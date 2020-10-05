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Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв

Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв
Фото: АПА

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не згоден, що конфлікт його країни з Вірменією в Нагірному Карабасі не має військового вирішення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю Al Arabiya, передає пресслужба президента Азербайджану.

"Я часто чую, що конфлікт не має військового вирішення. По-перше, я не згоден з цим. По-друге, якщо немає військового вирішення, дайте нам невійськове вирішення, дайте нам дипломатичне вирішення", - сказав він.

Алієв стверджує, що резолюції Ради Безпеки ООН вимагають беззастережного виведення вірменських військ із Карабаху. Однак, вважає він, за 28 років переговорів посередники Мінської групи ОБСЄ і міжнародних організацій так і не запропонували політичного вирішення конфлікту.

"Вони заморозили конфлікт. Але він не заморожений. Як довго нам чекати? Ще 30 років? <...> Якщо міжнародній спільноті не вдасться забезпечити виконання міжнародних резолюцій, Азербайджан зробить це сам. Таке теж буває", - сказав він.

Лідер Азербайджану також вважає, що рішення має бути шляхом переговорів, але "переговори мають бути по суті".

"Заява Вірменії про те, що "Карабах - це Вірменія", заявив їхній прем'єр-міністр, фактично зруйнувало принципи врегулювання конфлікту", - сказав Алієв.

Також читайте: Азербайджан припинить обстріли в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своїх військ, - Алієв

27 вересня між Вірменією і Азербайджаном почалися масштабні бої за Нагірний Карабах, за який вже понад 30 років триває територіальний спір. Противники звинувачують один одного в ескалації.

30 вересня Алієв заявив, що його країна припинить бойові дії, якщо Вірменія "відмовиться від окупаційної політики" і виведе свої війська з Нагірного Карабаху. 4 жовтня він зажадав, щоб Вірменія встановила графік виведення військ з НК і прилеглих територій

2 жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі можливе, лише якщо Туреччина піде з Південного Кавказу.

3 жовтня Алієв закликав Росію, США і Францію (співголів Мінської групи ОБСЄ) продовжити спроби вирішити конфлікт у Нагірному Карабасі. Напередодні МЗС Вірменії вітало переговори в Мінській групі у телефонному режимі.

Автор: 

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Вірменія (738)


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Топ коментарі
+48
Ось як треба реакціонувати до ворогів. Справжній син своєї землі.
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05.10.2020 08:05 Відповісти
+28
ндааа, Алиев - это не ЗЕлебобик...
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05.10.2020 08:25 Відповісти
+26
У нагорно карабахского конфликта нет другого решения чем военный как нету других решений у конфликтов которых развязал Лаптестан - неофашисткое государство современности! Как ни прискорбно говорить что для решения проблем Донбасса и Крыма нет другого решения кроме военного!
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05.10.2020 08:25 Відповісти
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А для чого мені відповідати на це питання? Я ж не заперечую, що переважна більшість населення Нагірного Карабаху на початок 90-х були Вірмени. І у них була Своя де-юре і де-факто автономна область у складі АзРСР. Вірмени з обох боків кордону ПОРУШИЛИ МІЖНАРОДНО ВИЗНАНІ ВІРМЕНІЄЮ В ТОМУ ЧИСЛІ КОРДОНИ (Азербайджану) І РОЗПОЧАЛИ ВІЙНУ ЗА КАРАБАХ. І це -також ФАКТ, визнаний на рівні ООН. Ви - вірмени Карабаху-терористи, які порушили закон своєї країни, Азербайджану. А вірмени Вірменії - агресори, які напали на країну - сусіда. І це загально визнаний факт для всього світу, крім вас. Тут все дуже просто:
- Або ви визнаєте непорушність кордонів альбо - НІ.
Якщо НІ, то це ЗАВЖДИ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТАКИХ ОСЬ "КАРАБАСЬКИХ КОНФЛІКТІВ",
бо "СПРАВЕДЛИВИХ КОРДОНІВ" НІДЕ В СВІТІ НЕМАЄ. І це - аксіома.
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05.10.2020 13:25 Відповісти
Частично можно согласиться, а частично нет. ( на счет власти Азербайджана и путинской не любви лично к Пашиняну и "цветным революциям" это да) Но не смотря на все это Армения Пашиняна военный союзник Раши, голосует на международной арене практически в унисон с Кремлем, на территории Армении базы Раши и пограничники в том числе, Армения зависимая от Раши страна которая отказалась от подписания соглашения с ЕС и вошла во всевозможные " таежные союзы", "революционер" Пашинян поздравил " демократа" Лукашенко с переизбранием на пост президента, Армения выдвигает территориальные претензии даже Грузии... можно продолжить... Так что не все так однозначно. ( хотя понятно что Азербайджан и особенно Алиев это отнюдь не "конфетка", тут согласен. А большинство граждан Украины выступает на стороне Азербайджана просто потому, что сама в ситуации когда сосед оттяпал у нас Крым, Севастополь, ОРДЛО, и те же бесконечные и бессмысленные переговоры в Минске и у обоих нарушена территориальная целостность. причина только в этом, а не в особом отношении к какой то из национальностей. Завтра Алиев будет в засос целоваться с Путиным, и отношение к Азербайджану поменяется.. Но пока вот так.
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05.10.2020 09:27 Відповісти
Рашка настільки глибоко нахлобучила Вірменію, що швидко сприснути з цього - буде означати економічний, соціальний і безпековий колапс маленької Вірменії. Тому Пашинян вимушений якийсь час порпатись у форвартері Раші, нічого не поробиш. Але Раша - це той коханець, який одночасно і "кохає", і б'є. Тому вірменам буде мудріше відмовитись від цього Карабаху і від російської допомоги. Укласти договір з НАТО, а парашників викинути з своєї теріторії.
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05.10.2020 10:06 Відповісти
и вошла во всевозможные " таежные союзы"

