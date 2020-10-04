Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом: Керівник польотів за всіма документамм не міг вчинити інакше
Керівник польотів дав змогу сісти першому літаку та відразу направив другий на смугу. Він не міг вчинити інакше.
Нові подробиці трагедії Ан-26 у Харківській області розповів в ефірі каналу "Україна 24" спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Версія теракту має розглядатись, але вона є найменш, напевно, вірогідною, оскільки уже зібрано достатньо матеріалу. Мусимо дочекатися офіційної версії. Як представник командування Повітряних сил я не можу говорити про результати. Однак щойно ми розмістили візуалізацію схеми військового аеродрому, як саме сталася ця ситуація, на якій відстані були літаки (Ан-26, що розбився, і ще один літак, який у той момент заходив на посадку. - Ред.) один від одного", - сказав він.
Ігнат розповів, чи розглядається слідчими взаємодія двох літаків та диспетчера.
"Це один з елементів. Про це заговорили після заяв окремих доповідачів, які почали робити деякі припущення, хоча вони є членами комісії. Там навіть було не два літаки, а ще були два гелікоптери на території аеродрому, і керівник польотів на командно-диспетчерському пункті прийняв правильні рішення і зробив все для того… Керівник польотів не міг за всіма документами вчинити інакше. Він дав змогу сісти першому літаку та одразу скерував (другий. - Ред.) літак, на якому були певні проблеми, літак, який не просив екстреної посадки, але він все-таки скерував його на полосу. І ті два вертольоти теж звільнили місце, щоб не перешкоджати літакам сісти. Відстань між першим та другим літаками була достатньою, щоб перший без проблем сів на полосу, звільнив її, і в той час другий зайшов на посадку. Це ми й оприлюднили сьогодні на нашій сторінці", - сказав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Обізвався.
Так що там з «помилками екіпажу» ?
Да не ответит он. Потому что ТРЕПАЧ И БОЛТУН. »
Все. Кергуду.
Донт квесченз.
Хоча тут ці поняття досить відносні.
https://www.youtube.com/watch?v=QxaJ0NUyXQs
Ребят не вернуть(((((((((((((((((((
Сказать, что это беда - ничего не сказать...
Действітєльно, окуительно...
Для чого необхідно провести специфічні експертні слідчі дії.
Які, не включені у перелік.
Але, часто це відбувається через такий проміжок часу, що не всі пам'ятають про що мова.
А там мотористи, авіонщики-електронщики, прибористи...
Версія вибуху, не включена у перелік експертних слідчих дій.
Лежить на санях, в червоних штанях,
Лежить на санях, та й люльку курить,
Люльку курить, та й пана дурить...»
ТО ХТО ДОЗВОЛИВ ЛІТАТАТИ НА ТАКИХ ВЩЕНТ ЗНОШЕНИХ МОТОРАХ?
ПРІЗВИЩА!!!
Постібався.