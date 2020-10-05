Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 13 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 5 жовтня Київ і 23 області України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 55,3%.
Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину як і раніше відповідає лише Кіровоградська область.
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https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2756957-suprun-vyskazalas-protiv-vosstanovlenia-sistemy-ses.html
Как такое может быть , если уже по 4000 заболевших в день
Вы их просто в больницы не госпитализируете ?
Вчера беседовал с главврачом одной из больниц.
Потупив глаза признался.
Госпитализируют чуть ли не всех с положительным тестом, бывает, что не хватает мест и отправляют в другие районы.
Действительно нуждается в госпитализации процентов 20% из них.
Но, поскольку министерство так и не определилось с рекомендациями по лечению лёгких больных на дому, что бы не нести ответственности в случае чего, хватает практически всех.
Это в мае
https://interfax.com.ua/news/general/661548.html По словам мэра Киева, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего в медучреждениях города первой и второй волн предусмотрело почти 1,7тыс. койко-мест.
Это начало сентября
https://112.ua/kiev/v-bolnicah-kieva-lechatsya-740-bolnyh-koronavirusom-i-vlasti-gotovy-uvelichit-chislo-koek-klichko-548350.html На данный момент в больницах Киева лечатся 740 пациентов, больных коронавирусом, и столичные власти готовы увеличить число коек в случае ухудшения эпидемической ситуации с Covid-19. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает "Укринформ". "Сегодня в больницах находятся около 740 пациентов. Больницы первой волны у нас заполнены на 50%. Мы сейчас готовы в случае необходимости развернуть до 7 тысяч коек. Но это крайняя составляющая, когда все наши больницы перейдут в режим работы в качестве инфекционных отделений. Я говорю о критических вещах, но мы далеки к этим показателям и делаем все, чтобы ни в коем случае нам уже не переходить к другим звеньям больниц, которые будут работать как инфекционные отделения", - отметил киевский градоначальник.
А на сегодня активно болеющих в Киеве 16 тыс. https://censor.net/ua/news/3222775/covid19_zabrav_jyttya_uje_420_kyyan_za_mynulu_dobu_koronavirus_vyyavyly_u_407_osib
Так говорите, прям таки всех госпитализируют?
Может сравнишь с 1913 годом?
Правду говорят, что нынче уровень интеллекта населения упал настолько, что в психбольницах нет ни одного Наполеона.