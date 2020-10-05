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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 13 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 жовтня Київ і 23 області України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 55,3%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього тижня Україна може перейти позначку в 5 тис. захворілих на коронавірус за добу, - Степанов

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину як і раніше відповідає лише Кіровоградська область.

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 13 областях України, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
И это ещё нет периода обострения вирусных инфекций ,а что будет в ноябре ,декабре и конце октября ?
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05.10.2020 10:29 Відповісти
+2
Сам понял, что написал?
Может сравнишь с 1913 годом?
Правду говорят, что нынче уровень интеллекта населения упал настолько, что в психбольницах нет ни одного Наполеона.
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05.10.2020 11:10 Відповісти
+2
никуя нигде не увеличили , в Одесской области в опорных уже месяц нет мест для больных -только тяжёлые и блатные, даже с двусторонней пневмонией дома оставляют и нет никакого протокола лечения на дому, врачи хер забили на коронавирусников...тест ждать 11 дней , плять, пока получишь тест заразишь всех родственников и знакомых....
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05.10.2020 11:58 Відповісти
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И это ещё нет периода обострения вирусных инфекций ,а что будет в ноябре ,декабре и конце октября ?
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05.10.2020 10:29 Відповісти
Після уходу Супрун: медична мафія знову повернулась на свої старі схеми. В лікарнях гроші не доходять до людей- за все треба платити. Нещодавно, на жаль потрапив. Одразу 2 тис на ліки, 1000 на благодійні внески. Палата краща, щоб бомжи та кримінал речі не вкрали - по 500 грв в день. Операція (гланди) - 20 000. Аналізи - 2500. Туди-сюди - вже нема тисячи долярів. І це ще проста проблема.... За що ми платимо податки, якщо за все платити?! З вірусом наче навмисно зробили. Коли було 100 в день. Закрили все. Люди на таксі півзарплатні за день витрачали. Навіщо?!!!! Спеціально розозлили народ, щоб потім всі плюнули на карантин. Ще й рашкоботи у фейсбуках поширюють фейки про "безпеку" ковід. Про щеплення вже забули- тепер інше завдання. Таке відчуття, що Степанов та зелені працюють разом із рашкою. Вони разом хочуть колапса мед закладів, дестабілізації, та народного бунту, щоб рашці розв.язати руки. Іншої причини такої тупої поведінки я не бачу. Наприклад ще, зробили зонування. Київ був у помаранчевій зоні. Було 3000 випадків на день. Тепер майже - 5 000. В Києві помирає все більше, місць в лікарнях нема, а они роблять Київ жовтий. Чому ? Комусь захотілось ?! Знову ж таки. Діти в школі. Класи набиті по 35 учнів. Вам не шкода вчителів, яким на весь час видали лише одну маску! Хоч би підвищили зарплатню за шкідливість та ризик, хоч би робили плр тести раз на два тижня, хоч би застрахували здоров.я та життя тих бедолаг, яких кинули на заклання! Нема слів, крім саботажу, що робить ця зондер-команда!
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05.10.2020 11:21 Відповісти
Да ,но при миссис Супрун ситуация была идентичной ,у меня жена две недели пролежала в больнице и без всяких операций я отдал за лекарства и анализы пару тысяч долларов ,кстати это ведь Супрун угробила Санитарную систему как таковую и мы если честно ещё легко отделываемся после её художеств ..
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05.10.2020 11:58 Відповісти
Зрозуміло, мабуть ви з тих санітарних чинуш, які наживались на хабарях
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2756957-suprun-vyskazalas-protiv-vosstanovlenia-sistemy-ses.html
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05.10.2020 19:31 Відповісти
Переводим Киев в зелёную зону
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05.10.2020 10:33 Відповісти
Лучше Харьков. Он на первом месте.
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05.10.2020 12:33 Відповісти
Вопрос: Почему не увеличили в разы количество коек за полгода?
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05.10.2020 10:40 Відповісти
Чтобы нагонять панику такими новостями
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05.10.2020 11:34 Відповісти
Месяц подряд один текст - ЗАГРУЗКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 50 процентов
Как такое может быть , если уже по 4000 заболевших в день
Вы их просто в больницы не госпитализируете ?
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05.10.2020 10:40 Відповісти
Ловкость рук. Раньше госптализировали тяжелыми и средними симптомами. Сйечас только с тяжелыми. А таких в несколько раз меньше, чем со средними.
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05.10.2020 10:44 Відповісти
ОРВИ лучше лечить дома. В больнице могут залечить до смерти.
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05.10.2020 11:35 Відповісти
Да нет там никакой загрузки вообще.
Вчера беседовал с главврачом одной из больниц.
Потупив глаза признался.
Госпитализируют чуть ли не всех с положительным тестом, бывает, что не хватает мест и отправляют в другие районы.
Действительно нуждается в госпитализации процентов 20% из них.
Но, поскольку министерство так и не определилось с рекомендациями по лечению лёгких больных на дому, что бы не нести ответственности в случае чего, хватает практически всех.
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05.10.2020 10:44 Відповісти
Ну, это легко проверить
Это в мае
https://interfax.com.ua/news/general/661548.html По словам мэра Киева, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего в медучреждениях города первой и второй волн предусмотрело почти 1,7тыс. койко-мест.

