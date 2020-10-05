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Новини Коронавірус і карантин
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Нового тотального карантину через коронавірус в Україні поки що не буде, - Степанов

Нового тотального карантину через коронавірус в Україні поки що не буде, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов стверджує, що нового тотального карантину в країні через поширення коронавірусу поки не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи повернення деяких країн до жорстких обмежень.

"Поки ми діємо в умовах адаптивного карантину. Більше того, ми вже бачимо, що міста і райони, де ми вводили "червоний рівень" епідемічної безпеки і які дотримувалися відповідних правил, у них знижувалася відповідно захворюваність за 14 днів. Ми це відразу бачимо за цифрами", - пояснив міністр.

За словами глави МОЗ, нині в країні уп'ятеро більше хворих на коронавірус або з підозрою, ніж було в липні.

"У нас у середині липня кількість пацієнтів, які одночасно перебувають у лікарнях, становила трохи більше 3500 осіб хворих на коронавірус. На сьогодні у нас хворих або з підозрою - вже понад 16 000, це майже уп’ятеро більше. І заповнюється щодня. У нас є межа", - сказав він.

Основними проблемами пандемії в Україні Степанов назвав можливу нестачу лікарів і ліжко-місць у лікарнях.

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"Якщо ми говоримо про ліжка, то в нас на сьогодні відведено 36 тисяч ліжок під хворих на COVID-19. (Якщо хворих буде більше. - Ред.) просто нікуди буде їх приймати. Ми ж не можемо, умовно кажучи, не брати хворих, не надавати допомогу у разі інсультів тощо. І звичайно, це головне занепокоєння, яке у нас виникає. Тобто ми переобладнали систему, ми додаємо ліжка, додаємо кисень, але, вибачте, у нас просто може банально не вистачити лікарів, які можуть надавати цю медичну допомогу", - сказав міністр.

Степанов допустив, що кількість ліжок може бути збільшена ще на 15 тисяч.

Станом на ранок 4 жовтня в Україні виявлено 226 462 випадки зараження коронавірусом. За добу діагноз підтвердився у 4140 хворих. Жертвами епідемії в Україні стали 4397 осіб (+44 за добу).

