ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування
На засіданні 4 жовтня Центральна виборча комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Уточнюється, що затверджено порядок виготовлення, передачі і вимоги до протоколів територіальних і дільничних виборчих комісій.
"Порядок регулює питання виготовлення та вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях із відповідних місцевих виборів, протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування у межах відповідного виборчого округу (його частини), протоколів ТВК про результати виборів (голосування) з відповідних місцевих виборів та їхньої передачі відповідним виборчим комісіям", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.
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Досить лише глянути на кількісний склад депутатських груп на місцях, біда - абихто, нема жодного нормального спеціаліста-економіста чи управлінця з досвідом, ліплять з "лайна та палиць", яке потім за копійки продаватиметься кому завгодно - бо саме бідне, і розумом і совістю.
Сегодня разговаривал с человеком, который имеет отношение к местным выборам.
Он сказал просто - полное блдство. Даже при Яныке такого не было. Боролись кланы между собой.
Сейчас тупо продают места в списках независимо от партий.
Дай денег - и ты будешь первый в слуге народа.
Слуги идут на срыв местных, а Зе с Ермаком хотят их макнуть и против этого. Как бы там ни было, но это уже агония. ДОМ разделившийся в себе падет. Точнее он уже пал... мы просто наблюдаем замедленное видео сего действа .(с)