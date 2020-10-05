Україна оновила епідемічне зонування: Київ - у "жовтій" зоні, Тернопіль та Канів - у "червоній"

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні у четвер, 1 жовтня, встановила нове епідемічне зонування в Україні з 5 жовтня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 5 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в жовтій зоні", - написав Немчінов.

До "червоної" зони будуть включені місто Тернопіль Тернопільської області та місто Канів Черкаської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, Канів потрапив до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, оскільки в місті зафіксовано найвищий рівень захворюваності - 671 випадок на 100 тис. населення, за загальнонаціонального рівня в 123 випадки.

До "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки віднесено 126 адміністративних одиниць, що на 15 більше, ніж минулого тижня, зокрема 12 обласних центрів - Вінниця, Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Хмельницький, Харків, Чернівці.

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки буде встановлено у 274 адміністративних одиницях, що на 15 більше, ніж тижнем раніше, в тому числі він продовжуватиме діяти в місті Києві. До "зеленого" рівня віднесено 215 адміністративних одиниць.

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Найбільш загрозливу тижневу динаміку показують три міста - Харків, Полтава і Суми, усі вони перебувають на "помаранчевому" рівні. Сумарно зростання нових виявлених випадків тиждень до тижня в цих трьох містах становить понад 40% усього тижневого зростання по країні.

Суттєву загрозливу тижневу динаміку до зростання захворюваності також демонструють міста Вінниця, Луцьк, Чернівці, Рівне, Чернігів, Запоріжжя та Черкаси, а також Слов’янський район Донецької області.

















