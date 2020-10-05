Нового тотального карантину через коронавірус в Україні поки що не буде, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов стверджує, що нового тотального карантину в країні через поширення коронавірусу поки не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи повернення деяких країн до жорстких обмежень.

"Поки ми діємо в умовах адаптивного карантину. Більше того, ми вже бачимо, що міста і райони, де ми вводили "червоний рівень" епідемічної безпеки і які дотримувалися відповідних правил, у них знижувалася відповідно захворюваність за 14 днів. Ми це відразу бачимо за цифрами", - пояснив міністр.

За словами глави МОЗ, нині в країні уп'ятеро більше хворих на коронавірус або з підозрою, ніж було в липні.

"У нас у середині липня кількість пацієнтів, які одночасно перебувають у лікарнях, становила трохи більше 3500 осіб хворих на коронавірус. На сьогодні у нас хворих або з підозрою - вже понад 16 000, це майже уп’ятеро більше. І заповнюється щодня. У нас є межа", - сказав він.

Основними проблемами пандемії в Україні Степанов назвав можливу нестачу лікарів і ліжко-місць у лікарнях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила провадження через концерт Полякової у Харкові. ФОТО

"Якщо ми говоримо про ліжка, то в нас на сьогодні відведено 36 тисяч ліжок під хворих на COVID-19. (Якщо хворих буде більше. - Ред.) просто нікуди буде їх приймати. Ми ж не можемо, умовно кажучи, не брати хворих, не надавати допомогу у разі інсультів тощо. І звичайно, це головне занепокоєння, яке у нас виникає. Тобто ми переобладнали систему, ми додаємо ліжка, додаємо кисень, але, вибачте, у нас просто може банально не вистачити лікарів, які можуть надавати цю медичну допомогу", - сказав міністр.

Степанов допустив, що кількість ліжок може бути збільшена ще на 15 тисяч.

Станом на ранок 4 жовтня в Україні виявлено 226 462 випадки зараження коронавірусом. За добу діагноз підтвердився у 4140 хворих. Жертвами епідемії в Україні стали 4397 осіб (+44 за добу).