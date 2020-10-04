У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін

На рівні делегації України в Тристоронній контактній групі була попередня домовленість, що ті чи інші питання мають бути узгоджені, але ексзаступник глави Вітольд Фокін її проігнорував.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", представник України в підгрупі з політичних питань ТКГ Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас була попередня домовленість на рівні делегації, що ті чи інші питання все-таки мають бути узгодженими, щоб суспільство сприймало якесь висловлювання будь-кого з членів делегації, як позицію делегації. Фокін багато наговорив особисто від себе, те висловлювання (на засіданні комітету Ради. – Ред.) також було його особистою позицією. Але ми вже багато чули про те, що людям дуже складно відрізнити особисту позицію від офіційної. Тому зараз йдеться про те, щоб підсилити комунікативну складову нашої діяльності", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.