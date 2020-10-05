Поліція склала понад 30 тис. адмінпротоколів за порушення карантину, - Клименко

За час карантину поліція склала понад 30 тисяч адміністративних протоколів на громадян за порушення карантинних заходів. При цьому судді часто підходять до розгляду протоколів превентивно і не поспішають відразу штрафувати порушників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Ми складаємо протоколи на власників закладів харчування, ресторанів, нічних клубів. Громадян ми намагаємося тільки попереджати. І як правило, громадяни розуміють нас. Скільки поліція виписала протоколів? Більш як 30 тисяч", - сказав Клименко.

Він зазначив, що поки не всі протоколи розглянуті, однак судді часто підходять до питання превентивно.

"Судді часто розглядали ці протоколи з таким підходом "ну, навіщо ж відразу штрафувати наших громадян". Тобто суди намагалися теж превентивно діяти, не штрафувати відразу", - сказав Клименко.

Глава Нацполіції додав, що зараз рівень заповнення протоколів і документування фактів порушення карантину на порядок вище, ніж це було на початку.

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Як повідомлялося раніше, поліція відкрила справу через проведення концерту в Харкові, який був у суботу. На нього прийшли 2 тисячі осіб.

Також повідомлялося, що станом на 4 жовтня в Україні послабити карантин можуть тільки в Кіровоградській області. Решта регіонів не готові до послаблення.