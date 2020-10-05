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Глава Нацполіції Клименко про причини трагедії в Кагарлику: В сільській місцевості нам все важче підібрати персонал. Там просто немає молоді

Глава Нацполіції Клименко про причини трагедії в Кагарлику: В сільській місцевості нам все важче підібрати персонал. Там просто немає молоді

Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що трагедію в Кагарлику в поліції переживають до сьогодні. За його словами, одна людина своїм ганебним вчинком може обвалити довіру до всієї поліції.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується Кагарлика, то ми до сьогодні переживаємо і функціонально, і морально цю ситуацію. Звичайно, величезний колектив у 130 тисяч осіб дуже важко проконтролювати. Але це не виправдання тому, що серед нас є такі люди. Так одна людина своїм ганебним вчинком може обвалити довіру до всієї поліції. Ми прийшли до того, що в сільській місцевості, а це і Кагарлик і Ржищів, який поруч, нам все важче і важче підібрати персонал. Там просто немає молоді віком від 18 до 35 років, яка може поповнити лави Нацполіції. І ніякі конкурси, ніякі атестації не допоможуть. Наприклад, ми після ліквідації Кагарлицького відділення поліції включили цей підрозділ до складу Обухівського відділу поліції. А некомплект штату в Обухові на сьогодні становить 40%. У Кагарлику був 45%. У нас є підрозділи, наприклад, в Березані, де некомплект 50%. Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% - в міській. І що робити в цій ситуації?" - заявив глава Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко про зґвалтування в Кагарлику: Жорстокість поліцейських - це проєкція всього суспільства

"Тут нам допоможе якраз інститут дізнавачів і кримінальних проступків. Ми максимально зміцнимо такі підрозділи. У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм нашої держави ми створимо кущові підрозділи, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані. Тоді ми зможемо підібрати людей в такій кількості, яке буде достатньою для того, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами. До того ж тут нам знадобляться поліцейські офіцери громади і дільничні офіцери. Базові підрозділи поліції будуть займатися розкриттям тяжких злочинів і середньої тяжкості. Найближчим часом ми презентуємо нову структуру Нацполіції, яка буде відрізнятися від тієї "радянської" моделі, яка є на сьогоднішній день. До речі, реагування на правопорушення в сільській місцевості у нас становить 18 хвилин. З цього розрахунку ми будуємо нашу роботу і роботу наших підрозділів. У місті реагування у нас становить 7-8 хвилин. Це проти тих 20-30 хвилин, які були раніше", - додав Клименко.

"В першу чергу некомплект у нас в Центральній, Східній і Південній Україні. Наприклад, в деяких районах Черкаської області некомплект - 40%. У патрульної поліції по всій Україні на сьогоднішній день некомплект 17,5%. Для патрульних, які заступають на роботу кожен день, це величезний дефіцит. Нам бракує екіпажів і ми повинні вживати заходів. На жаль, в Києві зарплата поліцейського нижче, ніж у охоронця в супермаркеті. Тут є проблема, тому ми шукаємо мотивацію для набору співробітників. Це і лізингова програма, яку ввів Кабмін. Міністр цю програму і в подальшому лобіює, тому що інакше утримати нам наших працівників буде дуже важко. Більшість наших співробітників в Києві та інших обласних центрах - це люди, які приїхали з інших регіонів або сільських районів, і їм треба десь проживати", - зазначив глава Нацполіції.

"Деякі морально не витримують. Деякі не витримують побуту. Тому що при зарплаті патрульного в 13 тисяч гривень він повинен віддати 4 тисячі як мінімум за оренду житла. Це за умови, що він з кимось спільно орендує житло. До того ж вони стикаються з постійною грубістю наших громадян. Плюс ризики для здоров'я, до яких далеко не всі готові", - констатував Клименко.

