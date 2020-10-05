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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ про концерт у Харкові: Таке легкодумство призведе до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники

МОЗ про концерт у Харкові: Таке легкодумство призведе до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував концерт, приурочений до Дня вчителя, в Харкові, де зібралося майже 2 тис. осіб.

Про це глава МОЗ заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав про проведення концерту в Харкові, що відбувся 3 жовтня.

"Харків, який зараз перебуває постійно у нас в антирейтингу, в антирекордах. Дуже важливо ж було для місцевої влади провести цей концерт. ... Зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість хворих буде вже через тиждень, збільшиться вона чи ні. Це така логіка у місцевої влади?" - наголосив Степанов.

Степанов зазначив, що кількість пацієнтів, яких госпіталізують, щодня ​​зростає.

"Наша медична система має певну межу. Як би ми не збільшували кількість ліжок. ... Такі легковажні дії, таке ставлення до здоров'я громадян, воно може привести до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, в Харкові відбувся концерт, приурочений до святкування Дня вчителя. На місці проведення зібралося приблизно 2000 осіб, майже всі вони були без масок і ніхто не дотримувався соціальної дистанції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу коронавірус виявили у 196 дітей та 156 медпрацівників, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) концерт (234) Харків (5702) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
Минздрав о концерте в Харькове: Такое легкомыслие приведет к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники - Цензор.НЕТ 5637
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05.10.2020 10:03 Відповісти
+13
Харків колись було місто інтелектуалів, вчених,а тепер перетворюється в болото під керівництвом кернеса. Сам втік лікуватись за кордон .
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05.10.2020 10:40 Відповісти
+10
С каких про преступления стали называть легкомыслием?
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05.10.2020 09:56 Відповісти
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С каких про преступления стали называть легкомыслием?
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05.10.2020 09:56 Відповісти
кернесу н@срать на население
ему главное пиар
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05.10.2020 11:05 Відповісти
Кернес тут не при чому, винна біомаса. її ж туди не заганяли, вона сама прийшла. Ну Дарвін знає, що з такими робити.
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05.10.2020 12:53 Відповісти
А Кернесу уже короновирус не страшен. Переболел.
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05.10.2020 09:56 Відповісти
Не факт - очень быстро мутирует. Вирус, а не Кернес.
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05.10.2020 10:08 Відповісти
хромой хрен тоже за вирусом вполне успевает...
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05.10.2020 12:21 Відповісти
Прикаждой власти в воздухе переобувается
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05.10.2020 12:40 Відповісти
Ты с какой планеты? Или под столом еще ходишь?
Коронавирусом повторно болеет большое количество людей
https://interfax.com.ua/news/general/692899.html

https://news.liga.net/society/news/v-odesskoy-i-jitomirskoy-oblastyah-zafiksirovany-sluchai-povtornogo-zarajeniya-koronavirusom

https://news.liga.net/politics/news/deputat-evrosolidarnosti-yana-zinkevich-zabolela-covid-19-povtorno

и т. д. Про заграницу я вообще молчу...
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05.10.2020 14:37 Відповісти
Минздрав о концерте в Харькове: Такое легкомыслие приведет к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники - Цензор.НЕТ 5637
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05.10.2020 10:03 Відповісти
Ну оно да - когнитивный диссонанс получается ...
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05.10.2020 11:56 Відповісти
зараз ця 73%номозгла біомаса проголосує за зажопінців і майбутнє коломойського.
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05.10.2020 12:55 Відповісти
Так вы же сами приказали группу риска с ковидом в больницы укладывать.
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05.10.2020 10:04 Відповісти
да и певичка... тож легкомысленная
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05.10.2020 10:07 Відповісти
а шо пєвічкє? вона на сцені з дистанцією.
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05.10.2020 12:56 Відповісти
Премию Дарвина этим ребятам
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05.10.2020 10:12 Відповісти
Він сам справиться той Дарвін. його запрошувать не треба.
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05.10.2020 12:59 Відповісти
Эту эпидемию Харькову и расхлёбывать.Областная не должна принимать городских .Персоналы харьковских ковидных больниц уже разбежались..Критическая масса будет нарастать и выбух будет.Жаль ,что не до выборов.
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05.10.2020 10:23 Відповісти
Давайте, нет же короны. Добьем своих родных и близких своей безответственностью
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05.10.2020 10:35 Відповісти
Харків колись було місто інтелектуалів, вчених,а тепер перетворюється в болото під керівництвом кернеса. Сам втік лікуватись за кордон .
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05.10.2020 10:40 Відповісти
Харків і так був завжди місцем концентрації жлобів, а зараз туди ще й весь Лугандон переїхав. Можна замовляти за упокій.
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05.10.2020 11:54 Відповісти
Ногастій курві Поляковій накакати на людей їй треба гроші, а ви хоть всі повиздихайте.
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05.10.2020 10:55 Відповісти
Интересно, а почему в Беларуси ничего не заканчивается, где сотни тысяч людей выходят на протесты?
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05.10.2020 11:45 Відповісти
Они там все в масках протестовать выходят
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05.10.2020 11:54 Відповісти
Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН. ИНФОГРАФИКА
В Беларуси в июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, следует из статистических данных ООН за первое полугодие 2020 года.
В статистической системе Организации Объединенных Наций (ООН) опубликованы данные по смертности в Беларуси за первое полугодие 2020 года. Из них следует, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.
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05.10.2020 12:43 Відповісти
Эпидемия ИДИОТИЗМА все ширится, передается от особи к особи... И наследственна...
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05.10.2020 11:51 Відповісти
олю мудакову і все шобло на карантин
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05.10.2020 11:52 Відповісти
МОЗ про концерт у Харкові: Таке легкодумство призведе до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники - Цензор.НЕТ 9289
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05.10.2020 11:57 Відповісти
Умрёт тысячей больше, тысячей меньше, ... Да какая разница!
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05.10.2020 11:58 Відповісти
поющие трусы из паРаши сильно смахивают на диверсию. Дебилы ведутся.
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05.10.2020 12:17 Відповісти
каким надо быть дэбилом шоб ходить на концерты поляковой и т.д. но харкив всегда выбирал яныка добкина кернеса.. это диагноз говорите клоуна выбрали это да но ПОЛ украины голосовало за яныка шо забыли..это диагноз и приговор нашей нечем гордится феодальной украине..внизу герои но дальше просвета нет ворьё уж как тридцать лет концерт
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05.10.2020 12:24 Відповісти
идиоты не поумнеют, а вымрут, надеюсь. Как и хомо советикус.
Жаль только, что желание кобылы с кокошником "работать" погубит немало невинных людей.
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05.10.2020 12:26 Відповісти
а для чого вам "банально ліжка", якщо ліків від вірусу "банально" НЕ ІСНУЄ?????
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05.10.2020 12:47 Відповісти
Харків'яни , що з вами ?
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05.10.2020 12:58 Відповісти
и эти идиоты говорят о 2000 человек, когда их там тысяч 10. Аваков разберись кто там у тебя в Харькове. Уже ******* что все без масок и полные маршрутки. Риторику могу и поменять
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05.10.2020 13:53 Відповісти
Тэк концерт это массовое скопление людей, а школы это массовое скопление ягнят?
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05.10.2020 17:12 Відповісти
 
 