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Степашка употребил слово "пока"... Ожидают конца года, когда обосрутся полностью и не смогут выплачивать пенсии. И что бы остановить голодную биомассу, введут "тотальный карантин". Поможет ли? Сомневаюсь... Голод не тетка.
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05.10.2020 07:51 Відповісти
+4
Экономике и так почти опа.
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05.10.2020 08:56 Відповісти
+3
Конечно карантина не будет. Будет новый рекорд.
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05.10.2020 07:56 Відповісти
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Увидели что вирус даже перевыполняет свой план ,зачем его останавливать
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05.10.2020 07:42 Відповісти
Поверніть Супрун: медична мафія знову повернулась на свої старі схеми. В лікарнях гроші не доходять до людей- за все треба платити. Нещодавно, на жаль потрапив. Одразу 2 тис на ліки, 1000 на благодійні внески. Палата краще, щоб бомжі та кримінал речі не вкрали - по 500 грв в день. Операція (гланди) - 20 000. Аналізи - 2500. Туди-сюди - вже нема тисячи долярів. І це ще проста проблема.... За що ми платимо податки, якщо за все платити?! З вірусом наче навмисно зробили. Коли було 100 в день. Закрили все. Люди на таксі півзарплатні за день витрачали. Навіщо?!!!! Спеціально розозлили народ, щоб потім всі плюнули на карантин. Ще й рашкоботи у фейсбуках поширюють фейки про "безпеку" ковід. Про щеплення вже забули- тепер інше завдання. Таке відчуття, що Степанов та зелені працюють разом із рашкою. Вони разом хочуть колапса мед закладів, дестабілізації, та народного бунту, щоб рашці розв.язати руки. Іншої причини такої тупої поведінки я не бачу. Наприклад ще, зробили зонування. Київ був у помаранчевій зоні. Було 3000 випадків на день. Тепер майже - 5 000. В Києві помирає все більше, місць в лікарнях нема, а они роблять Київ жовтий. Чому ? Комусь захотілось ?! Знову ж таки. Діти в школі. Класи набиті по 35 учнів. Вам не шкода вчителів, яким на весь час видали лише одну маску! Хоч би підвищили зарплатню за шкідливість та ризик, хоч би робили плр тести раз на два тижня, хоч би застрахували здоров.я та життя тих бедолаг, яких кинули на заклання! Нема слів, крім саботажу, що робить ця зондер-команда!
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05.10.2020 09:03 Відповісти
Американская санитарка Супрун развалила все здравоохранение, из-за нее все лечение стало платным официально, а еще остался плюс на карман врачам. Позакрывались больницы и диспансеры, скорую невозможно практически вызвать. Врачи не ходят на вызовы. Невозможно пробиться к узким специалистам. И вы хотите вернуть эту гадюку/?
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05.10.2020 10:01 Відповісти
ти троляка від медмафії, повторюєш тези пропагандонів рашистських. Супрун закінчила університет, Супрун хотіла, щоб гроші ходили не за чиновниками, а за пацієнтами, але ж мафії це не вигідно. Тепер Степанов озвучує прейскуранти навіть на виклик швидкої. Щоб би ти такий вумний був як та "санітарка". Хвойда, ватна
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05.10.2020 10:34 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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05.10.2020 10:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/4133 не бреши. І до Супрун лікування в лікарнях було платним, бо своїх ліків там було з гулькин хрен. Влаштовував дружину в Шалімова. До того доларового міліонера Котенка. Благодійний внесок інституту - 1500 грн, благодійний внесок відділенню де госпіталізуєшся - 1500, плата Котенку за "консультацію" - операція буде складна -ще 2000 грн. Ітак за перший день... ще і не лікувалися - 5000 грн з кармана. А далі пішло поїхало. В день доходило до 3500. Коли доводилось лише 500 викладати, то сприймав це - майже задарма лікують.
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05.10.2020 13:36 Відповісти
Это точно, когда начиналось всё и болели по несколько человек то сидели дома, сейчас уже на 5 кил дотягиваем и ничего...Дивные дела творятся...((
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05.10.2020 09:28 Відповісти
За сутки в Таиланде заболевших 9 человек,умер один...
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05.10.2020 07:48 Відповісти
Наверно все в масках ходють...
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05.10.2020 07:49 Відповісти
Степашка употребил слово "пока"... Ожидают конца года, когда обосрутся полностью и не смогут выплачивать пенсии. И что бы остановить голодную биомассу, введут "тотальный карантин". Поможет ли? Сомневаюсь... Голод не тетка.
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05.10.2020 07:51 Відповісти
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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05.10.2020 07:52 Відповісти
Конечно карантина не будет. Будет новый рекорд.
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05.10.2020 07:56 Відповісти
Степашка -ты зеленая жаба котрая раздувает щеки не смог даже Полтве померанчевый цвет присвоить, а тут на всю Украину губы раскатал. Кранты тебе скоро будут и лет на десять
с твоми подельниками шарлатанами. Карантин вне закона и КС это четко указал но папуасам все равно им нравится быть тупым быдлом которое думает,что ему позволят жить как людям. Только люди воспитывают свое начальство,а не заглядывают ему в рот.
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05.10.2020 08:07 Відповісти
Буде після виборів надзвичайний стан - і буде карантин в межах закону...
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05.10.2020 08:19 Відповісти
И опа экономике
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05.10.2020 08:30 Відповісти
Экономике и так почти опа.
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05.10.2020 08:56 Відповісти
Без карантина. Опа пришла еще тогда, когда ЗЕлупы власть захватили.
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05.10.2020 09:52 Відповісти
Если посмотреть, то везде растет число заболеваемости и это в принципе нормально=>осень - время простуд/организм слабее........
в Германии на прошедшей неделе в течении, если(!) не ошибаюсь, 3-х дней было с «колебаниями» 2.500 инфицированных. Пполностью «карантин» хотят предотвратить, поэтому решили локально действовать.......
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05.10.2020 08:13 Відповісти
До виборів, звісно ж, не буде.
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05.10.2020 08:17 Відповісти
Тотальный карантин был бы целесообразным осенью, а не весной.
Сначала завезли заробитчан со всего мира, без всякого контроля и карантина. Потом посадили здоровых граждан на тотальный карантин, хотя заболевших были единицы. Это в разгар посевной и когда было тепло.
Теперь в осеннюю непогоду и пик простудных заболеваний, тотального карантина нет !
Мозгов вообще нет
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05.10.2020 08:19 Відповісти
вони тоді всі думали, що прийде літнє тепло, і коронавірус розсіється у повітрі
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05.10.2020 08:40 Відповісти
І як тобі «абинепорох»? Наголосувала - насолоджуйся.
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05.10.2020 10:48 Відповісти
Варвары
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05.10.2020 08:21 Відповісти
Доки ці дурники не введуть тотальний карантин в освіті, хворих більшатиме.
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05.10.2020 08:32 Відповісти
Слава Богу!!! Хоть чему-то научились, хоть что-то усвоили.
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05.10.2020 08:49 Відповісти
Пам'ятаю, як прийшов цей стєпашка. І ще зелений народєц.
Як почали критикувати Супрун, мовляв, знищила медицину, нічого не побудувала.
Хочеться спитать - ви щось вже зробили ? Хтось відчув зміни ?
Та з вас навіть коронавірус посміявся.
Убожєства...
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05.10.2020 08:59 Відповісти
Ганяють та стрижуть баранів, а вони тільки бекають..... Не хвилюйтеся цей вірус запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того, щоб провести ряд соціальних експериментів над двоногими у світовому масштабі. Благо інформаційна ера дає гарні можливості для цього. А от наступні віруси......
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05.10.2020 09:03 Відповісти
Ключевое слово " ПОКА".. вырвано их контекста ( как сейчас модно говорить)... " НЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ" ( окончание цитаты)
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05.10.2020 09:07 Відповісти
У Польщі ще один діяч, український посол Андрій Дещиця, підписав лист на підтримку ЛГБТ, хоча напередодні Президент Польщі Анджей Дуда підписа декларацію *Карта Сім"ї* в якій підтримав польську сім*ю як союз між чоловіком та жінкою і засудив гендерну ідеологію. Отакі в нас діячі...
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05.10.2020 09:49 Відповісти
Поки вибори не пройдуть ...
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05.10.2020 10:02 Відповісти
членограю не до здоровья лохобанов,
у него говно на выборах прёт
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05.10.2020 10:05 Відповісти
Так дивно читати коментарі зебілів, які своїми руками принесли в наш дім біду, а зараз їм щось не подобається. Жеріть, падлюки, все це вами зроблене.
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05.10.2020 10:52 Відповісти
Гоните сцаными тряпками этого барана зеленого и его шефа!
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05.10.2020 10:56 Відповісти
Нам дуже пощастило що вересень теплий. При похолоданнях ніхто би не дав рабам централізованого опалення поки сніг не випаде, і вони б почали кашляти. Ото була б хвиля!
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05.10.2020 12:26 Відповісти
 
 