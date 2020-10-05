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Новини Агресія Росії проти України
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Азербайджан припинить обстріли в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своїх військ, - Алієв

Азербайджан припинить обстріли в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своїх військ, - Алієв
Фото: АПА

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав, щоб Вірменія встановила графік виведення військ Із Нагірного Карабаху і прилеглих азербайджанських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Reuters.

За словами Алієва, Азербайджан не припинить воєнних дій, допоки цього не станеться.

"Азербайджан має одну умову - це звільнення своїх територій, - сказав Алієв, наголосивши, що Нагірний Карабах - це територія Азербайджану, - Ми маємо повернутися і повернемося".

Він сказав, що міжнародна спільнота протягом трьох десятиліть не могла забезпечити виконання резолюцій ООН або чинити тиск на Вірменію з метою повернути азербайджанські території.

Також читайте: Алієв заявив, що армія Азербайджану зайняла Джабраїл, у Міноборони Вірменії це спростували

"Моя умова така: нехай вони виведуть свої війська, і протистояння буде зупинено, але це має бути не на словах, а на ділі", - додав він.

Виступаючи відразу після виступу Алієва, офіційний представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованісян сказав: "Я не думаю, що є ризик для Єревана (столиці Вірменії. - Ред.), але в будь-якому випадку ми перебуваємо у стані війни".

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Армія Азербайджану зайняла Мадагіз: солдат замінює прапор. ВIДЕО

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вірмени знищують азербайджанську піхоту під Мадагізом. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+41
Красавчик ..... только так можна "перестать стрілятць"
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05.10.2020 01:16 Відповісти
+40
Шмаркля сидит на жопе ровно и ничего не делает, чтобы хотя бы намек появился на то, что кто-то за нас когда-нибудь впишется. Да и зачем вписываться за идиотов, которые выбирают клоунов, ведущих страну хрен пойми куда? А так да, причем тут зеленский, если внешняя политика - это обязанности президента?
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05.10.2020 01:38 Відповісти
+34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что тем, кто требует согласиться с независимостью Нагорного Карабаха, следует признать независимость французских Корсики и Марселя, а также дать независимость баскам.

