На маршах на підтримку політв'язнів у Білорусі затримано щонайменше 95 осіб, - правозахисники

У неділю, 4 жовтня, в Мінську та інших містах Білорусі відбуваються марші на підтримку політв'язнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", на акціях затримали щонайменше 95 осіб.

"Практично всі учасники маршу за звільнення політв'язнів були затримані в Бобруйську, повідомляє телеграм-канал "Бобруйськ Online". Людей затримували також у містах Гродно і Жодіно. Кількох людей було затримано й у Вітебську", - наголошується в повідомленні.

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