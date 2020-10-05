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Новини Агресія Росії проти України
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Упевнений, що Росія виконає свої договірні зобов'язання і зможе гарантувати безпеку Вірменії, - Пашинян

Упевнений, що Росія виконає свої договірні зобов'язання і зможе гарантувати безпеку Вірменії, - Пашинян

У Російської Федерації та Вірменії є спільна система протиповітряної оборони, в угоді про неї прописано, в яких випадках ці сили можуть бути використані.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю німецькій газеті Bild, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпресс"".

На запитання журналіста про можливість допомоги російської армії він відповів: "Російська 102-га військова база розташовується у Вірменії, і у нас є спільна система протиповітряної оборони, в угоді про яку чітко прописано, в яких випадках ці сили можуть бути використані для гарантування безпеки Вірменії".

За словами Пашиняна, це може статися "в конкретних випадках, передбачених угодою". "І я впевнений, що в разі їх виникнення Росія виконає свої договірні зобов'язання", - додав прем'єр Вірменії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан припинить обстріли в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своїх військ, - Алієв

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Армія Азербайджану зайняла Мадагіз: солдат замінює прапор. ВIДЕО

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Дивіться: Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) росія (66104) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+46
армянские подстилки как запели..надеюсь айзеры им хорошо навешают....а заодно это по сути будет обсерон и унижение кацапсин.
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05.10.2020 02:04 Відповісти
+42
А причем тут безопасность Армении?

