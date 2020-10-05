Нового тотального карантину через коронавірус в Україні поки що не буде, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов стверджує, що нового тотального карантину в країні через поширення коронавірусу поки не буде.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи повернення деяких країн до жорстких обмежень.
"Поки ми діємо в умовах адаптивного карантину. Більше того, ми вже бачимо, що міста і райони, де ми вводили "червоний рівень" епідемічної безпеки і які дотримувалися відповідних правил, у них знижувалася відповідно захворюваність за 14 днів. Ми це відразу бачимо за цифрами", - пояснив міністр.
За словами глави МОЗ, нині в країні уп'ятеро більше хворих на коронавірус або з підозрою, ніж було в липні.
"У нас у середині липня кількість пацієнтів, які одночасно перебувають у лікарнях, становила трохи більше 3500 осіб хворих на коронавірус. На сьогодні у нас хворих або з підозрою - вже понад 16 000, це майже уп’ятеро більше. І заповнюється щодня. У нас є межа", - сказав він.
Основними проблемами пандемії в Україні Степанов назвав можливу нестачу лікарів і ліжко-місць у лікарнях.
"Якщо ми говоримо про ліжка, то в нас на сьогодні відведено 36 тисяч ліжок під хворих на COVID-19. (Якщо хворих буде більше. - Ред.) просто нікуди буде їх приймати. Ми ж не можемо, умовно кажучи, не брати хворих, не надавати допомогу у разі інсультів тощо. І звичайно, це головне занепокоєння, яке у нас виникає. Тобто ми переобладнали систему, ми додаємо ліжка, додаємо кисень, але, вибачте, у нас просто може банально не вистачити лікарів, які можуть надавати цю медичну допомогу", - сказав міністр.
Степанов допустив, що кількість ліжок може бути збільшена ще на 15 тисяч.
Станом на ранок 4 жовтня в Україні виявлено 226 462 випадки зараження коронавірусом. За добу діагноз підтвердився у 4140 хворих. Жертвами епідемії в Україні стали 4397 осіб (+44 за добу).
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с твоми подельниками шарлатанами. Карантин вне закона и КС это четко указал но папуасам все равно им нравится быть тупым быдлом которое думает,что ему позволят жить как людям. Только люди воспитывают свое начальство,а не заглядывают ему в рот.
в Германии на прошедшей неделе в течении, если(!) не ошибаюсь, 3-х дней было с «колебаниями» 2.500 инфицированных. Пполностью «карантин» хотят предотвратить, поэтому решили локально действовать.......
Сначала завезли заробитчан со всего мира, без всякого контроля и карантина. Потом посадили здоровых граждан на тотальный карантин, хотя заболевших были единицы. Это в разгар посевной и когда было тепло.
Теперь в осеннюю непогоду и пик простудных заболеваний, тотального карантина нет !
Мозгов вообще нет
Як почали критикувати Супрун, мовляв, знищила медицину, нічого не побудувала.
Хочеться спитать - ви щось вже зробили ? Хтось відчув зміни ?
Та з вас навіть коронавірус посміявся.
Убожєства...
у него говно на выборах прёт