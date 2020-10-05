За добу коронавірус виявили у 196 дітей та 156 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 230 236 осіб. З них 14 841 дитина, а також 16 387 медпрацівників.
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 3 774 людини. З них 196 дітей, а також 156 медичних працівників. Були госпіталізовані 475 осіб. За останню добу в Україні зафіксували 33 летальні випадки. Водночас, одужали 1 145 пацієнтів", - зазначив міністр.
За весь час пандемії в Україні захворіли 230 236 осіб. З них 14 841 дитина, а також 16 387 медпрацівників.
Загалом одужали 101 252 пацієнти, а летальних випадків - 4 430.
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Откуда вирус ?
У НИХ ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ НЕ БЫЛО ?
Они руки не мыли антисептиком?
Плохо убираются помещения медицинских учреждений?
костюмами обеспечивали крупные предприятия (например "Нафтогаз","Рошен"), волонтеры. а государство встречало защитные маски для "эпицентра". даже бедосик когда раньше посещал больницы (сейчас перестал почему то) одевал костюм "от Порошенко"