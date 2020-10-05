МОЗ про концерт у Харкові: Таке легкодумство призведе до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував концерт, приурочений до Дня вчителя, в Харкові, де зібралося майже 2 тис. осіб.

Про це глава МОЗ заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав про проведення концерту в Харкові, що відбувся 3 жовтня.

"Харків, який зараз перебуває постійно у нас в антирейтингу, в антирекордах. Дуже важливо ж було для місцевої влади провести цей концерт. ... Зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість хворих буде вже через тиждень, збільшиться вона чи ні. Це така логіка у місцевої влади?" - наголосив Степанов.

Степанов зазначив, що кількість пацієнтів, яких госпіталізують, щодня ​​зростає.

"Наша медична система має певну межу. Як би ми не збільшували кількість ліжок. ... Такі легковажні дії, таке ставлення до здоров'я громадян, воно може привести до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, в Харкові відбувся концерт, приурочений до святкування Дня вчителя. На місці проведення зібралося приблизно 2000 осіб, майже всі вони були без масок і ніхто не дотримувався соціальної дистанції.

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