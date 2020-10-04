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Новини Агресія Росії проти України
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У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін

У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін

На рівні делегації України в Тристоронній контактній групі була попередня домовленість, що ті чи інші питання мають бути узгоджені, але ексзаступник глави Вітольд Фокін її проігнорував.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", представник України в підгрупі з політичних питань ТКГ Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас була попередня домовленість на рівні делегації, що ті чи інші питання все-таки мають бути узгодженими, щоб суспільство сприймало якесь висловлювання будь-кого з членів делегації, як позицію делегації. Фокін багато наговорив особисто від себе, те висловлювання (на засіданні комітету Ради. – Ред.) також було його особистою позицією. Але ми вже багато чули про те, що людям дуже складно відрізнити особисту позицію від офіційної. Тому зараз йдеться про те, щоб підсилити комунікативну складову нашої діяльності", - сказав він.

Читайте також: Чи запрошувати Фокіна до ТКГ, вирішували колективно, враховували, що він народився на Донбасі і має політичний управлінський досвід, - Єрмак

Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+31
фокін наговорив не більше ні меньше, а рівно стільки і рівно те, що йому дозволила банда зеленського.

Коли побачили, що зможуть відгрести від громадян України - одразу перевели стрілки на фокіна.
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04.10.2020 21:43 Відповісти
+22
Т.е. спалил всю хату раньше времени?
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04.10.2020 21:41 Відповісти
+19
Он был функция на государственной службе и был голосом власти в ТКГ. Он априори не мог выражать собственного мнения. Такое мнение юридически называется "посягательством на территориальную целостность" и тянет на уголовное дело о госизмене. Как и соответственная ответственность лица, его туда назначившего.
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04.10.2020 21:52 Відповісти
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Т.е. спалил всю хату раньше времени?
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04.10.2020 21:41 Відповісти
Вони весь час будуть так тестувати на скільки громадяни України дозволять зеленському продати, що зможе путєну. зеленський зацікавлений продати якомога більше. Тому цей фокін далеко не останній.
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04.10.2020 21:45 Відповісти
фокін наговорив не більше ні меньше, а рівно стільки і рівно те, що йому дозволила банда зеленського.

