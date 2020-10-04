На маршах на підтримку політв'язнів у Білорусі затримано щонайменше 95 осіб, - правозахисники
У неділю, 4 жовтня, в Мінську та інших містах Білорусі відбуваються марші на підтримку політв'язнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", на акціях затримали щонайменше 95 осіб.
"Практично всі учасники маршу за звільнення політв'язнів були затримані в Бобруйську, повідомляє телеграм-канал "Бобруйськ Online". Людей затримували також у містах Гродно і Жодіно. Кількох людей було затримано й у Вітебську", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+4 olele
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+2 Некто Максим
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+2 литвин
показати весь коментар04.10.2020 18:57 Відповісти Посилання
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будуть тепер сидіти у рабському загінчику
Ти диви...)))л
і це, чесно кажучи, не дуже добре
але це тільки тому, що ми вас таки любимо, вболіваємо за вас, ваші дурниці та поразки сприймаємо як власні
спочатку ми просто підказували вам, як треба робити, але коли ви у відповідь почали тупити...
ну лупцюють вас - і нехай лупцюють... а он в Африці взагалі людей їдять!
Звичайно, європейські санкції щодо 40 представників білоруської влади навряд чи вплинуть на офіційний Мінськ. Лукашенко проігнорує і вимогу ЄС погодитися на посередництво ОБСЄ і піти на діалог з протестувальниками. Але важка на підйом Європа зробила дві речі, які будуть значущі. По-перше, не визнавши Лукашенка легітимним президентом, Європа скоротила його поле маневру кремлівським передпокоєм, в якому він буде чекати прийому у Путіна. По-друге, Європа почала готуватися до відходу Лукашенка, приступивши до розроблення "всеосяжного плану економічної підтримки демократичної Білорусі".
Білоруси вже не повернуться в стару колію. Росії доведеться попрощатися з мріями про союзну державу. Європі доведеться думати про те, що Білорусь може означати для європейської безпеки і для європейських принципів. - https://gazeta.ua/blog/53966/rano-spivati-rekviyem-za-protestami-u-bilorusi-i-habarovsku
сябри, пакуйте валізи та готуйтесь до втечі з країни, бо Бацька вам тепер жити не дасть!
ну либо лижи дупу Батьке
выбирай
касательно пенсий в Украине
у нас умные люди не на государство рассчитывают, а на себя
впрочем, какая-то пенсия будет однозначно - поменьше обращай внимание на сиюминутную болттовню наших чиновников - за 20 лет, как я активно мониторю политику, чего они только не болтали...
на самом деле речь шла, конечно же о подчинении диктатору
а украинские политики отличаются крайней болтливостью и пустозвонством
понимаешь, https://censor.net/ru/user/475131?
важен ты сам, насколько крепко ты можешь стоять за себя и своих близких
ну и горизонтальные связи тоже, эти связи - это и есть гражданское общество
когда знакомые друг другу помогают
и, если нужно, то ставят проплаченных олигархами политиков на место
вот гражданское общество - это серьезно
да, ныне в Украине к нему относится где-то 30-35%, но будет больше
собственно, еще 20 лет тому было только 15-20%
всіх протестуючих розігнали
зо 100 - затримали й тепер мордують в казематах
...
чекаємо через тиждень новий спалах народного білоруського мазохізму!