УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9381 відвідувач онлайн
Новини
6 157 22

Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків. ФОТОрепортаж

Найращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці премії в фейсбуці.

Урочиста церемонія нагородження відбулася  в Києві 3 жовтня.

Також читайте: Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб

Як повідомляє Укрінформ, за головний приз - 250 тис. грн, а також поїздку на Global Education & Skills Forum nf інтерактивну панель EdPro змагалися десять фіналістів.

Так, до ТОП-10 четвертої премії Global Teacher Prize Ukraine ввійшли учитель астрономії та інформатики з села Чулаківка Херсонської області Іван Верещака, учителька фізичного виховання та хореографії з Києва Анна Домніч, учитель історії та громадянського суспільства з села Заліщики Тернопільської області Василь Дяків, учителька хімії з Хмельницького Наталія Зима, вчитель початкових класів із міста Кам'янського Дніпропетровської області Андрій Олійник, учителька англійської мови із Сум Вікторія Ломака, учитель інформатики з Одеси Олег Пустовойт, учителька англійської мови з Маріуполя Людмила Тоцина, вчитель інформатики з Житомира Микола Тарасюк і вчитель історії, громадянської освіти й етики з Благовіщенська Кіровоградської області Олександр Чучаєв.

Члени журі премії обрали їх із майже трьох тисяч учасників.

Окрім того, українських учителів відзначили й у кількох спеціальних номінаціях із призами від партнерів. При цьому серед номінантів були не лише фіналісти Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Зокрема в номінації "Вибір українців" перемогу здобув Андрій Олійник із Кам'янського, який у якості призу отримав освітню подорож до однієї з іноземних країн.

"Видатним вчителем хімії" стала Наталія Зима з Хмельницького, отримавши заразом і грошову винагороду в 100 тис. грн.

У номінації "Учителем фізкультури" за версією громадської організації JuniorZ переміг учитель із села Судилків Хмельницької області Віталій Мушинський.

Найкращою у номінації "Реалізація мрії" стала вчителька з Яготина, завдяки якій у рідному місті з'явиться місце активного відпочинку — SkyPark.

У номінації "Вибір серцем" було обрано відразу двох переможців серед педагогів, які працюють із особливими дітьми. Так, першу премію (80 тис. грн) здобула Вікторія Щербакова з міста Кролевець Сумської області, а другу (30 тис. грн) — учитель української мови та літератури Олег Швед, який працює в "Охматдиті".

Разом з тим у новій номінації "Учитель громадянської освіти", яку започаткували в USAID/ENGAGE, перемогла вчителька з Києва Леся Юрчишин. В якості призу для неї стане поїздка на всесвітній економічний форму у Давосі в 2021 році.

Також читайте: Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, що передбачено законом, - Ірина Геращенко

А в своїй номінації "Учитель-новатор" корпорація Microsoft обрала вчителя з Хмельниччини Івана Верещаку, який відвідає міжнародний освітній форум.

Церемонія нагородження переможця відбулася на території Арки дружби народів у Києві. Кожен із фіналістів під'їжджав до облаштованих зали та сцени на мотоциклі.

Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 01
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 02
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 03
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 04
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 05
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 06
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 07
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 08
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 09
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 10
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 11
Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків 12

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін, яка покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію заснувала в 2017 році громадська спілка "Освіторія" після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.

нагорода (1280) премія (386) вчитель (401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив - Цензор.НЕТ 3604
показати весь коментар
04.10.2020 15:27 Відповісти
+3
Після закінчення вишу кілька років працював вчителем.
"Мені аж страшно, як згадаю..." (с) Тарас Шевченко

(і особливо страшно згадувати педагогічний серпентарій "шановних колег")
показати весь коментар
04.10.2020 15:51 Відповісти
+3
Так. І ще вилизувати мовою філейні частини начальства усіх рівнів.
показати весь коментар
04.10.2020 16:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив - Цензор.НЕТ 3604
показати весь коментар
04.10.2020 15:27 Відповісти
Респект.
З Святом, Вас, наші перші постачальники знань.
показати весь коментар
04.10.2020 15:44 Відповісти
Після закінчення вишу кілька років працював вчителем.
"Мені аж страшно, як згадаю..." (с) Тарас Шевченко