Коли побачили, що зможуть відгрести від громадян України - одразу перевели стрілки на фокіна.
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04.10.2020 21:43 Відповісти
Старые запроданцы - ширма , прикрытие гнид зеленского и его назначенца гебнявого д'Ермака!
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04.10.2020 23:38 Відповісти
Одна група злодіїв.
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05.10.2020 00:09 Відповісти
Він висловив власну думку, і все.
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04.10.2020 21:45 Відповісти
Он был функция на государственной службе и был голосом власти в ТКГ. Он априори не мог выражать собственного мнения. Такое мнение юридически называется "посягательством на территориальную целостность" и тянет на уголовное дело о госизмене. Как и соответственная ответственность лица, его туда назначившего.
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04.10.2020 21:52 Відповісти
У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін - Цензор.НЕТ 2660
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04.10.2020 22:00 Відповісти
самое поразительное что Фокин такой не первый- а может и не последний..но то такое
а то что не первый- факт...А первым был СИВОХО.. чем все закончилось вы знаете
позорным ой вэй из офиса Вовы... мол типа а шо такое.. а сейчас мол занесла дебила нелегкая к нам в банду только вопросик а что Фокин сам себя включат в комиссию или написал сам себе Указ об этом ?? и кто его приглашал а мог только Зеленский лично (при подаче Ермака что одно и то же) причем внучка Фокина вообще все утопила рассказав интересную историю про политическо кухонные дебаты ее с Ермаком и дедушкой о мире и Украине......а потом пошел вброс мол теперь Кравчук будет выбирать очередного члена в комиссию... стрелки перевели на Кравчука..нет я допускаю что Ермак и Кравчук могли о Фокине подать ОБА идею для Вовы и все же..
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04.10.2020 22:32 Відповісти
Да какая разница - виновата гнидота Моника ЗеБенски ответственна лично
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04.10.2020 23:41 Відповісти
Таки так, только оно подписывает официальные указы -- значится и несёт ответственность. И за Ермака, и за Сивохо, и за пердуна Кравчука, и за предателя Фокина, и за других зеленых фруктов.
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04.10.2020 23:55 Відповісти
Зелебобикам нужен старенький цап-відбувайло, он же зитц-председатель Фунт.
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04.10.2020 21:45 Відповісти
Зелень працює за принципом два кроки вперед- крок назад. Не забуваємо що на Зеленського працюють кращі психологи РФ, випускники МГУ.
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04.10.2020 21:46 Відповісти
не могу согласиться!!как по мне всё как раз и на оборот!!шаг вперёд и два назад!!
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04.10.2020 21:56 Відповісти
Ой, боюсь, что у них "шаг вперед - два шага назад"
Поэтому и топчемся.. с угрозой штрафов за " ответку" сепарам, и ребята подрываются , якобы, на "неопознанных" устройствах
Два шага вперед я вообще не вижу.. отступаем... сдаем Украину
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04.10.2020 21:56 Відповісти
В делегации Украины в ТКГ была договоренность согласовывать позиции, но Фокин много наговорил от себя, - Костин - Цензор.НЕТ 4465
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04.10.2020 21:46 Відповісти
Чёрт, надеюсь нет.
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04.10.2020 22:01 Відповісти
всю минскую шарагу, от Украины ,которую нанял "рашистский ахент ермаков, которая кроме вреда Украине не принесла никакой пользы убрать и отдать под суд,за предательство интересов Украины.
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04.10.2020 21:47 Відповісти
А зельцман прекрасно зная , кто он взял его на работу себе в помощь! Иуды будьте прокляты !
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04.10.2020 23:44 Відповісти
Ни один подонок во власти и назначителей Фокина на эту должность не попросил за речи Фокина прощения у украинцев . Хотя бы ради приличия .Вся эта ублюдочная зелёная биомасса вместе с Кравчуком пытаются его всячески отмазать . Это и есть доказательство того что Фокин выполнял заказ власти под прикрытием Кравчука . И Зеля с Ермаком типа не при делах . Но тухлятину уже не скрыть никакими бредовыми отмазками .
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04.10.2020 21:50 Відповісти
то высказывание (на заседании комитета Рады. - Ред.) также было его личной позицией. Но мы уже наслышаны о том, что людям очень сложно отличить личную позицию от официальной. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы усилить коммуникативную составляющую нашей деятельностиИсточник: https://censor.net/ru/n3222818
Ох і висновок з скандалу.... "усилить коммуникативную составляющую" - це звиздіти в унісон. А людей збурила саме позиція старого маразматика, якому дозволили базікати про те, що в нормальних країнах розцінюється як державна зрада і карається строками співмірними з його життям.
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04.10.2020 21:50 Відповісти
А теперь все оправдываются . Тьфу, досовещались , малоросы
А взяли бы человека С ЯРКОВЫРАЖЕННОЙ ПРОУКРАИНСКОЙ позицией - и стыдно бы перед украинцами не было
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04.10.2020 21:51 Відповісти
О чем Вы говорите ? Они специально почву прощупывали зельцман и дерьмак , готовили зраду в упаковке , Фокин ,кравчук - цапы видбувайлы ! Кучмо ,зятёк видимо оттуда выдернул вовремя .
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04.10.2020 23:51 Відповісти
славу и лавры "миротворца" только одному себе надумал присвоить. на чём и залетел.
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04.10.2020 21:51 Відповісти
В делегации Украины в ТКГ была договоренность согласовывать позиции, но Фокин много наговорил от себя, - Костин - Цензор.НЕТ 2163
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04.10.2020 21:53 Відповісти
Так и хочется плюнуть им в харю !
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04.10.2020 23:53 Відповісти
Фокин, это такой себе подставной пробивон беспроигрышный.
Наговорил херни пророссийской, прошло - хорошо, не прошло - слили фокина.
Хорошо еще, что не прошло, потому как после 73% я уже ни в чем не уверен в нашей стране...
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04.10.2020 21:54 Відповісти
Навіщо старого пердуна було видвигати на цю комісію.
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04.10.2020 21:54 Відповісти
Вам уже 100 раз объясняли ,видно ,что вы выбирали клоуна - порношута на должность президента . Как говорил мой дедушка из говна пуля
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04.10.2020 23:58 Відповісти
ага...дебіли вже вибрали молодого пердуна на посаду президента
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05.10.2020 09:19 Відповісти
"...но Фокин много наговорил от себя" - Брееехня... Не от себя, а от подославших оно в ТКг.
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04.10.2020 21:54 Відповісти
ПОЧЕМУ ЯРОША НЕ БЕРЁТЕ В ТКГ ? **** не разрешает ?

