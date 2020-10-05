Упевнений, що Росія виконає свої договірні зобов'язання і зможе гарантувати безпеку Вірменії, - Пашинян

У Російської Федерації та Вірменії є спільна система протиповітряної оборони, в угоді про неї прописано, в яких випадках ці сили можуть бути використані.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю німецькій газеті Bild, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпресс"".

На запитання журналіста про можливість допомоги російської армії він відповів: "Російська 102-га військова база розташовується у Вірменії, і у нас є спільна система протиповітряної оборони, в угоді про яку чітко прописано, в яких випадках ці сили можуть бути використані для гарантування безпеки Вірменії".

За словами Пашиняна, це може статися "в конкретних випадках, передбачених угодою". "І я впевнений, що в разі їх виникнення Росія виконає свої договірні зобов'язання", - додав прем'єр Вірменії.

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Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

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