Поліцейський, який скоїв смертельну ДТП у Броварах, звільнений з органів внутрішніх справ, - Клименко

Його безпосереднього керівника знімуть з посади. Правоохоронці всіляко сприятимуть у розслідуванні причин аварії, щоб винуватець поніс справедливе покарання.

Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю працівника поліції сталася в Броварах Київської області. Повідомлення про аварію надійшло в поліцію близько 17.50. На місце ДТП прибули керівництво столичного управління поліції і поліції Київщини. Також там працюють співробітники Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, водій "Фольксваген", перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом. У результаті ДТП постраждала від травм померла, ще одну жінку доправили в лікарню.

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"За кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання", - повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.