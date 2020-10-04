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Новини
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З лікарень виписали всіх пацієнтів, які отруїлися у заводській їдальні на Івано-Франківщині, - ОДА

З лікарень виписали всіх пацієнтів, які отруїлися у заводській їдальні на Івано-Франківщині, - ОДА
Фото: Суспільне

Станом на ранок 4 жовтня із лікувальних закладів виписали всіх пацієнтів, яким надавали медичну допомогу після отруєння на заводі "Леоні" в Коломиї на Прикарпатті. Вони одужали.

Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Нагадаємо, 23 вересня зафіксували груповий осередок гострої кишкової інфекції - працівники заводу "Леоні" отруїлися в їдальні ТОВ "Фабрика їжі".

Загалом захворіло 195 осіб. На амбулаторному лікуванні перебували 136 осіб, із них 58 одужали.

Читайте також: Кількість осіб, які отруїлися в заводській їдальні в м. Коломия, сягнула 194

Хворі мешкають у 37 населених пунктах Коломийського, Снятинського, Надвірнянського, Городенківського, Тлумацького, Косівського районів.

Автор: 

завод (1028) Коломия (35) отруєння (945) Івано-Франківська область (959)


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Топ коментарі
+3
Лучше бы написали чем отравились...
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04.10.2020 20:56 Відповісти
+1
Ковида не нашли ? И слава Богу . ))
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04.10.2020 21:11 Відповісти
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Очень как-то странно в наше время само словосочетание ЗАВОДСКАЯ СТОЛОВАЯ ...
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04.10.2020 20:44 Відповісти
И - что смешного?! Там огромное предприятие, громадные заводские корпуса, неужели же та тьма рабочего народу жует бутерброды?
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04.10.2020 21:00 Відповісти
а не дивно, що якщо вовк- то сірий, а не серый?
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05.10.2020 02:24 Відповісти
Совершенно нет ,но чтобы это понять нужно уметь думать ...
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05.10.2020 10:26 Відповісти
як ти?
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05.10.2020 11:25 Відповісти
Необязательно как я ,просто надо уметь это делать ..
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05.10.2020 11:52 Відповісти
тупий доцент попався?
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07.10.2020 11:33 Відповісти
Лучше бы написали чем отравились...
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04.10.2020 20:56 Відповісти
зате, який стиль: виписали всіх пацієнтів, які отруїлися у заводській їдальні на Івано-Франківщині... на заводі "Леоні" в Коломиї на Прикарпатті .... Хворі мешкають у 37 населених пунктах Коломийського, Снятинського, Надвірнянського, Городенківського, Тлумацького, Косівського районів.
планета Земля́?
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05.10.2020 02:20 Відповісти
Ковида не нашли ? И слава Богу . ))
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04.10.2020 21:11 Відповісти
Не болейте больше.
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04.10.2020 21:31 Відповісти
Правильно виписали, бо нех жрать всяке лайно, хай дружина вдома все готує
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05.10.2020 00:18 Відповісти
 
 