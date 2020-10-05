У справі про підпал автомобіля Богдана з'явилися серйозні напрацювання, - глава Нацполіції Клименко

Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що в справі про підпал автомобіля колишнього глави Офісу Президента Андрія Богдана з'явилися серйозні напрацювання. Ведеться слідство.

Про це Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи зміг би він розкрити подробиці підпалу автомобіля, голова Нацполіції пояснив, що поки ні. Результат розповість слідчий після закінчення слідства, додав Клименко.

"Не так часто палять автомобілі відомих людей, але ці підпали більш резонансні і швидко поширюються в медіа. Слідство триває і в нас є доволі серйозні напрацювання. Після завершення слідства слідчий вийде і розповість про результат", - зазначив він.

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Нагадаємо, в Дніпровському районі Києва в ніч на 11 серпня навмисно підпалили автомобіль Андрія Богдана. У ньому було знищено салон, багажний відсік, дах, заднє і переднє скло, задні та передні вікна і задні два колеса.