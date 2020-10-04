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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом: Керівник польотів за всіма документамм не міг вчинити інакше

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом: Керівник польотів за всіма документамм не міг вчинити інакше

Керівник польотів дав змогу сісти першому літаку та відразу направив другий на смугу. Він не міг вчинити інакше.

Нові подробиці трагедії Ан-26 у Харківській області розповів в ефірі каналу "Україна 24" спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Версія теракту має розглядатись, але вона є найменш, напевно, вірогідною, оскільки уже зібрано достатньо матеріалу. Мусимо дочекатися офіційної версії. Як представник командування Повітряних сил я не можу говорити про результати. Однак щойно ми розмістили візуалізацію схеми військового аеродрому, як саме сталася ця ситуація, на якій відстані були літаки (Ан-26, що розбився, і ще один літак, який у той момент заходив на посадку. - Ред.) один від одного", - сказав він.

Ігнат розповів, чи розглядається слідчими взаємодія двох літаків та диспетчера.

Дивіться також: Літак із сином командувача ПС ЗСУ Дроздова випереджав Ан-26, який зазнав аварії, на понад 20 км, - ПС ЗСУ. ВIДЕО

"Це один з елементів. Про це заговорили після заяв окремих доповідачів, які почали робити деякі припущення, хоча вони є членами комісії. Там навіть було не два літаки, а ще були два гелікоптери на території аеродрому, і керівник польотів на командно-диспетчерському пункті прийняв правильні рішення і зробив все для того… Керівник польотів не міг за всіма документами вчинити інакше. Він дав змогу сісти першому літаку та одразу скерував (другий. - Ред.) літак, на якому були певні проблеми, літак, який не просив екстреної посадки, але він все-таки скерував його на полосу. І ті два вертольоти теж звільнили місце, щоб не перешкоджати літакам сісти. Відстань між першим та другим літаками була достатньою, щоб перший без проблем сів на полосу, звільнив її, і в той час другий зайшов на посадку. Це ми й оприлюднили сьогодні на нашій сторінці", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Читайте також: Командування Повітряних сил про заяву губернатора Кучера: Це брехня і маніпуляція, його риторику завтра радісно підхопить Скабєєва. ВIДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+9
Сколько можно перед зедебильными недоумками оправдываться?
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04.10.2020 22:00 Відповісти
+7
Та вже зібрали достатньо доказів, щоб оприлюднити факт того, що чи не основну роль у цій катастрофі зіграла помилка екіпажу. Так, саме помилка екіпажу,але цей факт буде замовчуватись поки мудрий нарід не обере собі крєпкіх хазяйствєнніков.Запис переговорів екіпажу вже прослуханий і детально розібраний, проте в ЗМІ будуть розносити байки про сина генерала, про диспетчера, який ненадав приорітет на посадку аварійному борту і т.д.
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04.10.2020 22:15 Відповісти
+4
что бы не говорили и как бы не оправдывали произошедшее ......
Ребят не вернуть(((((((((((((((((((
Сказать, что это беда - ничего не сказать...
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04.10.2020 22:31 Відповісти
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Сколько можно перед зедебильными недоумками оправдываться?
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04.10.2020 22:00 Відповісти
Та вже зібрали достатньо доказів, щоб оприлюднити факт того, що чи не основну роль у цій катастрофі зіграла помилка екіпажу. Так, саме помилка екіпажу,але цей факт буде замовчуватись поки мудрий нарід не обере собі крєпкіх хазяйствєнніков.Запис переговорів екіпажу вже прослуханий і детально розібраний, проте в ЗМІ будуть розносити байки про сина генерала, про диспетчера, який ненадав приорітет на посадку аварійному борту і т.д.
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04.10.2020 22:15 Відповісти
Яка «помилка екіпажу»?
Озвучь.
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04.10.2020 22:32 Відповісти
Мне кажется этот НН трепач и болтун.
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04.10.2020 22:37 Відповісти
НН кацапский пропагандон.
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04.10.2020 22:39 Відповісти
Ти дебіл. Не сперечайся, просто повір мені на слово!
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04.10.2020 22:43 Відповісти
НН-🐐🐏 и т.д.
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04.10.2020 22:52 Відповісти
А тєбє нє кажецца что ти йолоп невихований!?
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04.10.2020 22:42 Відповісти
О!
Обізвався.
Так що там з «помилками екіпажу» ?
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04.10.2020 22:45 Відповісти
Для тих, хто в бронєпоєздє, читай нижче.
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04.10.2020 22:48 Відповісти
Прочитав нижче: « https://censor.net/ua/user/426787

Да не ответит он. Потому что ТРЕПАЧ И БОЛТУН. »

