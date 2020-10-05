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Новини Коронавірус і карантин
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Поліція склала понад 30 тис. адмінпротоколів за порушення карантину, - Клименко

Поліція склала понад 30 тис. адмінпротоколів за порушення карантину, - Клименко

За час карантину поліція склала понад 30 тисяч адміністративних протоколів на громадян за порушення карантинних заходів. При цьому судді часто підходять до розгляду протоколів превентивно і не поспішають відразу штрафувати порушників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Ми складаємо протоколи на власників закладів харчування, ресторанів, нічних клубів. Громадян ми намагаємося тільки попереджати. І як правило, громадяни розуміють нас. Скільки поліція виписала протоколів? Більш як 30 тисяч", - сказав Клименко.

Він зазначив, що поки не всі протоколи розглянуті, однак судді часто підходять до питання превентивно.

"Судді часто розглядали ці протоколи з таким підходом "ну, навіщо ж відразу штрафувати наших громадян". Тобто суди намагалися теж превентивно діяти, не штрафувати відразу", - сказав Клименко.

Глава Нацполіції додав, що зараз рівень заповнення протоколів і документування фактів порушення карантину на порядок вище, ніж це було на початку.

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Як повідомлялося раніше, поліція відкрила справу через проведення концерту в Харкові, який був у суботу. На нього прийшли 2 тисячі осіб.

Також повідомлялося, що станом на 4 жовтня в Україні послабити карантин можуть тільки в Кіровоградській області. Решта регіонів не готові до послаблення.

Автор: 

карантин (18172) штраф (1881) Клименко Ігор (493) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В нас взагалі поліція цим не переймається.
За що надбавки коронавірусні отримали..
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05.10.2020 09:37 Відповісти
господи это полюция, пусть делом займутся бездельники
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05.10.2020 09:42 Відповісти
это почти на пол миллиона гривень!!!
а аппарата ИВЛ не куплено даже с этих денег ни одного!
я уже молчу про стыренную помощь в 65 млрд грн
слуга народа, хватит воровать !!!
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05.10.2020 09:47 Відповісти
Коли ви вже маски поскасовуєте?
Скільки можна владі показувати своє невігластво і розумову недоумкуватість?
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05.10.2020 10:09 Відповісти
Маски ніколи вже не скасують.

Недоумкуватість можуть показувати вічно.
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05.10.2020 11:08 Відповісти
 
 