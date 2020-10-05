Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв не згоден, що конфлікт його країни з Вірменією в Нагірному Карабасі не має військового вирішення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю Al Arabiya, передає пресслужба президента Азербайджану.
"Я часто чую, що конфлікт не має військового вирішення. По-перше, я не згоден з цим. По-друге, якщо немає військового вирішення, дайте нам невійськове вирішення, дайте нам дипломатичне вирішення", - сказав він.
Алієв стверджує, що резолюції Ради Безпеки ООН вимагають беззастережного виведення вірменських військ із Карабаху. Однак, вважає він, за 28 років переговорів посередники Мінської групи ОБСЄ і міжнародних організацій так і не запропонували політичного вирішення конфлікту.
"Вони заморозили конфлікт. Але він не заморожений. Як довго нам чекати? Ще 30 років? <...> Якщо міжнародній спільноті не вдасться забезпечити виконання міжнародних резолюцій, Азербайджан зробить це сам. Таке теж буває", - сказав він.
Лідер Азербайджану також вважає, що рішення має бути шляхом переговорів, але "переговори мають бути по суті".
"Заява Вірменії про те, що "Карабах - це Вірменія", заявив їхній прем'єр-міністр, фактично зруйнувало принципи врегулювання конфлікту", - сказав Алієв.
27 вересня між Вірменією і Азербайджаном почалися масштабні бої за Нагірний Карабах, за який вже понад 30 років триває територіальний спір. Противники звинувачують один одного в ескалації.
30 вересня Алієв заявив, що його країна припинить бойові дії, якщо Вірменія "відмовиться від окупаційної політики" і виведе свої війська з Нагірного Карабаху. 4 жовтня він зажадав, щоб Вірменія встановила графік виведення військ з НК і прилеглих територій
2 жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі можливе, лише якщо Туреччина піде з Південного Кавказу.
3 жовтня Алієв закликав Росію, США і Францію (співголів Мінської групи ОБСЄ) продовжити спроби вирішити конфлікт у Нагірному Карабасі. Напередодні МЗС Вірменії вітало переговори в Мінській групі у телефонному режимі.
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Якщо НІ, то це ЗАВЖДИ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТАКИХ ОСЬ "КАРАБАСЬКИХ КОНФЛІКТІВ",
бо "СПРАВЕДЛИВИХ КОРДОНІВ" НІДЕ В СВІТІ НЕМАЄ. І це - аксіома.
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Нет. Пашинян отказался подписывать договор о Евразийском Союзе. Кроме того, отказался от совместной с Россией ПВО.
а не в особом отношении к какой то из национальностей.
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Именно в особом, потому что реверансы белорусов им до лампочки, а вот армян надо попинать.
мой знкомый воевал в АТО почти весь 2015 год
минометчик
стреляли очень много, почти каждый день круглый год
начали стрялть минами образца 1938 года изделия
закончили перед дембелем минами 1942 года
оружия и боеприпасов было в Украине на десятки лет войны
пернестань нести пургу, маразматик
Про напад параші на Україну "Ренд корп." не просто попереджала.
Вона попереджала про це ще у 1992 році.
І не тільки попереджала, а й прорахувала сценарій війни.
І ця інфа була на столі у Кравчука. І не тільки у вищого керівництва. Ця інфа навіть у пресу проскочила.
Патріотично налаштовані військові та співробітники спецслужб (мало таких, але були) сумнівів не мали про те, що така війна буде. Питання було в часі. Чечня дала Україні відстрочку.
Але відстрочка не була використана, бо як Кравчук, так і Кучма наводнили верхівку військових формувань пацакською агентурою, у кращому випадку дебілами, які патякали про "брацкій народ".
І те, що воєнкомати відшивали добровольців, правда.
тоді перехопили всі шляхи.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13253550.html?utm_source=embed_post
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Это враньё легко проверятеся в Википедии. Навсидку Гандзасар основан армянами в 10 веке.