Азербайжан разве территорию Армении захватывает?
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05.10.2020 02:20 Відповісти
+22
а какой у них общий враг? В твоих фантазиях???Армяшки соски кремлёвские уже давно...и судя по всему им нравица.Смысл в твоих идеальных фантазиях в сферическом вакууме. Твоё пожелание с разряда - за мир во всём мире, миру мир, за всё хорошее против всего плохого..
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05.10.2020 02:29 Відповісти
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Коменти підтверджують, що москаль вперше бездарно просрав місце миротворця.
Азрб - респект, зє - гімно!
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05.10.2020 07:27 Відповісти
Рашковани хочуть усунути Пашиняна з керівництва Вірменії. Бо Пашинян йде на зближення з заходом і його структурами. Тому не буде у вірменів російської допомоги, поки у владі буде Пашинян. Але вірмени будуть мудрими, якщо залишуть Карабах взамін на незалежність від Раші.
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05.10.2020 07:30 Відповісти
Азеры Армению не особо будут трогать а вот Карабах заберут обратно весь, за ними Эрдоган а за армян сцикливое куйло...
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05.10.2020 07:36 Відповісти
В декабре 1941 года английские танки Валейтайн защищали Мацкву от Гитлера...,за американские говорить не буду....
О времена,о нравы...,у нищебродов РАБссии помощь просють...
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05.10.2020 07:37 Відповісти
Агрессору дают по рукам и это правильно.Азербайджан возвращает своё,не чужое...Все тэти меркельтивные партнёры-переговорщики из ЕС и США со своими "прекратите,замиритесь" только отодвигали закономерную развязку-ВОЕННОЕ решение проблемы.Нимкогда мирными переговорами территории не возвращались.они возвращались либо экономическими войнами 9как победа ФРГ над ГДР) либо горячими.
Что касается ожиданий армении от путина-то даром надеются.Там,где Эрдоган,путин уже не полезет.Эрдоган красиво и убедительно бьёт Вову,где хочет (Сирия.Ливия).Вовоычка уже боится в прямом смысле этого забияку-Эрдогана,который вот так взял и опу3стил Вовин авторитет,чего боялись делать даже американские президенты.кроме трампа,вдохновлённого турецким гамбитом Эрдогана в 15 году.когда ЗА !? секунд пребывания в турецком воздушном пространстве борзого российского истребителя,средства ПВО Турции привелись в боевое положение,приказ о ликвидации прошёл все необходимые ступени и борзопутинец был сбит .кстати,тогда ну очень расстерянный Вовуочка резко пропал на 2 недели из москвы...нет,не решитося Вовочка на противостояние Эрдогану и придётся Арме5нии возвращать когда-то захваченное
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05.10.2020 07:51 Відповісти
Уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства и сможет обеспечить безопасность Армении, - Пашинян - Цензор.НЕТ 9831
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05.10.2020 08:13 Відповісти
Трохи є.
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05.10.2020 08:58 Відповісти
Дайте этому идиоту почитать Будапештский меморандум! Договор с Россией не стоит даже бумаги, на которой написан.
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05.10.2020 07:52 Відповісти
Якщо вірмени поставлять на Рашу, вони програють. Рашка - велика собака, але хвора на сказ. Який розумний хозяїн візьме до себе таку собаку в охорону?
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05.10.2020 08:02 Відповісти
Все вірно, але чому ви пишете в майбутньому часі? Вони вже поставили і вже програють.
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05.10.2020 09:05 Відповісти
Ще не вечір
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05.10.2020 09:18 Відповісти
Эрдоган это новый Кемаль Ататюрк,сделавший реформы в Турции необратимыми...
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05.10.2020 07:54 Відповісти
та хер там
Ататюрк как раз сделал прорыв из забитой мусульманской страны с светскую европейскую
Эрдоган наоборот больше разворачивает в мусульманство со всеми вытекающими
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05.10.2020 08:15 Відповісти
Кого ты лечишь ОКУРОК?
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05.10.2020 08:26 Відповісти
Куда исчезли твои рендомные заглавные буквы?
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05.10.2020 13:40 Відповісти
Армения, как обычный гопник-шестерка теперь будет провоцировать Азербайджан на обстрел территории не Карабаха,а самой Армении, для того чтоб был повод обратиться к лаптеногим о помощи ( согласно коллективного договора). Если Азербайджан на провокации не пойдет, то возможно армяне сами обстреляют свою территорию и обвинят в этом азербайджанцев
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05.10.2020 08:18 Відповісти
Тупой ара, ***** тебя уже кинуло😂
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05.10.2020 08:20 Відповісти
НКР - это типичное порождение КГБ и всякие днр-пмр - тому подтверждение. Создают очаг нестабильности, под каким-то предлогом заводят войска и "помогают русскоязычным/православным". Далее замораживают конфликт, замещают местное население лояльным и через Н лет объявляют территорию своей де-юре. Европы будут выражать сожаление разной степени глубины и засылать прикормленные рф конторы типа обсе, у которых проблемы со зрением и слухом. Отработанная методика, но этот раз у них случился облом. Вот и завыли, РФ невыгодно ввязываться в войну ибо знают, что с ними сделают турки, т.н. армянская армия выгребает по щам по полной программе. Запасаемся попкорном
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05.10.2020 08:25 Відповісти
Поди , ты прочь! Ты мне не сын!
Ты - не чеченец, ты - старуха!
Ты - трус, ты - раб, ты - армянин
А.С.Пушкин
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05.10.2020 08:29 Відповісти
"...Уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства." Ну-ну, если история тебя ничему не научила, живи иллюзиями.
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05.10.2020 08:31 Відповісти
таки безумный арик понял, беря за осову свою думку как бы он поступил, что азеры могут не тормознуть на границе захватчика и поити и взять в аренду какую то територию Армении. Но а нахрена азерам та територия, зачем болячку на заднице.
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05.10.2020 08:43 Відповісти