==
Нет. Пашинян отказался подписывать договор о Евразийском Союзе. Кроме того, отказался от совместной с Россией ПВО.

а не в особом отношении к какой то из национальностей.

--
Именно в особом, потому что реверансы белорусов им до лампочки, а вот армян надо попинать.
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05.10.2020 11:20 Відповісти
Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв - Цензор.НЕТ 6177
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05.10.2020 09:00 Відповісти
в тот момент военкоматах были километровые очереди из добровольцев, которых всех военкоматы послали нахрен, а потом взорвали все склыды с боеприпасами и стянули всю технику в Киев на парад по приказу кремля для облегчения вторжения
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05.10.2020 09:12 Відповісти
это были очереди из крепкких пацанов, прошедших армию
мой знкомый воевал в АТО почти весь 2015 год
минометчик
стреляли очень много, почти каждый день круглый год
начали стрялть минами образца 1938 года изделия
закончили перед дембелем минами 1942 года
оружия и боеприпасов было в Украине на десятки лет войны
пернестань нести пургу, маразматик
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05.10.2020 09:20 Відповісти
Вставлю свої 5 коп.
Про напад параші на Україну "Ренд корп." не просто попереджала.
Вона попереджала про це ще у 1992 році.
І не тільки попереджала, а й прорахувала сценарій війни.
І ця інфа була на столі у Кравчука. І не тільки у вищого керівництва. Ця інфа навіть у пресу проскочила.
Патріотично налаштовані військові та співробітники спецслужб (мало таких, але були) сумнівів не мали про те, що така війна буде. Питання було в часі. Чечня дала Україні відстрочку.
Але відстрочка не була використана, бо як Кравчук, так і Кучма наводнили верхівку військових формувань пацакською агентурою, у кращому випадку дебілами, які патякали про "брацкій народ".
І те, що воєнкомати відшивали добровольців, правда.
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05.10.2020 10:08 Відповісти
Москаль розповідав у Гончаренка, що рашка намагалась віджати Крим ще за Ющенка.
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05.10.2020 10:17 Відповісти
війська вводила, операція вже от планувалась.
тоді перехопили всі шляхи.
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05.10.2020 10:18 Відповісти
И в этой очереди стоял трусливый дезертир клоун со своими зебуинами Я не удивлюсь если клоуну УБД дадут
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05.10.2020 09:30 Відповісти
Достаточно гарантий невмешательства РФ от НАТО.
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05.10.2020 10:10 Відповісти
Ну то й що. Справа не в тому, хто що говорить, а хто що робить. В 14-15 роках військового рішення не було, тепер може бути. Правда не при цих зєльоних жидівських шмарклях.
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05.10.2020 10:08 Відповісти
А ты, падаль, давай, отправляйся на фронт Родину защищать, и таких как ты грамотеев собери и иди, выполняй долг, о котором ты торочишь тут. Или западло подыхать, лучше на диване киздеть? Почему тогда твой гринпоц не решает проблему военным путем, а? Про это ты, мразь, молчишь. А дали кремлевские кураторы методичку мочить Порошенко и ты тут развонялся. Ты что, урод, в реале считаешь, что Украина сейчас или 5 лет назад, смогла бы Рашу победить? Ты придурок совсем, или мокшанская балалайка в жопе велит херню гнать? Если считаешь, что сейчас Украина может победить в открытой войне лаптестан, бегом на фронт, гнида, побеждай! А пока у нас нет такого потенциала, все правильно Порох сделал, накапливал по -тихому военную мощь, и рассказывал сказки про невоенное решение. Нужно просто дать таким уе..ь ,как ты, оружие, отправить на фронт, пусть, твари, там показывают, как нужно воевать и побеждать, а мы посмотрим, как у тебя, гнида, это сейчас получится.
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05.10.2020 11:13 Відповісти
Порошенко создал предпосылки для решения лугандонской проблемы военным путем, но гундявый вместе с шефирами и остальными зермаками все это закопали
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05.10.2020 09:07 Відповісти
тебе дали очень точный ник на курсах
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05.10.2020 09:13 Відповісти
Стараюсь
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05.10.2020 09:31 Відповісти
Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв - Цензор.НЕТ 8521

