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Новини ДТП
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Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був п'яний. ФОТОрепортаж (оновлено)

Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був п'яний. ФОТОрепортаж (оновлено)

Семеро людей, з яких троє дітей, постраждали в ДТП у Львівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області у Facebook.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня приблизно о 20:30 на автодорозі "Червоноград-Радехів" поблизу села Бендюга.

Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був пяний 01

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mitsubishi, 50-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями Nissan, яким керував 42-річний житель Червонограда, і Volksvagen Passat під керуванням 41-річного жителя м.Сокаль.

Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був пяний 02

Унаслідок зіткнення тілесних ушкоджень зазнали водій Mitsubishi і його семирічний пасажир, троє пасажирів Volksvagen віком 11, 13 і 39 років, а також водій Nissan і його 41-річний пасажир.

Також медики встановили, що водій Mitsubishi був у стані алкогольного сп'яніння.

Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був пяний 03

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був пяний 04

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був пяний 05

Фото: сайт поліції

Нагадаємо, раніше на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації у Facebook повідомлялося, що внаслідок цієї ДТП зазнали травм і були госпіталізовані до Червоноградської міської лікарні 5 осіб, зокрема двоє дітей 2009 і 2013 років народження.

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Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був пяний 06

Семеро осіб, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення трьох автомобілів на Львівщині. Винуватець ДТП був пяний 07

Автор: 

ДТП (4483) Львівська область (2463)


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Мда... Вихідні.
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05.10.2020 10:34 Відповісти
Виїхавшому на зустрічну- відірвати яйця, щоб не народжувались дебіли!
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05.10.2020 10:37 Відповісти
Головбух шахти Лісова
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05.10.2020 10:49 Відповісти
Тим більше! І дітей стерилізувати!
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05.10.2020 11:04 Відповісти
Головне що нічого не вчить цих дурнів ,сам загинеш чорт з тобою ,але гинуть невині люди і вже зовсім неприпустимо п'яний за кермом.
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05.10.2020 11:50 Відповісти
 
 