Ну... хотя бы потому, что есть Нахичивань, отрезанная от основной территории Азербайджана. И к стати, турки уже говорят об этом прямым текстом. Это еще не означает, что айзера начнут компанию по всоединению территорий, скорее это прямое приглашение счастливх обладателей паспорта с двухголовой курицей принять участие в приготовлении куриного бульёна.
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05.10.2020 10:14 Відповісти
кацапы уже во всю резвились бы, если бы не одно но - Турция. так что жди, паштетят, помощи от кацапов, жди...
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05.10.2020 09:05 Відповісти
москали с Украиной обосрались, даже Клована боятся,
куда им с Азерами тягаться, разве ядрёными бимбами закидать,
но то козырь опасный, очень
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05.10.2020 10:26 Відповісти
Песков уже ответил Пашиняну, - "ввод российских миротворцев в НКР, - это продукт непротивления ДВУХ сторон..." А сколько было пафоса два года назад, когда это бородатое чудо стало премьером Армении=)))
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05.10.2020 09:14 Відповісти
Скажи, що в Кацапії Пашиняна не *******, кацапик
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05.10.2020 09:24 Відповісти
путін ненавидить Пашиняна, дурню! =)))
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05.10.2020 09:36 Відповісти
Як мені подобається, коли кацапи кажуть правду, ще й українською мовою
Ну, а хто дурень, то ми ще подивимось
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05.10.2020 09:51 Відповісти
В дзеркало подивись, - побачиш там дурня=)
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05.10.2020 10:13 Відповісти
Подививсь у дзеркало на свого "дурня" і ти знаєш - він мені сподобавсь))
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05.10.2020 10:18 Відповісти
Ванька, так у тебя еще и зеркальная болезнь, тяжело тебе, дураку и извращенцу, на свете жить
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05.10.2020 10:29 Відповісти
вы армянин ?скажите, зачем вам с москалями дружить ?
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05.10.2020 10:31 Відповісти
товариЩ, письков идёт лесом, тут никого не интересует мнение *****, писькова итд, у нас для
общения с говнокремлядями выбрали спец Клоуна, ещё есть два маразматика под прикрытием,
Фокин и Кравчук, мнение всяких патрушевых и путиных никому , кроме этих троих, ну и плюс ярмак, не интересно
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05.10.2020 10:30 Відповісти
Это касается только нагорного карабаха, иерритории Азербайджана. Курятник, будет принимать участие с территории армении
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05.10.2020 10:16 Відповісти
Так точно, кэп!
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05.10.2020 10:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.10.2020 09:31 Відповісти
Вызывают смех слова, что Россия выполнит свои договорные обязательства. Россия никогда не выполняла своих договорных обязательств. Достаточно вспомнить будапештские договоренности, где Россия гарантировала безопасность Украины, но вместо этого вероломно напала на Украину. Поэтому, зря ждете, берите ноги в руки и освобождайте оккупированные территории. Тоже касается оккупантов в Крыму и на Донбассе.
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05.10.2020 09:32 Відповісти
Ахаха)))и тут зерыги лоханулись:"Пашинян,Пашинян"))))))может вам убиться от того,что вы тупые и неудачники по жизни
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05.10.2020 09:43 Відповісти
Это показательная порка Армении за то, что повернулась к мордору жопой. (***** хитрое)
Защищать столицу будут, а Карабах отойдет Азейбарджану.
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05.10.2020 09:51 Відповісти
Карабах ни одна страна в мире не считает территорией Армении, в том числе и сама Армения.
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05.10.2020 09:55 Відповісти
Армения оккупировала Карабах - 200%. Почему она себе это позволила?
2 причины:
1) Жители Христианского Карабаха не хотел в мусульманское государство.
2) Военная поддержка рашки.
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05.10.2020 10:03 Відповісти
Теперь не будет себе позволять.
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05.10.2020 10:23 Відповісти
Неужели Азербайджан решил захватить территорию Армении?
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05.10.2020 09:54 Відповісти
ОДКБ коллективный оборонительный союз по сути создания. Если Армения ведет войну и оккупацию на чужой территории, то на этот случай соглашения ОДКБ не распространяются. Если Азербайджан вернет контроль над Карабахом а потом замахнется на территории самой Армянской республики, например захочет "прорубить" коридор в Нахичевань.. тогда другое дело. Но понятно когда это Рашу волновали какие то условности.., захочет вмешается, захочет нет., и не в зависимости от договоров а от личной выгоды ( например отстранение от власти Пашиняна и его команды пришедшие к власти на волне так не любимых Путнило "цветных революций" или еще чего то) Для примера война Турции в Сирии, Турция член НАТО, но за них альянс не вписался по понятным причинам, на Турцию ни кто не нападал.
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05.10.2020 10:17 Відповісти
Пашинян, забирай своих солдат и иди к себе домой. Это будет уроком для тех, кто посягает на чужие территории.
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05.10.2020 10:22 Відповісти
Да как два пальца... пардон, все пять пальцев...
Упевнений, що Росія виконає свої договірні зобов'язання і зможе гарантувати безпеку Вірменії, - Пашинян - Цензор.НЕТ 7011
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05.10.2020 10:40 Відповісти
гвардец - пересичный герой роssии.
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05.10.2020 11:09 Відповісти
Карабах - територяя Азербайджану. Якщо фєдєрасти туди рипнуться то у війну може втрутитись Турція, а це приведе до закриття Босфору, для фєдєрастів, крім зустрічі з ******** армією. Тому фєдєрасти будуть сидіти у норі, лише погрозливо ворочати очами...
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05.10.2020 10:53 Відповісти
Наивный ара...роssии ее договоренности, как отрыжка после обеда...все звисит, как удовлетворен ее аппетит... нажралась ли она.
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05.10.2020 11:08 Відповісти
Всем ротшильдвским сявкам, вякающим, что в Армении "нет и не было ученых с мировым именем", рекомендую законспектировать знаменитый львовский (произнесенный на конференции во Львове) тост академика, астрофизика Амбарцумяна:

