Жителі Луганщини 150 разів поскаржилися Денісовій на дії влади під час пожежі

Представництво Офісу омбудсмена в Донецькій і Луганській областях отримало понад 150 заяв зі скаргами на дії посадових осіб під час пожеж. Вони скаржаться на те, що пожежу не гасили, а людей не евакуйовували.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив представник омбудсмена в Луганській, Донецькій областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди казали про різні випадки, що там ( на Луганщині. — Ред.) були люди, які скаржились, що пожежні автомобілі не гасили пожежу. Інформацію ми отримали, її перевіряємо, ми не стверджуємо, що це було саме так, бо крім того, що були скарги на ДСНС, люди скаржились, що не було евакуації, що людей деяких евакуювали, а деяких — ні.

Скаржаться на те, що немає патрулювання у повному обсязі. Казали, що коли підходять складати акти пошкодженого житла — то людям не дають ні копію, ні фотокопію, а у деяких випадках складання іде без понятих, тобто є такі випадки", – каже Лисянський.

Він додає, що зараз отримали від людей понад 150 заяв, пов’язаних із діями посадовців.

"Від людей ми отримали понад 150 заяв (пов’язаних із діями посадовців під час пожеж. — Ред.) і це не останні, понад 150 — це цифра станом на п’ятницю 2 жовтня на 17:00. Усі ці дні люди продовжують телефонувати.

У понеділок я проводитиму нараду, думаю, що до понеділка ця цифра збільшиться удвічі", – додає Лисянський.

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