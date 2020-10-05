У гравців "Шахтаря" Пятова і Степаненка, а також двох співробітників клубу виявлено коронавірус, команда пішла на самоізоляцію

Після матчу "Десна" - "Шахтар" медслужба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які було здано напередодні їхнього від'їзду в розташування національної команди.

Тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу "помаранчево-чорних" виявилися позитивними, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу команди.

"Клубом вжито всіх необхідних заходів. "Шахтар" у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, що курирує клуб. У понеділок і четвер усі футболісти, тренери й співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого буде визначено подальші дії", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На футбольні матчі в Києві дозволили пустити вболівальників, - КМДА

Нагадаємо, 30 травня футбольний клуб "Карпати" повідомив про позитивний результат тестування на COVID-19 у кількох гравців і серед персоналу. ФК оголосив карантин на два тижні. Він завершився напередодні.

Через коронавірус не відбувся матч "Карпат" з "Маріуполем".

20 червня у двох футболістів донецького клубу "Олімпік" виявили коронавірус. Керівництво Української прем'єр-ліги (УПЛ) перенесло матч 27-го туру, в якому донеччани мали зустрічатися з "Карпатами".

На початку липня із 32 обстежених у команді ФК "Металург" у 13 тест на коронавірус дав позитивні результати.

У серпні двоє гравців першої команди "Динамо" Київ захворіли на COVID-19. Решті провели ПЛР-тести на коронавірус, результати виявилися негативними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошено суперників "Зорі" в груповому етапі Лізі Європи