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В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи
За минулу добу в Україні підтвердили 3771 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
Від початку пандемії в країні коронавірусом заразилися вже 230 233 особи.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (446), Києві (286), Сумській (282), Донецькій (226) та Дніпропетровській областях (203).
Здолали хворобу 101 252 особи, зокрема 1145 - за вчора.
Від COVID-19 за весь час померли 4430 осіб (+33 за добу).
Нині в Україні на COVID-19 хворіють 124 554 особи, що на 2596 більше, ніж напередодні.
Топ коментарі
+1 Владэк
показати весь коментар05.10.2020 08:58 Відповісти Посилання
+1 Khmelnitskiy
показати весь коментар05.10.2020 09:20 Відповісти Посилання
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Заразилось ковидом в Украине 230236 человек, из них выздоровело 101252, умерло 4430 то есть текущая летальность 4430*100/(4430+101252)=4,19%. А 124554 еще болеют и не знают, какой процент они пополнят.
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05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
чтобы сократить сроки тестирования до суток ,а не ждать результатов две недели ,
а то и больше.
Очереди в поликлиниках и больницах - очаг инфицирования !
Прекратить дерибан фонда по борьбе с коронавирусом !
при этом не открыв ни одной лаборатории и не взяв на работу ни одного лаборанта - ну просто феномЕн зебильной власти !