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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 41 тис. осіб, кількість хворих перевищила 35,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 41 тис. осіб, кількість хворих перевищила 35,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 жовтня у світі зареєстрували 249 546 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4013 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 35 399 250 випадків інфікування, з них 249 546 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 041 824 особи, з них 4013 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 41 тис. осіб, кількість хворих перевищила 35,3 млн 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 26,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 41 тис. осіб, кількість хворих перевищила 35,3 млн 02

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Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Треба всім людям переболіти на ранній стадії в легкій формі, тоді виробиться у всіх імунітет, і більше боліти не будуть. Те що кажуть, що вдруге люди боліють, то таких дуже мало. Виробиться імунітет, і тоді не треба шукати вакцини і ліки від коронавірусу.
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05.10.2020 08:31 Відповісти
Тебе бы романы писать... фантастические.
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05.10.2020 08:37 Відповісти
Легко сказати...
А ти знаєш який % померлих буде, якщо всі перехворіють ?
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05.10.2020 09:00 Відповісти
Є люди, що вже по другому разу на ковід хворіють. А є кадр, що і втретє...
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05.10.2020 21:17 Відповісти
Мировая революция набирает ход.Осталось воскресить чЛенина...
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05.10.2020 08:56 Відповісти
Похмелись для начала.
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05.10.2020 09:15 Відповісти
 
 