COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 446, Київ - 286 та Сумщина - 282

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Сумській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 5 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 446 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 20 964 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 369 осіб. Від початку епідемії одужали 4564 пацієнти.

Станом на 5 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 16 031 особа.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Київ та Сумська області.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 286 осіб. Загальна кількість хворих - 24 736. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 430 осіб, за добу - 10. Від початку епідемії одужали 8263 пацієнти. Кількість активних хворих у Києві - 16 043.

На Сумщині на коронавірус захворіли 282 людини. Загальна кількість інфікованих становить 5453 особи. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 90 осіб, за минулу добу - 2. Від початку епідемії видужали 1936 пацієнтів. Кількість активних хворих на Сумщині становить 3437 осіб.