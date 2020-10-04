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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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На маршах на підтримку політв'язнів у Білорусі затримано щонайменше 95 осіб, - правозахисники

На маршах на підтримку політв'язнів у Білорусі затримано щонайменше 95 осіб, - правозахисники

У неділю, 4 жовтня, в Мінську та інших містах Білорусі відбуваються марші на підтримку політв'язнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", на акціях затримали щонайменше 95 осіб.

"Практично всі учасники маршу за звільнення політв'язнів були затримані в Бобруйську, повідомляє телеграм-канал "Бобруйськ Online". Людей затримували також у містах Гродно і Жодіно. Кількох людей було затримано й у Вітебську", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

Білорусь (7969) затримання (4355) Лукашенко Олександр (2661) правозахисники (377) репресії (1626)


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Топ коментарі
+4
Тим часом білоруси домоглися багато чого. Вони не тільки звели свого "агрофюрера" до ролі заручника і своїх силовиків, і Кремля. Вони довели, що стали громадянською нацією з почуттям власної гідності і готовністю до колективного самозахисту. Вони перетворили Білорусь з білої плями на карті на міжнародний фактор, змусивши прокинутися Європу, що дрімала.
Звичайно, європейські санкції щодо 40 представників білоруської влади навряд чи вплинуть на офіційний Мінськ. Лукашенко проігнорує і вимогу ЄС погодитися на посередництво ОБСЄ і піти на діалог з протестувальниками. Але важка на підйом Європа зробила дві речі, які будуть значущі. По-перше, не визнавши Лукашенка легітимним президентом, Європа скоротила його поле маневру кремлівським передпокоєм, в якому він буде чекати прийому у Путіна. По-друге, Європа почала готуватися до відходу Лукашенка, приступивши до розроблення "всеосяжного плану економічної підтримки демократичної Білорусі".
Білоруси вже не повернуться в стару колію. Росії доведеться попрощатися з мріями про союзну державу. Європі доведеться думати про те, що Білорусь може означати для європейської безпеки і для європейських принципів. - https://gazeta.ua/blog/53966/rano-spivati-rekviyem-za-protestami-u-bilorusi-i-habarovsku
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04.10.2020 19:02 Відповісти
+2
Ходунов опять попускают. И пусть, они же хотели не так, как в Украине. А в Украине люди добились своего.
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04.10.2020 18:46 Відповісти
+2
Это такая традиция народилась. Ходить в воскресение на марши, получать люлей, а потом неделю ими хвастаться на работе.
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04.10.2020 18:57 Відповісти
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Кажется беларусы сдуваются. А надо было уже жечь покрышки и кидать бомбы молотова.
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04.10.2020 18:42 Відповісти
Нема таких бомб, ботику.
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04.10.2020 18:54 Відповісти
Що, причин заводити "миротворчиків" нема, росіянине?))
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04.10.2020 19:00 Відповісти
Ходунов опять попускают. И пусть, они же хотели не так, как в Украине. А в Украине люди добились своего.
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04.10.2020 18:46 Відповісти
Докажи что написал
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04.10.2020 19:02 Відповісти
так у них... і сталось не як в Україні
будуть тепер сидіти у рабському загінчику
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04.10.2020 19:31 Відповісти
Это такая традиция народилась. Ходить в воскресение на марши, получать люлей, а потом неделю ими хвастаться на работе.
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04.10.2020 18:57 Відповісти
Это на той работе, где рабочими в полной чистоте работают подобные тебе рабочие?
Ти диви...)))л
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04.10.2020 19:02 Відповісти
Да я уже на пенсии, но моя дача одна из образцовых. Председатель меня всегда в пример ставит.
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04.10.2020 19:18 Відповісти
В мене відношення до спаму суто негативне. Та то таке...
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04.10.2020 19:06 Відповісти
Потому, что я правду пишу. а правду всегда не любят.
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04.10.2020 19:15 Відповісти
"В огороде бузина, а в Киеве дядька". Вы Лариса сегодня не совсем адекватны.Какое мне дело до чужих ников.
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04.10.2020 19:27 Відповісти
А ты, *****, завидуешь? Я так понимаю, что у тебя основная работа 7/24 на цензоре гадить на Беларусь за долю малую и этим йух похвастаишься.
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04.10.2020 19:51 Відповісти
Да ну, меня неделю в городе не было. Дел на даче не в проворот. Вот приехал на денек посмотреть, что хоть в мире делается. Последний мой пост был в прошлые выходные.
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04.10.2020 19:55 Відповісти
... последний твой пост. Это хорошо, что последний, выпью за тебя не чёкаясь. Спи спокойно, не дорогой тоффаристч.
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04.10.2020 20:00 Відповісти
Да и ты спокойно спи. Небось митинг пропустил, или сбег (дворами) при первом шухере.
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04.10.2020 20:13 Відповісти
Небось ты влажный фантазёр и дачный скыкливый ********* .
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04.10.2020 20:19 Відповісти
Кожен, заарештований на акції протеста в Білорусі - Герой Білорусі. Двічі заарештований - двічі Герой. Просто побитий - активний учасник протестів з відзнакою. Хто виходить на акції - активний учасник протестів.
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04.10.2020 18:56 Відповісти
Хай білоруси вирішують, хто і за що в них герой.
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04.10.2020 19:03 Відповісти
глузування з недоумків - так, є таке
і це, чесно кажучи, не дуже добре
але це тільки тому, що ми вас таки любимо, вболіваємо за вас, ваші дурниці та поразки сприймаємо як власні
спочатку ми просто підказували вам, як треба робити, але коли ви у відповідь почали тупити...
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04.10.2020 19:28 Відповісти
якби нам на вас було наплювати... ми б взагалі не звертали б уваги
ну лупцюють вас - і нехай лупцюють... а он в Африці взагалі людей їдять!
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04.10.2020 19:33 Відповісти
Тим часом білоруси домоглися багато чого. Вони не тільки звели свого "агрофюрера" до ролі заручника і своїх силовиків, і Кремля. Вони довели, що стали громадянською нацією з почуттям власної гідності і готовністю до колективного самозахисту. Вони перетворили Білорусь з білої плями на карті на міжнародний фактор, змусивши прокинутися Європу, що дрімала.
Звичайно, європейські санкції щодо 40 представників білоруської влади навряд чи вплинуть на офіційний Мінськ. Лукашенко проігнорує і вимогу ЄС погодитися на посередництво ОБСЄ і піти на діалог з протестувальниками. Але важка на підйом Європа зробила дві речі, які будуть значущі. По-перше, не визнавши Лукашенка легітимним президентом, Європа скоротила його поле маневру кремлівським передпокоєм, в якому він буде чекати прийому у Путіна. По-друге, Європа почала готуватися до відходу Лукашенка, приступивши до розроблення "всеосяжного плану економічної підтримки демократичної Білорусі".
Білоруси вже не повернуться в стару колію. Росії доведеться попрощатися з мріями про союзну державу. Європі доведеться думати про те, що Білорусь може означати для європейської безпеки і для європейських принципів. - https://gazeta.ua/blog/53966/rano-spivati-rekviyem-za-protestami-u-bilorusi-i-habarovsku
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04.10.2020 19:02 Відповісти
ось вже й кінець поротестам близенько...