Читайте: Глава Нацполіції Клименко про можливість муніципальної поліції в Києві: якщо озброїти ці підрозділи, то буде бардак

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Автор: 

зґвалтування (389) Київська область (4098) Нацполіція (15278) катування (609) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+7
Я думал дело в порочной коррумпированной системе и "потужном министре", а оказывается всё гораздо проще - молодёжи не хватает
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05.10.2020 10:13 Відповісти
+5
Поліція прославилась багатьма.
Так що не кажіте про одного.
Все почалось з авакяна. ..
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05.10.2020 10:10 Відповісти
+5
Поліція складається з наших громадян. і якщо суспільство (73%) вибрало в президенти шута і україноненависника,то яка повинна бути поліція. Вона плоть від плоті нашого "мудрого народа."
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05.10.2020 10:32 Відповісти
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Поліція прославилась багатьма.
Так що не кажіте про одного.
Все почалось з авакяна. ..
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05.10.2020 10:10 Відповісти
Все началось с советских мусоров. Пока не появится институт шарифов с зарплатой, которую платят жильцы района, нормальной полиции у нас не будет. А поскольку население Украины в основной своей массе нищее, то нормальной полиции здесь не будет еще долго. А та, что есть, будет обслуживать тех, кто платит - т.е. бандитов.
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05.10.2020 11:11 Відповісти
Бред.
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05.10.2020 12:04 Відповісти
Дело не в "мало молодежи"... Молодежи трудно смириться с двойной моралью "верхушки". Ну как тут работать по Закону, если выше закона "кум, брат, сват местного прокурора или начальника полиции"... Как ловить мелких жуликов, если у твоего же начальника и машина, и квартира, и дача (которыми он ФАКТИЧЕСКИ пользуется (!!!)) явно никакой рациональной логикой объяснить нельзя, кроме как - "наколядовал"! ВОТ коренная причина! Нельзя с такими "отцами-командирами" ни в разведку, ни на задание...
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05.10.2020 14:27 Відповісти
Воно і не дивно...
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05.10.2020 10:12 Відповісти
Я думал дело в порочной коррумпированной системе и "потужном министре", а оказывается всё гораздо проще - молодёжи не хватает
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05.10.2020 10:13 Відповісти
поговори с патрульными. лично. просто с живым человеком. С участковыми. хоть что-то башкой своей перевари. а не по методичке шпарь.
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05.10.2020 11:13 Відповісти
Я с живыми и говорю, с мёртвыми не пробовал. Вы, прежде чем хамить, можете обозначить - что в моих словах не соответствует действительности?
Можете предоставить образец "методички", по которой я "шпарю"?
У Вас за министра так подгорело, или за "систему"?
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05.10.2020 12:07 Відповісти
"По его словам, один человек своим позорным поступком может обвалить доверие ко всей полиции"...Всего один человек плохой.Бу-га-га.Вчера бухой мусор в Броварах сбил 2-х женщин на пешеходном переходе.Это тоже случайность.Тут вот 4 треда о подвигах орлов Авака-волосы дыбом подымаются.МВД превратилось в банду https://twitter.com/angelys667/status/1312824938294849536
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05.10.2020 11:43 Відповісти
Нац рады заполнены на 100 процентов и отбою нэма, а тут плачется
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05.10.2020 10:15 Відповісти
А той п"яний чорт, що задавив жінок в Броварах на зебрі теж з села?
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05.10.2020 10:18 Відповісти
піде в некамплект, млять, патужнаму міністру огорчєніє!
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05.10.2020 10:20 Відповісти
Если на"Вехе" или на "Мерсе" - к бабке не ходи - з села!!!!
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05.10.2020 17:10 Відповісти
Да,да ,достаточно выйти на улицы и первому встретившемуся полицейскому заглянуть в глаза ,там можно увидеть зависть ,злобу ,подлость ,тупость ,трусость и пожалуй это всё а оно рассказывает про сельскую местность ,пока полицию возглавляет чувак по Хфамилии Аваков там порядочных людей не будет а если каким-то чудом и окажутся то их либо сожрут с потрохами ,либо они сами сбегут ..
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05.10.2020 10:19 Відповісти
