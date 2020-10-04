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Новини Місцеві вибори-2020
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ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування

ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування
Фото: cvk.gov.ua

На засіданні 4 жовтня Центральна виборча комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Уточнюється, що затверджено порядок виготовлення, передачі і вимоги до протоколів територіальних і дільничних виборчих комісій.

"Порядок регулює питання виготовлення та вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях із відповідних місцевих виборів, протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування у межах відповідного виборчого округу (його частини), протоколів ТВК про результати виборів (голосування) з відповідних місцевих виборів та їхньої передачі відповідним виборчим комісіям", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ні перенесення, ні скасування місцевих виборів не буде, - представник Кабміну в ВР Мокан

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

Автор: 

місцеві вибори (1366) протокол (58) ТВК (28) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+5
ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования - Цензор.НЕТ 9780
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04.10.2020 21:17 Відповісти
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ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования - Цензор.НЕТ 7179
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04.10.2020 21:18 Відповісти
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ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 7417
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04.10.2020 21:26 Відповісти
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ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования - Цензор.НЕТ 9780
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04.10.2020 21:17 Відповісти
ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования - Цензор.НЕТ 7179
показати весь коментар
04.10.2020 21:18 Відповісти
https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1312285878824439808 3 окт.

Досить лише глянути на кількісний склад депутатських груп на місцях, біда - абихто, нема жодного нормального спеціаліста-економіста чи управлінця з досвідом, ліплять з "лайна та палиць", яке потім за копійки продаватиметься кому завгодно - бо саме бідне, і розумом і совістю.
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04.10.2020 21:24 Відповісти
Цікаво а 95кварталівці там у ЦВК є? Цирк-ЦИК-СЦИК так співзвучно й гріє слух ЗЕбобікам
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04.10.2020 21:22 Відповісти
Пэт Люра@Pet_lyra· 2 окт.

Сегодня разговаривал с человеком, который имеет отношение к местным выборам.
Он сказал просто - полное блдство. Даже при Яныке такого не было. Боролись кланы между собой.
Сейчас тупо продают места в списках независимо от партий.
Дай денег - и ты будешь первый в слуге народа.
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04.10.2020 21:23 Відповісти
ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 7417
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04.10.2020 21:26 Відповісти
" вони тупі , вони нездари, й паддєлку виборів ПРосрали" - вірю так буде ! Києвомерський ПРообраз Мері ЗАЖОПІНС хіба цю віру мою не підтверджує?!!!
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04.10.2020 21:31 Відповісти
ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 674
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04.10.2020 21:37 Відповісти
ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 3150
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04.10.2020 21:39 Відповісти
Тяжёлое наследие совка- любить маленьких, низких, гундосящих личностей, сказывается и сейчас на 73% интеллектуалов от 49% проголосовавших за звиздец страны. И админ ресурс , используемый против оппонентов монобольшинства в т.ч. и новоназначенный ВЦИК
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04.10.2020 21:46 Відповісти
ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 181
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04.10.2020 22:04 Відповісти
Зеленский с Ермаком отказались от проекта "Слуги" из-за того, что лечению сия шняга не подлежит, а тянет ЗЕ вниз и принято решение провести со всеми врагами беседы.
Слуги идут на срыв местных, а Зе с Ермаком хотят их макнуть и против этого. Как бы там ни было, но это уже агония. ДОМ разделившийся в себе падет. Точнее он уже пал... мы просто наблюдаем замедленное видео сего действа .(с)
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04.10.2020 23:08 Відповісти
Що? Вже готові протоколи як всі проголосували вже затверджено?
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05.10.2020 00:08 Відповісти
а коли ті вибори були, я якось їх проспав?
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05.10.2020 00:09 Відповісти
 
 