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13253550.html?utm_source=embed_post
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05.10.2020 10:02 Відповісти
Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв - Цензор.НЕТ 5817
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05.10.2020 09:09 Відповісти
Никто не может ответить на простой вопрос - откуда в Нагорном Карабахе взялись христианские памятники армянской архитектуры и церкви 10 века нашей эры?
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05.10.2020 09:21 Відповісти
Оттуда,откуда в Карелии финские лыжи.
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05.10.2020 09:26 Відповісти
Это конечно вопрос!Но ты его задаешь не вовремя.То ли всилу непонимания "текущего момента" ,то ли всилу твоей скрытой роли провокатора.
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05.10.2020 09:54 Відповісти
Там нет армянских памятников. По всему Кавказу есть просто христьянские памятники. На Кавказе всегда жило много разных народов. Толерантность это яркая черта кавказцев. В одном только Дагестане сохранили свою культуру десятки народов. В Грузии, в Азербайджане, в любой кавказкой республике есть маленькие народы которые сохранили свою идентичность. И на фоне этого ярко выделяется Армения, которая всего за 100 полностью изгнала все другие народы превратившись в моноэтническую республику. Разве это не убедительный факт шовинистической политики армянского руководства??
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05.10.2020 10:58 Відповісти
"Ихтамнет", уже слышали. Что касается всевозможной резни и убийств, которые в том числе были на Донбассе, этим занимаются банды уголовных элементов, нанятые Путиным или царскими генералами Российской Империи, а не какие-то там народы в целом.Где эти банды были при СССР? Их не было, потому что не было бандита Горбачёва или бандита Путина и им подобных. Болгария в своё время была частью Османской Империи и судя вашей логике, когда там начали убивать турецких оккупантов, это по вашему - шовинизм и агрессия.
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05.10.2020 11:36 Відповісти
Причем тут "ихтамнет"? Ты сейчас пытаешся мне доказать что на территории Карабаха раньше не жили курды, албанцы и другие народы? Тебя не удивляет тот факт, что куда бы не переехали армяне, то там удивительным образом находятся древние армянские артефакты? Причем особо подчеркну 2 странности. Все эти находки относятся исключительно к древним временам и все они обнаружены только после 1930 года. Не кажется ли тебе странным что следы пребывания армян на отрезке 1000-1850гг отсутствуют. Как получилось так что армянские кладбища в Армении и Карабахе или возрастом старше 1000 лет или моложе 150 лет.
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05.10.2020 12:31 Відповісти
следы пребывания армян на отрезке 1000-1850гг отсутствуют.
==
Это враньё легко проверятеся в Википедии. Навсидку Гандзасар основан армянами в 10 веке.
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05.10.2020 12:59 Відповісти
Википедия не есть документ. Ссылки википедии приводят только к армянским источникам. Азербайджанская сторона приводит убедительные аргументы, что эта церковь албанская. Впрочем, мы опять увязли в этом бессмысленом историческом споре который так любят армяне. Суть о сегодняшнем дне. И неоспоримым фактом является то что Армения пользуется политикой этнических чисток таким образом присваивая себе территории.
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05.10.2020 14:02 Відповісти
что эта церковь албанская.

