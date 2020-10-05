Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 41 тис. осіб, кількість хворих перевищила 35,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 жовтня у світі зареєстрували 249 546 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4013 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 35 399 250 випадків інфікування, з них 249 546 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 041 824 особи, з них 4013 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 26,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

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