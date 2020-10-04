Банківський рахунок тепер можна відкрити з паспортом із програми "Дія", - НБУ
Національний банк України спростив процедуру верифікації клієнтів з цифровим паспортом в мобільному додатку "Дія".
Про це повідомила пресслужба регулятора, інформує Цензор.НЕТ.
Тепер банківський рахунок можна відкрити з цифровим паспортом. При дистанційному відкритті рахунку в банку громадянам не потрібно пред'являти ID-карту або біометричний закордонний паспорт, якщо у них є цифровий паспорт в мобільному додатку "Дія".
"Скористатися цим методом зможуть всі українці, у яких є біометричні документи - ID-карта і закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити додаток "Дія" на свій смартфон і верифікуватися для отримання цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта за допомогою системи BankID НБУ", - сказано в повідомленні.
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Дело ж не только в возможности доступа к реестру, а что у нас делается в этих реестрах?
Вон из чёрных нотариусов, например, кто-то сел за переоформление квартиры на другого человека без хозяина или за рейдерсво?
У нас такое делать нельзя, опасно и это совсем не относится к шапочке из фольги это реальная жизнь.
Ну и, а вдруг, война, стихийное бедствие, хакерская атака и все накрывается медным тазом, доп защита в бумаге все-таки необходима во всех странах. Когда в США был ураган водном из штатов люди и накрылось электричество люди ходили с банковскими карточками без нала и даже хлеба не могли купить.
Кроме того, что я где-то слышала, что реестры эти у нас не государству принадлежат, а частным фирмам, которым платят из бюджета, которые сейчас есть а завтра нет, но это не точно.
Когда только начинал работать реестр недвиги убрали бумажный договор купли продажи и начались такие мутки, что народ взвыл, потому бумагу вернули по желанию и тут тоже так.
Нельзя у нас категорически нельзя полностью делать все в электронном варианте.
Не говоря уже, что кто следит за деньгами и документами тот контролирует все, это хуже чем законы 16 января, это тоталитарный контроль над всеми в будущем, реально вполне.
Хранить "свою жизнь" в чужом кармане и ничего не контролировать от денег до имущества и документов это крайне плохая идея.
И кто знает, может, писатели такие как Оруэлл не так уж и ошибались когда писали про тоталитарный контроль в будущем?
1. Речь идет о "паспорте". В бумажном он варианте, карте или в дие - НЕТ разницы
2. Кредит должен быть ПОДПИСАН.
Если банк по своей тупости выдаст БЕЗ подписи - то шансов вернуть его ноль целых хер десятых
Не смешите.
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И СОХРАННОСТИ ИМУЩИСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ СРБСТВЕННИКА, а не сделать все так, чтобы подставить людей для удобства бандитов.
Це ти не розумієш навіть того, що сам пишеш...
Ти голосував за те, щоби клован спихнув Пороха, А НА УКРАЇНУ ТОБІ БУЛО НАСРАТИ...
Тепер можеш перетравлювати...
во втором туре - у украинцев не было выбора - или гарантированное мародерище поросенко или кот в мешке зеленский...
во второй тур должна была выйти тимошенко, но поросенко украл у нее эту победу и снова нагадил Украине..
зеленский тоже захотел 5 лет безнаказанно врать и воровать, как поросенко..
за 5 лет, поросенко не выполнил ни одно обещание, разграбил Украину, уничтожил гривну, его бортанули 80% граждан Украины, потому что, поросенко - вор и работал только на свои офшоры..
трынди где нибудь в другом месте, а украинцы при поросенке из бедных - превратились в нищих.
поросенко - это позор Украины, которая был на подмахе у пукина, который платил налоги в казну оккупанту..
это не зеленский и пукин - помешал поросенке остаться в кресле президента, а украинский народ, который поросенко и его гонтаревы-свынярчуки - ограбили и обманули после Майдана..
Купа нічим не підтверженої галасливої маячні...
Тебе навіть по г+г не покажуть...
Де ті 50 мільйярдів???🤣🤣🤣
Всратись можна зі сміху???
Як ти дорогу переходиш і досі живий???
поросенко забыло, что должность президента - это слуга народа, а оно (поросенко) на посту 5 лет занималось мародерством..
вальцманоид, если ты всралось, то обтекай молча, а про дорогу, то ты себе накаркал.
Ти не розумієш, що повторюючи всі ці фєдєрастові наративи за вальцманів та офшори, стаєш смішним і навіть брудним та гидким???
Чи тобі построково платять???
если бы поросенко был нормальным президентом, а не свихнувшимся от жадности мародером, то 80% граждан Украины, наверное, не голосовали бы против презика свынярчуков - поросенко..
поросенко и его галиматеи еще за Иловайск и Дебальцево должны ответить, где погибли в основном майдановцы и добровольцы..
януковичу и пукину не удалось зачистить Майдан, а поросенко+пукин - удалось..
На настоянку глоду ти вже заробив..
Гуляй - більше не подаю...