Франция, которая комментировала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения - армяне".
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была https://president.az/articles/41712 опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, - оккупированный регион.
Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.
"Пусть дадут независимость баскам (народ, населяющий северную часть Испании и юго-западные территории Франции). Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", - заявил президент Азербайджана.
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05.10.2020 01:36 Відповісти
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Красавчик ..... только так можна "перестать стрілятць"
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05.10.2020 01:16 Відповісти
У "красавчика" есть союзник - Турция. Без поддержки Турции Алиев не был бы столь решительным. А кто, вдруг что, по-настоящему впишется за Украину, если она начнёт освобождать Донбасс? За Украину ведь никто не вписался, когда раша отжимала Крым и захватывала часть Донбасса. Так что, дело не в Зеленском, а в том, что за Украину некому вписаться.
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05.10.2020 01:32 Відповісти
Шмаркля сидит на жопе ровно и ничего не делает, чтобы хотя бы намек появился на то, что кто-то за нас когда-нибудь впишется. Да и зачем вписываться за идиотов, которые выбирают клоунов, ведущих страну хрен пойми куда? А так да, причем тут зеленский, если внешняя политика - это обязанности президента?
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05.10.2020 01:38 Відповісти
А не секретута д'Ермака ,назначенного 🎪🤢🤡 клоуном , прекрасно знавшим , что урод агент Кремля
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05.10.2020 07:01 Відповісти
можно без зеподлизов?
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05.10.2020 01:41 Відповісти
Брехня ! Дело в иуде зеленском , невозможно победить врага , если режим «слуг « готов на коленях «договариваться по-середине «
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05.10.2020 06:59 Відповісти
так а при пете ж кто то сильно ж вписывался, все ж наши партнеры за мирное решение выступали
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05.10.2020 09:25 Відповісти
вписались, парашка в говне теперяче, ******** гундяев завалил хлебало то, или не так ?
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05.10.2020 10:23 Відповісти
ары. просто тикайте. другого выхда у вас не будет.
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05.10.2020 01:21 Відповісти
Можна одразу в маськву та ленінград!
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05.10.2020 07:04 Відповісти
Четко и по делу - уходите и вас не тронут. Жаль, у нас так пока не будет - граница с кацапами и клоун во власти не дадут так сделать. Хотя стоило бы начать с того же Приднестровья - пусть молдованы забирают свое, а кацапов при этом не пущать через территорию Украины.
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05.10.2020 01:22 Відповісти
це урок,окуповані території рано чи пізно доводиться звільняти силою,а дипломатія це невиконання резолюцій ООН, доведено на прикладі Азербайджану та іншіх країн.
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05.10.2020 01:23 Відповісти
оккупанты на растяжке , уходить придется по любому но вариантов два - в рай или за поребрик.
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05.10.2020 01:25 Відповісти
Не всё. Выставлено было еще одно условие. Пашинян должен извиниться за фразу - "Нагорный Карабах - это Армения. Точка. "
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05.10.2020 01:30 Відповісти
Да будет после разгрома ходить с транспарантом : "Карабах это Азербайджан, а армения - оккупант и геноцидник". Потом конечно извинится и перед кадыровым по инерции тоже.
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05.10.2020 01:37 Відповісти
Не..... ну не садист же Алиев в конце-концов.
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05.10.2020 01:46 Відповісти
я так понимаю,. что у хитрожопых очень все плохо, и дальше будет только хуже.
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05.10.2020 01:32 Відповісти
ну, такого не будет! Алиев пусть сильно не надеется на Ердогана
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05.10.2020 01:32 Відповісти
будет, и очень скоро будет. конкренция среди ар на базарах замордовья очень усилится.
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05.10.2020 01:37 Відповісти
а он и не надеется . айзера пока и сами справляются
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05.10.2020 01:38 Відповісти
и по моему очень неплохо.
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05.10.2020 01:42 Відповісти
прикольно. ары между сциллой и харибдой. затронуто их святое - базар. повзрослеют ли они и за свой базар сами отвечать будут или так и останутся инфантилами и судя по обстрелах, положатся на тайно пообещанный базар их папика ***** ?)
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05.10.2020 01:36 Відповісти
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что тем, кто требует согласиться с независимостью Нагорного Карабаха, следует признать независимость французских Корсики и Марселя, а также дать независимость баскам.

Франция, которая комментировала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения - армяне".
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была https://president.az/articles/41712 опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, - оккупированный регион.
Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.
"Пусть дадут независимость баскам (народ, населяющий северную часть Испании и юго-западные территории Франции). Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", - заявил президент Азербайджана.
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05.10.2020 01:36 Відповісти
Бг-ггг... а также независимость - чукчам, корякам, алеутам , бурятам(даЙОшь)... Я уж молчу , шо даЙОшь таукитайцам исторические земли. Понятно, шо Киев вернет и свои, даже времен Киевской Руси... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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05.10.2020 01:44 Відповісти
еще нужна независимость вяликой мордовии, удмуртии коми и хакассии.
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05.10.2020 01:47 Відповісти
пусть вернут немцам Кенигсберг
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05.10.2020 07:11 Відповісти
к слову, чукчи знатно наваляли москалям
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05.10.2020 10:22 Відповісти
У МакроЯна сегодня референдум случился в Новой Каледонии. Они отделяться собрались. Ждут подсчет голосов.
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05.10.2020 01:54 Відповісти
Как, опять???
Это я пропустила.
Новая каледония регулярно собирается объявить независимость и стать провинцией Китая, но какждый раз что-то не складывается...
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05.10.2020 05:43 Відповісти
Проверила результаты - опять не склалось у новый каледонцев с независимостью:
"An https://en.wikipedia.org/wiki/Independence_referendum independence referendum was held in https://en.wikipedia.org/wiki/New_Caledonia New Caledonia on 4 October 2020.https://en.wikipedia.org/wiki/2020_New_Caledonian_independence_referendum#cite_note-1 [1] Independence was rejected, with 53.26% of voters choosing against such a change.https://en.wikipedia.org/wiki/2020_New_Caledonian_independence_referendum#cite_note-2 [2] "