==
Снова враньё. Церкви строятся государствами а не племенами, албанского государства там в то время не было и быть не могло. Первое албанское княжество было сформировано в 1190 году на Балканском полуострове, а эта церковь имеет упоминания историков ещё с 10 века, строилась армянскими князьями, о чём имеются надписи того времени внутри церкви на древнеармянском языке.
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05.10.2020 16:41 Відповісти
Почему я должен верить тебе? Ты не замечаешь что ты пишешь утвердительно не предоставляя фактов. Пишу тебе еще раз. Армения использует шовинистическую политику проводя этнические чистки. А ты используешь в качестве аргумента историчность армян в википедии.
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05.10.2020 17:11 Відповісти
Там внутри церкви по албански написано? Или по азербайджански?Вам ничего не останется как уничтожить эту церковь вместе древнеармянскими надписями, чтобы вам она глаза не колола.Ещё раз пишу, этнические чистки проводит РФ с помощью нанятых "армянских банд" внутри которых и чечены и абхазы и россияне и кого там только нет.
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05.10.2020 17:48 Відповісти
))))) так оказывается сотни тысяч азербайджанцев, русских, курдов, грузин и других из Армении изгнали чеченцы с абхазами???)))) ты пьяный чтоли?)))
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05.10.2020 18:26 Відповісти
По мне так разговоры о исторической принадлежности этих территорий в древности - вообще не имеют смысла. Есть международное право, есть официально признанные границы. И если бы придерживались просто международного права, а не закона джунглей, то и меньше бы было в мире войн
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05.10.2020 21:37 Відповісти
Согласен. Разговоры о своей древности и историчности приводят только в тупик. Есть общепринятые международные законы и договора. Достаточно обратить внимание что все оккупации, агрессии, войны... всегда оправдывались ИСТОРИЧЕСКОЙ справедливостью.
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06.10.2020 21:24 Відповісти
Ты также неправ в том что во времена ссср небыло террористических банд. Пример это взрывы в Москве и в Баку совершенные в 70х годах армянскими террористами. Ты также перевираешь мою логику. По моей логике получается что турки оккупировав Болгарию, не уничтожили культуру болгар и не проводили этнических чисток. А вот Армения именно и занимается повсюду уничтожением чужой культуры и этническими чистками.
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05.10.2020 12:38 Відповісти
Не путайте организованные имперской Россией группировки и банды с террористами- одиночками. Что касается "чисток" ими на протяжении столетий занимались спецорганы России типа ЧК и ФСБ под легендами местных "националистов". Примеры есть и в Украине.
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05.10.2020 16:44 Відповісти
Тоесть армянские власти не виноваты в этнических чистках Армении???? Виноват только кремль??? И причем тут Украина? Разве Украина моноэтническое государство?
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05.10.2020 17:14 Відповісти
Я писал что невиноваты армянские власти? Где?
Что касается Украины, происходит то же самое - в Москве ЧК СССР выдавало россиянам форму украинских повстанцев и указания где и кого убивать из мирного населения с особыми зверствами чтобы приписать это украинцам .Эти документы рассекречены и имеются в архивах.
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05.10.2020 17:53 Відповісти
Виноват только кремль???

==
В этнических чистках виноваты спецорганы кгб, которые их организуют отдельно от своего народа и отдельно от армянского народа. Для этого с территорий ликвидируют органы внутренних дел и внутренние войска. Завозятся организованные банды уголовников всех национальностей под видом местного населения. А вы пытаетесь делать то, что делает Кремль - разжигать ненависть на весь народ.
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05.10.2020 18:01 Відповісти
Это твой ответ на мое обвинение властей Армении в этнических чистках в Армении и Карабахе?))))
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05.10.2020 18:28 Відповісти
Какой ужас! Алиев не согласен с мантрами евротряпок.
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05.10.2020 09:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3298039.html Грузин не выдержал, и высказал армяшкам всё, что о них думает

