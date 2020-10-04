Банківський рахунок тепер можна відкрити з паспортом із програми "Дія", - НБУ

Національний банк України спростив процедуру верифікації клієнтів з цифровим паспортом в мобільному додатку "Дія".

Про це повідомила пресслужба регулятора, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер банківський рахунок можна відкрити з цифровим паспортом. При дистанційному відкритті рахунку в банку громадянам не потрібно пред'являти ID-карту або біометричний закордонний паспорт, якщо у них є цифровий паспорт в мобільному додатку "Дія".

"Скористатися цим методом зможуть всі українці, у яких є біометричні документи - ID-карта і закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити додаток "Дія" на свій смартфон і верифікуватися для отримання цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта за допомогою системи BankID НБУ", - сказано в повідомленні.

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