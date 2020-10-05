Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди "українську окупацію" та "російську весну"
Окупанти в Криму вимагають розповідати школярам про "українську окупацію" півострова і детально розповісти про події "російської весни".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це йдеться в листі депутата Олександра Свистунова, направленому міністру освіти РФ.
Свистунов просить відкликати зі шкіл і бібліотек другу частину підручника "Історія Криму. 10 клас", адже, на його думку, в підручнику "відверто брехливо і тенденційно описано історію пострадянського періоду півострова, починаючи з 1991 року і аж до возз'єднання Криму з Росією в 2014 році".
За словами депутата, автори підручника "не визнають факту української окупації Криму і Севастополя" і в ньому "відсутній опис національно-визвольної боротьби жителів півострова", а також "заперечується факт масових політичних репресій з боку українського режиму".
У міністерстві освіти виданню повідомили, що підручник розроблявся кваліфікованими фахівцями, які "спиралися виключно на чинні норми історичної освіти без будь-яких політичних пристрастей".
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После окончания средней школы служил в армии, затем работал на заводе «Электрон» мастером, начальником цеха, начальником производства. В 1978 году окончил исторический факультет Львовского университета им. И. Франко. Учился в аспирантуре. С 1977 по 1982 год преподавал в школах и вузах Донецка и Львова. С 1983 по 1987 год работает на железной дороге механиком, начальником рефрижераторного поезда.
http://news.sevas.com/region-crimea/sobytija/v_krymu_dlya_indii_hotyat_vyrashhivat_chaj_i_koriandr_noyabr_2017