ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування

На засіданні 4 жовтня Центральна виборча комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Уточнюється, що затверджено порядок виготовлення, передачі і вимоги до протоколів територіальних і дільничних виборчих комісій.

"Порядок регулює питання виготовлення та вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях із відповідних місцевих виборів, протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування у межах відповідного виборчого округу (його частини), протоколів ТВК про результати виборів (голосування) з відповідних місцевих виборів та їхньої передачі відповідним виборчим комісіям", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.