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Новини
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У справі про підпал автомобіля Богдана з'явилися серйозні напрацювання, - глава Нацполіції Клименко

Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що в справі про підпал автомобіля колишнього глави Офісу Президента Андрія Богдана з'явилися серйозні напрацювання. Ведеться слідство.

Про це Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи зміг би він розкрити подробиці підпалу автомобіля, голова Нацполіції пояснив, що поки ні. Результат розповість слідчий після закінчення слідства, додав Клименко.

"Не так часто палять автомобілі відомих людей, але ці підпали більш резонансні і швидко поширюються в медіа. Слідство триває і в нас є доволі серйозні напрацювання. Після завершення слідства слідчий вийде і розповість про результат", - зазначив він.

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Нагадаємо, в Дніпровському районі Києва в ніч на 11 серпня навмисно підпалили автомобіль Андрія Богдана. У ньому було знищено салон, багажний відсік, дах, заднє і переднє скло, задні та передні вікна і задні два колеса.

Автор: 

авто (6235) підпал (696) Нацполіція (15278) Богдан Андрій (425) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+3
Шо, лично Янелох после айкосов лично отомстил за Ленку?😀
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05.10.2020 10:33 Відповісти
+2
А поджег машины Гонтаревой?
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05.10.2020 10:37 Відповісти
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Шо, лично Янелох после айкосов лично отомстил за Ленку?😀
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05.10.2020 10:33 Відповісти
Нет, пока только догадки...., но на месте преступления был обнаружен шутовской колпак и пару клавиш от рояля
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05.10.2020 13:53 Відповісти
А поджег машины Гонтаревой?
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05.10.2020 10:37 Відповісти
Горіла тачка, палала.
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05.10.2020 10:47 Відповісти
Неужто баба Беня?
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05.10.2020 10:38 Відповісти
Что посеешь то и пожнёшь!
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05.10.2020 10:40 Відповісти
Як тобі таке, Ілон Маск? Найбідніша країна у світі, в якій палять Тесли.
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05.10.2020 11:01 Відповісти
Богдан снова в тренде?
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05.10.2020 11:30 Відповісти
Що знову Кузьменко і Дугарь? Чи вже Звіробій і Федина?
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05.10.2020 11:48 Відповісти
Таки ЗЕля ? )
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05.10.2020 11:48 Відповісти
Мені Богдана ні краплиночки не шкода. Як не буде шкода що згоритьвсе майно у Ахметова ..Коломойського Пінчука,і інших сук..не шкода буде що все майно сгорить у народних депутатів -сук продажних бо всі вони не працею чесною зароблені ..А ось коли страдають прості люди роботяги це дуже гірко... Тому горіть ви бариги і алегархи начальничкі і суки депутати і всі вори синім пламенем..Навіть пожежників визивати не буду як що..трапиться. отака мо я позиція.
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05.10.2020 13:38 Відповісти
Психопортрет поджигателя по походке анализировали? А что ж так?
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05.10.2020 14:46 Відповісти
Как по мне все поджоги дело рук Коли-Котлеты-Оболонского!!!
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05.10.2020 16:31 Відповісти
 
 