За последние дни, в соцсетях армяне вылили кучу грязи на Грузию и грузин, называя нас собаками, **********, предателями и т.д. Разочаровали даже френды, к которым относился с большим уважением.
Одна френдесса поделилась постом, где автор пишет список десятка стран, которые мол воюют с маленькой Арменией. В списке найдёте такие страны как Украина, Израиль, Грузия. Тут же нас называют ублюдками.
Грузины оказались, мягко говоря, в немилости за то, что заняли нейтральную позицию. Грузия и раньше придерживалась нейтралитета.
Если вспомнить апрель 2016 года, когда был очередной всплеск военных действий между Арменией и Азербайджаном, премьер Грузии и не только он призвал эти страны к мирному разрешению проблемы, предложив посредничество.
Намедни было то же самое - премьер заявил, что Грузия готова в любом формате (!) способствовать установлению мира в регионе и предоставить площадку для переговоров сторонам конфликта.
А френдам-армянам напомню, что существует международное право, которым и пользуется цивилизованное общество при разрешении подобных конфликтов. Я не политик, не аналитик и не эксперт, но одно знаю точно, об этом я писал здесь, у себя в прошлом году, что беженцев надо вернуть в их дома - чему вы противитесь все 30 лет. А люди уже состарились, и многих, наверное, уже и в живых нет.
Что касается грузин и того, как вы оскорбляете весь народ.
Грузия и грузины помнят много обид с вашей стороны, но всё прощали и не вспоминали. На юге Грузии проживает большое число армян. Они потомки переселенцев из Османской империи.
Их приняли, приютили, но спустя сто с лишним лет - этот регион стал сепаратистским.
Регион требует отделения при поддержке Москвы, называя эти земли исконно армянскими.
Вам, дорогие мои армянские френды и не френды тоже, напомню: ваше государство обьявило войну Грузии в 1918 году, требуя территории, как всегда.
Армяне, опять же при поддержке Москвы в 1993 году, в Абхазии приняли самое активное участие в этнической чистке, в результате чего, кроме десятков тысяч убитых грузин, 350 тысяч человек стали беженцами.
Погуглите и узнайте, какие зверства творил батальон Баграмяна с грузинским населением Абхазии! Мы опять промолчали и с вами не ссорились.
В августе 2008 года, русская авиация бомбила Грузинские города. Напомнить, откуда они взлетали? С военной базы в Армении.
Я не встречал и не слышал, чтобы хотя бы один армянин вышел с протестом к базе или хотя бы к российскому посольству в Ереване. Не вышел, потому что вам было наплевать, что гибнут грузины, что их убивают в их же доме.
Грустно, что среди вас мало Сергеев Нигоянов, а всё больше - Кеосаянов и Симоньянов.
И последнее: когда в ООН решается грузинский вопрос, ваша страна голосует всегда против Грузии.
Но при всём перечисленном, по вашей логике, выродки - всё равно грузины.
Мурман Чохели
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05.10.2020 09:35 Відповісти
Не предоставили непрерывную поставку "ихтамнетов" с техикой через территорию - хфашисты (или бандеровцы?) значит!
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05.10.2020 10:05 Відповісти
Ключевые слова ,Лидер Азербайджана , а в Украине Чмо Зеленский
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05.10.2020 09:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/47112 От себя добавлю , из Баку есть друзья , и можно поехать , из Тбилиси есть , приглашали , из Еревана нет
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05.10.2020 09:48 Відповісти
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05.10.2020 09:58 Відповісти
Резолюции ООН,НЕ подкрпленная военной силой - как совместная резолюция "лиги секуальных реформ" и "клуба вязания крючком".
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05.10.2020 10:00 Відповісти
Азербайджан не только имеет полное право освободить все оккупированные армянами территории - он просто обязан это сделать. И делать это всеми доступными способами и без всякой оглядки на мнения французкого коммуниста - товарища олланда или французкого банкира - товарища макрона. Более того, другим странам нужно активно помогать Азербайджану в этом деле и вот только тогда в этом регионе установиться справедливый и долгосрочный мир. Ведь, надо помнить, что армяне и Грузию шатают - "великая армения" не предусматривает существование суверенной Грузии.
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05.10.2020 10:14 Відповісти
Мировому сообществу надо не выражать обеспокоенность, а сразу давить санкциями и всевозможными блокировками агрессора оккупанта. Только в этом случае возможно политическое урегулирование. Тоже касается и рашки- полная блокировка всех связей, пока не вернут Крым и Донбасс.
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05.10.2020 10:19 Відповісти
Да. Армению надо давить, чтобы она освободила оккупированные территории Азербайджана.

Но это не отменяет возможность и нужность силового решения вопроса.
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05.10.2020 11:34 Відповісти
Эрдоган - это голова! и Ильхам Алиев - это тоже голова!
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05.10.2020 11:01 Відповісти
Якщо протягом півроку нема політичного рішення то, його і не буде ніколи.
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05.10.2020 12:24 Відповісти
Завидно..у нас спермотозоид хотя мог шото хорошее сделать а думает если в анус постоянно принимать от москалей то война закончится и можно за забором высоким на даче -дворце в квн играть или в прятки..или в шо они там играют эти недодети..брехло вороватое снова окинуло нас от цивилизации никаких перемен
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05.10.2020 12:51 Відповісти
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