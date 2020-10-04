П'яний поліцейський на Volkswagen збив двох жінок на пішохідному переході в Броварах, одна з них померла, - НПУ

Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду в Броварах на Київщині, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника знімуть із посади.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації НПУ.

Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду з участю працівника поліції в Броварах Київської області надійшло близько 17:50. На місце прибуло керівництво столичного управління поліції і поліції Київщини. Також там працюють співробітники Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, водій Volkswagen, перебуваючи за кермом у стані сп'яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. Потім він, проїхавши ще п’ятесят метрів, зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП одна постраждала від заподіяних їй травм померла, ще одну жінку доставили в лікарню.

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"За кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування знімуть із посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання", - повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.