сябри, пакуйте валізи та готуйтесь до втечі з країни, бо Бацька вам тепер жити не дасть!
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04.10.2020 19:26 Відповісти
к вам что ли? У вас через 15 лет и пенсии перестанут платить. Куда тикать?
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04.10.2020 20:04 Відповісти
куда хочешь, туда и беги
ну либо лижи дупу Батьке
выбирай

касательно пенсий в Украине
у нас умные люди не на государство рассчитывают, а на себя
впрочем, какая-то пенсия будет однозначно - поменьше обращай внимание на сиюминутную болттовню наших чиновников - за 20 лет, как я активно мониторю политику, чего они только не болтали...
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04.10.2020 20:10 Відповісти
да не лижу я ему дупу. Я его не видел то никогда вживую
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04.10.2020 20:31 Відповісти
ну, это было провокактивная грубая аллегория
на самом деле речь шла, конечно же о подчинении диктатору
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04.10.2020 20:33 Відповісти
язык без костей
а украинские политики отличаются крайней болтливостью и пустозвонством
понимаешь, https://censor.net/ru/user/475131?
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04.10.2020 20:11 Відповісти
в Украине не важны высказывания политических лиц
важен ты сам, насколько крепко ты можешь стоять за себя и своих близких
ну и горизонтальные связи тоже, эти связи - это и есть гражданское общество
когда знакомые друг другу помогают
и, если нужно, то ставят проплаченных олигархами политиков на место
вот гражданское общество - это серьезно
да, ныне в Украине к нему относится где-то 30-35%, но будет больше
собственно, еще 20 лет тому было только 15-20%
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04.10.2020 20:39 Відповісти
отже, вже вечір на дворі
всіх протестуючих розігнали
зо 100 - затримали й тепер мордують в казематах
...
чекаємо через тиждень новий спалах народного білоруського мазохізму!
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04.10.2020 19:40 Відповісти
Сябры, посмотрите на украинцев и учитесь https://www.youtube.com/watch?v=lFyc-i8a-Xo
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05.10.2020 01:13 Відповісти
 
 