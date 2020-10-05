Місцеві вибори: суд скасував реєстрацію кандидатів у депутати Генічеської міськради від "Слуги народу"

Херсонський окружний адміністративний суд скасував постанову Генічеської міської ТВК про реєстрацію кандидатів у депутати, висунутих Херсонською облорганізацією партії "Слуга народу".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення Херсонського окружного адміністративного суду, передає Цензор.НЕТ.

"Суд визнав протиправною та скасував постанову Генічеської міської ТВК Херсонської області від 29 вересня 2020 року № 22 "Про реєстрацію кандидатів у депутати Генічеської міської ради Генічеського району Херсонської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у депутати від Херсонської обласної політичної партії "Слуга народу" на перші вибори депутатів Генічеської територіальної громади та міського голови 25 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішенням від 4 жовтня 2020 року у справі № 540/2881/20 Херсонський окружний адміністративний суд задовольнив позовну заяву кандидата у депутати Генічеської міської ради до Генічеської міської територіальної виборчої комісії Херсонської області, третя особа: Херсонська обласна організація ПП "Слуга народу".

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Підставою для задоволення позовних вимог став підтверджений судом у результаті дослідження доказів та допиту свідків факт подання представником Херсонської обласної організації ПП "Слуга народу" документів для реєстрації кандидатів у депутати після спливу строку, встановленого виборчим законодавством.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом двох днів з дня його проголошення.