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Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди "українську окупацію" та "російську весну"

Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди

Окупанти в Криму вимагають розповідати школярам про "українську окупацію" півострова і детально розповісти про події "російської весни".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це йдеться в листі депутата Олександра Свистунова, направленому міністру освіти РФ.

Свистунов просить відкликати зі шкіл і бібліотек другу частину підручника "Історія Криму. 10 клас", адже, на його думку, в підручнику "відверто брехливо і тенденційно описано історію пострадянського періоду півострова, починаючи з 1991 року і аж до возз'єднання Криму з Росією в 2014 році".

За словами депутата, автори підручника "не визнають факту української окупації Криму і Севастополя" і в ньому "відсутній опис національно-визвольної боротьби жителів півострова", а також "заперечується факт масових політичних репресій з боку українського режиму".

У міністерстві освіти виданню повідомили, що підручник розроблявся кваліфікованими фахівцями, які "спиралися виключно на чинні норми історичної освіти без будь-яких політичних пристрастей".

Також читайте: Окупанти намагаються вплинути на представницю Білорусі в ООН Довгань, щоб домогтися скасування санкцій щодо Криму

Автор: 

Крим (14192) освіта (1314) окупація (6751) пропаганда (2825) росія (66104)


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Топ коментарі
+13
А так же запишите в историю что в крыму никогда небыло воды и крымского канала.
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05.10.2020 11:37 Відповісти
+13
валяйте - пишите! Азербайджан вот армянскую историю переписывает прямо сейчас - и не на словах - А НА ДЕЛЕ!!!
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05.10.2020 11:41 Відповісти
+12
Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда "украинскую оккупацию" и "русскую весну" - Цензор.НЕТ 3207
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05.10.2020 11:37 Відповісти
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Не дивно навіть. Москалі завжди використовували історію, культуру для експансії наших земель.
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05.10.2020 11:35 Відповісти
Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда "украинскую оккупацию" и "русскую весну" - Цензор.НЕТ 3082
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05.10.2020 11:43 Відповісти
Курва сепарська не переобувається, а переодягається у воздусі
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05.10.2020 12:07 Відповісти
позор!
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05.10.2020 13:02 Відповісти
Позор тем кто за нее проголосует
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05.10.2020 17:38 Відповісти
Якщо б її в 2014 році повісили чи появилась би нижня фотографія?
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05.10.2020 15:50 Відповісти
Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда "украинскую оккупацию" и "русскую весну" - Цензор.НЕТ 3207
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05.10.2020 11:37 Відповісти
Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди "українську окупацію" та "російську весну" - Цензор.НЕТ 9011
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05.10.2020 11:53 Відповісти
...анатолич, а представляешь, о чем можно судить по твоему "комменту"?
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05.10.2020 11:57 Відповісти
И чём же?
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09.10.2020 22:58 Відповісти
если все страны начнут переписывать историю ,то рашисты начиная от сибирских оленеводов и заканчивая немцами-Калининграда ,карелов ,татар, кубанских и донских людей ,японцев на островах ,хантов с мансами , китайцев Дальнего Востока и Хабаровского края , и т.д будут иметь печать"оккупанты" ,что отвечает исторической справедливости...
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05.10.2020 12:10 Відповісти
Русские, это люди, которые считают себя Русскими.
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06.10.2020 21:29 Відповісти
главное чтобы не забыли написать про Епоху ху"ла Вовы Пупкина обнуленного сморчка конченного ушлебка пе"""ерастного кацапа е"""анутого верпса аленевода убийцу и придукрковатого ...оца которого... братик настругал маме в инцесте...
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05.10.2020 11:37 Відповісти
А так же запишите в историю что в крыму никогда небыло воды и крымского канала.
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05.10.2020 11:37 Відповісти
А ведь напишут что были, как инструмент массовых физических репрессий - топили несчастных крымчан в каналах, и травили их бедных радиоактивной днепровской водой...
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05.10.2020 12:07 Відповісти
Ты ничего не понимаешь. Изначально Салгир был настолько полноводным что после оккупации крыма хохлами был постоен канал для обеспечения крымскою водою херсонщины, днепропетровщины, киевщины и так дальше....
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05.10.2020 17:42 Відповісти
І перепишуть. А наші Факєни і Тріпчуки будуть писать мємуари про то, як вони намагались розгледіти очі через призму анального отвєрстія.
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05.10.2020 11:39 Відповісти
валяйте - пишите! Азербайджан вот армянскую историю переписывает прямо сейчас - и не на словах - А НА ДЕЛЕ!!!
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05.10.2020 11:41 Відповісти
ну это никак не поможет крысьчанам, и тем более кацапне.
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05.10.2020 11:42 Відповісти
По аналогии с тем, что нынче вещает Армения, со временем кацапы будут яростно опровергать то, что ВСУ заняли Джанкой.
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05.10.2020 11:43 Відповісти
А не пойти тебе нах?
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05.10.2020 11:53 Відповісти
не, ну если уже даже Шмыгали говорят, что пенсий скоро не буде, то что должны думать крымчане...
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05.10.2020 11:47 Відповісти
Не думать а бить челом за упокой окурка.
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05.10.2020 11:49 Відповісти
Всё равно после деоккупации лишнехромосомные поедут назад в свои Магаданы. Так что как то пофиг, чему они там обучают своих щенят.
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05.10.2020 11:47 Відповісти
Как автономная республика может быть под оккупацией . АРК так назывался Крым при Украине а при москалях , филиал от мокшандии без флага и родины. Выселить татар и выть ,что это москалия.
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05.10.2020 11:47 Відповісти
Это шизонофреноид .Биологический мусор с мокшанской орбиты.
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05.10.2020 11:49 Відповісти
Пусть пишут,всё в макулатуру уйдёт.
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05.10.2020 11:50 Відповісти
Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди "українську окупацію" та "російську весну" - Цензор.НЕТ 7918
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05.10.2020 11:57 Відповісти
Цапи подивились на Карабах і злякались.
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05.10.2020 11:59 Відповісти
Че за учебник такой новый что ли?
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05.10.2020 12:00 Відповісти
Геббельсянов не забудьте подключить. Они понапишут историй. От сотворения мира.
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05.10.2020 12:03 Відповісти
ЩО КАЦАПИ І ВМІЮТЬ ГАРНО РОБИТИ ТАК ЦЕ ЗНИЩУВАТИ ІСТОРІЮ
ТАК МАСКОВІЯ СТАЛА РАСЄЄЙ
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05.10.2020 12:11 Відповісти
И почему молчит татарское подполье в Крыму?
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05.10.2020 12:23 Відповісти
І ця ж мерзота народилася і вчилася у Львові.
https://myrotvorets.center/criminal/svistunov-aleksandr-grigorevich/
Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди "українську окупацію" та "російську весну" - Цензор.НЕТ 9811

