МОЗ про концерт у Харкові: Таке легкодумство призведе до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував концерт, приурочений до Дня вчителя, в Харкові, де зібралося майже 2 тис. осіб.
Про це глава МОЗ заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Міністр нагадав про проведення концерту в Харкові, що відбувся 3 жовтня.
"Харків, який зараз перебуває постійно у нас в антирейтингу, в антирекордах. Дуже важливо ж було для місцевої влади провести цей концерт. ... Зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість хворих буде вже через тиждень, збільшиться вона чи ні. Це така логіка у місцевої влади?" - наголосив Степанов.
Степанов зазначив, що кількість пацієнтів, яких госпіталізують, щодня зростає.
"Наша медична система має певну межу. Як би ми не збільшували кількість ліжок. ... Такі легковажні дії, таке ставлення до здоров'я громадян, воно може привести до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники", - додав глава МОЗ.
Нагадаємо, в Харкові відбувся концерт, приурочений до святкування Дня вчителя. На місці проведення зібралося приблизно 2000 осіб, майже всі вони були без масок і ніхто не дотримувався соціальної дистанції.
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и т. д. Про заграницу я вообще молчу...
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