«
Командувач Української добровольчої армії (УДА), https://babel.ua/news/31173-yarosh-maye-namir-yti-na-vibori-v-radu-u-skladi-svobodi екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави української делегації у Тристоронній контактній групі.
Про це він https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3405562276187299 написав у Facebook, коментуючи https://babel.ua/news/51996-fokina-viveli-zi-skladu-tkg звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна .»
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04.10.2020 21:55 Відповісти
У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін - Цензор.НЕТ 2284
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04.10.2020 21:55 Відповісти
Входить Ярош. Для бавовни оголошують - "...решением украинской стороны Витольд Фокин в составе делегации заменен на лидера Правого Сектора, Дмитрия Яроша..."
Ярош (нюхає повітря, кривиться з огидою):
- Та я вже чую, що кацапи мене і так впізнали...
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04.10.2020 23:08 Відповісти
Яроша вони ніколи не введуть в ТГК...бо тоді вся їх підкилимна гра піде коту під хвіст...
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04.10.2020 23:29 Відповісти
Потребовать . Пусть шевелятся , скоро ёлка 😀😀😀
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04.10.2020 23:38 Відповісти
Браво 👏. Хоть Вы здраво мыслите Многим или не доходит или одни ********* на уме ! Уже достало это кладбище Ф Виноваты только зеленский и его подтанцовка , вредители
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05.10.2020 00:05 Відповісти
Пожилой человек. 30 лет не с кем было поделиться. Вот и прорвало..... Зато наговорился еще на 30 лет вперед.
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04.10.2020 21:55 Відповісти
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04.10.2020 22:43 Відповісти
Вся шобла повинна відповідати за зраду а фокіна позбавити громадянства і пенсії.
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04.10.2020 21:57 Відповісти
Якась тьолка з Америки, попросила друга дитинства Єрмака пристроїти іі дідуся в групу перемовин по принининню військових дій РФ на території України. Дідусь за місяць наговорив на підсудну справу про державну зраду але це була, виявляється ,його особиста думка? Я нічого не пропустив?
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04.10.2020 21:58 Відповісти
У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін - Цензор.НЕТ 8500
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04.10.2020 21:58 Відповісти
не від себе, а від зебені
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04.10.2020 22:00 Відповісти
От аферистов и популистов у власти,можно ждать всего что угодно...
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04.10.2020 22:01 Відповісти
Они изначально - предатели , готовы подарить рашистам всю Украину
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05.10.2020 00:07 Відповісти
Щось ця сволота багато говорять, мабуть щось задумали не добре.
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04.10.2020 22:09 Відповісти
Якщо зеленський може ввести штрафи за відповідь ворогам. То незагорами штрафи за критику фокіних цивільними.
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04.10.2020 22:11 Відповісти
У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін - Цензор.НЕТ 6078У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін - Цензор.НЕТ 7921
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04.10.2020 22:13 Відповісти
СРОЧНО нужен закон о строгой ответственности за отрицание фактов аннексии Крыма РФ ,агрессии РФ на Донбассе ( в т,ч, обстрелов регулярными ВС РФ территории Донбасса с территории РФ , создание иловайского и дебальцевского
котлов регулярными ВС РФ , убийство тысяч воинов и мирных Украины) ГДЕ ЖЕ патриоты - депутаты
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04.10.2020 22:22 Відповісти
Старий маразматик почув, що ви там йому сказали-попросили, і через хвилину забув.
А потім дідо бездумно тріпало язиком ...
Відповідальність за це все лежить на тій істоті, яка його туди призначила.
Підказати чи всі знають ?

