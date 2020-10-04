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Новини Місцеві вибори-2020
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Вдову нардепа Давиденка зареєстрували кандидаткою на довиборах у Раду в окрузі №208 на Чернігівщині, - ЦВК

Вдову нардепа Давиденка зареєстрували кандидаткою на довиборах у Раду в окрузі №208 на Чернігівщині, - ЦВК

Вдову загиблого народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка Людмилу зареєстровано кандидаткою на довибори до Верховної Ради в окрузі на Чернігівщині, від якого обирався її чоловік.

Як наголошується в публікації на сайті Центральної виборчої комісії, Людмилу Давиденко зареєстрували кандидаткою в народні депутати України, яка балотується в ОВО №208 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року, "на виконання рішення Верховного Суду", передає Цензор.НЕТ.

"Давиденко Людмила Олексіївна народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, упродовж останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає у Києві, судимість відсутня, самовисування", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що також зміни внесли до постанови щодо виборчого бюлетеня.

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Тож на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року в ОВО №208 зареєстровано 18 кандидатів у народні депутати України.

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом було знайдено пістолет. Під час розслідування обставин загибелі народного депутата Валерія Давиденка розглядається три версії, серед них - можливе доведення до самогубства.

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Автор: 

вибори (6721) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) Чернігівщина (1584) Давиденко Валерій (14)


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Топ коментарі
+17
Почему вдова нардепа считает, что она должна сесть на его место в Раде. По наследству?
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04.10.2020 19:56 Відповісти
+13
Она впитала способность к депутатству с молоком матери... ну, если точнее, не совсем с молоком и совсем не матери...
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04.10.2020 20:03 Відповісти
+7
Від партії наш край. Розходимся....
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04.10.2020 20:08 Відповісти
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мвуженек на унитазе застрелился, эта на жопомойке покончит с жизнью, ну полностью пойдет по стопам мужа
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04.10.2020 19:55 Відповісти
Почему вдова нардепа считает, что она должна сесть на его место в Раде. По наследству?
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04.10.2020 19:56 Відповісти
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04.10.2020 20:01 Відповісти
Она впитала способность к депутатству с молоком матери... ну, если точнее, не совсем с молоком и совсем не матери...
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04.10.2020 20:03 Відповісти
То есть всосала?
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04.10.2020 20:09 Відповісти
...но главное - чтобы ей вдули достаточно энергии для депутатства
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04.10.2020 20:11 Відповісти
Так само вважає, як і супружиця с скинутого "гетьмана". Обидві жертви системи.
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04.10.2020 22:22 Відповісти
Вдова нардепа должна последовать за своим мужем.
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06.10.2020 11:17 Відповісти
Від партії наш край. Розходимся....
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04.10.2020 20:08 Відповісти
На Сумщині всі бандюки на чолі з кагебістом Деркачем рвуться у місцеву владу під вивіскою наш край.З понтом,що вони "досвідчені господарники",а не якесь лайно.
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04.10.2020 20:15 Відповісти
вони всюди рвуться. я вже в себе у фб 14 друзів видалив за це.
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04.10.2020 20:18 Відповісти
"Досвідчені господарники" - слова, після яких можна стріляти на звук.
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04.10.2020 20:21 Відповісти
Вдову нардепа Давиденка зареєстрували кандидаткою на довиборах у Раду в окрузі №208 на Чернігівщині, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4417
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04.10.2020 20:12 Відповісти
Так на зелених ресурсах малороси вже давно розчепірили горлянки - "хотим триединую (с)русь! а бандерам с гор если не нравится - пущай себе отделяются и ездиют панам жопы мыть! а нам те европы не надоть, у нас таких денег нетути!"
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04.10.2020 20:30 Відповісти
Слух давай без проповідей "Петі". Гараз?
За твого Петі гральні свнарники забуяли ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ по всій країні.
Було чи ні?
Якщо було "ВІРА" - викреслуюй. За сатанинський шабаш був. Яка європа? нас туди не кличуть і навіть не звуть.
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05.10.2020 07:38 Відповісти
И ещё...Ляшко выдвинул свою жену Роситу первым номером на выборы в Киевский облсовет,он сказал ,что у неё нет судимости, вилы передаст ей когда пройдёт облсовет
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04.10.2020 20:18 Відповісти
Это уже не кумовство-семейный подряд какой то.
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04.10.2020 20:18 Відповісти
Если точнее, то это месть убийцам!
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04.10.2020 20:32 Відповісти
Діти підростуть, теж будуть кандидатами.
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04.10.2020 20:21 Відповісти
Кажись, у Ляшка будут проблемы! Он первым решил там баллотироваться после смерти ее мужа
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04.10.2020 20:28 Відповісти
Нотаріус з Києва? Так знайте що за ліцензію вона дала хабар від 50 000 до 200 000 доларів. І зараз вона усвідомлює що її потреби як вдови депутата значно перевищують її "чесні заробітки". Буде красти мільйонами. Не голосуйте за це корумповане лайно.
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04.10.2020 21:39 Відповісти
"частный нотариус Киевского городского нотариального округа" - На манеже все те же!
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04.10.2020 22:29 Відповісти
Депутатство передается половым путём?
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04.10.2020 22:35 Відповісти
А навіщо вибори? Слуги і так готові по спадку передавати посади дітям, дружинам, коханкам. Навіщо витрачатись на вибори?
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05.10.2020 00:09 Відповісти
Мда смішно. Може в "НИХ" уже "депутатство через спадок відкрилось". ППЦ.
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05.10.2020 07:39 Відповісти
 
 