"«По моим обязанностям президента Армянской Академии наук мне часто приходится принимать глав иностранных научных делегаций. Как-то раз ко мне в кабинет врывается с горящими глазами глава гостившей у нас делегации итальянских вулканологов.
- Вы счастливые люди, - закричал он, - вы живёте на вулкане!
Я сказал ему, что это относительное счастье - жить на вулкане.
В другой раз у нас гостила делегация западногерманских зоологов. Десять дней они путешествовали по нашей республике, на одиннадцатый ко мне в кабинет врывается глава этой делегации, очень возбуждённый:
- Во всей Европе обитает 163 вида змей и разных гадов. Вы счастливые люди: у вас, в такой маленькой республике, насчитывается 216 видов змей и гадов!
Я ему сказал, что это очень относительное счастье - жить среди такого большого количества змей и гадов." (Шкловский "Эшелон") (выделено мной)

Слишком много равелось вас, ротшильдовских гадов.
Давить вас начали, и процесс вашей давки - неостановим.
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05.10.2020 11:19 Відповісти
І що тепер ?
Арменія буде Великою ? ))
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05.10.2020 11:56 Відповісти
Ну коли Н. Карабах буде повністю адзербаджанським і в автономії у Адзербаджана, тоді точно можна буде радоватись
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06.10.2020 01:23 Відповісти
Опа!!!!

Армения просит гарантий и помощи у спонсоров тероризма. А почему не у ИГИЛ, например?
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05.10.2020 11:38 Відповісти
и у нас есть совместная система противовоздушной обороны, в соглашении о которой четко прописано, в каких случаях эти силы могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении". Источник: https://censor.net/ru/n3222828

ЩО ВСРАВСЯ АРМЯНСЬКИЙ ВОЯКА ХЕРОВ
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05.10.2020 11:54 Відповісти
мне более приятна другой исход:уже поздно что либо возвращать.Потому что возвращать надо было до того как,25 лет упрашивали..А сейчас я бы хотел полного возврата под контроль наших земель и даже кусочек их,пусть теперь лет 10 у нас побудет в качестве моральной компенсации.Инфраструктуру им всю военную раздолбать,пусть лет 15 недоедают и восстанавливают.
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05.10.2020 14:48 Відповісти
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