УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13305 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 680 10

В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи

В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи

За минулу добу в Україні підтвердили 3771 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Від початку пандемії в країні коронавірусом заразилися вже 230 233 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (446), Києві (286), Сумській (282), Донецькій (226) та Дніпропетровській областях (203).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 41 тис. осіб, кількість хворих перевищила 35,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Здолали хворобу 101 252 особи, зокрема 1145 - за вчора.

Від COVID-19 за весь час померли 4430 осіб (+33 за добу).

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 124 554 особи, що на 2596 більше, ніж напередодні.

В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи 01
В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи 02
В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи 03
В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи 04
В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи 05
В Україні за добу 3771 новий випадок коронавірусу COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 230 233 особи 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
О, значит на этой неделе стоит ожидать более 5тыщ.
показати весь коментар
05.10.2020 08:58 Відповісти
+1
По понедельникам у Зеленского вирус отдыхает, а в пятницу будет более 5000 новых заболевших.

07.09 - 138068 - новых 2174
08.09 - 140479 - новых 2411
09.09 - 143030 - новых 2551
10.09 - 145612 - новых 2582
11.09 - 148756 - новых 3144
12.09 - 151859 - новых 3103
13.09 - 154335 - новых 2476
14.09 - 156797 - новых 2462 v - Пн
15.09 - 159702 - новых 2905
16.09 - 162660 - новых 2958
17.09 - 166244 - новых 3584
18.09 - 169472 - новых 3228
19.09 - 172712 - новых 3240
20.09 - 175678 - новых 2966
21.09 - 178353 - новых 2675 v - Пн
22.09 - 181237 - новых 2884
23.09 - 184734 - новых 3497
24.09 - 188106 - новых 3372
25.09 - 191671 - новых 3565
26.09 - 195504 - новых 3833
27.09 - 198634 - новых 3130
28.09 - 201305 - новых 2671 v - Пн
29.09 - 204932 - новых 3627
30.09 - 208959 - новых 4027
01.10 - 213028 - новых 4069
02.10 - 217661 - новых 4633
03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
показати весь коментар
05.10.2020 09:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, значит на этой неделе стоит ожидать более 5тыщ.
показати весь коментар
05.10.2020 08:58 Відповісти
Меньше. Можно снимать запреты.
показати весь коментар
05.10.2020 09:14 Відповісти
Не впечатляет, из свыше 40 млн. жителей за полгода заболело 230 тыс. человек и 2%? от заболевших умерло, смотреть надо статистику по другим заболеваниям, количество умерших в разы больше.
показати весь коментар
05.10.2020 09:17 Відповісти
Поправочка
Заразилось ковидом в Украине 230236 человек, из них выздоровело 101252, умерло 4430 то есть текущая летальность 4430*100/(4430+101252)=4,19%. А 124554 еще болеют и не знают, какой процент они пополнят.
показати весь коментар
05.10.2020 10:32 Відповісти
По понедельникам у Зеленского вирус отдыхает, а в пятницу будет более 5000 новых заболевших.

07.09 - 138068 - новых 2174
08.09 - 140479 - новых 2411
09.09 - 143030 - новых 2551
10.09 - 145612 - новых 2582
11.09 - 148756 - новых 3144
12.09 - 151859 - новых 3103
13.09 - 154335 - новых 2476
14.09 - 156797 - новых 2462 v - Пн
15.09 - 159702 - новых 2905
16.09 - 162660 - новых 2958
17.09 - 166244 - новых 3584
18.09 - 169472 - новых 3228
19.09 - 172712 - новых 3240
20.09 - 175678 - новых 2966
21.09 - 178353 - новых 2675 v - Пн
22.09 - 181237 - новых 2884
23.09 - 184734 - новых 3497
24.09 - 188106 - новых 3372
25.09 - 191671 - новых 3565
26.09 - 195504 - новых 3833
27.09 - 198634 - новых 3130
28.09 - 201305 - новых 2671 v - Пн
29.09 - 204932 - новых 3627
30.09 - 208959 - новых 4027
01.10 - 213028 - новых 4069
02.10 - 217661 - новых 4633
03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
показати весь коментар
05.10.2020 09:20 Відповісти
Лайфхак для найвеличнішого - якщо не робити тести - то й корони не буде!
показати весь коментар
05.10.2020 09:20 Відповісти
Задача №1 правительству - задействование новых лабораторий для тестирования,
чтобы сократить сроки тестирования до суток ,а не ждать результатов две недели ,
а то и больше.
Очереди в поликлиниках и больницах - очаг инфицирования !
Прекратить дерибан фонда по борьбе с коронавирусом !
показати весь коментар
05.10.2020 09:29 Відповісти
...уже "задействовали" -увеличили с 5000 до 30 000 тестов в сутки...
при этом не открыв ни одной лаборатории и не взяв на работу ни одного лаборанта - ну просто феномЕн зебильной власти !
показати весь коментар
05.10.2020 11:47 Відповісти
+5к завтра. в понедельник меньше уже традиционно.
показати весь коментар
05.10.2020 09:52 Відповісти
пох .. и так понятно люди хйу положили на карантин и коронавирус , а власть положила и на коронавирус и на людей ...
показати весь коментар
05.10.2020 11:42 Відповісти
 
 