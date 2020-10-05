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Новини Коронавірус і карантин
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За добу коронавірус виявили у 196 дітей та 156 медпрацівників, - Степанов

За добу коронавірус виявили у 196 дітей та 156 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 230 236 осіб. З них 14 841 дитина, а також 16 387 медпрацівників.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 3 774 людини. З них 196 дітей, а також 156 медичних працівників. Були госпіталізовані 475 осіб. За останню добу в Україні зафіксували 33 летальні випадки. Водночас, одужали 1 145 пацієнтів", - зазначив міністр.

За весь час пандемії в Україні захворіли 230 236 осіб. З них 14 841 дитина, а також 16 387 медпрацівників.

Загалом одужали 101 252 пацієнти, а летальних випадків - 4 430.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 446, Київ - 286 та Сумщина - 282

Автор: 

діти (5152) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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156 медработников ?

Откуда вирус ?

У НИХ ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ НЕ БЫЛО ?

Они руки не мыли антисептиком?

Плохо убираются помещения медицинских учреждений?
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05.10.2020 09:38 Відповісти
а откуда у них защитные костюмы? вы помните хоть одну новость о том что государство поставило защитные средства в больницы? я нет.
костюмами обеспечивали крупные предприятия (например "Нафтогаз","Рошен"), волонтеры. а государство встречало защитные маски для "эпицентра". даже бедосик когда раньше посещал больницы (сейчас перестал почему то) одевал костюм "от Порошенко"
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05.10.2020 09:42 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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05.10.2020 09:50 Відповісти
Врачи и дети болеют...это полный атас....
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05.10.2020 09:55 Відповісти
 
 