З іншого боку, може, і не бездумно ... А конкретно за погодженням з тією самою істотою ...
Щоб перевірити реакцію суспільства.
І довбаний маразматик не сильно мучився, бо оте його =от сєбя= дивним чином 100%-во збігається з поглядами зе-істоти ...
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04.10.2020 22:24 Відповісти
Фокін у ТКГ:
- Идея... Идея!
- Какая у вас идея, Витольд Павлович?
- Идея... И де я нахожусь?
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04.10.2020 23:11 Відповісти
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04.10.2020 23:28 Відповісти
До речі, в оригіналі це був анекдот про Брежнева.
І от сьогодні архаїчний жарт гумору раптом знову стає злободенним...
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04.10.2020 23:33 Відповісти
так...сумно...здобули...
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04.10.2020 23:36 Відповісти
Понятие "котел" хоть знаешь?вояка...
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04.10.2020 22:25 Відповісти
Так эту комуняцкую тварь не на пенсию надо отправить, а на нары вместе с клоуном, как предателей.
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04.10.2020 22:35 Відповісти
Андрей Ермак: решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным. Коллектив - Андрюша, Маша и Зеленский?
Мнения 04-окт, 21:499 26 0

Глава ОП Ермак, который носит имя самого мощного ледокола Российской империи, на самом деле никакой не ледокол.

Потому что ледокол «Ермак» олицетворял несокрушимую стальную мощь, а его тезка, наоборот.

Юркий и скользкий, как гельминт.

Вот взял и, уходя от ответственности за проталкивание старого м@дака Фокина в ТКГ, съехал с базара, заявив, что это типа не он, а некий коллективный, простите, ум.

Так в телеящике и поведал: - «Решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным. Принималось оно, принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР»…

Особенно хорошо, убедительно и актуально получилось про Горбачева и СССР.

Хотя, и про управленческий опыт, накопленный исключительно в гнойном совке, тоже неплохо.

Тем более, для государства, которое 30 лет исповедует буржуазные идеалы и ломится в капиталистическую Европу.

При этом объяснить, почему этот бесценный управленец почти тридцать лет сидел в нафталине на государственной даче за счет налогоплательщиков, неледокол не смог.

Ибо точно знал, что лохи и так схавают.

Кстати, человек-гельминт не раскрыл еще и тему участия в принятии коллективного решения девочки Маши Факиной - внучки старого мудака, который не увидел, что Россия седьмой год ведет войну против Украины...

Чем фактически обвинил во лжи свою давнюю подругу, рассказавшую, что, поскольку она давно знает Андрюшу, то, когда тот пожаловался ей, что в ОП проблема с кадрами в ТКГ, подсунула ему бесхозного дедугана.

После чего Андрюша поскакал к Зеленскому, а Зеленский быстро подписал указ о дедугановском трудоустройстве.

И кто, скажите, тот самый коллектив: - Андрюша, Маша и Зеленский?

Отож…

Так что первый украинский ледокол, который сойдет со стапелей Николаевской верфи, называть Ермаком не следует.

А вот ледокол «Гельминт» самое оно…

Капустин Андрей
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04.10.2020 22:43 Відповісти
Головне що всі забули про точно таку ж мразоту Кравчука)
Тепер після "продажу кози"(с) - фокіна, кравчук вже типу патріот
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04.10.2020 22:46 Відповісти
просте питання - за що ви отримуєте гроші з кишень українців? які ще "попередні домовленості на рівні делегації" -мєждусобойчики??? Ви там не о..уєлі??? те що регулярно продукується=оголошується останнім часом - якісь платформи, фікції, якесь спільне патрулювання, перевірки якісь сєпарами чи кацапами, якісь вибори у ордло... вказує що таки ... да.
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04.10.2020 22:48 Відповісти
а ще цей "мирній план лежит на стале"...що за план-і чому про нього нічого не відомо...?!
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04.10.2020 23:27 Відповісти
"Мирный план лежит на столе":

