така мафія, що буде те саме як було в Криму: скільки не кинь - все вкрадуть. Час грає на нас, хай рашики поспішають...
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04.10.2020 17:00 Відповісти
Щоб похизуватись перед виборами самою зустріччю, не результатами? .
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04.10.2020 17:03 Відповісти
Азеры тоже идут к миру,но только не как зассавшие сцыкуны.
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04.10.2020 17:31 Відповісти
Видно дуже вже "пригорає" чи "припікає". Не хочеться, щоб було так, як Кернесові на пробіжці, або і гірше.
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04.10.2020 17:52 Відповісти
Що ви там "будете дєлать нєобходімоє"? Озвучте для початку. А то вже каштани за вами скучають.
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04.10.2020 17:59 Відповісти
И куда спешить?
Время играет на Украину!
а вот кацапии нужно спешить...так как они хотят до выборов в США 'порешать'
если Байден выиграет драть кацапию знатно будут.
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04.10.2020 18:03 Відповісти
ЗАЧЕМ?
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04.10.2020 18:28 Відповісти
Сам не знає.
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04.10.2020 19:31 Відповісти
у нього вже понос чи ще блохи?.... але.... з'їзджає на прєзєдєнта (це в того понос чи блохи)...ай маладєц... будуть тебе бити...десь в Сибіру. єрмак.... таки будуть. за все...
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04.10.2020 19:50 Відповісти
Не болейте. Берегите себя. Нужно пережить министра Степанова и президента Зеленского.

Елена Подгорная
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04.10.2020 20:54 Відповісти
Кто такой ермак(швондер) - секретутка АП.
Он везде, он министр МИД, он главный переговорщик в Берлине, Париже, Минске.
Эта секретутка с папой из гру, и мамой гражданкой рф, везде.
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04.10.2020 21:20 Відповісти
ОН в.о
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04.10.2020 22:28 Відповісти
Скотина !
Як ти вже дістало, фсб-шний агент !
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04.10.2020 23:21 Відповісти
Вбийте хто-небудь цю падлюку, поки воно не залишило нас без Неньки.
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05.10.2020 01:40 Відповісти
почему дерьмака никто не может остановить... голубинский-желторотов своей гнусавостью и преступной бездеятельностью задолбал Украину...
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05.10.2020 02:00 Відповісти
Торопятся шпионы. Боятся, что зеленая ширма может слететь. Хочется многое порешать за ней.
Украинцы сейчас ниже пали белорусов. Терпят такую мразь при власти. Это же позор какой-то.
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05.10.2020 05:01 Відповісти
Вот они самые ярые и главные предатели Украины , ворюга- Ермак и его шеф зеленский!!
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05.10.2020 13:44 Відповісти
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