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Снова враньё. Церкви строятся государствами а не племенами, албанского государства там в то время не было и быть не могло. Первое албанское княжество было сформировано в 1190 году на Балканском полуострове, а эта церковь имеет упоминания историков ещё с 10 века, строилась армянскими князьями, о чём имеются надписи того времени внутри церкви на древнеармянском языке.
Что касается Украины, происходит то же самое - в Москве ЧК СССР выдавало россиянам форму украинских повстанцев и указания где и кого убивать из мирного населения с особыми зверствами чтобы приписать это украинцам .Эти документы рассекречены и имеются в архивах.
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В этнических чистках виноваты спецорганы кгб, которые их организуют отдельно от своего народа и отдельно от армянского народа. Для этого с территорий ликвидируют органы внутренних дел и внутренние войска. Завозятся организованные банды уголовников всех национальностей под видом местного населения. А вы пытаетесь делать то, что делает Кремль - разжигать ненависть на весь народ.
За последние дни, в соцсетях армяне вылили кучу грязи на Грузию и грузин, называя нас собаками, **********, предателями и т.д. Разочаровали даже френды, к которым относился с большим уважением.
Одна френдесса поделилась постом, где автор пишет список десятка стран, которые мол воюют с маленькой Арменией. В списке найдёте такие страны как Украина, Израиль, Грузия. Тут же нас называют ублюдками.
Грузины оказались, мягко говоря, в немилости за то, что заняли нейтральную позицию. Грузия и раньше придерживалась нейтралитета.
Если вспомнить апрель 2016 года, когда был очередной всплеск военных действий между Арменией и Азербайджаном, премьер Грузии и не только он призвал эти страны к мирному разрешению проблемы, предложив посредничество.
Намедни было то же самое - премьер заявил, что Грузия готова в любом формате (!) способствовать установлению мира в регионе и предоставить площадку для переговоров сторонам конфликта.
А френдам-армянам напомню, что существует международное право, которым и пользуется цивилизованное общество при разрешении подобных конфликтов. Я не политик, не аналитик и не эксперт, но одно знаю точно, об этом я писал здесь, у себя в прошлом году, что беженцев надо вернуть в их дома - чему вы противитесь все 30 лет. А люди уже состарились, и многих, наверное, уже и в живых нет.
Что касается грузин и того, как вы оскорбляете весь народ.
Грузия и грузины помнят много обид с вашей стороны, но всё прощали и не вспоминали. На юге Грузии проживает большое число армян. Они потомки переселенцев из Османской империи.
Их приняли, приютили, но спустя сто с лишним лет - этот регион стал сепаратистским.
Регион требует отделения при поддержке Москвы, называя эти земли исконно армянскими.
Вам, дорогие мои армянские френды и не френды тоже, напомню: ваше государство обьявило войну Грузии в 1918 году, требуя территории, как всегда.
Армяне, опять же при поддержке Москвы в 1993 году, в Абхазии приняли самое активное участие в этнической чистке, в результате чего, кроме десятков тысяч убитых грузин, 350 тысяч человек стали беженцами.
Погуглите и узнайте, какие зверства творил батальон Баграмяна с грузинским населением Абхазии! Мы опять промолчали и с вами не ссорились.
В августе 2008 года, русская авиация бомбила Грузинские города. Напомнить, откуда они взлетали? С военной базы в Армении.
Я не встречал и не слышал, чтобы хотя бы один армянин вышел с протестом к базе или хотя бы к российскому посольству в Ереване. Не вышел, потому что вам было наплевать, что гибнут грузины, что их убивают в их же доме.
Грустно, что среди вас мало Сергеев Нигоянов, а всё больше - Кеосаянов и Симоньянов.
И последнее: когда в ООН решается грузинский вопрос, ваша страна голосует всегда против Грузии.
Но при всём перечисленном, по вашей логике, выродки - всё равно грузины.
Мурман Чохели
Но это не отменяет возможность и нужность силового решения вопроса.