Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був п'яний. ФОТОрепортаж (оновлено)

Семеро людей, з яких троє дітей, постраждали в ДТП у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області у Facebook.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня приблизно о 20:30 на автодорозі "Червоноград-Радехів" поблизу села Бендюга.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mitsubishi, 50-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями Nissan, яким керував 42-річний житель Червонограда, і Volksvagen Passat під керуванням 41-річного жителя м.Сокаль.

Унаслідок зіткнення тілесних ушкоджень зазнали водій Mitsubishi і його семирічний пасажир, троє пасажирів Volksvagen віком 11, 13 і 39 років, а також водій Nissan і його 41-річний пасажир.

Також медики встановили, що водій Mitsubishi був у стані алкогольного сп'яніння.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: сайт поліції

Нагадаємо, раніше на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації у Facebook повідомлялося, що внаслідок цієї ДТП зазнали травм і були госпіталізовані до Червоноградської міської лікарні 5 осіб, зокрема двоє дітей 2009 і 2013 років народження.

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