Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб

За минулу добу найманці РФ на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, українські військовослужбовці не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Минулої доби, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Так, неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. У решті районів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У штабі ООС зазначили, що військовослужбовці Збройних Сил України та рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі в Луганській області.

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"Вчора основні зусилля були спрямовані на гасіння осередків загорянь поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Окрім того, 166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно у ліквідації наслідків пожеж у населеному пункті Воронове", - підсумували в штабі ООС.