УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5690 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
871 4

Новий рекорд: протягом вихідних на COVID-19 захворіли майже 300 правоохоронців, - МВС

Новий рекорд: протягом вихідних на COVID-19 захворіли майже 300 правоохоронців, - МВС

Упродовж вихідних на коронавірусну хворобу захворіли 294 правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

"За добу зафіксовано 213 випадків COVID-19 серед співробітників МВС, що стало новим рекордом", - сказано в повідомленні.

Наразі найбільша кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстровано в Хмельницькій області (15), Луганській області (8) та у м.Києві (35).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 13 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Також повідомляється, що з початку пандемії на COVID-19 захворів 6441 працівник МВС, 5751 видужав, 16 правоохоронців померли.

За минулий тиждень на коронавірусну хворобу захворіли 1175 правоохоронців.

Новий рекорд: протягом вихідних на COVID-19 захворіли майже 300 правоохоронців, - МВС 01

Автор: 

карантин (18172) МВС (3512) Нацполіція (15278) Правоохоронні органи (2708) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проведите лекцию наконец, чтоб при входе в забегаловку общепита (шаурмяшные) Ваши люди надевали маски. Ни разу не видел полицейского в маске в шаурмяшной....
показати весь коментар
05.10.2020 11:40 Відповісти
В Беларуссии эту новость с радостью восприняли.
показати весь коментар
05.10.2020 11:44 Відповісти
Правоохоронєц Авакян теж, маю надію?
показати весь коментар
05.10.2020 11:46 Відповісти
Авакян протискає надбавки для своїх нелюстрованих собак.
показати весь коментар
05.10.2020 11:48 Відповісти
 
 