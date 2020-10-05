Алієв заявив, що армія Азербайджану зайняла Джабраїл, у Міноборони Вірменії це спростували

Місто Джабраїл і дев'ять сіл району зайняли військовослужбовці Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АПА, про це заявив 4 жовтня президент Азербайджанської Республіки, верховний головнокомандувач збройних сил Ільхам Алієв у зверненні до народу.

За його словами, азербайджанська армія зайняла місто Джабраїл і села Кархулу, Шюкюрбейлі, Юхари Марал’ян, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Деджал Джабраїльского району.

Водночаспредставник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив, що сьогодні азербайджанські збройні сили не змогли провести жодних значних тактичних дій, інформує Радіо Азатутюн.

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Бої в Карабасі тривають на північному і південному напрямках, сьогодні бої не мали того наполегливого ​​і важкого характеру, як у два попередні дні.

Водночас він зазначив, що Азербайджан, заздалегідь зосередивши певні сили, зробив наступальні дії на тих же напрямках, але був відкинутий. "Лише за сьогодні втрати особового складу [противника] становлять близько 400 військовослужбовців, 700 поранених, збито 13 одиниць бронетехніки, 3 літаки та 1 безпілотник", - повідомив Ованнісян.

Він назвав дезінформацією новини про захоплення Мадагіза і Джабраїла. На його думку, президент Азербайджану Ільхам Алієв перебуває "в обстановці інформаційної блокади або дезінформації", "фактично, верховний головнокомандувач країни не володіє ситуацією або йому невірно доповідають".

Арцрун Ованнісян заявив, що сьогодні азербайджанські збройні сили, зазнавши втрат, були відкинуті, "хоча б лише тому, що активне втручання ЗС Туреччини сьогодні було нейтралізовано завдяки діям вірменських підрозділів".

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Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його армія 3 жовтня встановила контроль над селом Мадагіз.