У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін - Цензор.НЕТ 7203
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04.10.2020 23:46 Відповісти
У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін - Цензор.НЕТ 5104
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04.10.2020 22:51 Відповісти
Заберите в этого долбня гос дачу,пусть сидя в своей квартире умничает...
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04.10.2020 22:53 Відповісти
Ответственность за всё сказанное "Витольдом" лежит исключительно на том, кто отрыл старого пер дуна из нафталина и посадил его в ТКГ. И не мели чушь, чучело. "Своё мнение" вы можете высказывать жоне у себя на кухне или друзьям в бане под пивко. А в ТКГ и в информ.пространстве- только то, совпадает с официальной позицией государства Украина и то, что вам делегировали говорить на переговорах с врагом.
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04.10.2020 22:53 Відповісти
та не. вы , этого урода, выкормленного за наши деньги на правительственной даче, назначили решать важнейшие вопросы. вы, зе ***** команда. и не рассказывате сейчас нам, сказки, зачем вы этого голимого пророссийского долбодятла, нихера не понимающего в современной украинской политике, назначили на важнейший пост решать критически важныевопросы. ваша ответсвенность, и ничья другая
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04.10.2020 23:05 Відповісти
Той хто наговорив всякої херні - довбойоб.
А той хто його призначив - в сто разів більший довбойоб.
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04.10.2020 23:12 Відповісти
Гірше. Той, хто призначив - злочинець і зрадник.
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04.10.2020 23:15 Відповісти
факт...і ця людина не буде покарана...принаймі найближчі 4 роки...
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04.10.2020 23:26 Відповісти
Бог покарає, принаймі найближчі 4 роки.
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05.10.2020 06:10 Відповісти
у мене складаеться таке враження що "миратворци" из ОП спочатку нароблять дурниць-і потім втечуть...а розгрібати доведеться як в 2014 році-добровольцям та волонтерам...
тільки от як складеться ситуація на мжнародному рівні...? якщо ці додіки добються зняття санкцій з рфії-буде дуже туго...дуже...
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04.10.2020 23:24 Відповісти
Олена Степова
_____________
Новости из зоны: Миру-Мир, или Донбасская экономическая зона с русскими клыками

https://sprotyv.info/analitica/novosti-iz-zony-miru-mir-ili-donbasskaya-ekonomicheskaya-zona-s-russkimi-klykami?fbclid=IwAR38M5eVr_EiC10Dqo3ZbLtaboPjbnZke__ae-0zVqgQ_dA5btT_qiNBiYY

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04.10.2020 23:32 Відповісти
Епічна серія статей про ордлятину. Після цього виникає питання: а чи має право держава Україна реінтегрувати до себе оце бидло, оце лайно, оце падло, оцих неповноцінних унтерменшів? Та це ж буде смерть країни та нації.
І так, можна відкинути політкоректність і сказати, що геноцид ордлонаселення у таборах смерті а-ля Дахау (потяг - газова камера - крематорій) НЕ БУДЕ злочином перед людством. Навпаки - очищенням від біосміття.
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05.10.2020 04:34 Відповісти
Слухайте, та годі вже про того Фокіна. Ця "новина" вже засмерділася. І який бовдур тут продовжує постити усякі тупі речі. Запостить вже що Єрмака повиганяли звідусіль...
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05.10.2020 00:04 Відповісти
не заважайте ЗЕленим відмиватись перед виборами - це ж так круто бачити, як вони миють-не- відмиють своє ж гівно . Кожен крок цієї бидлобанди треба висвітлювати , щоб їх самих знудило ...
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05.10.2020 00:12 Відповісти
зеленные перевертыши, ложью своей не прикроете свой не профессионализм и коллаборационизм.
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05.10.2020 01:34 Відповісти
Жалко дідуся, щоб ще життя не покінчив самоспаленням, і так небагато залишилося.
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05.10.2020 06:08 Відповісти
Этот говорит, что формирование состава делегации - суверенное право Украины и президента, а Ермак говорит, что Кравчук будет решать, кого вместо Фокина. Прямо как в том анекдоте - не поймёшь вас, Ивановых.
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05.10.2020 06:04 Відповісти
В делегации Украины в ТКГ была договоренность согласовывать позиции, но Фокин много наговорил от себя, - Костин

Фокин пораскинов мозгами решил уйти со скандалом. Для того и наговорил.
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05.10.2020 07:00 Відповісти
Фокін робить свою гебіську справу, як йому написали в методичці в ОПУ і Кремлі, вивести РФ з позиції окупанта в стиатус миротворця і не нести жодної відповідальності за пограбуваня і знищення інфораструктури, за вбитих і поранених, за біженців російсько-української війні. Ці зелені пацюки за печеньку від Газпрому і ФСБ продадуть рідну матір, тому країна, яка себе поважає повинна провести імпічмент зеленому остолопу, створити трибунал за державну зраду і роздати всім кротам СЗР РФ - по ділам їх.
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05.10.2020 07:40 Відповісти
 
 