Это начало сентября
https://112.ua/kiev/v-bolnicah-kieva-lechatsya-740-bolnyh-koronavirusom-i-vlasti-gotovy-uvelichit-chislo-koek-klichko-548350.html На данный момент в больницах Киева лечатся 740 пациентов, больных коронавирусом, и столичные власти готовы увеличить число коек в случае ухудшения эпидемической ситуации с Covid-19. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает "Укринформ". "Сегодня в больницах находятся около 740 пациентов. Больницы первой волны у нас заполнены на 50%. Мы сейчас готовы в случае необходимости развернуть до 7 тысяч коек. Но это крайняя составляющая, когда все наши больницы перейдут в режим работы в качестве инфекционных отделений. Я говорю о критических вещах, но мы далеки к этим показателям и делаем все, чтобы ни в коем случае нам уже не переходить к другим звеньям больниц, которые будут работать как инфекционные отделения", - отметил киевский градоначальник.

А на сегодня активно болеющих в Киеве 16 тыс. https://censor.net/ua/news/3222775/covid19_zabrav_jyttya_uje_420_kyyan_za_mynulu_dobu_koronavirus_vyyavyly_u_407_osib
Так говорите, прям таки всех госпитализируют?
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05.10.2020 10:54 Відповісти
Сам понял, что написал?
Может сравнишь с 1913 годом?
Правду говорят, что нынче уровень интеллекта населения упал настолько, что в психбольницах нет ни одного Наполеона.
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05.10.2020 11:10 Відповісти
Вы полагаете, что с 1 сентября по 4 октября в Киеве количество коек первой волны с около 1500 увеличили до около 30 тысяч? Да Вы фантаст, батенька, почище Уэллса.
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05.10.2020 11:39 Відповісти
Я полагаю, что не обладая реальной информацией о количестве коек и количестве госпитализированных, надо заткнуться и не делать глубокомысленные умозаключения из разряда: на одну котлету село четыре мухи, сегодня бабушка обещала нажарить 10 котлет.
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05.10.2020 11:53 Відповісти
Я полагаю, Вы можете посмотреть в статье таблицу. Там указано кол-во коек больниц первой волны 2266, а не городить хрень.
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05.10.2020 11:57 Відповісти
Это по Киеву. 16 тыс активно болеющих туда никак не запихнешь.
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05.10.2020 11:59 Відповісти
никуя нигде не увеличили , в Одесской области в опорных уже месяц нет мест для больных -только тяжёлые и блатные, даже с двусторонней пневмонией дома оставляют и нет никакого протокола лечения на дому, врачи хер забили на коронавирусников...тест ждать 11 дней , плять, пока получишь тест заразишь всех родственников и знакомых....
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05.10.2020 11:58 Відповісти
где нет загрузки ? Конкретно , "где хватает практически всех" - давай адрес я туда свою прокажённую тёщу отправлю и ещё пару набожных родственничков к ипеням собачьим..
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05.10.2020 11:52 Відповісти
За більш ніж півроку карантину різних форм ці баблопили не спромоглися збільшити кількість ліжок для хворих, закупити апарати ШВЛ і т.п. зате більше половини бала з фонду боротьби з вірусом вирішили закатати в асфальт, на радість Бєні. А тепер плачуться, що десь не вистачає ліжок, апаратів ШВЛ, медперсоналу чи ще чогось? Вони таки дійсно вважають нас безмізкими.
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05.10.2020 11:01 Відповісти
Мужчина кашляет в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор: У вас коронавирус? Мужчина : Да нет вы что! У меня туберкулёз! Кондуктор: Ну слава богу!
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05.10.2020 11:33 Відповісти
 
 