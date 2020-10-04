З лікарень виписали всіх пацієнтів, які отруїлися у заводській їдальні на Івано-Франківщині, - ОДА
Станом на ранок 4 жовтня із лікувальних закладів виписали всіх пацієнтів, яким надавали медичну допомогу після отруєння на заводі "Леоні" в Коломиї на Прикарпатті. Вони одужали.
Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Нагадаємо, 23 вересня зафіксували груповий осередок гострої кишкової інфекції - працівники заводу "Леоні" отруїлися в їдальні ТОВ "Фабрика їжі".
Загалом захворіло 195 осіб. На амбулаторному лікуванні перебували 136 осіб, із них 58 одужали.
Хворі мешкають у 37 населених пунктах Коломийського, Снятинського, Надвірнянського, Городенківського, Тлумацького, Косівського районів.
Топ коментарі
+3 No Name #437138
показати весь коментар04.10.2020 20:56 Відповісти Посилання
+1 Вова Зименский
показати весь коментар04.10.2020 21:11 Відповісти Посилання
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