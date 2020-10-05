Новий рекорд: протягом вихідних на COVID-19 захворіли майже 300 правоохоронців, - МВС
Упродовж вихідних на коронавірусну хворобу захворіли 294 правоохоронці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.
"За добу зафіксовано 213 випадків COVID-19 серед співробітників МВС, що стало новим рекордом", - сказано в повідомленні.
Наразі найбільша кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстровано в Хмельницькій області (15), Луганській області (8) та у м.Києві (35).
Також повідомляється, що з початку пандемії на COVID-19 захворів 6441 працівник МВС, 5751 видужав, 16 правоохоронців померли.
За минулий тиждень на коронавірусну хворобу захворіли 1175 правоохоронців.
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Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар05.10.2020 11:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Воин света #476237
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YU ST
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