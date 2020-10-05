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Новини Коронавірус і карантин
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У гравців "Шахтаря" Пятова і Степаненка, а також двох співробітників клубу виявлено коронавірус, команда пішла на самоізоляцію

У гравців

Після матчу "Десна" - "Шахтар" медслужба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які було здано напередодні їхнього від'їзду в розташування національної команди.

Тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу "помаранчево-чорних" виявилися позитивними, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу команди.

"Клубом вжито всіх необхідних заходів. "Шахтар" у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, що курирує клуб. У понеділок і четвер усі футболісти, тренери й співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого буде визначено подальші дії", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 30 травня футбольний клуб "Карпати" повідомив про позитивний результат тестування на COVID-19 у кількох гравців і серед персоналу. ФК оголосив карантин на два тижні. Він завершився напередодні.

Через коронавірус не відбувся матч "Карпат" з "Маріуполем".

20 червня у двох футболістів донецького клубу "Олімпік" виявили коронавірус. Керівництво Української прем'єр-ліги (УПЛ) перенесло матч 27-го туру, в якому донеччани мали зустрічатися з "Карпатами".

На початку липня із 32 обстежених у команді ФК "Металург" у 13 тест на коронавірус дав позитивні результати.

У серпні двоє гравців першої команди "Динамо" Київ захворіли на COVID-19. Решті провели ПЛР-тести на коронавірус, результати виявилися негативними.

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Автор: 

карантин (18172) футбол (1586) Шахтар (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Бред какой-то, как это так сдавали тесты, что получили результаты после матча? Как теперь смотреть в глаза Десне? У меня вопрос : а как они без тестов вышли сегодня на поле? Как УАФ дало разрешение? Я бы сейчас на месте Десны поднял бы нихилую бучу по этому поводу, что два заболевших игрока вышли на поле.
Сколько человек сегодня могли заболеть во время матча как у Шахтера, так и у Десны?
Страшно подумать.. Вот вам и возвращение футбола и зрителей. Давайте, на ЛЧ, вперёд. Может естественный отбор сработает.(с)
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05.10.2020 00:48 Відповісти
+2
После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды Источник: https://censor.net/ru/n3222824
ну не обрабатываются плр тесты быстро, как то так
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05.10.2020 01:14 Відповісти
+1
А через два дня матч с Германией... Прекрасный шанс для Лунина зарекомендовать себя
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05.10.2020 08:29 Відповісти
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Бред какой-то, как это так сдавали тесты, что получили результаты после матча? Как теперь смотреть в глаза Десне? У меня вопрос : а как они без тестов вышли сегодня на поле? Как УАФ дало разрешение? Я бы сейчас на месте Десны поднял бы нихилую бучу по этому поводу, что два заболевших игрока вышли на поле.
Сколько человек сегодня могли заболеть во время матча как у Шахтера, так и у Десны?
Страшно подумать.. Вот вам и возвращение футбола и зрителей. Давайте, на ЛЧ, вперёд. Может естественный отбор сработает.(с)
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05.10.2020 00:48 Відповісти
А как они такие больные играли?
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05.10.2020 01:03 Відповісти
ну как бы болеть можно и бессимптомно...
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05.10.2020 01:13 Відповісти
да можно .. но ты заражаешь всех вокруг !!!
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05.10.2020 12:40 Відповісти
по ходу руководство это скрыло.... это штрафы как минимум для клуба...
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05.10.2020 12:39 Відповісти
После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды Источник: https://censor.net/ru/n3222824
ну не обрабатываются плр тесты быстро, как то так
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05.10.2020 01:14 Відповісти
тут вывод один - с футболом в УПЛ можно заканчивать на период вирусняка..
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05.10.2020 12:44 Відповісти
Бред это коронобесие. Тесты не для диагностики а для иследований . Сам производитель об этом указывает. Выявляет наличие антител а не их количество . 60% людей имеют антитела на корону. - Письмо 500 бельгийских врачей в ЕС.
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05.10.2020 06:42 Відповісти
Прощай Лига чемпионов.
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05.10.2020 07:59 Відповісти
чего это?или ты думаешь, что там все уже заражены?хотя, по большому счету, шахтеру там ничего не светит, можно и молодежь обкатать
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05.10.2020 10:01 Відповісти
А через два дня матч с Германией... Прекрасный шанс для Лунина зарекомендовать себя
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05.10.2020 08:29 Відповісти
Товарняк с Францией. Германия 10-го.
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05.10.2020 13:50 Відповісти
Пиарится тварюка сепарская.
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05.10.2020 09:47 Відповісти
 
 