После окончания средней школы служил в армии, затем работал на заводе «Электрон» мастером, начальником цеха, начальником производства. В 1978 году окончил исторический факультет Львовского университета им. И. Франко. Учился в аспирантуре. С 1977 по 1982 год преподавал в школах и вузах Донецка и Львова. С 1983 по 1987 год работает на железной дороге механиком, начальником рефрижераторного поезда.
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05.10.2020 12:27 Відповісти
Скоріш за все син якогось НКВДшника. Таких потрібно знищувати без суда і слідства.
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05.10.2020 15:53 Відповісти
Пусть не забудут написать ,что украинская "оккупация" принесла в Крым воду по СКК,а "русская весна" " вежливых зеленых человечеков" и чеченских отдыхающих ,с одного удара отключающих крымских спортсменов
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05.10.2020 16:13 Відповісти
Оккупанты заявили, что "Крым станет поставщиком чая и специй для Индии", а также пожаловались, что "продукцию, которую выращивают в Крыму, на сегодняшний день, некуда поставлять". Напомню имбецилам, что Индия является мировым производителем как специй, так и чая, имея подходящий для этого климат и природные ресурсы. Но для лапши на ватные уши предлагаю заявить о поставках картофеля в Беларусь, кофе - в Бразилию, оливок - в Испанию, шоколада - в Германию, сыра - в Швейцарию, бананов в Африку и боярышника - в россию. Коноплю можно оставить себе - судя по всему, прёт неплохо ...
http://news.sevas.com/region-crimea/sobytija/v_krymu_dlya_indii_hotyat_vyrashhivat_chaj_i_koriandr_noyabr_2017
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20.12.2020 11:44 Відповісти
 
 