Азербайджан припинить обстріли в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своїх військ, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав, щоб Вірменія встановила графік виведення військ Із Нагірного Карабаху і прилеглих азербайджанських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Reuters.

За словами Алієва, Азербайджан не припинить воєнних дій, допоки цього не станеться.

"Азербайджан має одну умову - це звільнення своїх територій, - сказав Алієв, наголосивши, що Нагірний Карабах - це територія Азербайджану, - Ми маємо повернутися і повернемося".

Він сказав, що міжнародна спільнота протягом трьох десятиліть не могла забезпечити виконання резолюцій ООН або чинити тиск на Вірменію з метою повернути азербайджанські території.

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"Моя умова така: нехай вони виведуть свої війська, і протистояння буде зупинено, але це має бути не на словах, а на ділі", - додав він.

Виступаючи відразу після виступу Алієва, офіційний представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованісян сказав: "Я не думаю, що є ризик для Єревана (столиці Вірменії. - Ред.), але в будь-якому випадку ми перебуваємо у стані війни".

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

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