"Нормандська зустріч" потрібна Україні якнайшвидше, і ми далі робитимемо все необхідне, - Єрмак

Україна зацікавлена в якнайшвидшому проведенні зустрічі в "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Точно можу сказати, що всі чотири лідери під час телефонних розмов, у публічних висловлюваннях не ставлять під сумнів необхідність такої зустрічі. Далі риторика відрізняється тільки в тому, що хтось каже: давайте виконаємо спочатку те, про що домовлялися в Парижі — в чому є логіка, багато з цього уже виконано. Хтось говорить про те, що можна зустрічатися вже. Моя особиста думка - зустріч дуже потрібна саме для того, щоб були прийняті конкретні рішення", — сказав він.

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Єрмак пояснив, навіщо потрібна така зустріч Україні.

"Нам дуже часто говорять, зокрема і всередині країни, що нам зустріч лідерів у "нормандському форматі" потрібна хіба що як самоціль. Це неправда. На сьогодні, так, ми найактивніші тільки з однієї причини — війна йде на нашій території, гинуть наші люди, і тому президент... Для нього немає нічого важливішого, ніж припинити цю війну на українських умовах і в інтересах України. Тому ми, безумовно, й надалі будемо робити все необхідне, щоб це сталося якнайшвидше", — сказав він.