Глава Нацполіції Клименко про причини трагедії в Кагарлику: В сільській місцевості нам все важче підібрати персонал. Там просто немає молоді

Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що трагедію в Кагарлику в поліції переживають до сьогодні. За його словами, одна людина своїм ганебним вчинком може обвалити довіру до всієї поліції.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується Кагарлика, то ми до сьогодні переживаємо і функціонально, і морально цю ситуацію. Звичайно, величезний колектив у 130 тисяч осіб дуже важко проконтролювати. Але це не виправдання тому, що серед нас є такі люди. Так одна людина своїм ганебним вчинком може обвалити довіру до всієї поліції. Ми прийшли до того, що в сільській місцевості, а це і Кагарлик і Ржищів, який поруч, нам все важче і важче підібрати персонал. Там просто немає молоді віком від 18 до 35 років, яка може поповнити лави Нацполіції. І ніякі конкурси, ніякі атестації не допоможуть. Наприклад, ми після ліквідації Кагарлицького відділення поліції включили цей підрозділ до складу Обухівського відділу поліції. А некомплект штату в Обухові на сьогодні становить 40%. У Кагарлику був 45%. У нас є підрозділи, наприклад, в Березані, де некомплект 50%. Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% - в міській. І що робити в цій ситуації?" - заявив глава Нацполіції.

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"Тут нам допоможе якраз інститут дізнавачів і кримінальних проступків. Ми максимально зміцнимо такі підрозділи. У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм нашої держави ми створимо кущові підрозділи, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані. Тоді ми зможемо підібрати людей в такій кількості, яке буде достатньою для того, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами. До того ж тут нам знадобляться поліцейські офіцери громади і дільничні офіцери. Базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів і середньої тяжкості. Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї "радянської" моделі, яка є на сьогоднішній день. До речі, реагування на правопорушення в сільській місцевості у нас становить 18 хвилин. З цього розрахунку ми будуємо нашу роботу і роботу наших підрозділів. У місті реагування у нас становить 7-8 хвилин. Це проти тих 20-30 хвилин, які були раніше", - додав Клименко.

"В першу чергу некомплект у нас в Центральній, Східній і Південній Україні. Наприклад, в деяких районах Черкаської області некомплект - 40%. У патрульної поліції по всій Україні на сьогоднішній день некомплект 17,5%. Для патрульних, які заступають на роботу кожен день, це величезний дефіцит. Нам бракує екіпажів і ми повинні вживати заходів. На жаль, в Києві зарплата поліцейського нижче, ніж у охоронця в супермаркеті. Тут є проблема, тому ми шукаємо мотивацію для набору співробітників. Це і лізингова програма, яку ввів Кабмін. Міністр цю програму і в подальшому лобіює, тому що інакше утримати нам наших працівників буде дуже важко. Більшість наших співробітників в Києві та інших обласних центрах - це люди, які приїхали з інших регіонів або сільських районів, і їм треба десь проживати", - зазначив глава Нацполіції.

"Деякі морально не витримують. Деякі не витримують побуту. Тому що при зарплаті патрульного в 13 тисяч гривень він повинен віддати 4 тисячі як мінімум за оренду житла. Це за умови, що він з кимось спільно орендує житло. До того ж вони стикаються з постійною грубістю наших громадян. Плюс ризики для здоров'я, до яких далеко не всі готові", - констатував Клименко.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.