Упевнений, що Росія виконає свої договірні зобов'язання і зможе гарантувати безпеку Вірменії, - Пашинян
У Російської Федерації та Вірменії є спільна система протиповітряної оборони, в угоді про неї прописано, в яких випадках ці сили можуть бути використані.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю німецькій газеті Bild, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпресс"".
На запитання журналіста про можливість допомоги російської армії він відповів: "Російська 102-га військова база розташовується у Вірменії, і у нас є спільна система протиповітряної оборони, в угоді про яку чітко прописано, в яких випадках ці сили можуть бути використані для гарантування безпеки Вірменії".
За словами Пашиняна, це може статися "в конкретних випадках, передбачених угодою". "І я впевнений, що в разі їх виникнення Росія виконає свої договірні зобов'язання", - додав прем'єр Вірменії.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Азрб - респект, зє - гімно!
О времена,о нравы...,у нищебродов РАБссии помощь просють...
Что касается ожиданий армении от путина-то даром надеются.Там,где Эрдоган,путин уже не полезет.Эрдоган красиво и убедительно бьёт Вову,где хочет (Сирия.Ливия).Вовоычка уже боится в прямом смысле этого забияку-Эрдогана,который вот так взял и опу3стил Вовин авторитет,чего боялись делать даже американские президенты.кроме трампа,вдохновлённого турецким гамбитом Эрдогана в 15 году.когда ЗА !? секунд пребывания в турецком воздушном пространстве борзого российского истребителя,средства ПВО Турции привелись в боевое положение,приказ о ликвидации прошёл все необходимые ступени и борзопутинец был сбит .кстати,тогда ну очень расстерянный Вовуочка резко пропал на 2 недели из москвы...нет,не решитося Вовочка на противостояние Эрдогану и придётся Арме5нии возвращать когда-то захваченное
Ататюрк как раз сделал прорыв из забитой мусульманской страны с светскую европейскую
Эрдоган наоборот больше разворачивает в мусульманство со всеми вытекающими
Ты - не чеченец, ты - старуха!
Ты - трус, ты - раб, ты - армянин
А.С.Пушкин
куда им с Азерами тягаться, разве ядрёными бимбами закидать,
но то козырь опасный, очень
Ну, а хто дурень, то ми ще подивимось
общения с говнокремлядями выбрали спец Клоуна, ещё есть два маразматика под прикрытием,
Фокин и Кравчук, мнение всяких патрушевых и путиных никому , кроме этих троих, ну и плюс ярмак, не интересно
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Защищать столицу будут, а Карабах отойдет Азейбарджану.
2 причины:
1) Жители Христианского Карабаха не хотел в мусульманское государство.
2) Военная поддержка рашки.
"«По моим обязанностям президента Армянской Академии наук мне часто приходится принимать глав иностранных научных делегаций. Как-то раз ко мне в кабинет врывается с горящими глазами глава гостившей у нас делегации итальянских вулканологов.
- Вы счастливые люди, - закричал он, - вы живёте на вулкане!
Я сказал ему, что это относительное счастье - жить на вулкане.
В другой раз у нас гостила делегация западногерманских зоологов. Десять дней они путешествовали по нашей республике, на одиннадцатый ко мне в кабинет врывается глава этой делегации, очень возбуждённый:
- Во всей Европе обитает 163 вида змей и разных гадов. Вы счастливые люди: у вас, в такой маленькой республике, насчитывается 216 видов змей и гадов!
Я ему сказал, что это очень относительное счастье - жить среди такого большого количества змей и гадов." (Шкловский "Эшелон") (выделено мной)
Слишком много равелось вас, ротшильдовских гадов.
Давить вас начали, и процесс вашей давки - неостановим.
Арменія буде Великою ? ))
Армения просит гарантий и помощи у спонсоров тероризма. А почему не у ИГИЛ, например?
ЩО ВСРАВСЯ АРМЯНСЬКИЙ ВОЯКА ХЕРОВ