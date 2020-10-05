Транзит "Газпрому" через Україну з початку року досяг 40 млрд куб. м і зараз максимальний, - Оператор ГТС

Обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему 4 жовтня досяг 40 млрд куб. м з початку року, повідомив "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Станом на ранок 4 жовтня транзит здійснюється в добовому режимі 174 млн куб. м. Це той максимум, який очікується і зараз передбачений контрактом із "Газпромом" на весь 2020 рік", - зазначила компанія у своєму повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

ОГТСУ наголосив, що повністю виконує зобов'язання із забезпечення безперебійного транспортування газу до країн ЄС, Молдови та українських споживачів.

"Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій у Німеччині з проєктом "Північний потік-2" і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже наявної інфраструктури, як і задекларовано в усіх документах ЄС", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова зберігатиме запас газу в ПСГ України, - Оператор ГТС

Він нагадав, що українська ГТС може транспортувати значно більше блакитного палива й перебуває в постійному пошуку нових ринкових продуктів і сервісів.

Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між "Нафтогазом України" та "Газпромом" закінчився 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" підписано пізно ввечері 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія.

Контракт передбачає транзит до 2020 року щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Макогон у липні прогнозував, що транзит російського природного через територію країни в 2020 році становитиме 52-55 млрд куб. м при заброньованих 65 млрд куб. м.

Транзит природного газу через ГТС України в січні-серпні 2020 року становив 34,8 млрд куб. м, що на 42% менше, ніж за аналогічний період 2019 року(59,6 млрд куб. м). Незважаючи на значне зниження транзиту порівняно з минулим роком, "Газпром" повністю оплачує заброньовані транзитні потужності.