(і особливо страшно згадувати педагогічний серпентарій "шановних колег")
показати весь коментар
04.10.2020 15:51 Відповісти
та й для того, щоб приймати участь у таких "змаганнях" більше уваги приділяється написанню всяких "ессе", ніж самим урокам.
показати весь коментар
04.10.2020 16:01 Відповісти
Так. І ще вилизувати мовою філейні частини начальства усіх рівнів.
показати весь коментар
04.10.2020 16:24 Відповісти
как и везде принято! и будешь человеком года, школы, города, больницы, школы и тд. Знаем как эти звания даются...
показати весь коментар
04.10.2020 17:24 Відповісти
«...когда перед сражением у Сокаля командиры напомнили солдатам о лисковецкой корове, вся одиннадцатая рота со страшным ревом кинулась в штыковую атаку на неприятеля...»

«Бравый солдат Швейк».

показати весь коментар
04.10.2020 16:31 Відповісти
главный приз - 250 тыс. грн

...
А чому так? Було б краще зробити по-зкріпному: нагородити "переходящим вымпелом" або "грамотой с занесением благодарности в личное дело". І ще можна втелющити "ценный подарок" якийсь (полное собрание сочинений Ленина сериала "с ваты").
Голосували за Нелоха і 4000 баксюганів? Отримуйте совок і не скигліть, бо "отдавать сердце детям - это, блть, высокое призвание".
показати весь коментар
04.10.2020 15:48 Відповісти
а сколько откат "выдвинувшим" на премию?
показати весь коментар
04.10.2020 17:25 Відповісти
Неужели в Украине 73% всего населения учителя. https://censor.net/ru/user/413583 только такой дебил как ты, мог поверить в то, что учителя настолько наивные, чтобы надеясь хотя бы на 400 $ могли клюнуть на 4К $. Не стоит искать виновного в твоем собственном дебилизме.
показати весь коментар
04.10.2020 17:38 Відповісти
Е-е-еее... Я за цю зелену хмуйню не голосував, тож проходь повз.
показати весь коментар
04.10.2020 17:41 Відповісти
Чому ж тоді ти шукаєш винних серед вчителів? Вважаєш своїх колишніх колег продажними?
показати весь коментар
04.10.2020 20:00 Відповісти
Просто в курсі, що абсолютна більшість вчителів підтримала Зе.
показати весь коментар
04.10.2020 20:04 Відповісти
А на день машиностроителя кому достались премии Лучший Токарь, Лучший Фрезеровщик, Лучший Шлифовщик, Лучший Слесарь, Лучший Термист?
показати весь коментар
04.10.2020 15:59 Відповісти
кому достались переходящие вымпелы Лучший Токарь, Лучший Фрезеровщик, Лучший Шлифовщик, Лучший Слесарь, Лучший Термист?

fixed
показати весь коментар
04.10.2020 16:19 Відповісти
Лучший Лохотронщик, Лучший Поправляльщик Членов, Лучший Анал Табу, Лучший Експортер Масок, Лучший Пианист......
показати весь коментар
04.10.2020 16:33 Відповісти
Завжди виграє кращий вилизувальник.
показати весь коментар
04.10.2020 21:07 Відповісти
Мало номинаций. Учитель хореографии есть а учителя фехтования нет.
Вызывает интерес методика выявления победителей.
Я уверен что лучшим классным руководителем стал тот кто больше собрал с родителей денег на нужды школы.
показати весь коментар
04.10.2020 16:27 Відповісти
И шо теперь? В Англию искать лучшую учительницу английского? И вместе на заработки...
показати весь коментар
04.10.2020 17:27 Відповісти
Клоун президент…Фізкультурник вчительроку…((((
показати весь коментар
04.10.2020 18:10 Відповісти
Не любив багатьох своїх вчителів, та й мене не всі любили, але я безмежно їм всім вдячний за надані знання та терпіння, всім їм міцного здоров'я та многая літа!
показати весь коментар
04.10.2020 21:05 Відповісти
Завидую жителям села Залещики. А интересно, поехал бы этот учитель на концерт Поляковой, как ломанулись учителя и воспитатели Харьковской области, да еще и во время карантина в оранжевой зоне.
показати весь коментар
05.10.2020 02:08 Відповісти
 
 