Все. Кергуду.
Донт квесченз.
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04.10.2020 22:54 Відповісти
Ти деградуєш. Дурнів цитувати- не великого розуму діло! Кергуди далі.
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04.10.2020 22:58 Відповісти
це про «помилки екіпажу» ?
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04.10.2020 23:01 Відповісти
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04.10.2020 23:06 Відповісти
Для того, что бы скрыть истину, нужна куча вранья, вот Колку Колковича и послали сюда попытаться всех нас тут ОБЛОХОТРОНИТЬ.
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04.10.2020 23:09 Відповісти
Какую ітіну, болєзний? Назові ілі сгінь!
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04.10.2020 23:12 Відповісти
Це про того дурня, який тебе щойно лайкнув. Та й ти недалеко від нього відірвався, як я бачу.
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04.10.2020 23:10 Відповісти
Да не ответит он. Потому что ТРЕПАЧ И БОЛТУН.
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04.10.2020 22:50 Відповісти
Так оно йому навподоьайкали начебто як притомні нікнейми.
Хоча тут ці поняття досить відносні.
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04.10.2020 22:44 Відповісти
Тобі "озвучать" через місяць твої слуги.Якщо ти не проти, пропоную повернутись до цієї розмови після " виборів".
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04.10.2020 22:47 Відповісти
Кергуду.
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04.10.2020 22:56 Відповісти
Є фахова думка, НЕ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ, АЛЕ ФАХІВЦІВ, ЩО СПРОВОКУВАТИ КАТАСТРОФУ могло застосування закрилків натій висоті, швидкості, з ОДНИМ ВИМКНЕНИМ ДВИГУНОМ.
https://www.youtube.com/watch?v=QxaJ0NUyXQs
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05.10.2020 17:16 Відповісти
что бы не говорили и как бы не оправдывали произошедшее ......
Ребят не вернуть(((((((((((((((((((
Сказать, что это беда - ничего не сказать...
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04.10.2020 22:31 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3222818/v_delegatsii_ukrainy_v_tkg_byla_dogovorennost_soglasovyvat_pozitsii_no_fokin_mnogo_nagovoril_ot_sebya,а ребят жалко.
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04.10.2020 22:46 Відповісти
ха.. настало время окуительных историй-оправданий от незаангажированных Зе-Ыкспертов !!!
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04.10.2020 22:55 Відповісти
"Версия теракта должна иметь место, но она наименее, наверное, вероятна, ..Источник: https://censor.net/ru/n3222819»https://censor.net/ru/n3222819

Действітєльно, окуительно...
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04.10.2020 22:59 Відповісти
я об этом с первых минут катастрофы говорю что это был либо взрыв на борту, либо ракета..
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04.10.2020 23:12 Відповісти
Ну, то треба це довести.
Для чого необхідно провести специфічні експертні слідчі дії.
Які, не включені у перелік.
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04.10.2020 23:17 Відповісти
согласен... но ниче - со временем мы все узнаем...
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04.10.2020 23:19 Відповісти
Та.
Але, часто це відбувається через такий проміжок часу, що не всі пам'ятають про що мова.
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04.10.2020 23:25 Відповісти
Комісія нібито не розглядає версію теракту, але насправді неможливо буде не помітити специфічну форму уламків, пошкоджених саме вибухом, а не падінням.
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04.10.2020 23:26 Відповісти
Для цього у тій команді повинні бути експерти фахівці «заточені» на виявлення таких специфічних речей.
А там мотористи, авіонщики-електронщики, прибористи...
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04.10.2020 23:30 Відповісти
Результати вибухотехнічної експертизи вже Є? Що там з рештками вибухових речовин, знайдені чи ні?
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04.10.2020 23:24 Відповісти
А хто її робить?
Версія вибуху, не включена у перелік експертних слідчих дій.
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04.10.2020 23:27 Відповісти
Версія вибуху розглядається, вибухотехнічна експертиза проводиться. Приинаймні так сказав пан Уруський, а він - голова теї комісії,мабуть щось знає.
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05.10.2020 09:32 Відповісти
А можете пруф, де він таке казав ?
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05.10.2020 12:37 Відповісти
Він це сказав у шустрого славіка на його "свободі слова" у п'ятницю. Знайдіть, подивіться, бо я не знаю на якій хвилині передачі це було.
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05.10.2020 13:08 Відповісти
Зрозуміло.
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05.10.2020 15:24 Відповісти
часто в документах пишут фуйню и решения нужно принимать интуитивно,а не по лекалам.
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04.10.2020 23:32 Відповісти
В авіації "фуйні" не пишуть. Там майже кожне слово- чиясь пролита кров чи загублене життя.
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04.10.2020 23:37 Відповісти
«А в пана, пана собака п'яна,
Лежить на санях, в червоних штанях,
Лежить на санях, та й люльку курить,
Люльку курить, та й пана дурить...»
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04.10.2020 23:56 Відповісти
"Фуйня - у коня" між ногами дядьку, а документи з виконання польотів і експлуатації техніки , як правильно вам написали:"Підписані кров'ю", в тому числі і екіпажем цего Ан-26. Тому підбирай слова, або помовч.
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05.10.2020 13:53 Відповісти
Краще цей речник командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат розповів, хто дозволяє літати військовим літакам з рушіями, які мали капітальні ремонти 1990 р. та 1993 р.?? За такі дозволи та ще й в воєнний час треба розстрілювати перед строєм не пізніше, як 48 годин після виявлення злочину (тобто, падіння літака).
ТО ХТО ДОЗВОЛИВ ЛІТАТАТИ НА ТАКИХ ВЩЕНТ ЗНОШЕНИХ МОТОРАХ?
ПРІЗВИЩА!!!
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04.10.2020 23:40 Відповісти
може краще не рушіями, а штовхачами?
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04.10.2020 23:54 Відповісти
"Літатають" на тому, чим вами обрана влада забезпечує ПС.(це відноситься до всіх, без винятку, "влад", що були обрані за часів незалежності України.) Доречі, а яка версія гугла так красиво перевела слово " двигунами"? 😁
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05.10.2020 00:00 Відповісти
То так переклав слово двигун/мотор, один фізик електронщик.
Постібався.
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05.10.2020 12:40 Відповісти
Зелений недотьопа вкинув жменю лайна щоб вся країна обговорювала та забула про державну зраду в ОПУ щодо задачі операції по вагнерівцям ФСБ.
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05.10.2020 07:32 Відповісти
Всё зависит от того, кто сидел за штурвалом второго самолёта. Если сидел сам сын командующего ВВС, то однозначно его самолёт провели поэтому первым. И было всем наплевать, что на вотром былоа куча курсантов и работал там один двигатель или не одногою
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05.10.2020 09:01 Відповісти
 
 