У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін
На рівні делегації України в Тристоронній контактній групі була попередня домовленість, що ті чи інші питання мають бути узгоджені, але ексзаступник глави Вітольд Фокін її проігнорував.
Про це заявив нардеп "Слуги народу", представник України в підгрупі з політичних питань ТКГ Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"У нас була попередня домовленість на рівні делегації, що ті чи інші питання все-таки мають бути узгодженими, щоб суспільство сприймало якесь висловлювання будь-кого з членів делегації, як позицію делегації. Фокін багато наговорив особисто від себе, те висловлювання (на засіданні комітету Ради. – Ред.) також було його особистою позицією. Але ми вже багато чули про те, що людям дуже складно відрізнити особисту позицію від офіційної. Тому зараз йдеться про те, щоб підсилити комунікативну складову нашої діяльності", - сказав він.
Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.
Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.
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Коли побачили, що зможуть відгрести від громадян України - одразу перевели стрілки на фокіна.
а то что не первый- факт...А первым был СИВОХО.. чем все закончилось вы знаете
позорным ой вэй из офиса Вовы... мол типа а шо такое.. а сейчас мол занесла дебила нелегкая к нам в банду только вопросик а что Фокин сам себя включат в комиссию или написал сам себе Указ об этом ?? и кто его приглашал а мог только Зеленский лично (при подаче Ермака что одно и то же) причем внучка Фокина вообще все утопила рассказав интересную историю про политическо кухонные дебаты ее с Ермаком и дедушкой о мире и Украине......а потом пошел вброс мол теперь Кравчук будет выбирать очередного члена в комиссию... стрелки перевели на Кравчука..нет я допускаю что Ермак и Кравчук могли о Фокине подать ОБА идею для Вовы и все же..
Поэтому и топчемся.. с угрозой штрафов за " ответку" сепарам, и ребята подрываются , якобы, на "неопознанных" устройствах
Два шага вперед я вообще не вижу.. отступаем... сдаем Украину
Ох і висновок з скандалу.... "усилить коммуникативную составляющую" - це звиздіти в унісон. А людей збурила саме позиція старого маразматика, якому дозволили базікати про те, що в нормальних країнах розцінюється як державна зрада і карається строками співмірними з його життям.
А взяли бы человека С ЯРКОВЫРАЖЕННОЙ ПРОУКРАИНСКОЙ позицией - и стыдно бы перед украинцами не было
Наговорил херни пророссийской, прошло - хорошо, не прошло - слили фокина.
Хорошо еще, что не прошло, потому как после 73% я уже ни в чем не уверен в нашей стране...
«
Командувач Української добровольчої армії (УДА), https://babel.ua/news/31173-yarosh-maye-namir-yti-na-vibori-v-radu-u-skladi-svobodi екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави української делегації у Тристоронній контактній групі.
Про це він https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3405562276187299 написав у Facebook, коментуючи https://babel.ua/news/51996-fokina-viveli-zi-skladu-tkg звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна .»
Ярош (нюхає повітря, кривиться з огидою):
- Та я вже чую, що кацапи мене і так впізнали...
котлов регулярными ВС РФ , убийство тысяч воинов и мирных Украины) ГДЕ ЖЕ патриоты - депутаты
А потім дідо бездумно тріпало язиком ...
Відповідальність за це все лежить на тій істоті, яка його туди призначила.
Підказати чи всі знають ?
З іншого боку, може, і не бездумно ... А конкретно за погодженням з тією самою істотою ...
Щоб перевірити реакцію суспільства.
І довбаний маразматик не сильно мучився, бо оте його =от сєбя= дивним чином 100%-во збігається з поглядами зе-істоти ...
- Идея... Идея!
- Какая у вас идея, Витольд Павлович?
- Идея... И де я нахожусь?
І от сьогодні архаїчний жарт гумору раптом знову стає злободенним...
Мнения 04-окт, 21:499 26 0
Глава ОП Ермак, который носит имя самого мощного ледокола Российской империи, на самом деле никакой не ледокол.
Потому что ледокол «Ермак» олицетворял несокрушимую стальную мощь, а его тезка, наоборот.
Юркий и скользкий, как гельминт.
Вот взял и, уходя от ответственности за проталкивание старого м@дака Фокина в ТКГ, съехал с базара, заявив, что это типа не он, а некий коллективный, простите, ум.
Так в телеящике и поведал: - «Решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным. Принималось оно, принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР»…
Особенно хорошо, убедительно и актуально получилось про Горбачева и СССР.
Хотя, и про управленческий опыт, накопленный исключительно в гнойном совке, тоже неплохо.
Тем более, для государства, которое 30 лет исповедует буржуазные идеалы и ломится в капиталистическую Европу.
При этом объяснить, почему этот бесценный управленец почти тридцать лет сидел в нафталине на государственной даче за счет налогоплательщиков, неледокол не смог.
Ибо точно знал, что лохи и так схавают.
Кстати, человек-гельминт не раскрыл еще и тему участия в принятии коллективного решения девочки Маши Факиной - внучки старого мудака, который не увидел, что Россия седьмой год ведет войну против Украины...
Чем фактически обвинил во лжи свою давнюю подругу, рассказавшую, что, поскольку она давно знает Андрюшу, то, когда тот пожаловался ей, что в ОП проблема с кадрами в ТКГ, подсунула ему бесхозного дедугана.
После чего Андрюша поскакал к Зеленскому, а Зеленский быстро подписал указ о дедугановском трудоустройстве.
И кто, скажите, тот самый коллектив: - Андрюша, Маша и Зеленский?
Отож…
Так что первый украинский ледокол, который сойдет со стапелей Николаевской верфи, называть Ермаком не следует.
А вот ледокол «Гельминт» самое оно…
Капустин Андрей
Тепер після "продажу кози"(с) - фокіна, кравчук вже типу патріот
А той хто його призначив - в сто разів більший довбойоб.
тільки от як складеться ситуація на мжнародному рівні...? якщо ці додіки добються зняття санкцій з рфії-буде дуже туго...дуже...
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Новости из зоны: Миру-Мир, или Донбасская экономическая зона с русскими клыками
https://sprotyv.info/analitica/novosti-iz-zony-miru-mir-ili-donbasskaya-ekonomicheskaya-zona-s-russkimi-klykami?fbclid=IwAR38M5eVr_EiC10Dqo3ZbLtaboPjbnZke__ae-0zVqgQ_dA5btT_qiNBiYY
І так, можна відкинути політкоректність і сказати, що геноцид ордлонаселення у таборах смерті а-ля Дахау (потяг - газова камера - крематорій) НЕ БУДЕ злочином перед людством. Навпаки - очищенням від біосміття.
Фокин пораскинов мозгами решил уйти со скандалом. Для того и наговорил.