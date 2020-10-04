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Жителі Луганщини 150 разів поскаржилися Денісовій на дії влади під час пожежі

Жителі Луганщини 150 разів поскаржилися Денісовій на дії влади під час пожежі

Представництво Офісу омбудсмена в Донецькій і Луганській областях отримало понад 150 заяв зі скаргами на дії посадових осіб під час пожеж. Вони скаржаться на те, що пожежу не гасили, а людей не евакуйовували.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив представник омбудсмена в Луганській, Донецькій областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди казали про різні випадки, що там ( на Луганщині. — Ред.) були люди, які скаржились, що пожежні автомобілі не гасили пожежу. Інформацію ми отримали, її перевіряємо, ми не стверджуємо, що це було саме так, бо крім того, що були скарги на ДСНС, люди скаржились, що не було евакуації, що людей деяких евакуювали, а деяких — ні.

Скаржаться на те, що немає патрулювання у повному обсязі. Казали, що коли підходять складати акти пошкодженого житла — то людям не дають ні копію, ні фотокопію, а у деяких випадках складання іде без понятих, тобто є такі випадки", – каже Лисянський.

Він додає, що зараз отримали від людей понад 150 заяв, пов’язаних із діями посадовців.

"Від людей ми отримали понад 150 заяв (пов’язаних із діями посадовців під час пожеж. — Ред.) і це не останні, понад 150 — це цифра станом на п’ятницю 2 жовтня на 17:00. Усі ці дні люди продовжують телефонувати.

У понеділок я проводитиму нараду, думаю, що до понеділка ця цифра збільшиться удвічі", – додає Лисянський.

Також дивіться: Пожежі на Луганщині: Триває гасіння 6 основних осередків, залучено близько 2,5 тис. людей і понад 210 одиниць техніки. ВIДЕО

Денісова Людмила (883) скарга (135) омбудсмен (479) пожежа (4356) Лисянський Павло (100) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+13
а на поджигателей из Лугандона не жаловались ?
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04.10.2020 15:28 Відповісти
+11
Звали *****,а скаржаться Денисовій?
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04.10.2020 15:25 Відповісти
+7
Всі хренові, всі винні...може краще путлера і сепарів "поблагодарити".
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04.10.2020 15:40 Відповісти
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Звали *****,а скаржаться Денисовій?
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04.10.2020 15:25 Відповісти
вот такая она *************** логика лугандонского быдла
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04.10.2020 23:02 Відповісти
а на поджигателей из Лугандона не жаловались ?
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04.10.2020 15:28 Відповісти
100%
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04.10.2020 15:39 Відповісти
Всі хренові, всі винні...може краще путлера і сепарів "поблагодарити".
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04.10.2020 15:40 Відповісти
Ще не потушили пожежі, а всі ЗМІ рясніють оголошеннями "Продам горілик недорого"! І коли денно та всю ніч важковаговики перли ліс роками, теж ні на кого і ні на що не скаржилися! (ІМХО: цьогорічні пожежі - то є кара місцевому охлосу за позицію "моя хата - зкраю"!)
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04.10.2020 15:43 Відповісти
Однозначно, все воровали лес, местное руководство машинами, а низы, на спине, все замазаны, все молчали, потому и не тушили пожар, принцип социализма, а карпаты кто оголил, та же совковая быдлота, вместе с руководством, теперь орут, все вокруг виноваты, нам негде жить, а болт не хотите.
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04.10.2020 16:16 Відповісти
Карпати вирубали місцеві жителі,чому вони "бидлота" ? 28 років прості люди нічого хорошого не бачили ,виживав хто як міг,поки олігархи і керівники держави набивали своі кишені...Кравчук має шалле в Швейцаріі,Кучма-зятя олігарха,Ющенко квартиру за багато мільонів в Києві і "дачку в кілька сот кв. м на Івано-Франківщині,Янукович і Порошенко хіба що пташиного молока не мають,Зеленський також не далеко впав. А люди-велику дулю....
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04.10.2020 16:52 Відповісти
А тому вони і бидлота,що тупо крали ліс,знищуючи свою малу батьківщину,і обирали ту місцеву владу,яка робила те саме.Тепер отримали зароблене.
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04.10.2020 17:36 Відповісти
" Найкраща" реклама владним структурам.Ім своі ж люди і на....... непотрібні. Не зайво перевірити скільки коштів налогоплатників туди списано
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04.10.2020 16:34 Відповісти
Ей некогда, она занята защитой лгбдевщины....
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04.10.2020 17:10 Відповісти
Пусть пожалуются Пасечнику за поджоги его боевиками...
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04.10.2020 18:02 Відповісти
 
 