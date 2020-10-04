Обстріл Гянджі, другого за розміром азербайджанського міста, припинено, - глава Нагірного Карабаху Арутюнян

Глава самопроголошеного Нагірного Карабаху Араік Арутюнян заявив, що його сили припинили вогонь по Гянджі - другому за величиною місту Азербайджану. У ньому мешкають 300 тис. людей.

Слова Арутюняна цитує видання PanARMENIAN, інформує Цензор.НЕТ.

За словами фактичного керівника Нагірного Карабаху, його сили випустили кілька ракет для нейтралізації розташованих у Гянджі військових об'єктів.

"Наразі я дав вказівку припинити вогонь, щоб уникнути безневинних жертв серед цивільного населення", - сказав Арутюнян.

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Він додав, що його сили можуть відновити обстріли.

"До кінця будемо рішуче вживати необхідних дій", - пообіцяв Арутюнян.

Раніше Азербайджан заявив, що унаслідок обстрілу Гянджі загинув один мирний житель.

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