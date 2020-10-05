Новий рекорд: протягом вихідних на COVID-19 захворіли майже 300 правоохоронців, - МВС

Упродовж вихідних на коронавірусну хворобу захворіли 294 правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

"За добу зафіксовано 213 випадків COVID-19 серед співробітників МВС, що стало новим рекордом", - сказано в повідомленні.

Наразі найбільша кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстровано в Хмельницькій області (15), Луганській області (8) та у м.Києві (35).

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Також повідомляється, що з початку пандемії на COVID-19 захворів 6441 працівник МВС, 5751 видужав, 16 правоохоронців померли.

За минулий тиждень на коронавірусну хворобу захворіли 1175 правоохоронців.