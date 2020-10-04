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Обстріл Гянджі, другого за розміром азербайджанського міста, припинено, - глава Нагірного Карабаху Арутюнян
Глава самопроголошеного Нагірного Карабаху Араік Арутюнян заявив, що його сили припинили вогонь по Гянджі - другому за величиною місту Азербайджану. У ньому мешкають 300 тис. людей.
Слова Арутюняна цитує видання PanARMENIAN, інформує Цензор.НЕТ.
За словами фактичного керівника Нагірного Карабаху, його сили випустили кілька ракет для нейтралізації розташованих у Гянджі військових об'єктів.
"Наразі я дав вказівку припинити вогонь, щоб уникнути безневинних жертв серед цивільного населення", - сказав Арутюнян.
Він додав, що його сили можуть відновити обстріли.
"До кінця будемо рішуче вживати необхідних дій", - пообіцяв Арутюнян.
Раніше Азербайджан заявив, що унаслідок обстрілу Гянджі загинув один мирний житель.
Топ коментарі
+20 Володимир Мик
показати весь коментар04.10.2020 16:22 Відповісти Посилання
+14 Віктор Безнос
показати весь коментар04.10.2020 16:21 Відповісти Посилання
+12 Irada
показати весь коментар04.10.2020 16:39 Відповісти Посилання
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Тайные поставки в Армению российского оружия продолжаются - об этом Minval.az стало известно из информированных источников, заслуживающих доверия. Новые партии оружия перевозятся в Армению на гражданских самолетах, более того, делается это под видом гуманитарной помощи.
Более того, по имеющимся у нас сведениям, подобная же опасная схема в ближайшее время может быть задействована и во Франции. Где наличествует многочисленная армянская община. Строго говоря, в странах Евросоюза действует строгое эмбарго на поставки оружия в зоны конфликтов. Но президент Эммануэль Макрон выступает с такими заявлениями, что кое-кому, похоже, показались недвусмысленной «отмашкой» на нарушение закона и такой «мелочи», как общеевропейское эмбарго.
Доставка оружия под видом гуманитарной помощи имеет в Армении давние традиции. Впервые подобные операции были осуществлены в Армении еще в декабре 1988 года, после землетрясения в Спитаке и Ленинакане (ныне Гюмри) - тогда груз самолётов, прибывающих с гуманитарной помощью, не досматривался таможней, чем воспользовались многие нечистоплотные дельцы из армянской зарубежной диаспоры, в том числе, вернее, прежде всего из числа французов армянского происхождения. Точнее, армян с французскими паспортами. Затем груз оружия под видом гуманитарной помощи завозился в Нагорный Карабах - еще в годы существования СССР. Причём армянские пилоты потом хвастались в мемуарах, как везли автоматы между коробками с детским питанием.
Отметим также, что именно из-за соучастия в незаконной перевозке оружия практически все авиакомпании Армении были лишены доступа в воздушное пространство Европы, Израиля и других стран.
Наконец, известно и другое. Организатором этой аферы является небезызвестный Давид Галстян, которого в Армении именуют «серым бизнесменом». Именно он был одним из главных действующих лиц масштабной оружейной аферы, в которую был лично вовлечен Никол Пашинян и члены его семьи. Тогда, напомним, речь шла о перепродаже Арменией третьим и четвёртым странам оружия, закупленного в России по льготным ценам, на что Армения имела право как член ОДКБ. Как правило, сделки по продаже оружия прямо или косвенно запрещают его реэкспорт, Давида Галстяна в России объявили «персоной нон грата» и на 10 лет запретили въезд, но теперь он, похоже, опять востребован как партнёр в «серых» и «чёрных» сделках.
Їх просто мало.
У світі лютує Пандемія Ковід.