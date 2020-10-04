Вдову нардепа Давиденка зареєстрували кандидаткою на довиборах у Раду в окрузі №208 на Чернігівщині, - ЦВК

Вдову загиблого народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка Людмилу зареєстровано кандидаткою на довибори до Верховної Ради в окрузі на Чернігівщині, від якого обирався її чоловік.

Як наголошується в публікації на сайті Центральної виборчої комісії, Людмилу Давиденко зареєстрували кандидаткою в народні депутати України, яка балотується в ОВО №208 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року, "на виконання рішення Верховного Суду", передає Цензор.НЕТ.

"Давиденко Людмила Олексіївна народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, упродовж останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає у Києві, судимість відсутня, самовисування", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що також зміни внесли до постанови щодо виборчого бюлетеня.

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Тож на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року в ОВО №208 зареєстровано 18 кандидатів у народні депутати України.

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом було знайдено пістолет. Під час розслідування обставин загибелі народного депутата Валерія Давиденка розглядається три версії, серед них - можливе доведення до самогубства.

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