Т.е. у них некомплект 40-50% но оружие людям нельзя, чтобы защититься???
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05.10.2020 10:20 Відповісти
Кагарлик - сільська місцевість де нема молоді.
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05.10.2020 10:26 Відповісти
Не надо свистеть.
Там ткнеядствующей молодежи хрен сосчитаешь.
Пребывая в одном из райцентров имею счастье созерцать под райотделом милиции толпы бездельников в милицейской форме, которые целыми днями распивают кофе под двумя ближайшими кофейнями.
Потом расползаются по машинам, некоторые из которых на еврономерах, делают круг почета по городу и опять собираются пить кофе и точить лясы.
При совдепии в этом райцентре ментов было всего пару человек и был порядок.
Капитан начальник райотдела, майор - его зам, лейтенант, старшина и три рядовых.
Твою мать, теперь - 200 дармоедов, никак не меньше.
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05.10.2020 10:27 Відповісти
Полицию надо холить и лелеять. Иначе могут начаться беспорядки.
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05.10.2020 10:31 Відповісти
Поліція складається з наших громадян. і якщо суспільство (73%) вибрало в президенти шута і україноненависника,то яка повинна бути поліція. Вона плоть від плоті нашого "мудрого народа."
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05.10.2020 10:32 Відповісти
О как! Виновата молодежь, которая валит в города...
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05.10.2020 10:38 Відповісти
"В сільській місцевості нам все важче підібрати персонал", тому набирають дебілів, щоб ці самі заправляли авто і ще його ремонтували. Нормальна людина зараз поліцію не піде. Так що чорта Рюкзакова треба не то що гнати, а садити!!!
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05.10.2020 10:39 Відповісти
молодежи насиловать как-то сподручнее, это да. а то старые кадры уже не все могут....
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05.10.2020 10:41 Відповісти
якщо шизофренік Ківа став полковником в поліції, то представте собі який розув в сержантського складу.
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05.10.2020 10:41 Відповісти
Молодежи достаточно, просто она знает, что ваши обещания-пустой звук, и в мусарню не стремится.
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05.10.2020 10:59 Відповісти
Надо говорить проще. Молодежи достаточно выехало на заработки. Большая часть из них там и останется.
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05.10.2020 12:08 Відповісти
Який розумний виборець із 73% мозгів в голові, така і поліція!
Бо поліція це похідне від хохлуїнського народу, який в зелебенських слугах народу бачить рятівників України!
Ніколи жидокацапи не були рятівниками України, вони лиш кров з неї зціджували!!!
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05.10.2020 11:06 Відповісти
Все ты, Игорек, прекрасно знаешь и понимаешь! Просто ваша круговая порука, лизоблюдство, присобленчество и кумовство, не позволяет тебе выдавить из себя простые слова: На такую низкую зарплату никто не хочет идти в полицию.
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05.10.2020 11:17 Відповісти
Маладьожі їм мало? Там скоріше старі пердуни на місцях нікого з чужих не хочуть допускати.
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05.10.2020 11:55 Відповісти
В сельской местности нам все труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи

Молодежи скоро и в городах не будет.
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05.10.2020 12:06 Відповісти
"К тому же они сталкиваются с постоянной грубостью наших граждан." Смішно. Вибачте, а з чим повинна стикатись поліція?
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05.10.2020 12:11 Відповісти
Генералів викиньте на смітник і щось зрушиться вперше з часів совка. А цей казкар в розшитому костюмі у смугастих штанях розповідає, що їм не вистачає достойних людей. Так за роки Незалежності скільки людей не було, а мєнтів завжди в народі величали мусорами. І в радянські часи було те саме. Якби наші правителі ( і генерали в тому числі) вели себе достойно, то і нація в цілому мала б моральні орієнтири і приклади для наслідування. Бо як не можете знайти достойних кандидатів на рядові посади, то назвіть достойних у керівній ланці серед своїх генералів, міністрів і т.д. Не назвете! Що, теж справа у відсутності бажаючих бути генералами і поставили кого попало? Риба гниє з Банкової!
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05.10.2020 12:28 Відповісти
Один?
Там же все отделение соучастники.....
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05.10.2020 12:59 Відповісти
 
 