В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи

За минулу добу в Україні підтвердили 3771 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Від початку пандемії в країні коронавірусом заразилися вже 230 233 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (446), Києві (286), Сумській (282), Донецькій (226) та Дніпропетровській областях (203).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 41 тис. осіб, кількість хворих перевищила 35,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Здолали хворобу 101 252 особи, зокрема 1145 - за вчора.

Від COVID-19 за весь час померли 4430 осіб (+33 за добу).

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 124 554 особи, що на 2596 більше, ніж напередодні.











