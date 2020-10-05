У гравців "Шахтаря" Пятова і Степаненка, а також двох співробітників клубу виявлено коронавірус, команда пішла на самоізоляцію
Після матчу "Десна" - "Шахтар" медслужба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які було здано напередодні їхнього від'їзду в розташування національної команди.
Тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу "помаранчево-чорних" виявилися позитивними, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу команди.
"Клубом вжито всіх необхідних заходів. "Шахтар" у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, що курирує клуб. У понеділок і четвер усі футболісти, тренери й співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого буде визначено подальші дії", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 30 травня футбольний клуб "Карпати" повідомив про позитивний результат тестування на COVID-19 у кількох гравців і серед персоналу. ФК оголосив карантин на два тижні. Він завершився напередодні.
Через коронавірус не відбувся матч "Карпат" з "Маріуполем".
20 червня у двох футболістів донецького клубу "Олімпік" виявили коронавірус. Керівництво Української прем'єр-ліги (УПЛ) перенесло матч 27-го туру, в якому донеччани мали зустрічатися з "Карпатами".
На початку липня із 32 обстежених у команді ФК "Металург" у 13 тест на коронавірус дав позитивні результати.
У серпні двоє гравців першої команди "Динамо" Київ захворіли на COVID-19. Решті провели ПЛР-тести на коронавірус, результати виявилися негативними.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сколько человек сегодня могли заболеть во время матча как у Шахтера, так и у Десны?
Страшно подумать.. Вот вам и возвращение футбола и зрителей. Давайте, на ЛЧ, вперёд. Может естественный отбор сработает.(с)
ну не обрабатываются плр тесты быстро, как то так