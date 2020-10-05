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Новини ДТП
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Поліцейський, який скоїв смертельну ДТП у Броварах, звільнений з органів внутрішніх справ, - Клименко

Поліцейський, який скоїв смертельну ДТП у Броварах, звільнений з органів внутрішніх справ, - Клименко

Його безпосереднього керівника знімуть з посади. Правоохоронці всіляко сприятимуть у розслідуванні причин аварії, щоб винуватець поніс справедливе покарання.

Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю працівника поліції сталася в Броварах Київської області. Повідомлення про аварію надійшло в поліцію близько 17.50. На місце ДТП прибули керівництво столичного управління поліції і поліції Київщини. Також там працюють співробітники Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, водій "Фольксваген", перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом. У результаті ДТП постраждала від травм померла, ще одну жінку доправили в лікарню.

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"За кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання", - повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Автор: 

Бровари (280) ДТП (4483) Нацполіція (15278) звільнення (2690) Клименко Ігор (493)


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А як же Аваков він відповідає в цій країні за щось ? чи він тільки вміє вимагати коштів в КМ на МВС яке і так добре фінансуєтся.
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05.10.2020 10:12 Відповісти
Уволен... Из органов внутренних дел... в другие органы!
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05.10.2020 14:28 Відповісти
Уволен?!!
Это же даже страшнее, чем расстрел, епт.
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05.10.2020 10:15 Відповісти
а чорт Рюкзаков ще хоче 1,9 млрд на тупорилих мусорів, хоча і так ці всі гроші осядуть на офшорах, а мусора будуть дальше вбивати,гвалтувати і калічити людей.
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05.10.2020 10:31 Відповісти
наказание-уволен.
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05.10.2020 10:47 Відповісти
Мусорка осталась мусоркой!
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05.10.2020 11:05 Відповісти
За что вы его так? Что он такого сделал?
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05.10.2020 11:24 Відповісти
убил человека и уволить? почему так жестоко поступили с мусарком?? вот еслиб я убил кого то меня бы посадили через сутки, а мусорочка жестоко уволили, теперь он с горя возьмёт литр коньячка и поедет на машине убивать дальше людей.
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05.10.2020 13:11 Відповісти
Причем - "еще позавчера", да?))
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05.10.2020 12:17 Відповісти
 
 