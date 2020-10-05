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Новини Газова війна
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Транзит "Газпрому" через Україну з початку року досяг 40 млрд куб. м і зараз максимальний, - Оператор ГТС

Транзит

Обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему 4 жовтня досяг 40 млрд куб. м з початку року, повідомив "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Станом на ранок 4 жовтня транзит здійснюється в добовому режимі 174 млн куб. м. Це той максимум, який очікується і зараз передбачений контрактом із "Газпромом" на весь 2020 рік", - зазначила компанія у своєму повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

ОГТСУ наголосив, що повністю виконує зобов'язання із забезпечення безперебійного транспортування газу до країн ЄС, Молдови та українських споживачів.

"Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій у Німеччині з проєктом "Північний потік-2" і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже наявної інфраструктури, як і задекларовано в усіх документах ЄС", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова зберігатиме запас газу в ПСГ України, - Оператор ГТС

Він нагадав, що українська ГТС може транспортувати значно більше блакитного палива й перебуває в постійному пошуку нових ринкових продуктів і сервісів.

Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між "Нафтогазом України" та "Газпромом" закінчився 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" підписано пізно ввечері 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія.

Контракт передбачає транзит до 2020 року щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Макогон у липні прогнозував, що транзит російського природного через територію країни в 2020 році становитиме 52-55 млрд куб. м при заброньованих 65 млрд куб. м.

Транзит природного газу через ГТС України в січні-серпні 2020 року становив 34,8 млрд куб. м, що на 42% менше, ніж за аналогічний період 2019 року(59,6 млрд куб. м). Незважаючи на значне зниження транзиту порівняно з минулим роком, "Газпром" повністю оплачує заброньовані транзитні потужності.

Автор: 

газ (10495) Газпром (3395) ГТС (588) транзит газу (1014) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (549)


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Топ коментарі
+11
Так это же "торговля на крови". Да, зебилы? Где Егорка и Семен?
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05.10.2020 10:42 Відповісти
+8
Вони вам нічого не скажуть. Їхні язики зара в дупі коломойського.
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05.10.2020 10:45 Відповісти
+4
Пусть Витренко это напишет - ему больше веры
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05.10.2020 10:42 Відповісти
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Пусть Витренко это напишет - ему больше веры
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05.10.2020 10:42 Відповісти
Так это же "торговля на крови". Да, зебилы? Где Егорка и Семен?
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05.10.2020 10:42 Відповісти
Вони вам нічого не скажуть. Їхні язики зара в дупі коломойського.
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05.10.2020 10:45 Відповісти
Мі палітікой не інтересуемся ... (С) ЗеФілітіки
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05.10.2020 10:47 Відповісти
Они там всегда и были
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05.10.2020 12:01 Відповісти
Порохосеруни справді на стільки тупі, що не розуміють, що транзит - ЦЕ ДОБРЕ?! Чи вам не казали думати перед тим, як розгоняти зраду?
Може порошенко мріяв припинити транзит через нашу ГТС і підтримувати будівництво труби "північний потік-2"?
Поясніть, до чого ваші образливі випади?
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05.10.2020 13:16 Відповісти
Заслані казачки.
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05.10.2020 10:53 Відповісти
Так что все таки какаяразница?
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05.10.2020 10:56 Відповісти
Есть маленький нюансик. Украина за этот транзит получает деньги, и немалые, которые в том числе идут на обеспечение украинской армии. А не помогает своими деньгами обеспечивать сытую жизнь коллаборационистам на оккупированной территории.
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05.10.2020 11:36 Відповісти
Неужели деньги от продажи конфет рошен в рашке тоже шли на обеспечение украинской армии?
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05.10.2020 12:02 Відповісти
Кацапы кстати в свое время кипешивали по этому поводу, требуя запретить продукцию рошен на рашке.
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05.10.2020 12:46 Відповісти
А писали раньше, что Европа почти полностью отказалась от расейского газа, кому после этого верить.
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05.10.2020 10:48 Відповісти
Так отказалась 40 кубов это процентов 30% от довоенных поставок!
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05.10.2020 11:10 Відповісти
Neotkazalos,no mnogo zakupajetsia i zyzenogo gaza.Vot dopustim mi sravnenijem s 2019 godam dva raza bolse zakupili takogo gaza.Gde to 75% zakupili takogo,bolsinstve iz norvegiji i ameriki.Jest truba i gazproma no kak vydno kupili gde vygodnej desevle
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05.10.2020 11:17 Відповісти
Tut 5 kompaniji zakupajet gaz s terminala 3 nasi i 2 Estonskije.Odna tolko gosudarstvenaja drugyje casnyje kotorim glavnoje jest cena gaza.Tak sto vybor byl ne v polzu gazproma a norvezski zyzeni gaz
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05.10.2020 11:34 Відповісти
Металлолом говорите."Северному потоку 2"-привет.
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05.10.2020 10:48 Відповісти
Холодает. Птицы полетели в южные края. Людям тоже хочется тепла.
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05.10.2020 10:52 Відповісти
Как там ваш "легитимный"?
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05.10.2020 11:01 Відповісти
это зрада или перемога?
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05.10.2020 11:02 Відповісти
Так это у тебя ЗЕбила надо спросить это торговля на крови или нет!?
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05.10.2020 11:11 Відповісти
Они Порошенко пять лет обзывали "вальцманом", а презиком выбрали чистокровного еврея.
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05.10.2020 11:15 Відповісти
Так а какая разница?
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05.10.2020 12:00 Відповісти
если я зебил, то ты просто дебил
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05.10.2020 11:48 Відповісти
Согласно решению Стокгольмского Арбитража Украина обязана транзитовать газ в Европу в определенном объеме.Решение Арбитража окончательное и обжалованию не подлежит.
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05.10.2020 11:03 Відповісти
Крысы Кремля уже заплатили Украине 3 миллиарда долларов штраф....Путлер всех победил...
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05.10.2020 11:05 Відповісти
Крысы Мавзолейные,а почему так мало качаете?Раньше было 110 ярдов кубов.А счас всего 48?Газу нету?
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05.10.2020 11:08 Відповісти
От ягеля хреново пердится!
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05.10.2020 11:12 Відповісти
А где деньги за транзит???
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05.10.2020 11:11 Відповісти
Зеля весь транзит потратил на Коломойского и Фирташа...
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05.10.2020 11:12 Відповісти
Европейские газосховища забиты газом па самый Эверест.... Меркель каже,на шо мені стільки гівна...
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05.10.2020 11:19 Відповісти
Во гордость у зебилов,как параше помогают доллары с евро зарабатывать.
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05.10.2020 11:22 Відповісти
Предлагаешь Меркелихе дать повод продавить северный поток 2?
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05.10.2020 12:04 Відповісти
Предлагаю не помогать окупантам,а убивать их,но не при зебилах.
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05.10.2020 23:07 Відповісти
Зима будет теплой,средняя температура по Европе минус 3-4 градуса....Путлер опять Европу раздел на бабло...
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05.10.2020 11:23 Відповісти
Увеличить объёмы выше максимума что бы она наконец бабахнула?
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05.10.2020 12:13 Відповісти
 
 