Азербайджан припинить обстріли в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своїх військ, - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав, щоб Вірменія встановила графік виведення військ Із Нагірного Карабаху і прилеглих азербайджанських територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Reuters.
За словами Алієва, Азербайджан не припинить воєнних дій, допоки цього не станеться.
"Азербайджан має одну умову - це звільнення своїх територій, - сказав Алієв, наголосивши, що Нагірний Карабах - це територія Азербайджану, - Ми маємо повернутися і повернемося".
Він сказав, що міжнародна спільнота протягом трьох десятиліть не могла забезпечити виконання резолюцій ООН або чинити тиск на Вірменію з метою повернути азербайджанські території.
"Моя умова така: нехай вони виведуть свої війська, і протистояння буде зупинено, але це має бути не на словах, а на ділі", - додав він.
Виступаючи відразу після виступу Алієва, офіційний представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованісян сказав: "Я не думаю, що є ризик для Єревана (столиці Вірменії. - Ред.), але в будь-якому випадку ми перебуваємо у стані війни".
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Франция, которая комментировала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения - армяне".
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была https://president.az/articles/41712 опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, - оккупированный регион.
Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.
"Пусть дадут независимость баскам (народ, населяющий северную часть Испании и юго-западные территории Франции). Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", - заявил президент Азербайджана.
Это я пропустила.
Новая каледония регулярно собирается объявить независимость
и стать провинцией Китая, но какждый раз что-то не складывается...
"An https://en.wikipedia.org/wiki/Independence_referendum independence referendum was held in https://en.wikipedia.org/wiki/New_Caledonia New Caledonia on 4 October 2020.https://en.wikipedia.org/wiki/2020_New_Caledonian_independence_referendum#cite_note-1 [1] Independence was rejected, with 53.26% of voters choosing against such a change.https://en.wikipedia.org/wiki/2020_New_Caledonian_independence_referendum#cite_note-2 [2] "
В последний раз в 2018 году
за присоединение к Китаюнезависимость голосовали.
Нужно им каждый год рефендум забубонивать, авось, цифры и лягут.
А другая половина - арабы.
Ой, не могу.
Троллит господин Алиев прогрессивное человечество
теперь армяне рабы кремлядей, всё, что они говорят это слова карлы-хуйло,
азеры на территорию Армении вторглись ?
не армяне ли угрожали и обстреляли Азербайджан ?
Скажите,разве после приходя Пашиняна геополитический вектор Армении поменял своё направление? Может Армения подписала ассоциацию с ЕС? Может захотела вступить в НАТО?
На Армении ***** тестировал управляемую смену власти, с приходом якобы прозападного политика. Это необходимо, потому что в диктаторских странах СНГ периодически вспыхивают протесты из-за несменяемости власти и деградационного совково-коррупционного-олигархического курса. Чтобы сохранить влияние Кремль тестирует новую технологию - ряженный либеральный прозападный кандидат.
"Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев". Ни о каких обстрелах НКАО речи не было.
По ссылке на газету Таймс в вашей публикации дословно:
"Azerbaijan's President Ilham Aliyev demanded on Sunday that Armenia set a timetable for withdrawing from the enclave of Nagorno-Karabakh and surrounding Azeri territories, and said Azerbaijan would not cease military action until that happened."
Перевод гугл:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал в воскресенье, чтобы Армения установила график вывода войск из анклава Нагорного Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских территорий, и заявил, что Азербайджан не прекратит военные действия, пока это не произойдет.
Военные действия - включают в себя обстрелы, но являются лишь частью понятия военные действия. Заодно изучите понятия фейк-ньюс.
вот , как Вы например