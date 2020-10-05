Цього тижня Україна може перейти позначку в 5 тис. захворілих на коронавірус за добу, - Степанов

Медична система має свою межу. Як за кількістю ліжок у лікарнях, так і за кількістю медичних працівників.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З тим ставленням, яке у нас сьогодні є до правил, до правил нової реальності, я думаю, що якщо ми не переглянемо своє ставлення до цих правил і рекомендацій, ми будемо дуже стрімко зростати. У нас минулого тижня вже понад 4,5 тис. Упевнений, що цього тижня ми перейдемо позначку в 5 тис. (захворілих за добу. - Ред.)", - зазначив глава МОЗ.

Степанов нагадав, що у медичної системи є межа. Як за ліжками в лікарнях, так і за кількістю медичних працівників.

Міністр зазначив, що зараз система перевантажена.

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