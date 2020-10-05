Антитерористичні навчання відбудуться 9 жовтня в Ужгороді: можливе обмеження пересування людей і транспорту, - СБУ
У м.Ужгород у п'ятницю, 9 жовтня, відбудуться планові антитерористичні навчання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління Служби безпеки України в Закарпатській області на сторінці у Facebook.
"Підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом відпрацьовуватимуть заходи із припинення умовного терористичного акту в Закарпатському апеляційному суді. У тренуваннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної та надзвичайної служб, Держспецзв’язку, Служби судової охорони, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що навчання відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння, тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.
СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, а також мати із собою документи, що засвідчують особу.
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