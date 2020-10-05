Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не згоден, що конфлікт його країни з Вірменією в Нагірному Карабасі не має військового вирішення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю Al Arabiya, передає пресслужба президента Азербайджану.

"Я часто чую, що конфлікт не має військового вирішення. По-перше, я не згоден з цим. По-друге, якщо немає військового вирішення, дайте нам невійськове вирішення, дайте нам дипломатичне вирішення", - сказав він.

Алієв стверджує, що резолюції Ради Безпеки ООН вимагають беззастережного виведення вірменських військ із Карабаху. Однак, вважає він, за 28 років переговорів посередники Мінської групи ОБСЄ і міжнародних організацій так і не запропонували політичного вирішення конфлікту.

"Вони заморозили конфлікт. Але він не заморожений. Як довго нам чекати? Ще 30 років? <...> Якщо міжнародній спільноті не вдасться забезпечити виконання міжнародних резолюцій, Азербайджан зробить це сам. Таке теж буває", - сказав він.

Лідер Азербайджану також вважає, що рішення має бути шляхом переговорів, але "переговори мають бути по суті".

"Заява Вірменії про те, що "Карабах - це Вірменія", заявив їхній прем'єр-міністр, фактично зруйнувало принципи врегулювання конфлікту", - сказав Алієв.

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27 вересня між Вірменією і Азербайджаном почалися масштабні бої за Нагірний Карабах, за який вже понад 30 років триває територіальний спір. Противники звинувачують один одного в ескалації.

30 вересня Алієв заявив, що його країна припинить бойові дії, якщо Вірменія "відмовиться від окупаційної політики" і виведе свої війська з Нагірного Карабаху. 4 жовтня він зажадав, щоб Вірменія встановила графік виведення військ з НК і прилеглих територій

2 жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі можливе, лише якщо Туреччина піде з Південного Кавказу.

3 жовтня Алієв закликав Росію, США і Францію (співголів Мінської групи ОБСЄ) продовжити спроби вирішити конфлікт у Нагірному Карабасі. Напередодні МЗС Вірменії вітало переговори в Мінській групі у телефонному режимі.