В последний раз в 2018 году за присоединение к Китаю независимость голосовали.
Нужно им каждый год рефендум забубонивать, авось, цифры и лягут.
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05.10.2020 05:46 Відповісти
Цифра кто против отделения уменьшилась. Еще один референдум будет через 2 года.
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05.10.2020 09:06 Відповісти
Не получится, зря стараются, США Каледонии провинцией Китая стать не дадут.
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05.10.2020 10:52 Відповісти
Два года назад было больше 56%. Через два года на следующем ХЗ что будет.
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05.10.2020 09:59 Відповісти
Волну цунами или землетрясение, или и то, и другое на них господь Бог нашлет - и не будет никакого референдума.
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05.10.2020 10:51 Відповісти
" следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения - армяне"."

А другая половина - арабы.
Ой, не могу.
Троллит господин Алиев прогрессивное человечество
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05.10.2020 05:48 Відповісти
Вот и я об этом.
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05.10.2020 09:07 Відповісти
молодцы...оккупантов надо гнать...
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05.10.2020 01:55 Відповісти
А МКАДовцы пусть вернут болота мокше, слава богу там ща - национальный подъем.
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05.10.2020 02:12 Відповісти
не мокше а мокселю. и вообще маквачкалинцы раньше назывались залещане, т.е. мордва из залесья.
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05.10.2020 02:18 Відповісти
Так напиши ему мелким почерком челобитную.
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05.10.2020 02:16 Відповісти
Надеюсь и наш президент так же четко заявить про оккупации Крыма и Донбасса, но жаль противник не такой!
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05.10.2020 04:18 Відповісти
зЕЛЯ ПУСТОЕ МЕСТО. Ничтожество. никого не волнуют его заявления, кроме остатков его упоротого лохтората
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05.10.2020 04:51 Відповісти
Оно от одной мысли в штаны наделает
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05.10.2020 07:15 Відповісти
Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев - Цензор.НЕТ 799
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05.10.2020 05:38 Відповісти
Французи виявились брехливими падлами, що грають на боці будь-якого агресора, якщо це вигідно, економічно чи політично. Впевнений, якби десантні кораблі французам не вдалось зпихнути за ту ж ціну, то, попри "европейську солідарність, санкції, демократію та гуманність", ці кораблі Оланд відправив би кацапам безумовно. гроші понад усе - оце і є справжні ідеологія в Европі, на жаль. P.S. І треба закінчувати з "нормандськими форматами" найкращих друзів *****, Німеччини і Франції, бо це для України погано скінчиться.
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05.10.2020 08:31 Відповісти
А как там насчёт Корсики и Басков?
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05.10.2020 10:00 Відповісти
так пусть берёт автомат и пердует в Арцах, покажет доблесть французского оружия
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05.10.2020 10:20 Відповісти
Ильхам, после обстрелов, надо идти на зачистку, ары просто так не уйдут...
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05.10.2020 06:18 Відповісти
Речь идет не о местных армянах. Речь идет о выводе окупационной армии Армении.
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05.10.2020 11:21 Відповісти
Цензор вирішив теж трохи збрехати, це так Авакян впливає, чи що? Алієв якщо і казав про обстріли, то лише з боку Арменії, і ніяким чином не погрожував "обстрілами" з боку Азербайджана. "Обстріли" це, звичайно, вогонь по цивільному населенню,що є військовим злочином, бо все інше просто війна. І цей злочин у цій конкретній війні роблять поки що виключно вірмени.
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05.10.2020 08:26 Відповісти
оце Президент країни, а у нас просто дещо...
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05.10.2020 08:33 Відповісти
Не постоянный на цензора народ в 15 году во время протестов в Армении восхваляли армян и вспоминали Сергея Нигояна погибшего на майдане , сегодня срутся кирпичам на цензора в комментариях , а завтра ветер в другую сторону подует на цензора местные завсегдаи вопить будут бей азеров
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05.10.2020 08:42 Відповісти
хм, ну если азеры решат захватить часть армении и станут активными сторонниками куйла, тогда может и да...но пока все наоборот...и я не вижу противоречий, если восхваляют армян, которые живут на Украине и являются ее патриотами с поддержкой азербайджана по защите своей терр.целостности
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05.10.2020 09:30 Відповісти
Для армян и азеров Карабах это болезненная тема, там черт ногу сломает разбираться чия, это территория, а лезть и поддерживать со стороны чью либо сторону это идиотизм. Для армян в Украине это тоже болезненная тема уж лучше промолчать чем лезть в чужие дебри поддерживая одну из сторон
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05.10.2020 10:48 Відповісти
как я понимаю, если б у нас не было проблемы со своими оккупированными территориями, то новости про карабах(а точнее---про его освобождение с помощью армии) не пользовались бы большой популярностью у местных троллей
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05.10.2020 11:04 Відповісти
А что тут разбиратся? Во всех международных документах ясно и четко указано что Карабах это территория Азербайджана. Ты до сих пор не знал об этом???
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05.10.2020 11:25 Відповісти
все надеялись, что армяне освободятся от московского рабства, но не получилось,
теперь армяне рабы кремлядей, всё, что они говорят это слова карлы-хуйло,
азеры на территорию Армении вторглись ?
не армяне ли угрожали и обстреляли Азербайджан ?
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05.10.2020 10:17 Відповісти
Так это был ручной ************* переворот, замаскированный типа под цветную революцию Сороса. До сих пор немало дебилов считают, что Пашинян прозападный кандидат.
Скажите,разве после приходя Пашиняна геополитический вектор Армении поменял своё направление? Может Армения подписала ассоциацию с ЕС? Может захотела вступить в НАТО?
На Армении ***** тестировал управляемую смену власти, с приходом якобы прозападного политика. Это необходимо, потому что в диктаторских странах СНГ периодически вспыхивают протесты из-за несменяемости власти и деградационного совково-коррупционного-олигархического курса. Чтобы сохранить влияние Кремль тестирует новую технологию - ряженный либеральный прозападный кандидат.
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05.10.2020 11:49 Відповісти
Он сказал, что международное сообщество в течение трех десятилетий не могло обеспечить выполнение резолюций ООН или оказать давление на Армению с целью вернуть азербайджанские территории.Источник: https://censor.net/ru/n3222826
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05.10.2020 09:18 Відповісти
Юрий Бутусов кто составляет такие тему у тебя? Армяне наверное?
"Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев". Ни о каких обстрелах НКАО речи не было.
По ссылке на газету Таймс в вашей публикации дословно:
"Azerbaijan's President Ilham Aliyev demanded on Sunday that Armenia set a timetable for withdrawing from the enclave of Nagorno-Karabakh and surrounding Azeri territories, and said Azerbaijan would not cease military action until that happened."

Перевод гугл:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал в воскресенье, чтобы Армения установила график вывода войск из анклава Нагорного Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских территорий, и заявил, что Азербайджан не прекратит военные действия, пока это не произойдет.

Военные действия - включают в себя обстрелы, но являются лишь частью понятия военные действия. Заодно изучите понятия фейк-ньюс.
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05.10.2020 10:05 Відповісти
статьи готовят по чужим материалам, бывают попадосы, но мы тут на чеку, форум поправит,
вот , как Вы например
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05.10.2020 10:19 Відповісти
Прекрасное уточнение!
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05.10.2020 11:30 Відповісти
Однозначно у редакції Цензора провірменські настрої. Можна погодитись.
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05.10.2020 12:36 Відповісти
Ильхама Алиева в Президенты Украины!
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19.10.2020 22:37 Відповісти
 
 